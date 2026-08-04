マレーシア・メイバンク、約11.8億ドルでEtiqaを完全子会社化へ　未加入顧客1060万人の開拓狙う

マレーシア最大の銀行であるメイバンク（Malayan Banking Berhad：Maybank）は、ベルギーの保険会社Ageasから保険子会社Etiqaの親会社の株式を約11.8億ドル（約1850億円、1ドル＝157円換算）で取得し、完全子会社化する契約を締結した。これにより、25年間にわたる合弁事業に終止符が打たれる。Maybankは完全子会社化を機に、自社の顧客基盤のうちEtiqaの保険に未加入の約1060万人に対するクロスセルを加速させる構えだ。本取引は規制当局の承認を経て、2026年第3四半期末までに完了する見込みとなっている。

■1060万人の未加入顧客という戦略的価値

マレーシア最大の銀行が、25年間にわたる提携関係に終止符を打つ。Malayan Banking Berhad（Maybank）は8月3日、ベルギーの保険会社Ageas Insurance International NVから、地域保険会社Etiqaの親会社であるMaybank Ageas Holdings Berhad（MAHB）の残り30.95%の株式を48.3億リンギット（約11.8億ドル、約1850億円、1ドル＝157円換算）で取得する履行契約に署名した。これにより、Maybankが自社顧客にEtiqaの商品を積極的に提供するうえで制約となっていた合弁構造が解消される。世界のタカフル（イスラム保険）市場が365億ドルから2030年には636.2億ドルへ拡大すると予測されるなか、Maybankは世界第4位のタカフル事業者を完全子会社化することになる。

この取引の真の戦略的価値は、Maybankの既存顧客基盤にある。Maybankの顧客における保険加入率によると、同行が抱える約1400万人の地域顧客のうち、現在Etiqaの商品を保有しているのは約24%にすぎない。つまり、推定1060万人の顧客がMaybankと取引関係を持ちながら、Etiqaの保険には加入していないことになる。完全子会社化により、合弁パートナーの承認を得ることなく、この明確なクロスセルの機会を開拓できるようになる。

■東南アジアの保険ギャップと構造的需要への投資

2025年11月のASEAN保険サミットにおけるASEAN事務総長の報告によると、2023年のASEANの保険普及率はGDP比でわずか3.2%にとどまり、世界平均の7.0%を下回っている。Maybank Indonesiaが金融コングロマリットの持ち株会社へ再編されたインドネシアでは、生命保険の普及率は1人当たりGDP比で約2%にとどまる。2025年にアジア太平洋地域で発生した自然災害による経済損失は少なくとも760億ドルに達したが、保険でカバーされたのは70億ドル強にすぎなかった。このアジア太平洋地域の自然災害に対する保障ギャップは、人道上の問題であると同時に、広範な販売網を持つ保険会社にとって大きな市場機会でもある。

Etiqaは、この保障ギャップに存在する2つの異なる成長市場の交差点に位置している。従来型の保険会社として、同社はマレーシアの損害保険市場で約17%のシェアを持つ。また、タカフル事業者としては世界第4位に位置する。タカフルは、リバ（利子）、ガラール（過度の不確実性）、マイシル（賭博）を避けるというシャリア（イスラム法）の要件を満たす協同型の保険制度である。イスラム教徒が人口の多数を占めるか、重要な人口層を形成する地域では、信仰を重視するイスラム教徒にとって、タカフルは現実的に利用できる唯一の保険となる。世界のタカフル市場は2011年の120億ドルから2018年には277億ドルへ拡大し、今後も約11.7%の年平均成長率で成長し、2030年には636.2億ドルに達すると予測されている。

■取引の仕組みと財務的影響

MaybankはAgeasの持ち分30.95%に対して48.3億リンギット（約11.8億ドル）を支払う。この価格には、MAHBが取引完了日に分配する8億リンギット（約1.96億ドル）の配当が織り込まれている。この配当のうち、Ageasは2.48億リンギット（約6100万ドル）、Maybankは5.52億リンギット（約1.35億ドル）を受け取る権利がある。配当調整後の評価倍率は、MAHBの純資産に対して1.98倍、利益に対して15.3倍となる。これはMAHB全体を約156億リンギット（約38億ドル）と評価する計算であり、Bloombergによる約40億ドルという独自の推計ともおおむね一致する。

買収資金は、Maybankの内部資金と外部借り入れを組み合わせて調達される。この取引では、Maybank Investment BankとMorgan Stanley Asia (Singapore) PteがMaybankのアドバイザーを務めた。

Ageasにとって、この売却は推定約4.5億ユーロ（約5.19億ドル）の税引き後純キャピタルゲインをもたらし、同社グループのSolvency II規制上の資本比率を25ポイント押し上げると予想されている。これはバランスシートの大幅な強化につながる。合弁事業は2025年にAgeasへ6400万ユーロ（約7400万ドル）の純営業利益をもたらし、2100万ユーロ（約2400万ドル）を同社グループに還元していた。

市場はこの発表を慎重に受け止めた。8月3日午後のクアラルンプール市場で、Maybankの株価は6セン（0.55%）下落して10.84リンギットとなり、6674万株が取引された。MIDFのアナリストは以前、Maybankの2030年のROE目標について「実現可能」としつつも、「インドネシア事業の立て直しがどれだけ早く進むか、またMaybankがコスト構造をどれだけ適切に管理できるかに大きく左右される」と指摘していた。

■バンカシュアランス：完全子会社化が引き出す販売力

この買収の戦略的な意味は、Maybankの規模を生かしたバンカシュアランス、すなわち銀行を通じた保険販売の仕組みと切り離せない。Etiqaは現在、1万8000人以上の代理店、31の支店、399以上のMaybank支店を通じて商品を販売している。なかでも、Maybank自身の支店網が主要な販売基盤となっている。2024年には、バンカシュアランスがEtiqaの総収入保険料の約40%を占めた。Maybankはこの割合を2030年までに約50%へ引き上げる目標を掲げている。

合弁構造の下では、AgeasはMaybankのCEOであるDatuk Seri Khairussaleh Ramli氏が「比較的保守的な配当方針」と表現する方針を維持していた。完全子会社化により、このインセンティブ構造は変化する。MaybankはEtiqaの配当性向をグループ自身の配当方針に合わせられるようになる。また、1400万人の顧客の取引履歴や信用情報を組み合わせて活用し、合弁パートナーの同意を得るための調整を経ずに、顧客ごとに保険商品の提案を最適化できる。さらに、マレーシアの金融取引の40%がすでにデジタルで行われているなか、Etiqaの商品をデジタルバンキングの利用過程に直接組み込めるようになる。

東南アジアのバンカシュアランスに関するSwiss Reの満足度調査では、銀行を通じて保険を購入した消費者の81%が「満足」または「非常に満足」と回答した。一方、銀行の担当者は、顧客に合わせた商品設計が不十分であることや、引受審査が複雑であることを販売拡大の障壁として挙げていた。完全子会社化により、Maybankは合弁事業の意思決定に伴う遅れを避けながら、こうしたプロセスを再設計できるようになる。

■25年間のパートナーシップの成果と解消の理由

Ageasとの関係は、Ageasの前身であるFortis International NVがマレーシアでMaybankと合弁事業を開始した2001年にさかのぼる。2007年11月にEtiqaブランドが立ち上げられた後、2014年にはシンガポール金融管理局がEtiqa Insurance Pte. Ltd.に生命保険と損害保険の免許を付与し、パートナーシップはシンガポールへ拡大した。この25年間で、合弁事業はマレーシアを代表する損害タカフル事業者となり、マレーシア、シンガポール、フィリピン、インドネシア、カンボジアで事業を展開する世界第4位のタカフル事業者へ成長した。

Khairussaleh氏は、この取引を「買い手と売り手の双方が合意した」取り決めと説明し、Ageasの撤退を、形成期を終えたパートナーシップの自然な結末と位置づけた。同氏は8月3日のオンライン記者会見で、「今こそ、Maybank AgeasとEtiqaが次の成長段階へ進むのに適切な時期だと考えている」と語った。

AgeasのCEOであるHans De Cuyper氏は、この撤退を後退ではなく、投資価値を実現するものと位置づけた。同氏は「MAHBの持ち分を売却することで、この期間を通じてパートナーであるMaybankとともに生み出してきた大きな価値を実現できる」と述べた。また、Ageasは中国、東南アジア、インドにまたがる他の事業を通じて、アジアへの事業展開を維持すると付け加えた。Ageasの2025年通期の1株当たり利益は9.10ユーロと、2024年の6.10ユーロから増加した。純利益も53%増加しており、同社グループが財務上の必要性からではなく、財務的に強固な状況で撤退することを示唆している。

■5カ年成長計画「ROAR30」の要となるEtiqa

この買収は、Maybankが2026年1月に立ち上げた5カ年戦略「ROAR30」の下で、最初の大規模な資本投下となる。同戦略は、自己資本利益率（ROE）を11.5%から2030年までに13～14%へ引き上げることを目標としている。実現すれば、マレーシアの銀行で最も高いROEとなる。ROAR30では、グローバル・イスラム金融、地域ウェルスマネジメント、地域トランザクション・決済バンキング、地域コーポレート・投資銀行業務の4事業を大規模に展開する方針を掲げている。Etiqaの完全子会社化は、このうち最初の柱であるグローバル・イスラム金融を直接推進する。

この取引を取り巻く戦略的な順序も注目に値する。わずか5週間前の2026年6月29日、Maybank Indonesiaは、インドネシア金融庁のOJK規則2024年第30号に準拠し、銀行、証券、保険、金融事業を単一のガバナンス体制の下に統合する金融コングロマリット持ち株会社への移行について、株主の承認を得た。この再編により、PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesiaも同じ統合体制の傘下に入った。今回、マレーシアでMAHBの残余株式を買収することで、持ち株会社レベルのガバナンス体制が完成する。Maybankは保険グループ全体を上位から統制し、配当、商品戦略、資本配分について少数株主である合弁パートナーと交渉する必要がなくなる。

Maybankは、2030年までにEtiqaの総収入保険料を年率最大15%で成長させ、保険部門で10%台半ばの自己資本利益率を達成することを目標としている。

■今後の展開と競争リスク

この買収はマレーシア中央銀行（Bank Negara Malaysia）の規制当局による承認を条件としており、Maybankはすでに申請書を提出している。取引は2026年第3四半期末までに完了する見込みだ。

取引完了後、MaybankとEtiqaは、時価総額約320億ドルの銀行が持つ資本力を背景に、世界でも保険普及率が特に低い市場で事業を展開することになる。インドネシアの生命保険普及率は、人口が2億7000万人に上るにもかかわらず、依然として1人当たりGDP比で約2%にとどまる。フィリピンも同様の状況にある。両市場はすでにEtiqaの事業地域に含まれている。

競合するSyarikat Takaful Malaysia、Prudential BSN Takaful、従来型の保険会社にとって、この取引は競争環境を明確に変える。MaybankがEtiqaを単なる合弁投資先ではなく、完全に統合された商品部門として扱うことを妨げていたガバナンス上の摩擦が取り除かれるためだ。ASEANのバンカシュアランス市場は、2025年の358.2億ドルから2031年には697.1億ドルへ、年平均11%を超える成長率で拡大すると予測されている。1400万人の顧客と399店を超える支店販売網を自社グループ内に持たない競合企業にとって、この成長余地を取り込むことは今後ますます難しくなる。

■注目ポイントQ&A

●タカフルとは何ですか？また、世界第4位の事業者であることがなぜ重要なのですか？

タカフルは、アラビア語で「相互保証」を意味する、シャリアに準拠した従来型保険の代替制度です。従来型保険が保険料を集め、利子を生む金融商品などで運用するのに対し、タカフルは相互扶助を目的とした拠出の仕組みを採用しています。参加者は共同基金であるタバッルに拠出し、そこから保険金が支払われます。これにより、イスラム法で禁じられているリバ、ガラール、マイシルを避けます。イスラム法学者の多くは従来型の営利保険をハラム、すなわち禁じられたものと考えているため、信仰を重視するイスラム教徒にとって、タカフルは宗教上受け入れられる唯一の保険の選択肢となります。世界のイスラム教徒人口は2030年までに22億人へ増加すると予測され、東南アジアにはイスラム教徒が多数を占める国があります。世界第4位のタカフル事業者は、人口増加と構造的な保険未加入という2つの動きが交わる位置にあります。銀行がこの事業者を完全子会社化することは、需要の不足ではなく、販売上の摩擦が成長のボトルネックだったとの見方に基づくものです。

●完全子会社化により、MaybankがEtiqaでできることはどう変わりますか？

Ageasとの合弁構造の下では、配当、資本配分、商品戦略に関する主要な決定にパートナーとの合意が必要でした。完全子会社化により、3つの側面でその摩擦が解消されます。第1に、Maybankは1400万人の顧客の取引データと信用情報を活用し、データ共有について合弁パートナーの同意を得ることなく、顧客ごとに保険商品の提案を最適化できます。第2に、Etiqaの配当方針を、パートナーの比較的保守的な方針ではなく、Maybank自身の株主還元目標に合わせられます。第3に、Etiqaの商品をMaybankのデジタルバンキング基盤へ直接組み込めます。これにより、Etiqaの総収入保険料に占めるバンカシュアランスの割合を、現在の40%から2030年までに50%へ引き上げる取り組みを加速できます。

●この取引は既存のEtiqaの保険契約者にどのような影響を与えますか？

既存のEtiqaの保険契約者が、所有権の変更による直接的な影響を受けることは想定されていません。保険契約、補償条件、保険金請求の手続きは変更されないとされています。実質的な影響は中期的に現れる可能性があります。MaybankがEtiqaを自社のデジタルバンキングや支店網へより深く統合すれば、保険契約者は、すでに利用している銀行アプリや支店を通じて、保険金請求、契約更新、追加保障の提案などを、より円滑に利用できるようになる可能性があります。一方、大規模な統合では、複雑な移行作業によって一時的にサービス品質が低下するリスクもあります。

●世界のタカフル市場は、11.8億ドルの投資を正当化できる規模ですか？

世界のタカフル市場は2025年時点で365億ドルであり、約11.7%の年平均成長率で2030年までに636.2億ドルへ拡大すると予測されています。これに対し、2026年のアジア太平洋地域における損害保険料全体の成長率は約2.5%とされています。ASEANの保険普及率はGDP比3.2%で、世界平均の7.0%を下回っています。このため、構造的な保障ギャップは大きく、短期間で自然に解消される可能性は低いとみられます。Maybankにとって、この投資の焦点は世界市場全体の規模よりも、競合が容易には再現できない自社の銀行販売網を通じて、東南アジア市場の成長をより多く取り込むことにあります。

元記事: Maybank Buys Out Ageas Stake in Etiqa for $1.2B to Unlock 10.6 Million Uninsured Customers