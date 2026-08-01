テンセントがマーベラスとの提携を解消、『牧場物語』モバイル版も開発中止に

2026年7月31日、マーベラスはテンセント子会社との資本業務提携の解消を正式に発表した。同時に、2019年から開発が続いていた『牧場物語』モバイル版の開発中止も明らかになった。テンセントがAI分野への投資を急拡大させるなか、日本のゲームスタジオに対する受動的な出資は見直しの対象となっており、今後他のスタジオにも影響が及ぶ可能性がある。

■テンセントの日本ポートフォリオ見直しとマーベラスの提携解消

7月31日、マーベラスはテンセントの完全子会社であるImage Frame Investmentとの6年間にわたる資本業務提携を解消すると正式に発表した。Bloombergが先月報じたところによると、テンセントは日本のゲーム業界全体で保有する受動的なマイノリティ出資の広範な見直しを進めており、今回の提携解消はその最初の完了案件となる。同日、テンセントは2019年のライセンス契約締結以来、ファンが7年間待ち望んでいた『牧場物語』のモバイルゲームの開発を恒久的に中止することも発表した。

GameBizによれば、この提携解消の引き金となったのは、テンセントの資本配分方針と投資ポートフォリオの見直しである。その大部分は、同社が人工知能（AI）への投資を加速させていることに起因している。テンセントは2026年のAI投資額を、前年の180億元（約25億ドル、約3975億円）から2倍以上の360億元（約50億ドル、約7950億円）へと引き上げる方針を示している。マーティン・ラウ社長は3月、半導体の輸出規制によって2025年の支出がすでに社内予測を下回っていたと記者団に語っていた。受動的なゲーム出資に回す資金をAIインフラの構築に振り向けるべき資本環境において、中堅の日本の開発会社に対する20%の非支配的持分を維持する合理性は失われつつある。

マーベラスは、テンセントの日本ポートフォリオから正式に離脱した最初のスタジオとして名前が挙がったが、これが最後ではないとみられる。Cecilia D'Anastasio記者による6月23日のBloombergのスクープでは、マーベラスを名指ししつつ、テンセントが「複数」の日本のゲーム投資を見直しており、財務的な損失を出してでも経営陣に株式を買い戻させる意向があると指摘していた。今回の損失がどの程度かは不明だが、2020年5月、テンセントが1年間で日本の31社に投資したピーク時に、Image Frame Investmentを通じて20.0%の株式を取得した際の当初の投資額は70億円（現在のレートで約4360万ドル、2020年当時のレートで約6500万ドル）だった。

■戦略的パートナーは維持、受動的投資は撤退へ

マーベラスからの撤退は、テンセントが日本の資産をどのように評価しているかについて、意図的な二極化を示している。Bloombergの報道では、撤退の議論に含まれていないスタジオとして、プラチナゲームズ、フロム・ソフトウェア、およびその親会社であるKADOKAWAが明記されていた。この両者の違いは示唆に富んでいる。

プラチナゲームズ、フロム・ソフトウェア、KADOKAWAは、いずれもテンセントにとって戦略的な共同開発やコンテンツ供給のパートナーであり、そのIPや人材はテンセントの中核的なゲーム収益源に直結している。対照的に、マーベラスは『牧場物語』『ルーンファクトリー』『デモンエクスマキナ』といった強力なニッチフランチャイズを持つ中堅パブリッシャーに対する、受動的な財務投資であった。テンセントは6年間にわたり20%の株式を保有していたが、共同開発の機能やスタジオの方向性に対する影響力を公に行使することはなかった。資本コストが上昇するなか、ニッチなパブリッシャーに対する受動的な20%の出資は、撤退リストの明白な候補となった。

テンセントは6月のBloombergの取材に対し、「ビデオゲームはテンセントのビジネスの中核である」とし、「投資先企業と協力し、日本のゲーム市場における強力なプレゼンスを長期的に維持することに引き続き全力を尽くす」という定型的な回答を出している。これらの声明は、ポートフォリオレベルのコミットメントではなく、戦略レベルの意図を説明しているため、投資撤退の方針と矛盾なく共存している。

■AI開発競争が日本のゲーム業界に与える影響

根本的な圧力は構造的なものであり、消え去ることはない。テンセントの2026年第1四半期の資本的支出だけでも、大規模言語モデル「Hunyuan」やAIアシスタント「Yuanbao」向けのデータセンターインフラ構築により、前年同期比16%増の319億4000万元（約44億ドル、約6996億円）に達した。ラウ社長は、Hunyuan、Yuanbao、CodeBuddy、WorkBuddy、QClawを含むAI製品への支出が非常に大きく、それがなければ第1四半期の非IFRS営業利益は報告された9%ではなく17%成長していただろうと明らかにした。この17%と9%の差こそが、テンセントの受動的なゲーム出資が資本をめぐって競合している対象である。

2020年の日本への投資ブームを築いたモデルは、安価にマイノリティ出資を行い、後で関与を深める権利を留保するという、量的なオプション戦略であった。この戦略は、資本が豊富でテンセントの成長軌道が上向きだった時期には理にかなっていた。しかし、アリババが3年間でクラウドとAIインフラに少なくとも3800億元（約530億ドル、約8兆4270億円）を投じ、ByteDanceが2025年だけで1500億元（約209億ドル、約3兆3231億円）以上のAI資本的支出を計上するような、競争の激しいAI開発レースは想定されていなかった。このような競争において、受動的なゲーム出資のオプションは成長を加速させる価値を持たない。

■『牧場物語』モバイル版の行方

『牧場物語』モバイル版の開発中止は、プレイヤーにとって最も目に見える影響である。テンセントは2019年から同作のモバイルゲームを開発するライセンスを保有していたが、この7年間、プレイ可能なバージョンや実質的な開発の進捗が公表されることはなかった。テンセントは開発中止の声明で「事業環境と収益性」を理由に挙げている。

重要なのは、資本提携が解消された後も、テンセントとマーベラスの間の『牧場物語』のライセンス契約の基本部分は有効であるということだ。つまり、モバイル向けのIP権の問題は未解決のままである。マーベラスはフランチャイズを完全に所有しているが、モバイル権を新しいパートナーにいつ、どのようにライセンスできるかについて、既存の契約上の義務が存在する可能性がある。マーベラスが『牧場物語』の新たなモバイル開発パートナーを探すのか、それとも2025年8月に発売されたばかりのメインシリーズ最新作『牧場物語：グランドバザール』に成長戦略の焦点を移すのかは、まだ発表されていない。

■経営体制の変化と今後の展望

今回の株式所有構造の再編により、元セガ社長の中山隼雄氏がマーベラスの筆頭株主になる見通しだ。Image Frame Investmentが保有する1217万株は、マーベラス自身（自社株買い）、SBI証券、およびもう1社の名前が明かされていない日本企業に分配される予定である。

中山氏は、テンセントが関与する以前から同スタジオとのつながりを持っている。彼はマーベラスのCEOである中山晴喜氏の父親であり、晴喜氏は父親がまだセガの社長であった1997年にマーベラスエンターテイメントを設立した。また、隼雄氏は2005年からAQインタラクティブの会長を務め、同社は2011年にマーベラスエンターテイメントと合併して現在のマーベラスとなった。セガ退任後の彼のキャリアは、テンセントが最大の外部株主であった期間も含め、主に息子が経営する会社を中心に展開されてきた。

現在93歳の中山隼雄氏はアミューズキャピタルのCEO兼会長であり、同社は今回の取引以前からマーベラスの株式を相当数保有していた。Image Frame Investmentの株式が再分配されることで、中山親子の合計保有比率は同社最大の株主ポジションとなり、マーベラスは2020年以来初めて、完全に日本の所有と支配の下に戻ることになる。

テンセントは、約70億円（2020年のレートで約6500万ドル、1ドル約160.68円の現在のレートで約4360万ドル）でマーベラスに出資した。Image Frame Investmentを通じて6年間にわたり受動的な20%のポジションを維持したが、共同開発の公表や提携による製品の発売はなく、マーベラスのパブリッシング戦略に対する目に見える運営上の影響力もなかった。提携に関連する唯一の事業成果であった『牧場物語』のモバイルライセンスは、現在キャンセルされている。

両社は財務的な結果を曖昧にする表現でこの撤退を説明している。テンセントは「資本配分方針」を理由に挙げ、マーベラスは損失や利益として特徴づけることなく提携解消を認めている。市場の反応としては、6月にBloombergが撤退の協議を最初に報じた際、マーベラスの株価は2026年の年初来安値となる407円（約2.53ドル）まで下落した。テンセントがマーベラス自身、SBI証券、および匿名の日本企業への株式譲渡から70億円を回収できるかどうかは、それらの譲渡価格に依存するが、価格は公表されていない。

マーベラスからの撤退がテンセントの日本戦略全体について示唆していることは、単一の財務数値よりも明確である。すなわち、共同開発の統合が限定的なスタジオにおける受動的なマイノリティ出資は解消されつつあるということだ。プラチナゲームズ、フロム・ソフトウェア、KADOKAWAのような、深い戦略的関係を持つスタジオは維持される。自分がどちらのカテゴリーに入るのかを知るのを待っている企業は、Bloombergの6月の報道にあった匿名の「複数」のスタジオである。マーベラスは、その最初のデータポイントを提供したにすぎない。

■注目ポイントQ&A

●テンセントはなぜマーベラスや他の日本のゲームスタジオの株式を売却しているのですか？

テンセントは人工知能（AI）への資本配分を転換しています。同社は、アリババやByteDanceとの競争のなかで、大規模言語モデル「Hunyuan」やAIアシスタント「Yuanbao」を含む2026年のAI支出を、前年の2倍以上となる360億元（約50億ドル、約7950億円）超に引き上げる方針を示しました。この支出には資本が必要であり、テンセントが積極的な共同開発の役割を担っていないゲームスタジオへの受動的なマイノリティ出資は、AIインフラ投資と比較してリターンが限定的です。Bloombergは、マーベラスが検討対象となっている「複数」の日本のスタジオの1つであることを報じています。一方で、プラチナゲームズ、フロム・ソフトウェア、KADOKAWAは、テンセントがより積極的な戦略的関心を持っているため、影響を受けないと報じられています。

●『牧場物語』のモバイルゲームはどうなりましたか？

ゲームの開発は恒久的に中止されました。テンセントは2019年から『牧場物語』のモバイルゲームを開発するライセンスを保有していましたが、それから7年間、プレイ可能なバージョンがリリースされることはありませんでした。7月31日、テンセントは「事業環境と収益性」を理由に開発を終了することを確認しました。フランチャイズ自体に影響はなく、マーベラスは『牧場物語』のIPを完全に所有しており、メインシリーズの『牧場物語：グランドバザール』が2025年8月に発売されています。マーベラスが新たなモバイルパートナーを探すかどうかは不明です。

●テンセントが撤退した現在、マーベラスの所有者は誰になりますか？

1983年から1998年までセガの社長を務め、後に2011年にマーベラスと合併したAQインタラクティブの会長を務めた中山隼雄氏が、Image Frame Investmentの1217万株が再分配された後、筆頭株主になる見込みです。彼の息子である中山晴喜氏は同社のCEOであり、同じく重要な株式を保有しています。中山家の保有株式を合わせると、マーベラスの最大の株主ポジションとなります。また、SBI証券と名前が明かされていない日本企業も、再分配された株式の一部を受け取ります。

●テンセントのマーベラスからの撤退は、他の日本のゲームスタジオにも影響を与えますか？

6月23日のBloombergの報道によると、マーベラスはテンセントが撤退を検討している匿名の「複数」の日本のスタジオの1つであるため、今後さらなる発表が予想されます。テンセントが積極的な協業をあまり行っていない受動的なマイノリティ出資のスタジオは撤退の候補となり、積極的な戦略的関与があるスタジオ（プラチナゲームズ、フロム・ソフトウェア、KADOKAWA）は候補とならないというパターンが確立されつつあります。2020年の投資ブームでテンセントから出資を受け、その後積極的な共同開発関係を築いていないスタジオは、今後の動向に注意が必要です。

元記事: Tencent Kills Story of Seasons Mobile as AI Spending Ends Japan Partnership