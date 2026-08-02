Xbox Game Pass 2026年8月ラインアップ確定──「Beast of Reincarnation」「Resonance」の初日追加はなぜUltimate／PC限定なのか

Microsoftのサブスクリプションサービス「Game Pass」の2026年8月ラインアップが固まった。注目は「Beast of Reincarnation」と「Resonance: A Plague Tale Legacy」の初日追加だが、発売日に追加料金なしで遊べるのはGame Pass UltimateまたはPC Game Passの加入者に限られる。EssentialおよびPremiumの加入者は、対象タイトルを発売日に遊ぶにはアップグレードするか、これらのタイトルが下位プランに降りてくるのを待つ必要がある。

■8月の配信作は4本、延期で外れたタイトルもある

2026年8月の配信ラインアップとして確認されているのは4本だ。内訳は、物語性の強いアクションRPG、タワーサバイバル系ローグライトのコンソール版初登場作、工場自動化サンドボックス、そして受賞歴のあるシリーズの前日譚に当たるナラティブアクション作品となる。

一方で、5本目として予定されていた「Grave Seasons」は、開発元が6月5日に延期を発表し、配信時期は2026年秋の未定期間へずれ込んだ。

■「Beast of Reincarnation」は8月4日に初日追加

Game Freakの「Beast of Reincarnation」は8月4日にXbox Series X|S、PC、クラウド向けに発売され、Game Pass UltimateとPC Game Passでは初日から利用できる。発売日時点ではEssentialおよびPremium加入者は対象外だ。

本作は30年以上にわたり「ポケットモンスター」シリーズを手がけてきたGame Freakが開発し、Fictions（旧Private Division、Take-Two Interactive傘下レーベル）が販売を担当する。ディレクターは古島康太氏で、Unreal Engine 5を採用する。『ポケットモンスター』以外のオリジナルIPとしては同スタジオでも特に野心的な取り組みの1つと位置付けられるが、開発経緯の記録によれば、クリエイティブ・ディレクションを担ったのはGame Freak社内スタッフのごく一部にとどまり、制作作業の多くは外部パートナーに委託されたという。

舞台は4026年の日本。寄生性の汚染「Blight」と融合した、のけ者の若き“Sealer”であるエマと、柴犬の相棒クゥを追う。戦闘はリアルタイムの剣戟とパリィを軸にしつつ、クゥを通じて発動する戦術システムを備え、「Sekiro: Shadows Die Twice」や「FINAL FANTASY XVI」を思わせる方向性を持つ。エマは植物のつるのような髪を使って地形を移動し、上方から攻撃することもできる。

環境はリアルタイムに変化するダイナミックなバイオームを採用し、荒野が密林へと変わることで、戦闘中でも敵の種類や立ち回りの条件が変化する。また、Xbox Play Anywhereに対応しており、デジタル版を1本購入すれば追加料金なしでコンソール版とPC版の両方を利用できる。

Xbox向け予約購入特典として、クゥ用の「Brown Shiba Skin」と、ゲーム内通貨「Amber」3万が付属する。

■「Monsters Are Coming!」は8月6日にXboxコンソールへ

タワーサバイバー系ローグライトの「Monsters Are Coming!」は、8月6日にGame Pass Ultimate経由でXboxコンソールに登場する。PC Game Passではすでに提供されており、今回がXbox Series X|S向けサブスクリプション配信の初登場となる。

プレイヤーは移動し続ける都市を、絶え間ない敵の波状攻撃から守らなければならない。資源を集め、防衛を固め、都市を「Ark」と呼ばれる目的地へ導けるだけ生き延びることが基本ループとなる。PC版で触れていない加入者にとっては、比較的入りやすい形でこの独創的なサバイバル作品に触れられる機会になる。

■「Sandustry」は8月13日にPC Game Passで早期アクセス開始

工場建設ジャンルのファン向けタイトル「Sandustry」は、8月13日にPC Game Passへ追加され、同日にSteam、GOG、Microsoft Storeでも早期アクセス（Game Preview）を開始する。現時点ではPC専用で、Xboxコンソール向け提供は予定されていない。

開発はLantto Games、販売はHooded Horseが担当する。Hooded Horseはこれまでにも「Manor Lords」「Menace」「9 Kings」をGame Passで展開してきた実績を持つ。地形のあらゆるピクセルが個別に物理シミュレーションされる資源として機能する、完全破壊可能な環境が特徴だ。砂、雪、胞子、溶岩は採掘、混合、加工が可能で、意外な化学的・物理的反応が発生する。プレイヤーは地形を掘り進め、資材を集め、自動化された生産ラインを構築しながら、地下に埋もれた古代文明の遺構を探っていく。

Game Preview作品であるため、システムは早期アクセス期間を通じて大きく拡張される見込みだ。完成版を好む加入者にとっては、正式版1.0に近い時期まで待つ選択肢もある。

■「Resonance: A Plague Tale Legacy」は8月27日に配信

8月の中でも特に注目度が高いのが「Resonance: A Plague Tale Legacy」だ。8月27日にPlayStation 5、Xbox Series X|S、PCで発売され、Game Pass UltimateとPC Game Passでは初日から利用できる。Xbox Play Anywhereにも対応する。

開発はフランス・ボルドーのAsobo Studio、販売はFocus Entertainmentが担当する。本作は「A Plague Tale: Innocence」の15年前を描く前日譚で、「A Plague Tale: Requiem」に登場した勇猛で若き略奪者ソフィアを主人公に据える。ソフィアは自身の過去の秘密を探るため、ミノタウロスの島へ向かう。

舞台設定は中世とミノア神話を組み合わせたもので、これまでの作品群における疫病に覆われたフランスから大きく雰囲気を変える。「Innocence」と「Requiem」がステルスと回避で緊張感を築いたのに対し、「Resonance」は同じ世界観の中でも、より戦闘重視でアクション寄りの作品となる。

本作は2026年6月下旬にゴールド化しており、開発完了が確認されているため、8月27日の発売日はずれ込まない。音楽はシリーズ過去作も手がけたOlivier Derivière氏が担当し、ミノアの舞台設定に合わせてギリシャ系キプロスのボーカルや伝統楽器を取り入れている。

予約購入はXbox、PlayStation、PCの各ストアで受け付けており、価格は49.99ドル（約7,900円、1ドル=158円換算）。予約特典として「Heritage Pack」DLCが付き、内容はMinoan Sword、Alec's Pendant、デジタルアートブックとなる。シリーズ過去作の「Innocence」と「Requiem」も発売初日からGame Passで提供されており、「Resonance」もその流れを引き継ぐ。

EssentialおよびPremium加入者は、「Beast of Reincarnation」と同様に、本作を発売日にGame Pass経由で利用することはできない。初日アクセスはUltimateとPC Game Passに限定される。

■どのプランでどのタイトルを遊べるのか

8月の確定ラインアップをプラン別に整理すると、「Beast of Reincarnation」（8月4日）はGame Pass UltimateとPC Game Passで初日提供、「Monsters Are Coming!」（8月6日）はGame Pass Ultimateでコンソール版が利用可能、「Sandustry」（8月13日）はPC Game Passで初日提供のPC専用、「Resonance: A Plague Tale Legacy」（8月27日）はGame Pass UltimateとPC Game Passで初日提供となる。

料金はGame Pass Ultimateが月額22.99ドル（約3,630円）、PC Game Passが月額13.99ドル（約2,210円）、Essentialが月額9.99ドル（約1,580円）、Premiumが月額14.99ドル（約2,370円、いずれも1ドル=158円換算）だ。8月の注目2作品を発売日に逃したくないEssentialまたはPremium加入者にとっては、Ultimateへのアップグレードが発売日アクセスの唯一の手段となる。PCで「Sandustry」のみを狙うなら、PC Game Passで足りる。

■「Grave Seasons」は8月配信から外れた

Perfect Garbage開発、Blumhouse Games販売の「Grave Seasons」は、当初は8月配信予定で、Game Passの初日追加タイトルとしても確認されていた。山あいの町Ashenridgeへ移り住み、農場を育て、30人超のキャラクターと関係を築きながら、プレイごとに変化する殺人犯を追うという、穏やかな農業シミュレーションと超常的な連続殺人ミステリーを組み合わせた作品だ。

Perfect Garbageは2026年6月5日、全プラットフォームでの仕上げに追加時間が必要だとして、本作を2026年秋の未定期間へ延期すると発表した。6月15日に予定していたSteamデモも中止し、チーム全体を発売準備へ振り向けるとしている。Game Passでの初日提供の約束自体は、実際の発売時期になっても維持される。8月1日時点で、Steamのウィッシュリスト登録数は60万件を超えている。

■料金改定後のGame Passにとって重要な8月

8月の注目作2本は、Microsoftが2026年4月21日に実施した料金体系再編からおよそ3カ月後に投入される。この再編では、Xbox部門CEOのAsha Sharma氏がGame Pass Ultimateの月額料金を29.99ドルから22.99ドルへ引き下げる一方、新作「Call of Duty」の発売日追加をサービス対象から外した。

この値下げは、2025年10月の値上げ後に数カ月で「数百万人規模の加入者減」があったと、Xbox部門チーフストラテジーオフィサーのMatthew Ball氏が2026年6月に認めたことを受けたものだ。

新作「Call of Duty」を失った後、下位プランに対するUltimateの上乗せ価値を支える主な仕組みは、8月でいえばGame FreakやFocus Entertainmentのようなサードパーティー各社との初日提供契約にある。月額22.99ドルの加入者は業界で話題の新作を発売日に利用でき、月額9.99ドルの加入者は発売直後の作品を含まない入れ替え制ライブラリを利用する、という構図がより鮮明になっている。

今後の予定としては、「Gears of War: E-Day」が2026年10月6日にGame Pass初日追加タイトルとして予定されており、「Fable」も2027年2月23日に初日追加での投入が確認されている。MicrosoftはXbox Games Showcase 2026で、今後のGame Pass初日追加タイトルが合計17本あると明らかにしている。

■注目ポイントQ&A

●Beast of ReincarnationはGame Passで追加料金なしに遊べますか？

はい。8月4日の発売日から、Game Pass UltimateとPC Game Passでは追加料金なしで利用できます。EssentialとPremiumでは発売日時点では対象外のため、初日に遊ぶにはUltimateかPC Game Passへの変更、または別途購入が必要です。

●Resonance: A Plague Tale LegacyはGame Passに含まれますか？

はい。2026年8月27日の発売日から、Game Pass UltimateとPC Game Passに含まれます。Xbox Play Anywhereにも対応しているため、対象となるデジタル購入またはサブスクリプション経由の利用で、XboxコンソールとPCの両方を追加料金なしで使えます。EssentialとPremiumでは発売日アクセスはありません。

●Grave Seasonsはなぜ8月配信ではなくなったのですか？

開発元のPerfect Garbageは、全プラットフォームで十分な磨き込みを行うため、さらに時間が必要だとして2026年6月5日に延期を発表しました。6月15日に予定していたSteamデモも中止し、チーム全体を製品版の準備に集中させるとしています。現在は2026年秋の配信を目指しており、Game Passでの初日提供予定は維持されています。

●8月時点でEssential、Premium、Ultimate、PC Game Passの違いは何ですか？

Essential（月額9.99ドル）は入れ替え制のゲームライブラリを利用できますが、サードパーティーの初日追加タイトルは含みません。Premium（月額14.99ドル）は対応ゲーム数やハンドヘルド向け利用が加わります。Ultimate（月額22.99ドル）はEA Play、Xbox Cloud Gaming、そして今月の「Beast of Reincarnation」と「Resonance: A Plague Tale Legacy」を含むサードパーティーの初日追加に対応します。PC Game Pass（月額13.99ドル）は、コンソール利用を除いたPC向けの相当プランです。8月の注目2作品を初日に遊ぶにはUltimateかPC Game Passが必要です。

元記事: Game Pass August 2026: Beast of Reincarnation and Plague Tale Lead Day-One Month