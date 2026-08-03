FGO Fes. 2026開幕、マックスファクトリーが新作PLAMATEA「マシュ・オルテナウス」を公開

「Fate/Grand Order Fes. 2026」が8月1日に幕張メッセで開幕し、初日の注目商品としてマックスファクトリーがPLAMATEA「シールダー／マシュ・キリエライト［オルテナウス］」を会場で確認した。発売は2027年4月を予定する。日本版ゲーム内では11周年キャンペーンも進行中で、記念召喚バナーは8月2日12時59分までとなる。

■幕張メッセで11周年イベントが開幕

「Fate/Grand Order Fes. 2026」は、モバイルRPG「Fate/Grand Order」の恒例となっている夏の大型イベントとして、8月1日に千葉県の幕張メッセ国際展示場で開幕した。会場は4〜8ホールを使用し、開催は2日間にわたる。

11周年記念イベント初日の終了時点で、会場発の大きな商品ニュースとなったのが、マックスファクトリーによるPLAMATEA「シールダー／マシュ・キリエライト［オルテナウス］」プラスチックモデルキットの確認だ。店頭発売は2027年4月を予定している。

■今回のマシュ新作が持つ意味

今回のPLAMATEA公開は、単なる新作模型の発表にとどまらない。マシュ・キリエライトのオルテナウス形態は、英霊ガラハッドの力を借りて戦うために身にまとう強化装甲であり、現行メインストーリーの「奏章IV 人類裁決法廷」で描かれるマシュの物語とも関わりの深い姿だ。

これまでのPLAMATEA版マシュは、より基本的な戦闘スタイルを示す通常のシールダー形態を再現したものだった。今回の新作はオルテナウス形態を立体化したものであり、現行ストーリーを追ってきたプレイヤーにとっては意味のある一体となる。

■日本版11周年キャンペーンと召喚バナーの期限

日本版サーバーでは、11周年のゲーム内キャンペーンが現在進行中だ。注目の星5サーヴァント召喚バナーは、米東部時間では8月1日23時59分、日本時間では8月2日月曜日12時59分に終了する。キャンペーン期間中のログインボーナスやSNS達成報酬として配布された聖晶石は、この期限まで使用できる。

支出意欲の高いプレイヤー層にとっての主な目玉は、Guaranteed SSR（GSSR）とDestiny Orderの記念バナーだ。いずれも指定クラスのプールから、星5サーヴァントを確実に確保できる仕組みを持つ。

■FGO Fes.はどんなイベントか

FGO Fes.は2017年、シリーズ2周年の年から毎年幕張メッセで開催されてきた。2020年と2021年はCOVID-19の影響でオフライン来場が停止されたが、その後は再び現地開催が続いている。

この催しは、報道関係者や出版社向けの業界イベントではない。日本文化放送の協力の下、FGO PROJECTが主催するファン直接向けのリテンション施策であり、毎年の周年時期に合わせて設計されている。プレイヤーの関与やバナー課金が歴史的に高まりやすい時期と重ねることが重要な意味を持つ。

その構造は、ライブサービス型ガチャゲームの経済性を、物理ブース以上に明確に映し出している。中心となるステージ企画「カルデア放送局 11周年SP」では、周年の目玉となる星5サーヴァントの正式なお披露目、宝具アニメーションの実演、今後1年に向けた物語やシステム更新の発表が行われる。

Alterやグッドスマイルカンパニーなどのフィギュアメーカーも展示ブースを設け、選ばれたコレクター層に向けて試作展示を実施する。今回のマックスファクトリーによるPLAMATEA版マシュ［オルテナウス］の発表も、この流れに沿うものだ。会場で試作が示され、2027年4月という生産目標が提示されており、主要ホビー小売を通じた予約開始は数週間以内と見込まれる。

■11年続くモバイルRPGを支える周年イベント

「Fate/Grand Order」は2023年8月時点で累計売上高70億ドルに達しており、モバイルゲーム史上でも屈指の高収益タイトルの一つとなっている。日本でのサービス開始は2015年7月29日で、2018年10月までに全世界で3200万ダウンロードに到達した。

11年にわたる継続運営はモバイルRPGとしては例外的であり、その持続を支える要素の一つが周年イベントだ。FGO Fes.は、プレイヤーが毎年の関与や支出の判断を組み立てる年次の儀式として機能している。

■初日の会場プログラム

幕張メッセでの初日プログラムは、日本時間の午前9時から午後7時まで実施され、最終入場は午後6時30分だった。入場にはFGO TICKETを通じた事前抽選チケットが必要で、応募にはAniplex Onlineとゲームアカウントの連携が求められた。入場ゲートでは写真付き身分証明書による本人確認も行われた。

会場内では「カルデア学園祭」をテーマにした体験型アトラクションのほか、ゲームエンジンのリアルタイムキャラクターアニメーションシステムを使うLive2D体験エリア、キャラクター展示、没入型カフェなどが展開された。Type-Moonおよびパートナー企業の展示エリアでは、フィギュア試作やコラボメディア企画も並び、今回のPLAMATEA発表もその文脈で行われた。

また、初日には「カルデア放送局 11周年SP」の1日目配信も実施され、FGO公式YouTubeチャンネルや提携配信プラットフォームで同時視聴が可能だった。声優陣によるステージでは、今後のメインクエスト章の予告、UIの利便性向上、周年キャンペーンの詳細などが扱われた。

■2日目の日程と注目点

2日目は米東部時間で8月1日20時、日本時間では8月2日午前9時に始まり、米東部時間8月2日5時、日本時間8月2日午後6時まで行われる。最終入場は米東部時間4時30分、日本時間午後5時30分だ。

週末でもっとも大きなゲーム関連発表は、例年2日目のステージに集中する傾向がある。追加の新規サーヴァント発表、今後のストーリー内容、コラボレーション情報などは、通常このタイミングに合わせて出される。

一方で、周年召喚バナーの締め切りは米東部時間8月1日23時59分、日本時間8月2日12時59分であり、日本版サーバーのバナーは2日目ステージの終了前に閉じる。周年情報を見極めて課金判断をしたいプレイヤーにとって、この時間差は明確に意識すべきポイントになる。2日目には、フィギュア試作の最終公開や、協力スタジオによるグッズ発表も予定されている。

■PLAMATEAシリーズと今回のキット

PLAMATEAは、マックスファクトリーが手がける可動式スナップフィット仕様のプラスチックモデルキットシリーズだ。アニメやゲームIPを原作とし、一部塗装済みパーツを採用、外部塗装や接着剤なしで組み立てられるよう設計されている。

これまでのPLAMATEA版マシュ・キリエライトは、通常のシールダー形態で展開されており、Good Smile USや海外小売で全高約165mmのキットとして販売されていた。交換用表情パーツや可動式シールドパーツも特徴だった。

FGO Fes. 2026で告知されたオルテナウス版キットは、強化装甲構成を再現する。作中では、マシュの盾が、防御用の対になる盾「希望を築く人類の盾」と、攻撃用の剣「希望を証す人類の剣」に分かれる場面が描かれている。

マックスファクトリーは通常、会場発表から数週間以内に、AmiAmiや自社発信を通じて小売価格や予約受付期間を案内する。2027年4月発売予定という日程からみると、予約開始は2026年後半になる可能性が高い。北米や欧州のコレクターは、一般にAmiAmi、Good Smile US、主要ホビー小売を通じてPLAMATEA商品にアクセスしている。

■FGOのガチャ設計と周年が売上イベントになる理由

本作のマネタイズは、サーヴァント召喚に使うゲーム内通貨「聖晶石」を基盤としている。召喚は重み付けされたランダム抽選で行われ、星5（SSR）サーヴァントの基本出現率は1回あたり約1%だ。

周年時期には、いわゆる天井的な性質を持つバナーが導入される。Guaranteed SSR（GSSR）召喚では、定義されたプールの中から星5結果が確定し、完全な確率任せではなく特定レアリティ帯を狙えるようになる。

FGOの通常排出率は継続的に批判も受けてきた。Polygonは2018年、このゲームでは希少サーヴァントを安定して得るためのコストが非常に高くなりうると記録している。GSSRバナーは、そうした批判に対する周年時期の譲歩として位置付けられ、予測可能な結果を通じてプレイヤーの継続参加に報いる構造になっている。

Aniplexが毎年のGSSRとDestiny Orderバナーを現地イベントの日程に合わせているのは意図的だ。配信番組、会場発表、コレクターコミュニティーの熱量が、いずれも周年期間への注目を高め、最終的にバナー活動へ結び付く。

なお、セガが展開していた別系統のアーケード版「FGO Arcade」は、約8年の運営を経て2026年3月にサービスを終了した。モバイル本編の11周年は、アーケード版不在で迎える初の夏イベントとなり、今後この催しがモバイルゲーム本編とグッズを中心とする場としての性格をいっそう強めることを示している。

■注目ポイントQ&A

●FGO Fes. 2026初日に何が発表されたのですか？

マックスファクトリーが会場でPLAMATEA「シールダー／マシュ・キリエライト［オルテナウス］」を確認し、2027年4月発売予定としたことが初日の大きな商品ニュースです。このキットは、ガラハッドの力を借りて戦うオルテナウス形態のマシュを再現するもので、既発売のPLAMATEA版マシュの新展開にあたります。あわせて「カルデア放送局 11周年SP」では、周年サーヴァント発表、召喚バナー詳細、物語やUIの更新、日本版向け今後のメインクエスト情報も扱われました。

●FGOの11周年バナーはいつ終わりますか？

日本版サーバーの周年召喚バナーは、8月2日月曜日12時59分に終了します。Guaranteed SSR（GSSR）とDestiny Orderの周年バナーもこの期限で閉じます。ログインキャンペーンやSNS達成報酬で配布された無償聖晶石も、終了前であれば使用できます。

●FGO Fes.は欧米のアニメイベントと何が違いますか？

FGO Fes.は、FGO PROJECTとAniplexが周年日に合わせて直接運営する、日本国内向けの単一フランチャイズ型ファンイベントです。複数作品や複数出版社が集まる見本市型イベントとは異なり、時間制限のあるゲーム内バナー、コレクター向け試作展示、ステージ配信を通じて、ライブサービス運営の年間サイクルに合わせて設計されています。来場者は抽選と本人確認を経て参加します。

●PLAMATEAとは何で、今回のマシュ新作はどこで注文できますか？

PLAMATEAは、マックスファクトリーの高可動スナップフィット式プラモデルシリーズです。一部塗装済みパーツ、交換用表情、可動アクセサリーなどを備え、塗装や接着剤なしで組み立てられる設計が特徴です。今回のマシュ・キリエライト［オルテナウス］キットは2027年4月発売予定で、予約は2026年後半に始まる可能性が高いです。本文の範囲では、AmiAmi、Good Smile US、主要ホビー小売での取り扱いが見込まれています。

元記事: FGO 2026 Convention: Max Factory Reveals First Paladin-Form Mash Figure at Makuhari Messe