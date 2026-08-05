【決算分析】米Spotify、有料会員数3億人突破も株価下落──過去最高の利益率と成長鈍化のジレンマ

Spotifyは2026年第2四半期決算で、有料会員数3億人を突破し、粗利益率も過去最高の33.4%を記録した。しかし、月間アクティブユーザー（MAU）の増加数が自社の予測を100万人下回ったことで、成長の頭打ちを懸念する投資家心理が働き、株価は下落している。同社はAIを活用した新機能の展開を進めており、単なる音楽ストリーミングサービスからの脱却を図る今後の成長戦略が注目される。

■記録的な四半期決算の数字

Spotifyは2026年第2四半期決算において、オーディオストリーミングサービスとして史上初となるマイルストーンに到達した。全世界の有料会員数が3億人に達し、粗利益率は過去最高の33.4%を記録した。しかし、月間アクティブユーザー（MAU）の増加数が同社自身のガイダンスを100万人下回ったため、火曜日の時間外取引で株価は4%以上下落した。

この対比は、構造的な転換点にある同社の姿を浮き彫りにしている。ウォール街から長年疑問視されてきたSpotifyの収益性は、今や文書化された事実となった。純利益は5億4500万ユーロ（約6億2700万ドル、約991億円、1ドル=158円換算）となり、前年同期の8600万ユーロ（約9900万ドル、約156億円、同）の純損失から黒字転換し、単年で6億3000万ユーロ以上の改善を見せた。しかし、ユーザー成長の限界を示す兆候を注視していた投資家は、まさに恐れていた事態を目の当たりにした。最も価値のある市場が飽和状態に近づいている可能性があり、決算自体は歴史的なものであったにもかかわらず、株価を押し下げる結果となった。

総売上高は前年同期比14%増（為替変動の影響を除くと15%増）の48億ユーロ（約55億2000万ドル、約8722億円、同）となり、アナリスト予想の47億9000万ユーロ（約55億1000万ドル、約8706億円、同）とほぼ一致した。当四半期中に700万人の有料アカウントを追加したことで、プレミアム会員数は前年同期比9%増の3億人に達した。The Wrapの決算報道によると、MAUは前年同期比12%増の7億7700万人、広告付きMAUは14%増の4億9400万人となった。

Varietyの2026年第2四半期決算レポートによると、営業利益は前年同期比61%増の6億5500万ユーロ（約7億5400万ドル、約1191億円、同）に達し、自社ガイダンスの6億3000万ユーロ（約7億2500万ドル、約1146億円、同）を上回った。1株当たり利益は2.61ユーロ（約3.01ドル、約476円、同）で、アナリストのコンセンサス予想である2.80ユーロ（約3.22ドル、約509円、同）を下回った。プレミアムプランの売上高は15%増の43億3000万ユーロ（約49億8000万ドル、約7868億円、同）、広告付き売上高は1%増の4億4600万ユーロ（約5億1300万ドル、約811億円、同）となった。

Spotifyの財務の歴史において、この四半期を最も特徴づける数字は粗利益率である。33.4%という数字は、前年同期比で約193ベーシスポイントの改善を示し、同社が上場して以来のすべての四半期実績を上回っている。Varietyの報道によれば、これは同社が投資家に提示していたガイダンスの33.1%をも上回る数値である。

■記録的な利益率を生み出した構造改革

この利益率の向上は、単純な成長によってもたらされたものではない。それは、Spotifyが権利者に支払う方法に関する意図的な構造改革の賜物であり、10年前のSpotifyの規模の企業にとっては想像もできなかったことである。

MIDiA ResearchのSpotify収益性分析で詳述されているように、音楽ストリーミングは常に構造的に制約された経済問題を抱えてきた。Spotifyは音楽収益の約70%を権利者に支払っており、このコストが非常に大きいため、中核となる音楽ストリーミング事業は歴史的にマイナスまたはゼロに近い粗利益率で運営されてきた。これを変えたのが3つの要因である。

第一に、Spotifyの「Discovery Mode」プログラムにより、レーベルや権利者はアルゴリズムによるプロモーションと引き換えに、標準的なロイヤリティの30%を自発的に放棄できるようになった。レーベルがこれに参加すると、Spotifyはそれらのストリーミングからさらに17%の粗利益を獲得し、純粋なコストセンターだったものを部分的なプロフィットセンターへと転換した。これは同社の歴史の中で最も構造的に重要な利益率の動きであり、Spotifyは権利者との経済的関係を自社に有利な形に逆転させた。

第二に、音楽以外のコンテンツ、特にポッドキャストは音楽よりも劇的に高い利益率をもたらす。Spotifyが所有または直接ライセンスを取得したポッドキャストコンテンツは90%以上の粗利益率で運営されており、歴史的にマイナスだった音楽ストリーミングのユニットあたりの貢献利益とは対照的である。プラットフォーム全体の利用に占めるポッドキャストの割合が高まるにつれ、全体の粗利益率も構造的に上昇した。

第三に、価格の引き上げがロイヤリティコストの上昇を上回った。音楽のロイヤリティコストは通常、定額ではなく収益に対する割合で計算されるため、サブスクリプション価格を引き上げると、増収分の一部が直接粗利益に反映される。同社はこれまでの海外での値上げに重ねる形で、2026年2月に米国のプレミアムプランの料金を月額12.99ドル（約2052円、同）に引き上げた。

これら3つの要因が重なった結果、粗利益率は2024年第2四半期の29.2%から、2026年第1四半期には33.0%、2026年第2四半期には33.4%へと上昇した。これは、批判者たちが不可能だと断言していた持続的な拡大である。

■歴史的な四半期の後に株価が下落した理由

ガイダンスに対する100万人のユーザー未達は、大惨事には聞こえないかもしれない。Varietyによれば、Spotifyは第2四半期に1600万人のMAUを追加し、予測の1700万人をわずか100万人下回っただけであり、その不足を継続的な「プロダクトの最適化」によるものだと説明している。しかし、世界の音楽ストリーミング有料会員市場の約31.7%を占め、最も収益性の高い市場が北米と欧州に集中しているプラットフォームを注視する投資家にとって、この未達は象徴的な意味を持つ。

これはSpotifyが2026年を通じて経験している繰り返しのパターンである。Yahoo Financeの4月の決算報道によると、同社が4月に2026年第1四半期決算を発表した際、第1四半期の売上高、MAU、営業利益がすべて予想を上回ったにもかかわらず、第2四半期のプレミアム会員数のガイダンスがアナリスト予想の3億人をわずかに下回る2億9900万人だったため、株価は時間外取引で12%以上下落した。火曜日の結果は会員数の軌道（3億人を突破）を証明したが、ユーザー成長への不安を再び呼び起こした。

業界アナリストや投資家は、根本的な懸念を明確に文書化している。北米と欧州はSpotifyのプレミアム会員基盤の約60%を占めるが、プレミアム収益に占める割合はさらに大きい。先進国市場でのMAU成長は構造的に困難になっており、Apple MusicやAmazon Musicが強力な競合として存在し、対象となるユーザー層はより飽和状態にある。Spotifyの成長エンジンは、ユーザーあたりの収益が低い新興市場への依存度を高めている。

Varietyの第3四半期ガイダンス報道によると、Spotifyは2026年第3四半期について、プレミアム会員数3億500万人、MAU7億8800万人、営業利益6億7000万ユーロ（約7億7100万ドル、約1218億円、同）、売上高約50億ユーロ（約57億6000万ドル、約9101億円、同）というガイダンスを示した。このガイダンスは継続的な勢いを示唆しているが、記録的な利益率にもかかわらず火曜日の結果に対する市場の時間外取引での反応は、投資家にとって現在、収益性の指標よりも成長の指標が重要であることを示している。

■Spotifyが実際に構築しているもの

財務結果と並行して、Spotifyの共同CEOたちはこの四半期を利用し、同社を音楽ストリーミングサービスよりもはるかに野心的な存在として位置づけた。創業者ダニエル・エクがエグゼクティブ・チェアマンに移行した2026年初頭に、グスタフ・セーデルストロムと共同でリーダーシップを引き継いだアレックス・ノーストロムは、Spotifyの2026年第2四半期決算発表において、プラットフォームの規模を消費者向けオーディオにおいて比類のない競争上の堀（モート）であると説明した。

ノーストロムは「我々は歴史上ほとんどの企業が到達したことのない規模、健全で複利的に成長するビジネス、そして我々だけが追求できる機会を持っている」と述べた。「Spotifyは、通勤、運動、勉強、ゲーム、食卓、睡眠など、あなたの一日全体に寄り添っている。我々の規模でそれができるのは稀なことだ」

これらの言葉の背後にある戦略的な主張は明確である。Spotifyは、これまで存在しなかった新しいカテゴリーのオーディオ、すなわち「一人の聴衆のために作成されたAI生成コンテンツ」の消費レイヤーになろうとしている。

Spotify Investor Dayのポッドキャスト機能ページで詳述されているように、現在米国の対象プレミアムユーザー向けにベータ版として提供されている「Personal Podcasts」は、プラットフォーム全体で生成される毎日3.4兆件のテイストシグナルに基づいて構築されたSpotify独自の「Large Taste Model」を使用し、個人のリスニング習慣や好みに合わせた短いプライベートなオーディオエピソードを生成する。他のユーザーはこれらにアクセスしたり聴いたりすることはできない。この機能の基盤となるアーキテクチャはオープンインフラとして設計されており、ユーザーはコマンドラインインターフェースを介してOpenAIのCodexやAnthropicのClaude CodeなどのAIコーディングエージェントを使用し、自然言語のプロンプトからオーディオを生成してSpotifyライブラリにプライベートに保存できる。

現在スタンドアロンのデスクトップアプリとして段階的なリサーチプレビューが行われている「Studio by Spotify Labs」は、そのインフラをさらに拡張する。このアプリはユーザーのメール、カレンダー、ブラウジング活動と統合して、完全にパーソナライズされた毎日のオーディオブリーフィングを生成し、AIポッドキャスト生成カテゴリーを開拓したGoogleのNotebookLMと直接競合する位置にSpotifyを置く。

7月にベータ版としてローンチされた「Talk to Spotify」は、プレミアムユーザーがアプリ内で直接、音声またはテキストの会話を通じて再生を制御し、コンテンツを発見できるようにする。7月30日にローンチされた「Running Mode」は、ランナーの目標とテンポに合わせてプレイリストを適応させる。

共通しているのは、Spotifyがそのテイストシグナルデータの優位性（2026年初頭から43%増加したデータセット）を利用して、リスニング履歴を持たない競合他社には複製できないAI機能を構築していることだ。セーデルストロムは2026年5月のInvestor Dayで、同社の進化の論理を明確に説明した。「我々はアクセスから始まり、パーソナライゼーションへと移行し、そして今はジェネレーション（生成）へと向かっている。それぞれの移行が、Spotifyがなり得るものを拡大してきた」とSpotify Investor Dayのニュースルームは伝えている。

■3億人突破が実際に意味するもの

会員数はその規模を超えた特定の意味を持っている。Goldman Sachsの予測によると、世界の音楽ストリーミング市場は2025年後半時点で約8億2700万人の有料会員を抱えていた。MIDiA Researchの市場シェアデータによれば、Spotifyの3億人はその総数の約36%を占め、最も近いグローバルな競合他社の会員基盤の2倍以上である。

SQ Magazine経由のMIDiA Researchによると、プレミアムセグメントにおけるSpotifyの主なライバルであるApple Musicは、世界の会員市場の約12.6%を占めている。Googleのインフラとバンドル価格の恩恵を受けているYouTube Musicは約10.3%を占める。AppleとGoogleからの長年にわたる多額の投資にもかかわらず、どちらもSpotifyとの差を意味のある形で縮めることはできていない。

コンテンツ面では、2026年第2四半期の決算発表によると、Spotifyのプラットフォームは現在700万以上のポッドキャストタイトルと70万以上のオーディオブックタイトルをホストしている。5億人以上のユーザーがビデオポッドキャストをストリーミングしており、同社がパートナープログラムを開始して以来、ビデオポッドキャストの消費量は140%増加した。Spotify Articlesのローンチ発表によると、新しい「Articles」機能により、650以上の長文マガジン記事がプラットフォームのオーディオリスニング体験にもたらされ、プレミアムユーザーの月間オーディオブック枠に含まれるようになった。

Live Nationとのコンサートチケット販売パートナーシップであり、一般販売に先立ってアーティストの最も熱心なファンのために座席を確保する「Reserved by Spotify」は、米国でのローンチ以来、10万枚近くのチケットが予約されている。同プラットフォームの20周年記念アプリ内体験（ユーザーのリスニング履歴をノスタルジックに振り返るもの）は、最初の6日間で1億人近くが参加し、同社が記録した中で1日あたりの新規会員登録数が過去最大となった。第2四半期決算と同日、Spotifyは独立系レーベルのコンソーシアムであるMerlinとの間で、今後提供されるファン作成のカバーおよびリミックスツールへの参加に関する新たな合意も発表した。

収益化の軌道は現在、Spotifyの初期の批判者たちが決して到来しないと言っていた形で成熟している。粗利益率は2023年第2四半期の25.2%から、2024年第2四半期には29.2%、2026年第2四半期には33.4%へと上昇した。純利益は12ヶ月間で8600万ユーロの損失から5億4500万ユーロの利益へと転じた。懐疑論者が予測したような会員の大量離脱を招くことなく価格引き上げが吸収され、ユーザーあたりの平均収益は拡大している。

火曜日の朝の市場の時間外取引での反応が投げかけた疑問は、Spotifyが収益を上げているかどうかではない。その収益性を生み出すエンジン、つまり有料会員へと転換する無料ユーザーのファネルが、この仕組みに供給し続けることができるかどうかである。有料会員数3億人という数字で、同社はその歴史の中で最も基本的な疑問に答えた。第3四半期のガイダンスである会員数3億500万人、MAU7億8800万人が答え始めるであろう次の疑問は、より困難なものである。「あとどれだけのユーザーを見つけることができるのか？」

■注目ポイントQ&A

●Spotifyが記録的な業績を発表したにもかかわらず、株価が下落したのはなぜですか？

Spotifyは記録的な粗利益率（33.4%）、記録的な営業利益（6億5500万ユーロ、約7億5400万ドル）、そして歴史的な3億人のプレミアム会員数を達成しましたが、自社のMAU増加ガイダンスを100万人下回りました。2026年の投資家は、主な関心事を「Spotifyが収益を上げられるか」から「成熟の兆しを見せている先進国市場でユーザー成長を維持できるか」へと再調整しています。企業の株価は単なる結果だけでなく期待を反映するものであり、自社の控えめなガイダンスに対する未達が、それ以外は同社史上最高の四半期と同時に起こった場合、成長を重視する投資家が収益性を重視する投資家とは異なるスコアカードを見ていることを示唆しています。このパターンは複数の四半期にわたって繰り返されており、2026年第1四半期にも、好調な業績にもかかわらず慎重なガイダンスにより株価が12%以上下落しました。

●Spotifyの粗利益率とは何ですか？また、なぜそれが重要なのですか？

粗利益率とは、サービスの提供にかかる直接コスト（主に音楽収益の約70%を消費する権利者への音楽ロイヤリティ支払い）を支払った後に残る収益の割合です。2026年第2四半期のSpotifyの粗利益率は33.4%となり、2024年第2四半期の29.2%から上昇し、過去最高を記録しました。これが重要なのは、ストリーミング業界が長年、Spotifyを構造的に不採算であると見なしてきたためです。ロイヤリティ構造により、規模が拡大してもビジネスは数学的に困難であると思われていました。Spotifyが証明したのは、規模の拡大に加えて、音楽以外のコンテンツ（利益率の高いポッドキャストやオーディオブック）、ロイヤリティの上昇を上回る価格引き上げ、そして権利者がアルゴリズムによるプロモーションと引き換えに低いロイヤリティを受け入れることを可能にする「Discovery Mode」プログラムを組み合わせることで、実質的かつ持続的な利益率の拡大を生み出せるということです。この記録的な利益率は、音楽ストリーミングモデルがユーザーレベルだけでなく、財務的にも機能することを示すこれまでで最も明確な証拠です。

●2026年第2四半期にSpotifyがローンチした新しいAI機能は何ですか？

Spotifyは当四半期およびその前後に、4つのAI搭載機能をローンチまたは拡張しました。現在米国の対象プレミアムユーザー向けにベータ版として提供されている「Personal Podcasts」は、各リスナーの習慣や興味に基づいて、他のユーザーがアクセスできないプライベートでパーソナライズされた短いオーディオエピソードを生成します。7月にベータ版としてローンチされた「Talk to Spotify」は、音声またはテキストの会話を通じて再生を制御し、コンテンツを発見できるようにします。リサーチプレビュー中のスタンドアロンデスクトップアプリ「Studio by Spotify Labs」は、ユーザーのカレンダー、メール、ブラウジング履歴と統合してパーソナライズされた毎日のオーディオブリーフィングを生成し、GoogleのNotebookLMと直接競合します。7月30日にローンチされた「Running Mode」は、ランナーの目標とペースに合わせてプレイリストを適応させます。これら4つの機能はすべて、プラットフォーム全体からの毎日3.4兆件のテイストシグナルに基づいて構築されたSpotify独自の「Large Taste Model」を利用しており、同様のパーソナライズされたオーディオ機能を構築しようとする競合他社に対してデータ上の優位性を同社に与えています。

●3億人の会員数を突破したSpotifyは、Apple Musicや他の競合他社と比べてどうですか？

Spotifyは世界の有料音楽ストリーミング市場の約31.7%を占めており、これは2番目に大きい競合他社の2倍以上です。Apple Musicは世界の会員市場の約12.6%を占め、YouTube Musicは約10.3%を占めています。Apple、Amazon、Googleからの長年にわたる多額の投資にもかかわらず、どの企業も意味のある形で差を縮めることはできていません。米国では、iPhoneのホーム市場での優位性を反映してApple Musicがより競争力を持っており（Appleは米国の有料ストリーミング会員の約30.7%を占める）、しかし世界的に見ればSpotifyの規模の優位性は決定的です。Spotifyの3億人の有料会員と7億7700万人の総月間アクティブユーザー数は他のすべてのプラットフォームを圧倒しており、ポッドキャストリスニングにおけるリード（Edison Researchによると世界視聴者シェアの約30%）は、競合他社が匹敵できないコンテンツの次元を追加しています。

元記事: Spotify Crosses 300 Million Subscribers as Gross Margin Hits All-Time High