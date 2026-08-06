Honor、初のGPS内蔵スマートバンド「Band 11 Pro GPS」を中国で発表

Honorは2026年8月3日、中国で「Band 11」シリーズを発表した。発表によると、最上位モデル「Band 11 Pro GPS」はHonor Bandとして初めてスタンドアロンGPSを搭載している。現在中国市場のみでの展開となっており、グローバル展開の時期は未定である。

■シリコンカーボン電池が実現した低価格GPS

これまで低価格なフィットネスバンドにGPSが搭載されてこなかった理由は単純だ。スタンドアロンのGPSチップセットは電力を激しく消費するため、スリムなバンドに収まる小型バッテリーでは、GPSトラッキングと数週間のスタンバイ寿命を両立させるだけの容量がなかったからだ。Honor Band 11 Proは、設計上の妥協ではなく、化学的なアップグレードによってその常識を変えた。

シリコンカーボン電池（Si/C電池とも呼ばれる）は、従来のリチウムイオン電池の黒鉛（グラファイト）負極をシリコンカーボン複合材料に置き換えたバリエーションである。シリコンの理論上のエネルギー容量は約4,200 mAh/gであり、黒鉛の約372 mAh/gと比較して理論上の密度に10倍の差がある。商業的な実装（通常、重量比で5%から30%のシリコンを含む）では、同等の黒鉛電池と比較して約10%から25%の実際のエネルギー密度向上が得られる。ウェアラブル端末のバッテリーにおいて、この差はGPSチップを電力予算内に収められるかどうかの分水嶺となる。

Band 11 Proは400mAhのシリコンカーボン電池を搭載し、通常使用で最大19日間、省電力モードで最大26日間の駆動が可能とされている。これは、従来の電池を搭載したBand 10の14日間という評価を上回る。なお、常時表示（Always-on display）モードを使用した場合、バッテリー寿命は7日間に短縮される。

シリコンカーボン技術の主な制約は、充電サイクル中にシリコンが膨張することであり、その応力を緩和しシリコン含有量を制限するためにカーボンマトリックスが必要となる。これが、商用電池が純粋なシリコンではなく複合材料を使用する理由であり、その利点が劇的な容量革命ではなく、控えめだが意味のある密度の向上として現れる理由である。このトレードオフは現在の商用シリコン含有率においては管理可能であり、ウェアラブル端末にとっては新たな機能レベルを解放するのに十分な利点となっている。

■Band 11 Pro GPSの機能と留意すべき制限

Honorによると、Band 11 Pro GPSモデルは5つの衛星システムをサポートする独立したGNSSチップを搭載している。具体的な衛星コンステレーションは公式には発表されていないが、この価格帯での5システム対応は通常、GPS（米国）、GLONASS（ロシア）、Galileo（EU）、BeiDou（中国）、およびQZSS（日本・みちびき）などの追加の地域システム1つを網羅するとみられる。一般的に、対応する衛星システムが多いほど、測位が速くなり、ビル群や深い森などの厳しい環境でのカバレッジが向上する。

留意すべき制限の1つは、GPSの実装がシングルバンドであり、ハイエンドのスポーツウォッチやHonor自身のスマートウォッチラインナップに見られるデュアル周波数設計ではないことだ。類似したハードウェアを搭載し欧州市場で発売された兄弟機「Huawei Band 11 Pro」のレビューでは、シングルバンドGPSの制限により、ルートの記録には有用であるものの、距離の正確さにおいてデュアルバンドの代替品には及ばず、実際の距離よりも長く報告されることがあると判明している。競技トレーニングのために高精度なペースやスプリットデータを必要とするユーザーは、それに応じて期待値を調整する必要があるだろう。Band 11 Pro GPSは、精密な競技測定よりも、ルートの視覚化や一般的なアウトドアアクティビティの記録に適している。

GPS以外の点では、Band 11 Pro GPSと標準のBand 11 Proは同じハードウェアプラットフォームを共有している。最大輝度2,000ニトに達する1.61インチのAMOLEDディスプレイ、アルミニウム合金ボディ、Bluetooth通話、非接触決済用のNFC、および5ATMの耐水性能（水泳には適しているが、ダイビングは推奨されない）を備える。両Proモデルは、113種類のスポーツモード、心拍数およびSpO2モニタリング、睡眠トラッキング、ストレストラッキング、女性の健康トラッキング、そして心房細動の兆候となる可能性のある心拍リズム信号を監視するHonorの「Heart Health Research」機能をサポートしている。

■標準モデル「Band 11」の改良点

ベースモデルとなるHonor Band 11も、単なる数合わせの製品ではない。Band 10と比較して、250mAhのバッテリーを使用し、省電力モードでのバッテリー寿命を14日間から18日間に延長（通常使用では12日間）、スポーツモードを96種類から113種類に拡大し、解像度256×402の1.57インチAMOLEDディスプレイに2.5D曲面ガラスを追加している。本体はアルミニウムではなくポリマー製のままで、重量は15.3グラム、厚さは8.99mmである。

両モデルとも、新しいバドミントンモードと、Honorが「Heart Health Research」のバナーの下でマーケティングしている心臓突然死の研究機能を搭載している。なお、Honorの心臓モニタリングに関する主張について、独立した臨床的検証は利用可能ではない。

■Xiaomi Smart Band 10との比較

Band 11の発表は、現在Amazonで約51ドル（約8,000円、1ドル=158円換算）で販売されているXiaomi Smart Band 10に直接対抗するものだ。この価格帯では、XiaomiのトラッカーにはGPSが内蔵されていないため、Band 11 Pro NFC（319元、約47ドル/約7,400円）はより安価な選択肢となり、Band 11 Pro GPS（349元、約52ドル/約8,200円）はAmazonでのXiaomiとほぼ同じ価格でスタンドアロンのナビゲーションを追加することになる。

60ドル（約9,400円）未満のGPSフィットネスバンドのカテゴリーは歴史的に層が薄く、この価格帯のほとんどの製品はGPSを完全に欠いているか、ペアリングされたスマートフォンの接続済みGPSに依存している。Band 11 Pro GPSは、真の独立したGNSSチップを備えた数少ない手頃なオプションの1つである。

■価格と展開状況

Honorは全3モデルを中国国内のみで発売した。グローバルでの発売日や対象市場は発表されていない。前モデルのBand 10は最終的に中国以外の市場にも投入されたため、グローバル展開の可能性を注視する理由はいくつかあるが、Honorからの正式な確認はない。

Band 11 Pro GPSの価格は349元（約52ドル/約8,200円）、GPS非搭載のBand 11 Pro NFCは319元（約47ドル/約7,400円）、標準のBand 11は269元（約40ドル/約6,300円）となっている。なお、NotebookcheckはGPSモデルを389元（約57ドル/約9,000円）と報じている一方、Gizmochinaなどの複数の情報源は349元（約52ドル/約8,200円）と報じているため、購入前に最新の価格を確認することが推奨される。

■データプライバシーに関する留意点

Honor Device Co., Ltd.は、深セン市政府が管理するコンソーシアムであるShenzhen Zhixin New Information Technology Co.が過半数を所有する、国家に近い所有構造を持つ中国企業である。この所有構造は、中国国外で同デバイスの導入を検討しているすべての人にとって重要である。なぜなら、中国の国内法は、顧客の居住地、データの保存場所、またはHonor自身のプライバシーポリシーの内容に関わらず、Honorに適用される法的義務を生み出すからだ。

2017年の中国国家情報法第7条は、中国法の下で運営されるすべての組織が情報活動に協力すること、すなわち「国家情報活動を支持、支援、協力すること」を義務付けている。これは常設の法的義務であり、仮説上のリスクではない。

2017年の中国サイバーセキュリティ法および2021年のデータセキュリティ法は、データのローカライゼーション要件を課し、中国国家インターネット情報弁公室によるデータ輸出審査を含め、中国政府当局が中国企業が保持するデータにアクセスする権限を付与している。Honor自身のプライバシー声明は、ITシステムの保守が中国のHonor Device Co., Ltd.によって行われていること、およびデータ処理が適用される法的義務に準拠していることを認めている。

Band 11シリーズが収集するデータには、GPS位置情報（Pro GPSモデル）、継続的な心拍数、血中酸素（SpO2）レベル、睡眠パターン、ストレスレベル、月経周期データ（有効な場合）、およびHeart Health Research機能を介した心拍リズム信号が含まれる。これは実質的な生体認証プロファイルである。

現在、Honor Bandプラットフォームに対する公開された第三者によるセキュリティ監査は利用可能ではない。独立した監査が存在しないこと自体が、購入を検討する際に考慮すべきギャップである。

リスクを制限するためにユーザーができることとしては、可能な限りクラウドアカウントにリンクせずにデバイスを使用すること、アプリの権限を確認し、ワークアウトをアクティブにトラッキングしていないときは位置情報の共有を無効にすること、データ流出経路を制限するためにネットワークセグメンテーション（IoT/ウェアラブルデバイス専用のWi-Fiネットワーク）を検討することなどが挙げられる。ただし、中国の法律がHonorに課す構造的な法的義務を完全に解決する緩和策はない。

■ランナーにとってのBand 11 Pro GPSの評価

GPSルートの記録を望み、サブメートル級の精度を必要としないカジュアルなランナーやサイクリストにとって、Band 11 Pro GPSは真に新しい選択肢となる。55ドル（約8,600円）未満で、スタンドアロンのナビゲーション、19日間の通常バッテリー寿命、そしてほとんどのレクリエーションアスリートが追跡する主要な指標をカバーする健康モニタリングスイートを備えている。Honorのバンドカテゴリーにおける初のGPS搭載機として、このハードウェアは形だけの機能ではなく、信頼できる第一歩である。

ペース配分やパフォーマンス分析のためにGPSデータに依存するアスリート（閾値セッションを行うランナーや、標準化パワーやセグメント比較を追跡するサイクリストなど）にとって、Huawei Band 11 Pro（欧州向けの兄弟モデル）で文書化されているシングルバンドGPSの制限は、実際の制約となるだろう。この価格帯ではその制限は予想されるものであり、比較対象は400ドル（約6万3,200円）のGPSランニングウォッチではなく、他の60ドル（約9,400円）未満のオプションであるべきだ。

より大きな未解決の疑問は、グローバルでの展開状況である。HonorがBand 11シリーズを中国以外の市場に投入する場合、上記のデータプライバシーの考慮事項を含む全体的な判断が、はるかに大きな潜在的な購入者層に関連してくる。その確認が取れるまで、今回の発表は注視すべき市場のシグナルである。

■注目ポイントQ&A

●Honor Band 11 Pro GPSは、ナビゲーションを内蔵した初のHonor Bandですか？

はい。これまでのHonor Bandモデルには独立したGPSチップは搭載されていませんでした。Band 11 Pro GPS以前は、Honor Bandのラインナップでルートを追跡するには、接続されたスマートフォンからGPSデータを供給する必要がありました。Band 11 Pro GPSは独自のGNSSレシーバーを搭載しており、スマートフォンがなくても屋外でのワークアウトを追跡・記録できます。

●シリコンカーボン電池は、なぜこの価格でのGPS搭載を可能にしたのですか？

GPSチップセットは衛星との通信を維持するために安定した電力を必要とするため、バッテリー容量が限られた小型で薄いフィットネスバンドへの搭載は歴史的に困難でした。シリコンカーボン電池は、従来の黒鉛ベースのリチウムイオン電池よりもグラムあたりに蓄えられるエネルギーが大幅に多く、実際の商用実装では約10%から25%多くなります。この余分なエネルギーの余裕により、Honorは400mAhの1回の充電で、GPSチップと他のすべてのセンサーを通常使用で最大19日間稼働させることが可能になりました。これは同等のサイズの黒鉛電池では達成できなかったことです。

●Honor Band 11シリーズはいつ中国国外で発売されますか？

HonorはBand 11シリーズのグローバルでの発売日や対象市場を発表していません。前世代のBand 10は最終的に中国以外の市場にも投入されましたが、Band 11については同様の確約はされていません。

●Honor Band 11はどのようなデータを収集し、誰がアクセスできますか？

Band 11シリーズは、GPS位置情報（Pro GPSモデル）、継続的な心拍数、血中酸素レベル、睡眠パターン、ストレス測定値、および（有効な場合）月経周期と心拍リズムのデータを収集します。Honor Device Co., Ltd.は中国企業であり、中国の国家情報法に基づき、中国政府の情報収集要請に協力することが法的に義務付けられています。この義務は、Honorがユーザーデータをどこに保存しているか、プライバシーポリシーに何が記載されているか、購入者がどこにいるかに関係なく適用されます。現在、プラットフォームの独立したセキュリティ監査は利用可能ではありません。

元記事: Honor Band 11 Pro GPS Adds Standalone Navigation; Silicon-Carbon Battery Made It Possible