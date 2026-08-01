GoPro、「Mission 1」向けクリエイターキットや新アクセサリーを発表 8月の決算発表を前に

GoProは7月29日、「Mission 1」カメラシステム向けに2種類の「Creator Edition」バンドルと新アクセサリーを発表した。同社が身売りを含む戦略的見直しを進めるなか、8月10日に予定されている第2四半期決算発表は、新製品の売れ行きを示す最初の指標となる。既存ユーザー向けの無料ファームウェアアップデートも配信開始されており、店頭販売は8月以降に順次開始される予定だ。

■決算発表を前にプロ向けパッケージを展開

GoProは7月29日（現地時間）、「Mission 1」カメラシステムを初めてすぐに撮影可能なプロ向けパッケージとし、2つの新しい「Creator Edition」バンドル、3つの単体アクセサリー、および既存カメラ向けのファームウェアアップデートを発表した。これらは現在GoPro.comで販売されており、8月には世界中の小売店でも販売が開始される。

このタイミングは、製品ラインナップ以外の理由でも注目に値する。GoProは現在、売却や合併の可能性を含む正式な戦略的見直しプロセスを進めている。また、8月10日には2026年第2四半期の決算発表が予定されており、これはMission 1の販売データが四半期全体にわたって含まれる初の財務報告となる。この報告は、同社にとってここ数年で最も野心的なハードウェア展開が、急激な収益減少を実際に反転させているかどうかを示す初の公開指標となる。

2026年6月、GoProは第1四半期の収益が前年同期比26%減の9,910万ドル（約158億円、1ドル=159円換算）に落ち込んだことを受け、継続企業として事業を継続する能力に「重大な疑義」があると開示した。同期間のハードウェア販売台数は31%減少した。その後、ニコラス・ウッドマンCEOは、戦略的見直しが続く間の会社を安定させるため、2,000万ドル（約31億8,000万円）の個人資金を提供した。Mission 1エコシステムへの4桁ドル（数千ドル）の投資を検討している購入者にとって、こうした背景は判断材料の一部となる。

■クリエイターの予算に応じた2つのバンドル

7月29日の同社の発表によると、GoProは新しいCreator Editionを、ソニー製IMX06A 50メガピクセル1インチセンサーと5nmのGP3プロセッサを搭載したフラッグシップモデル「Mission 1 PRO」を中心に構築し、カメラと個別に調達した機材を組み合わせるのではなく、箱から出してすぐに使える完全なプロ向けワークフローとして位置づけている。

「Mission 1 PRO Creator Edition」（希望小売価格1,099.99ドル/約17万5,000円、既存のGoPro年間サブスクリプション登録者は949.99ドル/約15万1,000円）は、フラッグシップカメラに新しい「Media Mod」、「Volta 2 Battery Grip」、「Wireless Mic Complete Kit」を同梱している。ゼロから機材を組み立てることなく、プロ仕様のオーディオと電源のセットアップを求めるソロクリエイターをターゲットにしている。

「Mission 1 PRO Ultimate Creator Edition」（希望小売価格1,199.99ドル/約19万1,000円、サブスクリプション登録者は1,049.99ドル/約16万7,000円）には、機械式スタビライザーとAI駆動の被写体追跡機能を備えたGoProの「Fluid Pro AI」ジンバルと、ポータブル照明の「Light Mod 2」が追加される。Creator Editionのその他の内容はすべて含まれる。両バンドルは現在GoPro.comで販売中で、実店舗では8月以降に取り扱われる。

サブスクリプション登録者向けの割引（いずれのバンドルも100ドル引き）は、単独のサブスクリプションではなく、年間サブスクリプションの更新時にのみ適用される。

■Media Modの機能とオーディオアーキテクチャの重要性

「Media Mod for Mission 1 Series」（149.99ドル/約2万4,000円）は、さまざまな環境で撮影するクリエイターにとって最も重要になる可能性が高いアクセサリーであり、以前のGoPro Mod世代から引き継ぐのではなく、ゼロから再構築されている。

中心となるのは、8つの選択可能なピックアップパターンを備えた内蔵マルチパターンマイクだ。これにより、撮影者はオーディオのキャプチャ範囲をショットの視野に合わせることができる。これは以前であれば外部レコーダーや専用のショットガンマイクのセットアップが必要だった機能である。3つの3.5mmポートはそれぞれ異なるワークフローに対応する。外部マイク入力、タイムコード同期用のライン入力ポート（オーディオを基準信号にロックする必要があるマルチカメラ撮影で重要）、およびライブオーディオレベルのモニタリング用のヘッドセットポートだ。micro-HDMIポートは、外部モニター、ビデオレコーダー、またはライブ放送のセットアップで使用するために、最大4K/60fpsで出力する。クイックインサートマウントシステムにより、リグを分解することなくカメラをModに着脱できる。

タイムコード同期とヘッドセットモニタリングの組み合わせにより、Media Modは、単体で149.99ドルよりもはるかに高価な専用のフィールドオーディオアクセサリーと同等の機能レベルに位置づけられる。

■カメラコントロールを内蔵したVolta 2

「Volta 2 Battery Grip」（139.99ドル/約2万2,000円）は、長時間の撮影におけるMission 1 PROの最も現実的な制限であるバッテリー寿命を解決する。グリップに内蔵された5,800mAhのバッテリーにより、管理された条件下（77°F/25°C、HyperSmoothオン、前面および背面スクリーンオンで1分間のスクリーンセーバー設定、GPSオフで測定）で、連続4K30fps録画を最大9時間まで延長できる。シャッタートリガーを含む統合されたカメラコントロールにより、カメラを三脚から外すことなくフル操作が可能だ。標準の1/4-20インチネジ穴でマウントに対応する。

この9時間という数値は、特定の温度と設定条件下での最良の測定値であり、より高い解像度、高温環境、またはGPSを有効にした実際の撮影では、駆動時間は短くなる。

■Mission 1シリーズを技術的に際立たせるGP3プロセッサ

Mission 1 PROの競争力は、GP3プロセッサ、具体的には前世代のGoPro GP2からの変更点に依存している。アーキテクチャの違いはGoProのマーケティング言語が示唆するよりも具体的であり、それを理解することで、このカメラが以前のGoProを純粋に上回る点と、その限界の両方を説明できる。

シリコンレベルでは、GP3は12nmから5nmの製造プロセスに移行し、消費電力を大幅に削減した。これが、以前のGoProが発熱してスロットリングを起こしていたのに対し、Mission 1 PROが1回の充電で3時間以上の4K30fps録画を維持できる理由である。イメージセンサーは、ソニー製IMX677L（HERO11からHERO13で使用）からソニー製IMX06Aに変更された。これは、ネイティブ1.60マイクロメートルのピクセルと、レーントリオあたり毎秒6.0ギガサンプルの処理が可能なMIPI C-PHYインターフェース（30fpsのフル8K読み出しに必要な帯域幅）を備えた、50.33メガピクセルの裏面照射型積層CMOSセンサーである。4Kモードでは、センサーは隣接するピクセルを2x2でビニングし、有効3.2マイクロメートルのピクセルを生成して、解像度と引き換えに低照度でのS/N比を向上させる。

最も重要な変更は、推論時に720MHzで動作するVeriSilicon VIPLite 8コアニューラルプロセッシングユニット（NPU）の追加である。GoProはこれを「AI搭載」イメージングとしてマーケティングしているが、NPUは夜間ビデオパス（ファームウェアではVAIと呼ばれる）という1つのモードでのみ動作する。このモードでは、ISPがフル解像度の非ビニング8,192×6,144ベイヤーフレームをキャプチャし、VIPLite用にタイル化して、ゲインバンディングされたノイズ除去ネットワーク（ISO 200から20,000以上をカバーする4つのネットワーク）を実行し、14ビットのベイヤー出力を再構築してから、その結果を標準の画像処理パイプラインに戻す。その結果、固定機能のテンポラルノイズ除去だけでは処理できないレベルを超えて、使用可能な低照度範囲が約1.5ストップ広がる。

GoProのマーケティングが「AI」と最も密接に関連付けているシーン分類と被写体追跡は、GP2と同様にARM CPU上で実行される。NPUはRAWノイズ除去のみを処理する。

理解しておくべきハードウェアの制限が1つある。連続8Kビデオ録画では、Chips&Media WAVE6 H.265エンコーダー単独で利用可能なメモリバス帯域幅を飽和させるため、テンポラルノイズ除去が完全に無効になる。8Kは視覚的に印象的であり、ポストプロダクションでのクロップに純粋に役立つが、低照度撮影に最適なモードではない。厳しい条件下の画質では、ナイトモードを有効にした4K30fpsの方が優れている。

■既存ユーザー向けの無料ファームウェア

GoProはアクセサリーの発売と同時に、Mission 1およびMission 1 PRO向けの無料ファームウェアアップデートをリリースしており、現在GoProアプリまたはGoPro.com経由で入手可能だ。このアップデートにより、新しいMedia ModおよびVolta 2との完全な互換性が有効になり、ダイブモードでのコントラストとトーン調整の改善、色精度の向上、シネマティックモーションブラーのキャリブレーションなど、画質の改良が含まれる。

2026年4月または5月の発売時にMission 1またはMission 1 PROを購入した所有者にとって、このアップデートにより、新しく購入することなく、既存のカメラがフルアクセサリーエコシステムとすぐに互換性を持つようになる。

■継続企業の前提に関するリスクと購入者への意味

GoProは、2026年4月のMission 1デビュー以来、Tom's Guide、Gizmodo、PCMag、Mashable、Digital Camera World、The Shortcutからエディターズチョイス賞や推奨を受けている。ハードウェアは純粋に高く評価されている。しかし、企業の状況は別の問題である。

2026年6月、GoProは規制当局への提出書類の中で、継続企業として存続する能力に「重大な疑義」が存在することを開示した。これは、今後12か月間通常の事業を維持できない可能性がある企業に対する会計用語である。この開示は、第1四半期の収益が前年同期比26%減の9,910万ドル、ハードウェア出荷台数が31%減少し、調整後EBITDAがマイナス5,000万ドルとなったことを受けたものだ。同社はリストラの一環として従業員を約23%削減し、ウッドマンCEOは、投資銀行のHoulihan Lokeyが管理する戦略的見直しが続く間、流動性を維持するために2,000万ドルの個人資金を提供した。

継続企業の前提に関する開示は、企業が事業を停止することを意味するものではない。資本注入、再建、または売却なしに存続するかどうかについて、重大な不確実性があることを意味する。カメラの購入者にとって、現実的なリスクは具体的だ。保証サポート、ファームウェアアップデート、編集アプリ「Quik」、クラウドサブスクリプション機能、および将来のアクセサリーはすべて、GoProが支払い能力を維持するか、それらのコミットメントを維持する意思のある買い手に買収されるかどうかにかかっている。今四半期後半に予定されているレンズ交換式モデル「Mission 1 PRO ILS」は依然として発売予定だが、その商業的な将来は同じ戦略的結果に結びついている。

8月10日の市場取引終了後に発表予定のGoProの2026年第2四半期決算は、Mission 1の売上がフルで含まれる初の決算報告となる。アナリストは、第2四半期の収益を約1億5,100万ドル（約240億円）と予測している。この数字、そしてMission 1の販売が第1四半期の26%減から意味のある改善を示しているかどうかが、バンドル戦略が機能しているかどうかを示す最も直接的なシグナルとなる。

■待たれる最後のピース

Mission 1シリーズは、Mission 1 PRO ILSが発売されるまで完全には完成しない。GoProは「今四半期後半」（2026年9月末まで）の発売を確認しているが、価格や具体的な日付は明らかにしていない。ILSはマイクロフォーサーズの交換レンズマウントを追加するもので、現在のMission 1の構成にはなく、このセンサーサイズで直接競合するアクションカメラもない。その登場により、GoProがハイエンドのVloggerだけでなく、現役のシネマトグラファーやドキュメンタリー映画製作者のニーズに純粋に応えられるかどうかが決まる。

■注目ポイントQ&A

●GoPro Mission 1 PRO Creator Editionには何が含まれていますか？ Ultimate Creator Editionとの違いは何ですか？

Creator Edition（希望小売価格1,099.99ドル、サブスクリプション登録者は949.99ドル）には、Mission 1 PROカメラ、新しいMedia Mod、Volta 2 Battery Grip、およびWireless Mic Complete Kitが含まれています。Ultimate Creator Edition（希望小売価格1,199.99ドル、サブスクリプション登録者は1,049.99ドル）には、さらにFluid Pro AIメカニカルジンバルとLight Mod 2ポータブルライトが追加されます。カメラ、Media Mod、ワイヤレスマイクは両方のバンドルで共通しており、アップグレードされるのはスタビライザーのハードウェアと照明です。どちらも現在GoPro.comで販売されており、実店舗では8月以降に取り扱われる予定です。

●継続企業の前提に関する開示は、Mission 1 Creator Editionの購入決定に影響を与えるべきですか？

それは購入の目的によります。5nmのGP3プロセッサ、ソニー製IMX06Aセンサー、8K録画機能といったハードウェア自体は、GoProという企業に何が起ころうとも変わりません。GoProが買収された場合、それらのカメラは機能し続けるでしょう。買い手がつかずに会社が再建または清算された場合、ファームウェアアップデート、Quikアプリ、クラウドサブスクリプション機能、および保証サポートがすべて影響を受ける可能性があります。GoProのソフトウェアエコシステム（クラウドバックアップ、Quik編集、サブスクリプション機能）に大きく依存している購入者は、カメラを単体の画像処理デバイスとして扱い、独自のワークフローで編集する購入者よりも高いリスクに直面します。8月10日のGoProの第2四半期決算は、Mission 1ラインが同社の収益減少を反転させているかどうかに関する最初の意味のあるデータポイントを提供します。

●GP3プロセッサは、以前のGoProカメラのプロセッサから具体的に何を改善していますか？

大きく3つの点が変更されました。チップが12nmから5nmの製造プロセスに移行し（発熱の低減と駆動時間の延長を実現）、イメージセンサーがソニー製IMX677Lから、デュアルウィンドウベイヤー読み出しパスとMIPI C-PHYインターフェースを備えたより大型のソニー製IMX06Aにアップグレードされ（8Kを実現）、前世代のアイドル状態だったCEVA NeuProブロックに代わって、単独のVeriSilicon VIPLiteニューラルプロセッシングユニット（NPU）が搭載されました。NPUは低照度ビデオモードでゲインバンディングされたRAWノイズ除去ネットワークを実行し、固定機能のテンポラルノイズ除去よりも使用可能なISO範囲を約1.5ストップ広げます。GoProのAIマーケティングにもかかわらず、シーン認識と被写体追跡は以前と同様に標準のARM CPU上で実行されます。

●GoPro Mission 1のアクセサリーはいつ小売店で販売されますか？ また、Mission 1 PRO ILSはいつ発売されますか？

Media Mod、Volta 2、Universal Adhesive Mount、および両方のCreator Editionバンドルは、現在GoPro.comで販売されています。世界中の実店舗での販売は2026年8月に予定されています。マイクロフォーサーズの交換レンズマウントを追加するMission 1 PRO ILSは、2026年第3四半期後半に発売される予定ですが、GoProは具体的な日付や価格を発表していません。

元記事: GoPro Adds Media Mod and Volta 2 to Mission 1 Creator Kits Before August Earnings Test