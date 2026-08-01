Google初の自社製トラッカー「Pixel Tag」がリーク、価格は約34ドルか

Google初の自社製トラッカー「Pixel Tag」の存在が、欧州の小売店リストなどのリーク情報から明らかになった。価格は約34ドル（約5,400円）とみられているが、UWB（超広帯域無線）による高精度探索に対応するかどうかは現時点では未確認だ。Androidユーザーにとって重要なこの仕様は、8月12日に開催予定の「Made by Google」イベントで判明すると予想されており、購入を検討している場合はそれまで待つのが賢明と言える。

■Googleがついに自社製トラッカーを投入へ

3年間にわたり、Googleは10億台規模のデバイス位置情報ネットワークを構築してきたが、それに対応する自社製トラッカーを販売してこなかった。しかし、その状況はまもなく変わる。9to5Googleが報じた欧州の小売店リストのリーク情報と製品画像により、モデル番号「GA12506」の「Google Pixel Tag」の存在が明らかになった。色は「Fog Light」で、価格は約30ユーロ（約34ドル、約5,400円、1ドル=159円換算）とされている。このデバイスは、ニューヨーク市で8月12日に開催予定の「Made by Google」イベントで登場すると予想されており、同イベントではPixel 11シリーズやPixel Watch 5の発表も予定されている。

ただし、Pixel TagがUWB（超広帯域無線）による高精度探索をサポートしているかどうかという重要な仕様は確認されていない。Androidユーザーが購入を待つべきか判断する上で、この点が最も重要な要素となる。

以前は「デバイスを探す（Find My Device）」と呼ばれていたGoogleの「Find Hub」ネットワークは、Android 9以降を搭載した10億台以上のAndroidデバイスを匿名の通信リレーとして使用し、紛失物の位置特定を支援する。たとえば、自分のChipolo製タグが街の反対側を走るバスの中にある場合、見知らぬ人のAndroidスマートフォンがそのBluetoothビーコンを検出し、その人に知られることなくGoogleのサーバーに位置情報を報告する。このインフラは2024年4月から稼働し、拡大を続けている。

これまで欠けていたのはハードウェアだった。Chipolo、Pebblebee、Motorola、Tileなどのサードパーティ製トラッカーがその空白を埋めてきたが、結果は様々であり、Googleのファーストパーティ製デバイスが持つブランド力には及ばなかった。Appleはこのような問題に直面したことはない。AirTagは、それが稼働する「探す（Find My）」ネットワークと同時にローンチされたからだ。Googleはその順序が逆だった。

9to5Googleが欧州の3つの小売店のオンラインリストと入手した製品画像を通じて明らかにしたところによると、Pixel Tagはその空白を埋めるものとみられる。リストにはモデル番号GA12506が記載され、トラッカーを「コンパクトで軽量、かつ耐久性がある」と説明しており、Find Hubネットワークとの統合も確認されている。内蔵スピーカーにより、音が聞こえる距離まで近づくとオーディオアラートを鳴らすことができる。

■円形ではない独自デザイン

AppleのAirTagは円形のパック型だ。SamsungのGalaxy SmartTagシリーズは四角い形状をしている。Pixel Tagはこれらとは異なるアプローチをとっており、AndroidHeadlinesはこれを、リストバンドを外したFitbit Airのコアモジュールに似た、縦長の楕円形シルエットだと例えている。その形状はSamsungの楕円形SmartTagデザインに似ているが、より縦長であるとみられる。

より実用的な点として、製品画像によれば、本体には取り付け用の穴やクリップが内蔵されていない。これは、Pixel TagがAppleのアクセサリーエコシステムの手法を踏襲していることを意味する。キーリング、バッグ用クリップ、ウォレットホルダーなどの専用ケースが、発売計画の一部に含まれていることはほぼ確実だ。ただし、これらのアクセサリーが発売初日に提供されるかどうか、また追加費用がいくらになるかは不明である。

■なぜUWBが重要なのか：センチメートル対メートル

BluetoothトラッキングとUWBによる高精度探索は同じ機能ではない。Pixel Tagがどちらを提供するかを知ることは、情報に基づいた購入決定と単なる推測との違いを意味する。

Find Hubネットワーク上のすべてのトラッカーがクラウドソーシングによる探索に使用している標準的なBluetoothベースの位置情報は、部屋や街区の規模で機能する。スマートフォンの圏外にあるトラッカーは、近くにあるAndroidデバイスのBluetoothアンテナと通信し、そのデバイスのおおよその位置情報が記録される。これにより、トラッカーが2ブロックの範囲内のどこかにあることや、特定の駐車場で最後に検出されたことなどが分かる。これは有用だが、正確ではない。

一方、UWBは別の無線技術であり、広い周波数帯域（約3.1〜10.6 GHz）で送信される極めて短いパルスを使用し、そのパルスの飛行時間（信号が往復するのにかかる時間）から距離を計算する。電波は光の速さで進むため、ナノ秒単位の違いでもセンチメートルレベルの位置精度（屋内では±10〜30センチメートル）に変換される。UWB搭載トラッカーとUWB対応スマートフォンを組み合わせれば、紛失物まで手の届く範囲に導く方向指示矢印を表示できる。MacRumorsの報道によれば、2026年1月に発売された第2世代AirTagは、AppleのU2 UWBチップを使用しており、初代モデルの4倍となる約60メートル離れた場所からでも「正確な場所を見つける（Precision Finding）」機能を利用できる。

Pixel Tagの小売店リストやマーケティングの説明には、UWBに関する記載はない。AndroidHeadlinesは、サプライチェーンのリーク情報や製品リストのいずれにも、UWBやBluetooth Channel Soundingのサポートが明記されていないことを確認している。

■AndroidのUWB問題はトラッカー単体の話にとどまらない

仮にPixel TagがUWBを搭載していたとしても、高精度探索機能は一部のAndroidスマートフォンでしか機能せず、その対象は意図的に絞られている。

2026年半ばの時点で、GoogleがUWBハードウェアを搭載しているのはPixel ProおよびPixel Pro XLモデルのみであり、Find Hub経由のUWB高精度探索が有効になっているのはPixel 8 Pro以降のみだ。それ以前のProモデル（Pixel 6 ProおよびPixel 7 Pro）はチップを搭載しているものの、高精度探索を実行できない。Samsungも同様の制限を設けており、UWBを提供しているのはGalaxy SのPlusおよびUltraモデルのみである。900ドル（約14万3,000円）のベースモデルであるGalaxy S26にすら搭載されていない。大半のAndroidユーザーにとって、どのトラッカーを購入しようともUWBは利用できないのが現状だ。

Googleは2025年半ばにFind HubにUWBサポートを追加し、Moto TagがAndroid全体で利用できる初のUWB対応トラッカーとしてその恩恵を受けた。記事公開時点において、より広範なAndroidおよびFind Hubエコシステム全体でUWB高精度探索と互換性があるトラッカーは、依然としてMoto TagおよびMoto Tag 2のみである。SamsungのGalaxy SmartTagシリーズはUWBをサポートしているが、Samsung独自のSmartThingsネットワークにロックされており、Find Hubでは機能しない。

将来的な代替案として、Bluetooth 6.0には「Channel Sounding」と呼ばれる機能が含まれている。これは測距信号を使用して、別途無線チップを必要とせずにUWBに匹敵する約±20センチメートルの位置精度を実現するものだ。AndroidはAndroid 15からChannel Soundingをサポートしている。しかし、2026年半ばの時点で、これを完全に実装したトラッカーは稀であり、Bluetooth 6.0を搭載したスマートフォンも最近発売されたハイエンドモデルに限られている。

実質的な結論として、UWB非搭載のPixel Tagは、ChipoloやPebblebeeの既存のFind Hubトラッカーと同じクラウドソーシングによるBluetooth位置情報を提供するにとどまる。これは有用だが正確ではない。一方、UWB搭載のPixel Tagであれば、最近のPixel ProやSamsungのフラッグシップスマートフォンの所有者にとって、アイテムそのものの場所までナビゲートしてくれる待望のファーストパーティ製トラッカーとなる。

■競合製品との価格比較

AppleのAirTag 2は、1個29ドル（約4,600円）、4個パックで99ドル（約1万5,700円）だ。UWB、交換可能なCR2032コイン型電池を備え、世界中で15億台以上のAppleデバイスを網羅するクラウドソーシングシステムであるAppleの「探す」ネットワークにアクセスできる。高精度探索は約60メートルまで機能する。

Moto Tagは現在、主要小売店で約39ドル（約6,200円）で販売されている。Find Hub経由のUWB高精度探索をサポートし、交換可能なCR2032電池を使用し、MotorolaのハードウェアだけでなくAndroidスマートフォン全般で機能する。現在利用可能な、Android全体で使えるFind Hubトラッカーとしては最も高性能だ。

リークされたPixel Tagの価格である約30ユーロ（約34ドル、約5,400円）は、単純な価格ではAirTag 2とMoto Tagの中間に位置する。しかし、公平な比較ができるかどうかは、UWBが搭載されているかどうかに完全に依存する。

■組み込まれたストーカー対策

Find Hubネットワークには、AppleとGoogleが共同開発した「Detecting Unwanted Location Trackers（DULT）」仕様に基づく、クロスプラットフォームのストーカー対策保護機能が組み込まれている。AppleはこれをiOS 17.5で実装した。DULTの下では、Pixel Tagを含むすべてのFind Hubトラッカーは、所有者ではない人物と一緒に移動しているとみなされた場合、iPhone上でアラートをトリガーする。逆も同様で、AirTagはFind Hub経由でAndroid上にアラートをトリガーする。このクロスプラットフォームのアラートシステムにより、Pixel TagはすべてのFind Hubトラッカーと同様に、密かな追跡に使用されるのを防ぐ構造的な保護を備えている。

■8月12日が回答の期限

「Made by Google」イベントは、2026年8月12日にニューヨーク市で開催される予定だ。Googleは、Pixel 11、Pixel 11 Pro、Pixel 11 Pro XL、Pixel 11 Pro Foldを含むPixel 11シリーズと、Pixel Watch 5を発表すると予想されている。Pixel Tagが同じステージに登場するかどうかは確認されていない。9to5Googleは、発売間近のこの時期にこれまでのリークがなかったことは異例だと指摘しているが、欧州の小売店リストが実際に存在することは、デバイスの発売が遠くないことを示唆している。

ファーストパーティ製のGoogleトラッカーを待ち望んでいたAndroidユーザーにとって、8月12日より前に取るべき正しい行動は「待つ」ことだ。UWBに関する疑問は、イベント当日またはそれ以前にほぼ確実に解消されるだろう。その答えによって、Pixel Tagが明白な選択肢となるか、それともすでに十分な選択肢があるサードパーティ市場にブランド力のある製品が一つ追加されるだけにとどまるかが決まる。

■注目ポイントQ&A

●Google Pixel TagはUWBによる高精度探索をサポートしていますか？

2026年7月31日時点では不明です。欧州の小売店リストと9to5Googleの製品画像により、Pixel Tagのモデル番号（GA12506）、色、デザイン、Find Hubとの統合は確認されていますが、UWBやBluetooth Channel Soundingについては言及されていません。この違いは重要です。UWB搭載のPixel Tagであれば、方向指示矢印を使って紛失物の数センチ以内まで案内できますが、UWB非搭載の場合は、ChipoloやPebblebeeなどのサードパーティ製Find Hubトラッカーと同じクラウドソーシングによるBluetooth位置情報に依存することになり、精度はセンチメートルではなくメートルや街区単位になります。8月12日の「Made by Google」イベントでこの疑問が解消されるとみられます。

●Google Pixel Tagの価格はいくらになりますか？

欧州の小売店リストでは、Pixel Tagの価格は約30ユーロとされており、現在の為替レートで約34ドル（約5,400円）に相当します。Googleは米国での価格を確認していません。比較として、UWBを搭載するAirTag 2は29ドル（約4,600円）、現在Find Hubで最高のUWBオプションであるMoto Tagは約39ドル（約6,200円）で販売されています。

●Google Pixel TagとAirTag 2の違いは何ですか？

2026年1月に29ドルで発売されたAirTag 2は、AppleのU2 UWBチップを使用しており、方向指示矢印を使って最大約60メートルの距離で高精度探索が可能で、どのiPhoneでも機能します。一方、Pixel TagはAppleの「探す」ネットワークではなくGoogleのFind Hubネットワークに接続するため、Androidデバイスで機能します。Pixel Tagが同等の高精度探索のためのUWBを搭載しているかどうかはまだ不明です。どちらのデバイスも、長距離の位置特定には数億台のデバイスからなるクラウドソーシングネットワークに依存し、近くでのオーディオアラート用に内蔵スピーカーを使用します。また、どちらも取り付け用の穴が内蔵されていないとみられ、アクセサリーが必要になります。

●Google Pixel Tagは私のAndroidスマートフォンで機能しますか？

Android 9以降を搭載したAndroidスマートフォンであれば、Find Hubネットワークのリレーデバイスとして機能し、Pixel Tagの位置特定に使用できます。ただし、センチメートル単位の方向案内を行うUWB高精度探索には、UWBチップを搭載したスマートフォンが必要です。GoogleのラインナップではPixel 8 Pro以降、SamsungのラインナップではGalaxy SのPlusまたはUltraモデルが該当します。Pixel TagにUWBが搭載されている場合、古いスマートフォンやミッドレンジのスマートフォンを使用しているユーザーは、Find Hubのクラウド位置情報の恩恵は受けられますが、方向を示す高精度探索機能は利用できません。UWBが搭載されていない場合、すべてのAndroidスマートフォン所有者は、スマートフォンのモデルに関係なく同じBluetoothリレーによる位置情報エクスペリエンスを得ることになります。

元記事: Google Pixel Tag Is Real: First-Party Tracker Arrives at ~$34, UWB Still Unconfirmed