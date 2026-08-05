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「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比2095円高の65485円
*09:00JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比2095円高の65485円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル157.72円換算）で、日立製作所＜6501＞、東京エレクトロン＜8031＞、リクルートHD＜6098＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比2095円高の65485円。
米国株式市場は大幅続伸。ダウ平均は907.47ドル高の54085.88ドル、ナスダックは671.09ポイント高の26584.99で取引を終了した。良好な企業決算を好感し、寄り付き後、上昇。ベッセント財務長官が対イラン和平合意に楽観的見解を示し原油安、金利の低下も好感され、相場は終日堅調に推移した。終盤にかけ上げ幅を拡大し、ダウは連日過去最高値を更新し、終了。17日のニューヨーク外為市場でドル・円は162円30銭から162円52銭まで上昇し、162円43銭で引けた。米6月住宅着工件数や米7月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想を上回ったほか、米イラン軍事衝突激化を受けた原油高で年内の利上げ観測が強まり、ドル買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1425ドルへ下落後、1.1444ドルまで上昇し、1.4437ドル引けた。
NY原油先物9月限は続落（NYMEX原油9月限終値：75.72 ↓4.62）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比－4.62ドル（－5.75％）の75.72ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（4日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
5020 (JXHLY) ENEOS 17.49 1379 97.5 7.6
1
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.83 5624 396 7.5
7
「ADR下落率上位5銘柄」（4日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 13.07 2061 -266.5 -11.4
5
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.11 22254 -1511 -6.3
6
■そのたADR（4日）
7203 (TM.N) アイシン精機 14.27 0.00 2251 8
8
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 5.15 -3.07 4061 243
0
8035 (TOELY) 住友商事 10.66 0.14 1681 18.
5
6758 (SONY.N) TDK 19.87 0.28 3134 8
2
9432 (NTTYY) KDDI 18.18 -0.24 2867 -6.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.13 0.02 987 -11.
4
6501 (HTHIY) 日立製作所 34.92 0.94 5508 9
6
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.83 1.24 5624 39
6
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -1.18 4861 15
6
4063 (SHECY) 信越化学工業 19.26 0.90 6075 8
8
8001 (ITOCY) 丸紅 31.72 -0.58 500
7
8316 (SMFG.N) みずほFG 10.34 0.08 8154 2
3
8031 (MITSY) 東京エレク 188.50 12.63 59460 276
0
6098 (RCRUY) リクルートHD 16.00 0.00 12618 20
3
4568 (DSNKY) 第一三共 16.00 -0.50 2524 2
4
9433 (KDDIY) 関西電力 7.61 0.01 2400 12.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.63 0.28 996 -98
4
8766 (TKOMY) 三井不動産 28.30 0.10 1488 1
4
7267 (HMC.N) スズキ 48.74 -0.77 1922 1
8
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 21.61 -0.49 6817 -
2
6902 (DNZOY) ファナック 20.59 1.14 6495 30
8
4519 (CHGCY) 中外製薬 21.20 0.06 6687
7
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.83 -0.73 2970 2
5
8411 (MFG.N) オリックス 40.24 0.27 6347 1
9
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.11 -0.56 22254 -151
1
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.56 -0.27 5224 -6
2
7741 (HOCPY) キヤノン 28.28 0.12 4460 4
7
6503 (MIELY) 三菱電機 72.98 2.87 5755 10
6
6981 (MRAAY) 日東電工 21.73 0.50 3427 5
3
7751 (CAJPY) 任天堂 12.07 -0.06 7615 5
7
6273 (SMCAY) SMC 23.96 1.43 75579 192
9
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.16 -0.06 328 5.
8
6146 (DSCSY) ディスコ 40.00 1.60 63088 219
8
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.88 -0.20 2031 -
1
8053 (SSUMY) 三菱商事 30.19 -0.05 4762 2
4
6702 (FJTSY) 富士通 21.93 -0.48 3459 2
3
5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.34 0.00 3893 1
1
6178 (JPPHY) 日本郵政 13.07 0.00 2061 -266.
5
8002 (MARUY) 三井物産 616.57 -3.47 4862 4
7
6723 (RNECY) ルネサス 12.79 0.34 4034 15
1
6954 (FANUY) 京セラ 24.03 1.64 3790 4
9
8725 (MSADY) 第一生命HD 23.95 0.12 1889
8
8801 (MTSFY) 三菱地所 23.80 0.45 3754 5
4
6301 (KMTUY) 小松製作所 44.42 1.77 7006 9
4
4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.89 -0.02 3751
7
6594 (NJDCY) 日本電産 4.20 0.02 2650 -6
8
6857 (ATEYY) シスメックス 10.17 0.11 1604 -6.
5
4543 (TRUMY) テルモ 14.75 0.12 2326
3
8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.34 -0.11 1789 23.
5
（時価総額上位50位、1ドル157.72円換
算）《AN》
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