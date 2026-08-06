Xbox 25周年記念コンテンツが日本でも提供開始、無料バッジやFanFest東京開催情報を公開

Xboxは8月3日、25周年記念コンテンツの最新弾を配信開始した。すべてのアカウント保持者はログインするだけで無料の記念プロフィールバッジを受け取れるほか、ファン作成のテーマや世代別のGame Passライブラリが提供される。また、世界各地で開催される「Xbox FanFest Tour」のスケジュールとチケット抽選への応募方法も発表された。日本向け公式サイトでも、記念バッジやコミュニティ制作デザインの提供、9月17日の東京開催が案内されている。

■25周年記念コンテンツの最新弾が配信開始

Xboxは8月3日、25周年記念コンテンツの最新弾を公開した。無料の記念プロフィールバッジ、ファンが作成したゲーマーアイコン、壁紙、ダイナミック背景、コンソール世代ごとに整理されたGame Passの厳選コレクション、そして世界各地を巡る「Xbox FanFest Tour」のスケジュールと各会場のチケット抽選への応募案内が含まれている。このパッケージは、3,200人のポジションを削減し5つのスタジオを閉鎖した7月の組織再編に続き、プラットフォームがファンの信頼回復に努める中で提供された。

Xboxの正式な25周年記念日は、初代コンソールが2001年に発売された日と同じ2026年11月15日である。同社は年間を通じて祝賀企画を展開しており、今回の配信ではユーザーが実際に利用できるコンテンツが追加された。

8月3日に公開された記念バッジ、コミュニティ制作のビジュアルカスタマイズコンテンツ、Game Passコレクション、FanFest Tourの日程は、日本向け公式サイトでも案内されている。バッジとゲーマーアイコンの取得に購入は必要ない。

■無料の記念バッジを今すぐ取得

最もシンプルな無料特典は、購入も複雑な操作も必要としない。コンソール、PC、またはXboxモバイルアプリでXboxアカウントにサインインしたプレイヤーには、25周年記念プロフィールバッジが付与される。このバッジには記念ロゴと「2001-2026」の年号が表示される。

【日本向け注記】日本のXbox公式情報では、バッジは「2026年末まで受け取ることができる」と案内されている。英語記事にある「2026年12月31日まで」という具体的な終了日は、日本向け公式記事には明記されていない。

■ファンクリエイターによるゲーマーアイコンとテーマの適用方法

Xboxは、ベテランのファンクリエイターであるKlobrille氏およびBen Kenobi氏と協力し、ビジュアルカスタマイズコンテンツを制作した。Klobrille氏によるダイナミックな本体背景は、Xbox 360の「ブレード」ダッシュボードの美学を取り入れており、『Halo』『Gears of War』『Forza』『Fable』が記念スタイルで描かれている。Ben Kenobi氏は3つの新しいゲーマーアイコンを提供した。両クリエイターはこのコラボレーションを「コミュニティによる、コミュニティのためのもの」と表現している。Xboxは、これらのデザインに着想を得た作品について、Xで「@XBOX」をタグ付けし、「#XBOX25」を付けて投稿するよう呼びかけている。

コンソールでゲーマーアイコンやテーマを適用するには、「設定」→「全般」→「個人用設定」→「マイ プロフィール」→「プロフィールのカスタマイズ」の順に選択し、利用したいデザインを選ぶ。

コンソールでダイナミック背景を適用するには、「設定」→「全般」→「個人用設定」→「背景」→「ダイナミック背景」の順に選択する。

PC用Xboxアプリの場合は、「プロフィールを表示」を開き、現在のゲーマーアイコンの上にある鉛筆アイコンを選択して画像を変更する。テーマを変更する場合は、「プロフィールを表示」→「プロフィールをカスタマイズ」の順に開き、利用したいテーマを選択する。

■Game Passに世代別のクラシックライブラリが登場

Xboxは、2001年の初代XboxからXbox Series X|Sまで、コンソール世代ごとに整理されたGame Passの厳選コレクションを公開している。日本向け公式記事では、『Fable Anniversary』『Halo: The Master Chief Collection』『Fallout 4』『Psychonauts 2』をはじめとする作品が紹介されている。

英語記事では『Grounded』も確認済みタイトルとして挙げられているが、日本向け公式記事の代表タイトルには含まれていない。Game Passのタイトル、対応プラン、対応プラットフォーム、提供状況は地域によって異なる場合があるため、日本のユーザーは日本向けGame Passライブラリで各作品の提供状況を確認する必要がある。

時代をまたぐライブラリを支えているのは、Xboxの下位互換性インフラストラクチャである。これはMicrosoftが2015年に構築を始めた継続的なエンジニアリング投資であり、Xbox Series X|Sで初代XboxおよびXbox 360向けソフトウェアを動作させるための基盤となっている。PlayStationのハードウェアで同等の世代横断ライブラリを維持しているものはない。この厳選コレクションは、その技術的な優位性を消費者向けサービスとして提示するものだ。

Game Passコレクションに新たな追加タイトルが含まれるのか、あるいはすでにサービスで提供されているゲームのみから構成されるのかについて、Xboxは明らかにしていない。各コレクションは、異なるXbox世代をテーマにしたものになる。

■FanFest Tourの概要と応募方法

「Xbox FanFest Tour」は2026年6月にロサンゼルスで開催されたXbox Games Showcaseで開幕し、年末までにさらに7都市を巡る予定だ。残りの全スケジュールは以下の通りである。

8月26日：ドイツ・ケルン（gamescom）

9月17日：日本・東京（東京ゲームショウ）

9月26日：イギリス・ロンドン

10月17日：メキシコ・メキシコシティ

10月17日：オーストラリア・シドニー

11月6日：カナダ・トロント

未定：アメリカ・シアトル

チケットは一般販売されず、都市ごとの懸賞または抽選を通じて提供される。日本から確認する場合は、日本向けXbox FanFestページにアクセスし、東京を含む希望都市について表示される応募方法や応募期間、参加条件に従う必要がある。

【日本向け注記】日本向け公式記事は東京での開催日を9月17日と案内しているが、抽選の応募期間や参加条件などの詳細は、各都市のFanFestページで確認する必要がある。英語記事に記載された米国向けURLではなく、日本向けページ「xbox.com/ja-JP/fanfest」から確認するのが適切だ。

■11月15日に向けたMicrosoftの計画

正式な記念日までまだ3か月以上あるが、プラットフォームは11月15日当日に何が行われるかを明らかにしていない。25周年にちなんだ半透明のオリジナルグリーンカラーの本体「Xbox Series X25 Limited Edition」と対応コントローラーは、2026年11月に一部の市場で発売される予定だが、価格はまだ発表されていない。

【日本向け注記】日本国内でも取り扱いが予定されているが、販売先はMicrosoft Storeに限定される。コントローラーは単品でも販売される予定だ。

Microsoftが記念日に専用のショーケースを計画しているかどうかや、次世代Xboxハードウェアとされる「Project Helix」に関する情報を公開するかどうかは、現時点では推測の域を出ない。11月15日は、『Grand Theft Auto 6』の11月19日発売予定日の4日前にあたる。

公式の25周年記念サイトでは、ニュース、限定コンテンツ、製品、今後の発表などが随時公開される。

■Xboxのこれまでの道のり

XboxのCEOであるAsha Sharma氏は、2026年2月の就任以来、意図的なリセットを主導してきた。米国ではGame Pass Ultimateの50％値上げが撤回され、2026年4月に月額29.99ドルから22.99ドルへ値下げされた。また、2026年6月のショーケースで発表されたコンソール独占タイトルへの回帰は、コアなXboxファンから広く歓迎された。

【日本向け注記】日本におけるGame Pass Ultimateの価格は米国価格の単純な円換算ではない。日本では2026年4月22日から月額2,750円から月額1,550円へ改定されているため、米国価格22.99ドルを1ドル158円で換算した約3,600円は、日本国内の実際の提供価格を示すものではない。

しかし、7月6日の組織再編で3,200人のポジションが削減され、Ninja Theory、Double Fine、Compulsion Games、Undead Labs、Arkane Lyonの5つのスタジオが閉鎖されたことで、以前の決定が生み出した好意の多くが失われた。

8月3日の記念コンテンツは、そのような雰囲気の中で提供された。コミュニティへの報酬と世界的なファンツアーは、Microsoftにとって比較的小規模な施策であり、現在厳選されているクラシックゲームの多くを制作したスタジオがすでに閉鎖されているとしても、記念行事が続いていることと、プラットフォームが依然としてファンコミュニティに投資していることを示すタイミングで実施された。

■注目ポイントQ&A

●無料のXbox 25周年記念バッジを取得するにはどうすればよいですか？

コンソール、PC、またはXboxモバイルアプリでXboxアカウントにサインインすると、バッジがプロフィールに付与されます。購入は必要ありません。バッジには記念ロゴと「2001-2026」の年号が表示されます。日本向け公式情報では、2026年末まで受け取ることができると案内されています。

●Xbox FanFest Tourの抽選にはどうすれば応募できますか？

日本向けXbox FanFestページにアクセスし、参加したい都市について表示される応募手順、応募期間、参加条件に従ってください。チケットは一般販売されず、都市ごとの懸賞または抽選を通じて提供されます。開催日程は、ドイツ・ケルンが8月26日、東京ゲームショウでの東京開催が9月17日です。

●Xbox 25周年記念のGame Passクラシックコレクションにはどのようなゲームが含まれますか？

日本向け公式記事では、『Fable Anniversary』『Halo: The Master Chief Collection』『Fallout 4』『Psychonauts 2』などが紹介されており、コレクションは2001年の初代XboxからXbox Series X|Sまで、コンソール世代ごとに整理されています。英語記事では『Grounded』も挙げられていますが、Game Passのタイトル、対応プラン、対応プラットフォーム、提供状況は地域によって異なる場合があります。日本向けGame Passライブラリで各タイトルの詳細を確認してください。

●Xboxの実際の25周年記念日はいつですか？また、その日に何が起こる可能性がありますか？

Xboxの正式な25周年記念日は、初代Xboxが2001年に発売された日である2026年11月15日です。「Xbox Series X25 Limited Edition」と対応コントローラーは2026年11月に一部地域で発売予定です。日本国内での取り扱いはMicrosoft Storeに限定されます。Microsoftが11月15日に専用の放送やショーケースを実施するかどうかや、次世代ハードウェアとされる「Project Helix」の情報を公開するかどうかは確認されていません。

元記事: Xbox Anniversary Drop: Free Badge, Fan-Made Themes, FanFest Tour Dates Revealed