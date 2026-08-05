破壊された系外惑星の化学組成、地球近傍の岩石惑星と類似──DESIの副次観測で判明

暗黒エネルギー分光器（DESI）の観測データを用いた最新の研究で、白色矮星に飲み込まれた太陽系外惑星の化学組成が、地球など太陽系の岩石惑星とよく似ていることが明らかになった。この発見は、地球のような化学組成を持つ岩石惑星が宇宙において一般的な存在である可能性を示唆している。本研究成果は、王立天文学会月報（MNRAS）にて査読付き論文として発表された。

■白色矮星が記録する失われた惑星の化学組成

暗黒エネルギー分光器（DESI）は、宇宙の大規模構造をマッピングするための遠方銀河の観測が主目的だが、月明かりや薄明などで宇宙論的な観測が不可能な時間帯も稼働を続けている。DESIの5,000個のロボット光ファイバーは、そのような時間帯にはより地球に近い天体、すなわち太陽のような恒星が燃料を使い果たした後に残る高密度の残骸である白色矮星に向けられる。王立天文学会月報（MNRAS）に掲載された新たな査読付き研究は、この月明かりの下でのダウンタイムに静かに記録されていたデータから、私たちの太陽系近傍と驚くほどよく似た事実を明らかにした。

ウォーリック大学のPaula Izquierdo氏が率いる研究チームは、DESIの最初のフルデータリリース（DR1）で特定された12個の極めて金属量の多い白色矮星を分析した。その結果、これらの星に吸収された破壊された岩石惑星は、鉄、マグネシウム、ケイ素、カルシウム、酸素といった、地球に最も近い惑星の隣人たちと同じ元素レシピで作られていることが判明した。これらはコンドライト隕石、大陸地殻、惑星マントルの構成要素である。さらに、破壊された12の惑星のうち2つは水を豊富に含んでいたとみられる。

■白色矮星から惑星の化学組成を読み解く手法

この発見の背後にある手法は、天文学の中でも直感に反する技術の一つである。白色矮星の表面重力は地球の約10万倍も強いため、水素やヘリウムより重い元素は、星の温度にもよるが、数日から数百万年の間に観測可能な大気の下へと沈み込んでしまう。したがって、本来なら純粋なはずの恒星大気が鉄、マグネシウム、カルシウムなどで汚染されている場合、それは最近の降着の記録、つまりその星が岩石質の何かを飲み込んだことを示している。

その岩石物質は、恒星の赤色巨星段階を生き延びた外縁惑星が、小惑星や微惑星などの小天体を重力で散乱させ、白色矮星のロッシュ限界内に送り込んだことに由来する。ロッシュ限界内に入った小天体は潮汐力によって粉砕されてデブリ円盤となり、徐々に恒星表面へとらせん状に落下していくことで、スペクトルに元素の痕跡を残す。研究者たちはこれを測定しているのである。

3,933および3,968オングストロームのカルシウムH線およびK線の共鳴線は、低解像度のスペクトルでも非常に強いため、カルシウムの汚染はすぐに特定できる。しかし、降着した天体の全体的な化学組成（マグネシウムに対する鉄の量や、ケイ素に対する酸素の量など）を決定するには、複数の元素を同時に検出する必要がある。そのためには、広いスペクトル範囲と、重なり合う吸収線を分離するのに十分なS/N比（信号対雑音比）が求められる。

■統計的ボトルネックを解消するDESIの技術的優位性

DESIの設計は、まさにこの要件を満たしている。この装置は、1回の露光で5,000本のファイバーすべてにわたり、3,600から9,828オングストロームの波長帯を0.8オングストロームの分光分解能でカバーする。これが実際に意味するのは、降着した天体が原始的か、分化しているか、あるいは水を含んでいるかを明らかにする5つの主要な岩石形成元素（カルシウム、マグネシウム、ケイ素、鉄、酸素）の吸収線が、1回のDESIの露光にすべて収まるということだ。従来の装置で必要だった、複数回のセッションや複数の波長ウィンドウでの作業は不要となる。

この技術的優位性は極めて重要である。なぜなら、この分野は十分に特徴付けられた観測対象の深刻な不足に悩まされてきたからだ。破壊された惑星体からデブリを活発に降着させていることが知られている白色矮星は1,750個以上ある。しかし、そのうち1,480個はスペクトルにカルシウムしか示しておらず、意味のある組成像を導き出すには不十分である。どのような種類の惑星体が飲み込まれたかを明らかにする詳細な元素分析を可能にする、5つ以上の金属を同時に示したシステムは、世界中でわずか86個しかなかった。対象サンプルの完全な統計は論文に詳述されている。

大規模な分光サーベイが行われる以前は、この86個のサンプルを構築するために、チリの超大型望遠鏡（VLT）やハワイのケック天文台など、世界で最も強力な8〜10メートルクラスの望遠鏡で、白色矮星を1つずつ個別に観測する専用のセッションが必要だった。DESIはこの計算を覆す。

「私たちは幸運にも、副次的なプロジェクトとして多くの白色矮星を観測することができました」とIzquierdo氏はScience Xに語っている。「その中から、極めて金属量の多いこれらの星を発見したのです」

DESIがこれら12のターゲットを観測したのは、意図的な設計によるものではなく、装置のブライトタイム（月明かりのある時間帯）プログラムの自然な結果である。DESIのDR1データセットを作成した13ヶ月間の運用（2021年5月から2022年6月）において、このサーベイは約400万個の恒星スペクトルとともに、1,450万個の銀河系外スペクトルを収集した。小規模な初期データリリースに基づき、Manserら（2024年）は、DR1の完全なアーカイブには、アクセス可能な色範囲に500個以上の金属過剰な白色矮星が含まれていると推定している。これらはすべて、歴史的には数十個の星でしか不可能だった詳細な存在量分析に利用できる。

■12の破壊された惑星が示したもの

研究チームは、極めて金属量の多い12のターゲットそれぞれについて、光学スペクトルから酸素、マグネシウム、ケイ素、カルシウム、鉄といった主要な岩石形成種を含む3〜10種類の重元素を特定した。その後、各星の有効温度と表面重力における異なる元素の沈降速度の違いを考慮した大気モデリングを行うことで、デブリの元の元素組成を逆算した。

その結果、降着した天体は、原始的なコンドライト隕石、処理された岩石物質、そして場合によっては分化した惑星の鉄分を多く含むコアと一致する物質など、地球の太陽系内側で見られる組成と広く類似していることがわかった。

12のシステムのうち6つは、より詳細な分析が可能なほどクリーンなスペクトルをもたらした。その6つのうち4つは、標準的なケイ酸塩と鉄の混合物からなる乾燥した岩石質の母天体を示していた。これは良い意味で地球化学的に平凡であり、私たちの太陽系内側の岩石を生み出した惑星形成プロセスが、他の場所でも同様の岩石を生み出していることを示唆している。残りの2つは、酸化鉱物だけでは説明できない酸素の過剰を示した。この酸素は水を含む化合物に結合していたはずであり、水を豊富に含む微惑星の存在を示している。これはケレスに類似した系外小惑星や、後期重爆撃期に地球の水の多くをもたらしたと考えられる氷を豊富に含む天体に相当する。

「私たちの太陽系がその組成の点で一般的か特別かを理解するためには、化学組成が導き出されたかなりの数の系外惑星が必要です」とIzquierdo氏はScience Xに語っている。「現在、これはこの種の白色矮星を分析することによってのみ可能です」

■DESIは惑星地質学の観測装置として機能するか

研究の著者らは、DESIのスペクトルが降着した系外惑星物質の信頼できる組成を首尾よくもたらし、この副次的な科学的目的のための実行可能なサーベイプラットフォームとして確立されたと述べている。0.8オングストロームの分光分解能では、最もノイズの多いスペクトルにおいて、間隔の狭い元素のスペクトル線が混ざり合ってしまうことがある。惑星の分化やコア形成に関する情報を持つチタン、クロム、マンガン、ニッケルなどの微量元素を特定するには、VLT/X-shooterのような装置が提供できる高解像度の追跡観測が必要となる。しかし、主要な岩石形成種については、DESIは乾燥したコンドライト、分化した岩石、水を豊富に含むものといった主要な組成クラスを区別するのに十分な性能を発揮する。

この制約が、短期的な研究プログラムを定義している。ウォーリック大学のチームは、DESIのサンプルから化学的に最も興味深いシステムをVLT/X-shooterでターゲットにし、その元素のポートレートを鮮明にする計画だ。これにより、天体の内部がコア、マントル、地殻に完全に分離していたかどうか、そしてそれらのプロセスがどのような温度と圧力で発生したかを明らかにする微量元素を特定する。一方、継続的なデータリリースを通じてDESIのアーカイブが深まるにつれて、十分に特徴付けられた汚染された白色矮星のサンプルは、現在世界で確認されている86のシステムから潜在的に数百へと増加すると予想されており、岩石系外惑星が何でできているかに関する真のポピュレーションレベルの統計が可能になる。

■地球の元素レシピはどれほど一般的か

この発見のより広い意義は、特定の12のターゲットを超えて広がる。何十年もの間、地球の特定の元素バランス（鉄とケイ酸塩の比率、揮発性物質の賦存量、プレートテクトニクスと長期的な炭素循環のための地球化学的条件）が、惑星形成の一般的な結果なのか、それとも例外的な結果なのかという疑問には答えが出されていなかった。トランジット測光や視線速度の測定からは惑星の質量と半径がわかるが、それら2つの数値では組成の解釈に深い縮退が残る。つまり、十数種類の異なる内部構造が、同じ質量・半径の観測シグナルを生み出す可能性があるのだ。

白色矮星の汚染は、間接的な推論ではなく、星が飲み込んだものを記録する星自身の吸収スペクトルを通じて、惑星内部の直接的な元素測定を提供することで、その縮退を断ち切る。DESIの規模によって加速されたこの手法から蓄積される証拠は、太陽のような恒星の周りの岩石惑星が、比較的狭い範囲の元素レシピから作られており、そのほとんどが地球自身の組成に精通した地球化学者にとって認識可能なものであるという宇宙の姿をますます指し示している。サンプルが増えるにつれてこのパターンが維持されるならば、地質学的に活発で居住可能な可能性のある岩石惑星の化学的前提条件は珍しいものではないことを意味する。つまり、太陽のような恒星の周りで惑星形成が起こる場所であればどこでも、似たような割合で似たような成分が生成される傾向があるということだ。

その意味合いを完全に証明するには、12個よりもはるかに多くのターゲットが必要になる。しかし、DESIの系外惑星科学への意図せぬ貢献は、その統計的証明を達成可能なものにし始めている。

■論文情報

Paula Izquierdo et al., "First planetesimals from DESI DR1: 12 highly metal-rich white dwarfs," Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2026). DOI: 10.1093/mnras/stag1353. arXiv: 2607.14251.

■注目ポイントQ&A

●天文学者は白色矮星のスペクトルから、系外惑星が何でできているかをどのように判断するのですか？

小惑星や小さな惑星などの岩石天体が、生き残った外縁惑星の重力によって白色矮星に近づきすぎると、潮汐力によって引き裂かれます。その破片は円盤を形成し、徐々に白色矮星の表面に落下して、本来は純粋な水素とヘリウムの大気をより重い元素で汚染します。鉄、マグネシウム、ケイ素、カルシウム、酸素などの元素は、特定の波長で星のスペクトルに吸収線を残します。白色矮星の強い表面重力により、これらの重元素は通常、数日から数百万年の間に観測可能な大気の下に沈んでしまうため、それらが存在するということは、降着が最近起こったか、現在進行中であることを証明しています。吸収線の相対的な強さを測定し、異なる元素が異なる速度で沈降する様子を補正する大気モデルと組み合わせることで、研究者は破壊された惑星の全体的な元素の指紋、つまりもはや存在しない惑星の元素の指紋を得ることができます。

●DESIの副次的な科学プログラムとは何ですか？また、なぜ白色矮星をターゲットにしているのですか？

DESIの主なミッションは、数千万個の銀河の3次元分布をマッピングして暗黒エネルギーを測定することです。このミッションには暗い空が必要であり、明るい月や薄明かりでは観測条件が損なわれます。DESIは、そのような期間に運用を停止するのではなく、明るい銀河、クエーサー、そして大規模な測光カタログから選択された白色矮星などの恒星ターゲットを対象とする「ブライトタイム」プログラムを実行し、宇宙論的な作業が妨げられる条件のときに自動的に観測を行います。このプログラムは、汚染された白色矮星を見つけることを主目的として設計されたわけではなく、望遠鏡の時間を無駄にしないように設計されています。このプログラムが生み出す系外惑星科学は、その運用上の決定からの科学的な配当と言えます。

●破壊された系外惑星が化学的に私たちの太陽系内側と似ているとは、どういう意味ですか？

この発見は、太陽のような恒星の周りの惑星形成が、地球の近傍と似た元素組成（主にケイ酸塩と鉄を含み、変動はあるものの無視できない量の水を含む物質）を持つ岩石惑星を日常的に生み出している可能性があるという、潜在的に深遠な結論を示しています。地球の特定の地球化学的バランス（磁場のための鉄、プレートテクトニクスを支える地殻のためのケイ酸塩、大気と海のための揮発性物質の適切な割合）は、しばしば幸運な偶然であると想定されてきたため、これは重要です。白色矮星の汚染手法がDESIを通じて数百のターゲットに拡大し、地球のような元素比率が例外ではなく標準であることを明らかにし続ければ、その想定は弱まります。地質活動、そして潜在的には生命のための化学的前提条件は、岩石惑星形成の化学においてまれな結果ではなく、一般的な結果である可能性があります。

●DESIのスペクトルは、この種の研究のための専用の望遠鏡の時間を置き換えることができますか？

完全には置き換えられませんが、この分野の経済性を劇的に変えます。約0.8オングストロームの解像度を持つDESIのスペクトルは、主要な岩石形成元素（酸素、マグネシウム、ケイ素、カルシウム、鉄）を特定し、降着した天体を大まかな組成カテゴリー（乾燥した岩石、分化したもの、または水を含むもの）に分類するのに十分です。しかし、コア形成の化学やマントルの枯渇など、より微妙な地質学的プロセスを区別する微量元素（チタン、クロム、マンガン、ニッケル）の存在量パターンをきれいに解像することはできません。これらの詳細については、VLT/X-shooterのような高解像度装置による追跡観測が引き続き必要です。DESIの貢献は、どのターゲットがその専用の時間を費やす価値があるかを特定することです。数百の白色矮星をスクリーニングし、より深い研究のために最も重度に汚染されたものをフラグ付けすることで、ターゲットごとの観測をサーベイ規模のスクリーニングへと変革します。

元記事: DESI Side Project Finds Destroyed Exoplanets Look Chemically Like Earth’s Neighborhood