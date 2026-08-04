安藤ハザマと神戸高専、AI搭載の人型ロボットで建設機械の自動操作へ

安藤ハザマと神戸市立工業高等専門学校は8月4日、「フィジカルAI」を活用して建設機械を自動化する共同研究を始めたと発表した。ヒューマノイドロボットによる建設機械の自動操作を目指し、2026年4月から本格的な実証を進めている。

フィジカルAIは、カメラやセンサーで把握した現実世界の状況をAIが分析し、ロボットや機械の動作につなげる技術だ。状況が絶えず変わる建設現場でも、従来の自動化技術では難しかった臨機応変な判断に対応できると期待されている。

共同研究では、安藤ハザマが持つ建設機械や施工の知見と、神戸高専システム情報工学科・田原研究室のAIロボティクス技術を組み合わせる。最初の対象として、大型油圧ショベルの自動操作に取り組む。

田原研究室はこれまで、土工作業のシミュレーションを使った建設機械向けAIの開発や、ヒューマノイドロボットによる小型電動ショベルの操作を研究してきた。今回、こうした技術を大型の建設機械へ展開し、フィジカルAIの有効性を検証する。

建設業では、少子高齢化に伴う人手不足が深刻化している。両者は自動化によって労働力不足を補うとともに、生産性と安全性の向上につなげる考えだ。

今後は、大型油圧ショベル以外の建設機械にも対象を広げる。さらに、現在は人が担っている一般的な作業の一部をヒューマノイドロボットに置き換えることも視野に入れているという。