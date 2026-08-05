ジャンプボタンを廃止し「はしご」だけで進む2Dアクション『Ladder Lad』が2027年に発売へ

BUCK Gamesは2026年8月3日、新作2Dアクションゲーム『Ladder Lad』を発表した。本作はジャンプボタンを廃止し、1つの「はしご」を駆使して進む物理ベースのプラットフォーマーとなっている。2027年にNintendo SwitchおよびPC（Steam）向けに発売予定で、2026年9月のPAX Westで初のプレイアブルデモが展示される。

■制約から生まれるデザイン

BUCK Gamesは、映画『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』のオープニングアニメーションを手掛けたロサンゼルスのスタジオBUCKのゲーム開発部門である。同スタジオは2026年8月3日、第2作目となるオリジナルタイトル『Ladder Lad』を発表した。前作のローグライトゲーム『Let's! Revolution!』は、ダンジョン探索をタイルめくりのロジックに削ぎ落とし、PC版でMetacriticスコア88、OpenCriticで86を獲得した。Steamでは309件の評価で93%の「非常に好評」を得ている。

『Ladder Lad』は、この制約を設けるデザインロジックを別ジャンルに適用したものだ。ジャンプを排除し、残された要素を中心に完全な物理システムを構築している。BUCKは、Nike、Apple、Airbnb、IBMなどの商業アニメーションを20年以上にわたって制作し、『ラブ、デス&ロボット』などの映像作品にも参加してきた実績を持つ。この商業的な実績により、BUCK Gamesは大手エージェンシーの視覚的リソースと、小規模インディーの創造的な自律性を併せ持っている。

■はしごがジャンプボタンの代わりになる仕組み

ジャンプの代わりとなるのが、BUCK Gamesが「Rung Fu」と名付けたツインスティック操作システムである。一方のスティックでキャラクターの位置と動きを制御し、もう一方ではしごの傾き、設置角度、手放す際の軌道を制御する。はしごはUI要素ではなく、質量と運動量を持つ物理オブジェクトであるため、角度や手放し方によってあらゆる相互作用が異なる結果を生み出す。

平らに置けば隙間を渡る橋になり、適切な角度で設置して手放せばキャラクターを空中に打ち上げる棒高跳びになる。また、ホッピングのようにキャラクターを上に弾ませたり、ソリのように乗って坂を下ったりすることも可能だ。これは特定のポイントで解放される個別の能力リストではなく、プレイヤーが各障害物にどう適用するかによって挙動が変わる、単一の剛体物理オブジェクトである。トラバーサル（移動）システムは創発的であり、ゲームの障害物はジャンプボタンで回避できるものではなく、物理シミュレーションされたはしごで何ができるかを中心に設計されている。

このアプローチにより、『Ladder Lad』は『Getting Over It with Bennett Foddy』（2017年）のような、制約デザインゲームの系譜に位置づけられる。物理演算が8時間以上のプレイに耐えうる精度を持っているかどうかは、PAX Westのデモで明らかになり始めるだろう。

■拡張機能と個性的なキャラクターたち

BUCK Gamesは、8時間以上の手作りコンテンツに加え、スタジオが「はしご愛好家（ladderphiles）」と呼ぶ熱心なプレイヤー向けに4〜6時間のボーナスコンテンツを約束している。より緩やかな難易度曲線を求めるプレイヤー向けには、アシストオプションも用意されている。

プレイヤーがはしご型の塔を登っていくと、「Rungmasters」と呼ばれるキャラクターたちに遭遇する。彼らはテーマごとに異なる各セクションを率いる巨大なキャラクターだ。塔の他の場所には、意思を持つスライムや、詩を朗読する古代のカエルも登場する。全体的に不条理でスラップスティックなトーンが意図的に採用されている。

基本となるはしごは拡張可能だ。登る途中で見つかる拡張機能（Augments）により、危険な場所を浮遊するための熱気球アタッチメント、ゲームの空間論理を曲げる「非ユークリッドの歪んだはしご」、アフターバーナーを備えた「空飛ぶ巨大なはしご」など、新たな物理的特性が追加される。

■はしごのサウンド

オーディオは、ニューヨーク、サンパウロ、ロサンゼルスに拠点を置くクリエイティブオーディオスタジオAntfoodが担当する。同スタジオは、エミー賞ノミネート経験のある作曲家Polly Hall氏らによって2007年に共同設立された。『Ladder Lad』はBUCK Gamesとの3度目のコラボレーションとなる。BUCK Gamesの表現によれば、Antfoodは本作のために「折衷的で、はしごにインスパイアされた」楽曲を作曲・演奏しているという。

BUCK GamesのプロダクションディレクターであるMarla Anyomi氏は、8月3日の公式発表で次のように述べている。「『Ladder Lad』の不条理なコメディと、はしごを使った精密なプラットフォームアクションの組み合わせは、真に唯一無二の体験を生み出します。主人公のLadも同様に愛らしく、はしごの段の隙間からこちらを見つめ、待ち受ける試練や苦難に立ち向かう準備ができています」

■プレイ可能な時期と場所

『Ladder Lad』は、2027年にNintendo SwitchおよびPC（Steam）向けに発売される予定だ。2026年9月4日から7日にかけてシアトルで開催されるPAX Westでは、プレイアブルデモが展示される。現在、アナウンストレーラーが公開されているが、具体的な発売日は未定である。

なお、BUCK Gamesの前作『Let's! Revolution!』は現在Steamで19.99ドル（約3,100円、1ドル=158円換算）で販売されている。

■注目ポイントQ&A

●『Ladder Lad』は他の2Dプラットフォーマーと何が違いますか？

多くの2Dプラットフォーマーは、固定の空中軌道を描くジャンプボタンを使用し、その既知の動きに合わせて障害物を設計します。『Ladder Lad』はジャンプを完全に排除し、プレイヤーがツインスティックで操作する物理演算された「はしご」に置き換えています。はしごは質量を持ち、角度や手放し方に反応するため、同じオブジェクトで隙間を渡ったり、空中に飛び上がったり、ホッピングのように跳ねたり、ソリのように滑り降りたりすることができます。プレイヤーの解決策は、あらかじめ設定された動きではなく、物理演算から生まれます。

●BUCK Gamesのこれまでの実績を教えてください。

BUCK Gamesのデビュー作は、2023年7月19日にリリースされた『Let's! Revolution!』です。同作はMetacritic（PC版）で88、OpenCriticで86を獲得し、Steamでは309件のレビューから93%の肯定的な評価を得ました。親会社であるBUCKは、Apple、Nike、Airbnb、IBMなどの商業アニメーションを20年にわたり制作してきたほか、『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』や『ラブ、デス&ロボット』などの映像作品にも参加しています。

●「Rung Fu」とは何ですか？

「Rung Fu」は、BUCK Gamesが名付けた『Ladder Lad』のツインスティック操作システムです。一方のアナログスティックでプレイヤーキャラクターの位置を制御し、もう一方で梯子の傾きや手放す方向を制御します。はしごはUI要素ではなく物理オブジェクトとして機能するため、プレイヤーの設置や手放し方によって挙動が変化し、1つの道具で棒高跳び、ホッピング、水平の橋渡し、ソリでの滑降などが可能になります。

●2027年の発売前に『Ladder Lad』をプレイすることはできますか？

2026年9月にシアトルで開催されるPAX Westでプレイアブルデモが展示される予定です。それ以外の一般向けデモの配信については発表されていません。

元記事: Spider-Verse Animators Reveal Ladder Lad: Physics Platformer Built Around One Tool