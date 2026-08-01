【長文解説】Pixel 11の公式画像がリーク、AI機能「Gemini」搭載もRAM容量に懸念

Googleがニューヨークで開催する「Made by Google」イベントを8月12日（日本時間13日）に控え、ベースモデルとなる「Pixel 11」の公式素材とみられるマーケティング画像がリークされた。10枚を超える画像には、4色のカラーバリエーション、30倍ズームの作例、「Gemini Intelligence」の画面プレビューなどが含まれている。しかし、同AI機能の実行には最低12GBのRAMが必要とされる一方、Pixel 11のエントリー構成は8GBのRAMで出荷される可能性が報じられており、ハードウェア仕様とマーケティングの間に矛盾が生じる懸念が残っている。

■4つのカラーバリエーションとデザイン

著名リーカーのEvan Blass氏が7月31日、自身のニュースレター「Leakmail」を通じて、Pixel 11の公式素材とみられるマーケティングレンダリング画像を公開した。画像には、Pixel 11がFuchsia（鮮やかなピンク）、Light Sterling（柔らかなシルバーグレー）、Midnight Haze（ダークトーン）、Moss（落ち着いたグリーン）の4色で展開されることを示す内容が含まれている。ホワイト系のカラーは画像に見当たらず、実際に用意されなければ近年のPixelシリーズの傾向から外れることになる。

ハードウェアデザインは全面刷新ではなく、既存デザインの改良といえる。画像にはフラットな金属フレーム、マットガラスの背面パネル、細く左右対称のベゼルが描かれており、Pixel 10シリーズで確立された外観を踏襲している。カメラ部分も、3つのレンズと小型センサー用の窓を備えた、隆起したピル型の形状を維持している。一方、フラッシュはカメラバー表面を覆う一枚の連続したガラスの背後に配置されているように見える。これは、Android 17 Beta 4のコード分析で存在が浮上し、その後Googleが発売前に予告したRGB LEDアレイ式の通知システム「Pixel Glow」の一部になると予想されている。

■新たな望遠ハードウェアなしで実現する30倍ズーム

リークされた画像の中で特に目を引くのが、公園のベンチにいるオウムを捉えた「30倍ズーム」の作例である。Pixel 10のベースモデルは「Super Res Zoom（超解像ズーム）」が最大20倍だったため、30倍への引き上げは注目に値する。

ただし、この30倍という数字は、ベースモデルのPixel 11に新しい望遠レンズが搭載されたことを意味するわけではない。2026年5月のカメラ関連のリーク情報によると、ProおよびPro XLモデル向けとされる「次世代望遠」ハードウェアは、標準のPixel 11には採用されない見込みだ。つまり、ベースモデルにおける20倍から30倍への拡張は、Googleが2018年のPixel 3で導入したコンピュテーショナルフォトグラフィー技術、Super Res Zoomのソフトウェア処理によって実現していると考えられる。

Super Res Zoomは、スマートフォンを構えている間に約1秒で最大15枚を連続撮影する仕組みだ。自然な手の動きによって、各フレームにはセンサー上でわずかに異なる位置関係、いわゆるサブピクセル単位のずれが生じる。位置合わせアルゴリズムがマルチフレーム超解像技術を用いて、これらのフレームをサブピクセル精度で合成し、単一のフレームでは捉えられなかったディテールを再構築する。その結果、単純なデジタルクロップよりも多くの実際のディテールを備えたズーム画像が得られるが、光学ズームではなく、あくまで計算処理による出力である。

最大30倍という水準は、GoogleがProモデルのPro Res Zoomを100倍へ引き上げる以前のPixel 9 Proと同等である。一方、Pixel 11 Proに搭載されると予想されている100倍ズームは、ハードウェアの望遠レンズと、学習済みの画像に関する事前知識から新しいピクセルを生成する生成AIパイプラインを組み合わせた、異なるアーキテクチャを使用する。どちらも注目すべき技術だが、同じ仕組みではない。899ドル（約14万2900円、1ドル＝159円換算）のベースモデルの「30倍ズーム」とProモデルの「100倍ズーム」を店頭の仕様表で比較する場合、同じズームという名称の下にある、構造の異なる2つのシステムを比べることになる。

■「Gemini Intelligence」とRAM容量の矛盾

Blass氏が公開した主要なマーケティング画像には、「with Gemini Intelligence」というキャッチコピーが直接記載されている。これは、Googleが最近まで使用していた「Google AI」という表現からの意図的な転換とみられる。画像では、Gmailの内容を解析してGoogle マップやGoogle カレンダーに反映するように見えるアプリ横断型の旅程作成機能、取り消し操作を備えたGboardの音声入力モード、カメラを向けた対象について質問できるGemini Liveモードなどがプレビューされている。

これらはGemini Intelligenceに含まれる機能だが、画像には実行に必要なハードウェア要件が示されていない。Googleの開発者向けドキュメントによると、Gemini Intelligenceには最低12GBのRAMと、Googleの最新オンデバイスモデル「Gemini Nano v3」のサポートが必要とされている。この要件が設けられているのは、Gemini Nano v3の規模が大きく、12GB未満のRAMではスマートフォンのOSと並行して余裕を持って動作させることが難しいためだ。比較すると、AppleのオンデバイスAIシステムは8GBのRAMで動作する。

しかし、7月上旬にリークされたコンポーネント情報やAmazonの製品ページによると、ベースモデルのPixel 11は、エントリー構成で8GBのRAMを搭載して出荷される可能性がある。これはGoogleが自社の主要AI機能に設定した最低要件を33％下回る。一部のリーク情報は、ストレージ容量に応じてRAMが8GBと12GBに分かれる可能性を示している。その場合、最も安価な構成の購入者は、Gemini Intelligenceを掲げて販売されながら、同機能をオンデバイスでは実行できないスマートフォンを手にすることになる。

「with Gemini Intelligence」というキャッチコピーを目にした初めての購入者が、このような条件の違いを予想するのは難しいだろう。Googleが8月12日の発表までに、ベースモデルのRAM容量を変更するのか、自社ハードウェア向けにソフトウェア上の例外を設けるのか、あるいは矛盾を残したまま製品を発表し、レビューでその問題が検証されることになるのかが、発表当日の焦点となる。

なお、GoogleはRAM容量の制約を緩和するため、ソフトウェアレベルの対策にも取り組んでいる。Android 17のメモリ最適化には、実装されたRAMをより効率よく利用するLinuxカーネルの圧縮レイヤー「zRAM」の利用拡大や、オンデバイスAIモデル向けのINT4量子化が含まれている。INT4量子化により、Gemini Nanoの一部モデルでは、標準的な16ビット浮動小数点表現と比較してメモリ使用量を4分の1から8分の1に減らせる可能性がある。ただし、こうした最適化はGoogle自身のモデルを対象としており、オンデバイスで動作する第三者のAIフレームワークに自動的に適用されるわけではない。これらの対策だけで、8GBと最低要件の12GBとの隔たりを完全に埋められるかどうかは確認されていない。

■価格とスペックのリーク情報

価格については、7月上旬にAmazonで一時的に公開され、その後削除されたPixel 11シリーズの製品ページによって、大枠が明らかになった。それによると、ベースモデルのPixel 11は256GBで899ドル（約14万2900円）からとなり、Pixel 10の開始価格から100ドル（約1万5900円）値上がりする可能性がある。一方、シリーズ全体で128GBのストレージ構成は廃止されたとされている。

この値上げの背景には、構造的な世界規模のDRAM不足がある。Googleのデバイス担当バイスプレジデントによると、モバイルRAMの1GB当たりのコストは2025年の約2.80ドル（約445円）から、2026年には12ドル（約1900円）へ上昇した。数値上は約4.3倍の値上がりとなる。

512GBモデルは1,019ドル（約16万2000円）と記載されている。リークされたその他の価格は、Pixel 11 Proが256GBで1,099ドル（約17万4700円）、Pixel 11 Pro XLが256GBで1,299ドル（約20万6500円）、Pixel 11 Pro Foldが1,899ドル（約30万1900円）からとなっている。

内部スペックとしては、全モデルが「Tensor G6」を搭載すると予想されている。リークされたチップ仕様によると、Tensor G6はTSMCの2nmプロセスとGAA（Gate-All-Around）トランジスタを使用して製造されるGoogle初のチップであり、このアーキテクチャを採用する最初の主要Androidフラッグシップになるとされている。また、Tensor G6はSamsungのExynosモデムではなく、MediaTekのM90モデムと組み合わされると報じられている。これにより、Tensorシリーズの継続的な弱点とされてきた、電波状況が悪い場所でのバッテリー駆動時間が大きく改善される可能性がある。ベースモデルのディスプレイは6.3インチの120Hz OLEDパネルで、約4,840mAhのバッテリーを搭載するとみられている。

Pixel 11、Pixel 11 Pro、Pixel 11 Pro XLは、8月12日にニューヨークで開催される「Made by Google」イベントで発表される予定だ。基調講演は米東部時間8月12日午後6時、日本時間13日午前7時に始まり、予約受付も同じ夜に開始されると予想されている。広範な小売販売は8月20日ごろに始まる見込みで、Pixel 11 Pro Foldは別の日程となり、10月ごろに登場すると予想されている。

■リーク情報の信憑性

今回のリークは、Blass氏がPixel 11 Pro FoldとPixel Watch 5の画像を別途公開した数日後に行われた。イベントに向けて、公式素材らしき画像が計画的に小出しにされている可能性を示す動きだ。Blass氏のニュースレター「Leakmail」やXへの投稿には、Pixelハードウェアに関するリークを的中させてきた実績がある。今回公開された素材の画質や構図も、後に正確だったことが判明した過去のGoogleの発売前マーケティング素材と共通している。

実際上、画像に示されたカラー、カメラバーのデザイン、Pixel Glowインジケーター、「Gemini Intelligence」というマーケティング表現は、購入者が店頭で目にする内容になる可能性が極めて高い。一方、マーケティング画像は製品を最も魅力的に見せる目的で作られるため、Googleが8月12日に発表するRAM構成については依然として不明だ。この数字によって、パッケージに記載された「Gemini Intelligence」が、スマートフォン単体で実行できる機能を意味するのか、それともクラウド接続やProモデル相当の価格が必要な機能を意味するのかが決まる。

■注目ポイントQ&A

●Google Pixel 11にはどのようなカラーバリエーションがありますか？

Evan Blass氏が公開したマーケティング画像によると、ベースモデルのPixel 11にはFuchsia（鮮やかなピンク）、Light Sterling（柔らかなシルバーグレー）、Midnight Haze（ダークトーン）、Moss（落ち着いたグリーン）の4色が用意されるとみられます。Blass氏の画像にはホワイト系のカラーはありません。これらの名称は、それ以前に出た複数の独立したリーク情報とも一致していますが、カラー展開がGoogleによって正式に確認されるのは8月12日のイベントになる見込みです。

●Pixel 11はGemini Intelligenceをサポートしていますか？

Pixel 11は「with Gemini Intelligence」という表現でマーケティングされていますが、ベースモデルが実際に同機能をオンデバイスで実行できるかどうかは、RAM構成に左右されます。Googleのドキュメントでは、Gemini Intelligenceに最低12GBのRAMとGemini Nano v3のサポートが必要とされています。しかし、複数のリーク情報によると、エントリー構成のPixel 11は、この要件を下回る8GBのRAMで出荷される可能性があります。8月12日に8GB構成が正式発表された場合、最も安価なPixel 11では、クラウド接続なしに同機能をオンデバイスで実行できない可能性があります。ベースモデルに12GB以上のRAMを搭載する構成が用意されれば、最低要件を満たします。Googleはイベントに先立って最終的なRAM仕様を発表していません。

●30倍のSuper Res Zoomとは何ですか？Proモデルのカメラズームとはどう違いますか？

ベースモデルのPixel 11で示されているSuper Res Zoomは、光学ズームではなく、コンピュテーショナルフォトグラフィー技術です。約1秒間に複数のフレームを連続撮影し、自然な手の動きによって生じるわずかな位置の違いを利用します。アルゴリズムが各フレームをサブピクセル精度で合成し、単一のフレームでは捉えられなかったディテールを再構築します。単純なデジタルクロップよりも多くのディテールを得られますが、光学ズームではありません。ベースモデルには新しい望遠ハードウェアが搭載されないとみられ、最大30倍への拡張はソフトウェアによるものです。一方、Pixel 11 Proの100倍ズームは、専用の望遠レンズと、光学系だけでは解像できないディテールを生成するAIパイプラインを組み合わせた別のシステムとされています。両者はアーキテクチャが異なるため、倍率の数字だけで比較すると誤解を招く可能性があります。

●Pixel 11の価格はいくらになると予想されていますか？

2026年7月上旬にAmazonで一時的に公開され、その後削除された製品ページによると、ベースモデルのPixel 11は256GBで899ドル（約14万2900円、1ドル＝159円換算）からになると予想されています。Pixel 10の開始価格より100ドル（約1万5900円）高くなる一方、128GBモデルは廃止されたとされています。512GB構成は1,019ドル（約16万2000円）と記載されていました。Pixel 11 Proは256GBで1,099ドル、Pixel 11 Pro XLは256GBで1,299ドル、Pixel 11 Pro Foldは1,899ドルからとされています。いずれの価格も未確認で、正式な内容はニューヨークで米東部時間8月12日午後6時、日本時間13日午前7時に始まるGoogleのイベントで発表される見込みです。予約受付も同じ夜に始まると予想されています。

元記事: Pixel 11 Pre-Launch Leak: Gemini Cross-App Demo Comes With Built-in RAM Catch