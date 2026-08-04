「はくちょう座X-3」は天の川銀河最強の天然粒子加速器―従来の定説を覆す発見

中国の高高度宇宙線観測所「LHAASO」の研究チームは、連星系「はくちょう座X-3」が、天の川銀河で最も強力な自然の粒子加速器であることを確認した。この発見は、銀河系の高エネルギー宇宙線が主に超新星残骸で生成されるという、過去60年にわたる想定を覆す可能性がある。コンパクト天体の正体など未解明の点も残されており、次世代望遠鏡による追加観測が待たれる。

■理論上の上限を突破、LHCの約100倍のエネルギー

2026年8月2日、中国のLHAASO（高高度宇宙線観測所）を利用する科学者チームは、地球から約2万4000光年離れた連星系「はくちょう座X-3（Cygnus X-3）」が、宇宙線の陽子を少なくとも30 PeV（ペタ電子ボルト）まで加速していると発表した。National Science Review誌に掲載された研究結果により、はくちょう座X-3は天の川銀河で初めて確認された「スーパーPeVatron（ペバトロン）」となった。また、公転周期に同期して明るさが変動することが観測された、初の超高エネルギーガンマ線源でもある。

このエネルギー水準は重要な意味を持つ。何十年もの間、物理学者は、主に超新星残骸からなる銀河系内の粒子加速器が宇宙線の陽子を約1 PeVまで加速できると考えてきた。PeVatronの起源に関する研究によれば、宇宙線スペクトルの「膝（knee）」と呼ばれる領域では、観測される宇宙線のエネルギー分布が目立って軟化し始める。

はくちょう座X-3は、その想定上限を30倍上回った。LHAASOの主任研究員で、中国科学院（CAS）の院士でもあるCao Zhen氏によると、LHAASOは超高エネルギーガンマ線の時間変動とスペクトル特性を詳しく分析し、はくちょう座X-3が粒子を少なくとも30 PeVまで加速していることを確認した。新華社通信が伝えた中国科学院高能物理研究所（IHEP）の発表によれば、30 PeVは、現在地球上で最も強力な人工加速器であるCERNの大型ハドロン衝突型加速器（LHC）が生成する最大粒子エネルギーの約100倍に相当する。

LHAASOの主要論文によると、検出されたガンマ線信号の統計的有意性は約10シグマだった。これは誤検出の可能性が実質的にほとんどない、極めて高い水準である。素粒子物理学では一般に5シグマが発見の基準とされており、10シグマは異例の値だ。

■ジェット、星風、そして4.8時間の公転周期

はくちょう座X-3は大質量X線連星であり、天の川銀河でウォルフ・ライエ星を伴星に持つことが知られている、わずか2つの連星系のうちの1つだ。コンパクト天体は低質量ブラックホールである可能性が最も高いものの、ブラックホールか中性子星かをめぐる議論は決着していない。この天体は伴星のすぐ近くを回っており、1回の公転にかかる時間はわずか4.8時間である。公転中、コンパクト天体はウォルフ・ライエ星の強烈な星風から物質を降着し、物質をほぼ光速で外側へ噴出する一対の相対論的ジェットを駆動している。

粒子の加速は、このジェット内で起きている。ノルウェー科学技術大学（NTNU）とミュンヘン工科大学のKachelrieß氏とLammert氏が2026年初頭に発表した独立の理論研究では、ジェット環境内で陽子を数十PeVまで加速し得る3つの物理機構が示された。拡散衝撃波加速では、粒子がジェットの衝撃波面を繰り返し横切ることでエネルギーを得る。二次フェルミ加速では、磁気乱流によって粒子に確率的にエネルギーが与えられる。磁気リコネクションでは、互いに逆向きの磁場が接する領域で急激に放出されたエネルギーが粒子を加速する。

ウォルフ・ライエ星は、加速された陽子から検出可能なガンマ線を生じさせる標的を提供する。ジェットで加速された陽子が星風中のガスや、恒星表面から放射される紫外線（UV）光子と衝突すると、パイ中間子と呼ばれる短寿命粒子が生成される。パイ中間子はすぐに崩壊し、非常に高いエネルギーを持つガンマ線光子を生じる。LHAASO共同研究チームの論文によれば、LHAASOは地球に到来した0.06～3.7 PeVのガンマ線を検出した。

UV光子との相互作用は、公転に対応する特徴を自然に生み出すため、特に重要である。コンパクト天体が伴星の周囲を回ると、遭遇するUV光子場の密度が公転に合わせて増減し、ガンマ線の出力も同じ周期で変調される。この4.8時間周期は、1970年代からはくちょう座X-3の特徴として知られている。

■軌道周期との同期が示す決定的な証拠

LHAASOが超高エネルギーガンマ線信号から検出した4.8時間の変調は、単なる興味深い現象ではなく、今回の発見を支える主要な証拠である。新華社通信が伝えた発表によると、LHAASOは粒子加速領域について、直径が太陽の約3倍に相当する球状の範囲に収まるとの制約も得た。これは、コンパクト天体の重力が最も強く、環境が最も極端になるジェット最内側の領域か、その周辺に当たる。

ガンマ線放射が遠く離れたアウトフローや広範囲に広がるハローから発生しているなら、公転に対応する特徴は現れず、コンパクト天体が軌道上のどこにいても信号は一定になるはずだ。LHAASOの論文が示すように、観測された変調は、加速が連星系の内部、すなわちジェットが形成される最内側領域に相当するスケールで起きていることを示している。

LHAASO共同研究チームは、約1カ月の時間スケールで生じる変動も8.6シグマの有意性で検出した。この変動は、Fermi-LAT宇宙望遠鏡がはくちょう座X-3を高エネルギーガンマ線の活発な状態として観測した時期と一致していた。これは、この連星系が常に粒子を極限のエネルギーまで加速しているわけではなく、コンパクト天体が異なる降着状態へ移行するのに伴って、加速活動が活発になったり弱まったりすることを意味する。研究者はこれにより、高エネルギー天体物理学では極めて珍しい、数万光年離れた自然の実験室の状態変化を比較できる手掛かりを得たことになる。

■超新星ではなく連星ジェットが宇宙線源となる可能性

今回の数値は、研究分野全体に大きな意味を持つ。大質量星の爆発後に残る膨張する衝撃波である超新星残骸は、60年以上にわたり、銀河宇宙線の主要な発生源だと想定されてきた。2026年に発表されたX線連星の研究によれば、宇宙線スペクトルにおける約3～4 PeVの「膝」は、超新星の衝撃波による加速がその付近で限界に達し、そこで生成された粒子が銀河系内へ広がっていくことを示す大まかな証拠とみなされていた。

はくちょう座X-3は、恒星の爆発ではなく、降着によって駆動され、継続的に物質が供給される相対論的ジェットという、全く異なる機構で機能している。それにもかかわらず、想定されていた上限の30倍に当たるエネルギーに達する。中国科学技術大学とマックス・プランク核物理学研究所の研究者が2026年7月に発表した分析では、はくちょう座X-3が「はくちょう座バブル（Cygnus Bubble）」と呼ばれる巨大なガンマ線構造のエネルギー源となっている可能性が指摘された。はくちょう座バブルは空の約6度、満月約12個分の幅に広がる放射領域で、そのスペクトルは1 PeVに達する。関連が確認されれば、はくちょう座X-3が、天の川銀河の比較的近傍で知られる最大級のガンマ線構造の1つに、粒子を供給していることになる。

X線連星に関する同分析が論じるように、この可能性は、はくちょう座X-3のような連星系を、銀河宇宙線を生み出す独立した天体群として位置づける。連星系は小規模な寄与にとどまらず、「膝」を超える最高エネルギー領域では、主要な宇宙線源となっている可能性がある。

■陽子加速を示す決定的な証拠

超高エネルギーガンマ線源をめぐる重要な技術的問題は、その放射が陽子に由来するのか、電子に由来するのかという点だ。この違いによって、その発生源が銀河宇宙線の供給に寄与するかどうかが決まる。電子は低いエネルギー領域ではハドロン由来の放射に似た信号を生じさせることがあるが、銀河系内を伝播する宇宙線の供給源となるのは陽子である。

強い磁場とUV放射が存在する連星系内部の高密度環境では、1 PeVを超えるエネルギーを持つ電子は、ほぼ瞬時にエネルギーを失う。シンクロトロン放射や逆コンプトン散乱による損失が大きく、PeV級のガンマ線を生成できるほど長く高エネルギー状態を保てないためだ。理論上達成し得る最大の加速率を仮定しても、電子はこの環境でPeV級のエネルギーに到達できない。したがって、連星系内部から1 PeVを超えるガンマ線が検出されたことは、陽子加速が起きていることを直接示す証拠となる。この分野でいう「ハドロン起源の決定的証拠（hadronic smoking gun）」である。はくちょう座X-3は単に極端な粒子加速器なのではなく、確認された宇宙線源なのである。

■LHAASOと次世代望遠鏡が切り開く未来

今回の検出は、LHAASO独自の観測装置によって可能になった。LHAASO共同研究チームの論文によると、四川省稲城県の標高4410メートル地点に位置し、1.36平方キロメートルを占める同観測所には、水チェレンコフ検出器アレイ、ミューオン検出器アレイ、広視野チェレンコフ望遠鏡が配置されている。

PeVatron検出の鍵は、ガンマ線によって生じた空気シャワーを、圧倒的に数の多い宇宙線由来の空気シャワーから識別することにある。主に陽子や原子核からなる宇宙線は、大気と相互作用すると、ミューオンを多く含む空気シャワーを生成する。一方、ガンマ線が生じさせる空気シャワーに含まれるミューオンは少ない。LHAASOの1平方キロメートルアレイ（KM2A）は、ミューオン検出器を高密度に配置しており、従来の観測装置では十分な感度が得られなかったエネルギー領域でも、この識別を可能にする。LHAASOは2021年に最初のPeVatronカタログを発表し、最大1.4 PeVに達する12の候補天体を特定した。はくちょう座X-3の観測結果は、その中でも特に重要な発見である。単なる候補ではなく、1980年代から理論的可能性が議論されてきたスーパーPeVatronの確認に至ったためだ。

LHAASOの測定後も、大きな未解決問題が1つ残されている。コンパクト天体がブラックホールなのか、中性子星なのかという点である。その正体が判明すれば、ジェット形成の理論モデルを絞り込み、観測された極端なエネルギーを生み出す降着過程の理解を深められる。

2つの次世代観測装置が、この問題に取り組むとともに、はくちょう座X-3からのガンマ線放射を、より高い空間分解能で観測する準備を進めている。LHAASOの敷地内に建設中の32基の望遠鏡からなる大型大気チェレンコフ望遠鏡アレイ（LACT）は、2026年1月に初めてチェレンコフ光を検出した。2026年末までに4基が稼働し、2028年までに全アレイが完成する見通しである。10 TeV以上では、LACTは0.05度未満の角度分解能を実現する見込みで、これはLHAASOの現在の分解能より約5倍高い。この性能により、コンパクトな内部ジェットとはくちょう座バブルを空間的に分離し、両者が物理的につながっているかどうかを検証できる可能性がある。

スペインのラ・パルマ島に北部サイトを置くチェレンコフ望遠鏡アレイ観測所（CTAO）は、2026年10月に4基の大口径望遠鏡を披露する予定である。CTAOは超高エネルギー帯で、より優れた角度分解能を提供する見込みだ。これにより、LHAASOでは現在実現できない細かさで、はくちょう座X-3周辺のガンマ線放射の空間構造を調べられるようになる。

現時点で、はくちょう座X-3は、LHAASOチームが「初の変動する超高エネルギー源」と呼ぶ天体であり、既知の宇宙で確認された中で最も高いエネルギーを実現する粒子加速器と位置づけられている。天の川銀河内で作動し、星間空間へ宇宙線を供給する自然の加速器であり、超新星残骸をはじめ、これまでに確認された他の発生源とは異なる物理機構を利用している。

■注目ポイントQ&A

●PeVatronとは何ですか？ はくちょう座X-3の30 PeVが重要なのはなぜですか？

PeVatronとは、宇宙線粒子を1 PeV、すなわち10の15乗電子ボルト以上まで加速できる天体物理学的な発生源です。宇宙線の起源、特に宇宙線スペクトルの約3～4 PeVの「膝」付近と、それを超える宇宙線の発生源は、1958年に正式に提起されて以来、天体物理学における最も古い未解決問題の1つです。長い間、超新星残骸が約1 PeVの上限付近まで粒子を加速する主要な発生源だと考えられてきました。30 PeVに達するはくちょう座X-3は、その上限を超えているだけではありません。超新星の衝撃波とは根本的に異なる物理機構により、従来可能だと考えられていた値の30倍まで粒子を加速する「スーパーPeVatron」です。2026年に発表されたX線連星の研究が論じるように、連星系を宇宙線源の有力な天体群として検討する必要が生じています。

●爆発を伴わないはくちょう座X-3は、どのように粒子を加速するのですか？

加速は、コンパクト天体がウォルフ・ライエ星の星風から物質を降着することで駆動される、相対論的ジェットの中で起こります。コンパクト天体はブラックホールか中性子星のいずれかですが、正体は確定していません。Kachelrieß氏とLammert氏の研究によれば、拡散衝撃波加速、二次フェルミ加速、磁気リコネクションという3つの機構が、陽子を高いエネルギーまで加速し得ます。伴星からの高密度の星風と強い紫外線放射は、加速された陽子と相互作用する標的となり、その結果としてLHAASOが検出する超高エネルギーガンマ線が生成されます。

●4.8時間周期の変動が、連星系内部での加速を示すのはなぜですか？

4.8時間は、コンパクト天体が伴星の周囲を1周するのにかかる公転周期だからです。ガンマ線放射が遠く離れたジェットのアウトフローや広がった星雲から来ているなら、コンパクト天体が軌道上のどこにいるかにかかわらず、放射はほぼ一定になるはずです。超高エネルギーガンマ線信号が公転周期と同期して増減することは、加速領域が連星系内部にあり、直径が太陽の約3倍に相当する球状の範囲に収まることを示します。LHAASOの論文によれば、これまでに観測された超高エネルギーガンマ線源のうち、このような規則的な公転周期の変動を示したものはなく、はくちょう座X-3が初の例です。

●この発見は、地球に降り注ぐ宇宙線への理解を変えるものですか？

変える可能性があります。主に陽子やより重い原子核からなる宇宙線は、絶えず地球の大気に降り注いでいます。そのうち特にエネルギーの高い銀河系由来の宇宙線については、最近まで発生源の多くが理論上の候補にとどまっていました。約2万4000光年離れたはくちょう座X-3では、陽子が高エネルギーまで加速され、星間物質へ供給されていることが確認されました。中国科学技術大学とマックス・プランク核物理学研究所による2026年の分析では、こうした陽子が、連星系の周囲数百光年に広がる巨大なガンマ線ハロー「はくちょう座バブル」を形成している可能性が示されています。はくちょう座X-3が地球に到達する宇宙線にどの程度寄与しているかは、まだ正確には分かりません。それでも、天の川銀河内で確認された連星系のスーパーPeVatronを、具体的な宇宙線源の候補として示せるようになったのは今回が初めてです。

元記事: Cygnus X-3 Confirmed as Milky Way’s Most Powerful Particle Accelerator