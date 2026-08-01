QQQはなぜ急騰した？ 4カ月遅れの「買い情報」とMicrosoft好決算を読み解く

7月下旬、機関投資家によるQQQ（Invesco QQQ Trust）の「買い」を知らせるアラートが市場を駆け巡ったが、これは4カ月前のデータに基づく情報だ。一方、Microsoftの決算発表後にはAzureの年間売上高が1,000億ドルを突破したことなどが材料となり、QQQは上昇した。投資家は、13F報告のタイムラグと構造的な限界を理解したうえで、足元の市場動向と区別して判断する必要がある。

■機関投資家の「買い」アラートはすでに4カ月前の情報

7月下旬にQQQを巡って相次いだ機関投資家の「買い」アラートは、実際には4カ月前に完了していた取引を示している。水曜日の夕方にMicrosoftが第4四半期決算を発表し、Azureの年間売上高が初めて1,000億ドル（約15兆9,000億円、1ドル＝159円換算）を突破したことで、Invesco QQQ Trustは木曜日朝の取引開始時に2%以上急騰した。これは今週、機関投資家が新たな強気姿勢を示したからではなく、最新の決算結果そのものが買い材料となったためだ。「買い」の見出しを生んだ13F報告書はすべて、2026年3月31日時点のポジションを反映したものであり、5月中旬に提出され、7月下旬になってアラートとして浮上した。四半期ごとのForm 13F開示制度のもとでは、実際の基準日から114～119日が経過している。

報告書の内容と現在の市場の動きとの間にあるこの隔たりこそ、今週の機関投資家による買い増しシグナルを根拠に行動する前に、QQQの投資家が理解しておくべき構造的なミスマッチである。

最近の注目すべき13F開示の中では、Constant Guidance Financial LLCが2026年第1四半期にQQQの持ち分を大幅に拡大し、保有数を164.2%増の18,385口とした。11,426口を追加したことになり、SEC（米国証券取引委員会）への提出時点で、そのポジションの評価額は約1,060万ドル（約16億8,540万円）だった。このポジションは同社のポートフォリオ全体の7.3%を占めている。

他の運用会社も同様の動きを開示している。Carrera Capital Advisorsは2025年第4四半期にQQQのポジションを99.3%増加させた。Flatrock Wealth Partnersは2026年第1四半期に新たなポジションを構築し、Ascension Capital Advisorsは同じ期間にQQQへのエクスポージャーを643.8%引き上げた。全体では、機関投資家とヘッジファンドが同ファンドの発行済口数の44.58%を保有している。

しかし、これらのアラートからは読み取れないことがある。3月31日時点のスナップショットが記録されたとき、QQQの価格は1口あたり約577.18ドルだった。7月下旬にアラートが出回った頃には、QQQは7月28日のプレマーケットで約682ドルで取引されており、これらの「買い手」が購入した水準を18.2%上回っていた。法定提出期限が四半期末から45日後に設定されていることもあり、通知が届いたのは四半期終了から114～119日後だった。このアラートをリアルタイムのシグナルとして受け取って行動する読者は、ほぼ4カ月前の情報に基づいて判断することになる。

■13F報告書が実際に報告するもの、しないもの

Form 13Fは、運用する株式資産が1億ドル以上の機関投資運用会社に対し、SECが四半期ごとの提出を義務付けている開示書類である。この報告書は、株式、転換社債、特定のワラントなど、米国上場証券のロングポジションを対象としている。一方、ショートポジション、先物契約、プロテクティブ・プットのほか、報告書に記載されたロングポジションを相殺する可能性があるデリバティブは報告されない。

ある機関投資家の13F報告書にQQQを18,000口購入したと記載されていても、同時にヘッジとしてNasdaq-100のプットオプションや先物のショートポジションを保有している可能性がある。公開された13Fの記録から、そのヘッジの存在を知ることはできない。13Fアラートが捉えた「買いシグナル」は一つのポジションの片側にすぎず、ネットで見れば、はるかに中立的なポジションである可能性がある。

この構造的な限界は、データがどれほど新しくても変わらない。今週のアラートに見られる7月下旬までのタイムラグによって、ポジションの全体像が不完全であることに加え、情報自体も古いという二重の問題が生じている。

日付を整理すると、45日間の法定提出期限により、3月31日時点のポジションを記載した第1四半期の報告書は5月15日が期限だった。今回対象となった報告書は、期限直前の5月13日から15日に提出されている。7月中旬にアラートが相次いだ背景には、データアグリゲーターが5月の報告書を処理、公開し、金融ニュースフィードを通じて配信するまでの時間がある。7月下旬までに投資家が目にしたのは、すでに当時とは価格水準が異なるQQQで構築されたポジションに基づく見出しだった。

■Microsoftが水曜日の夜に実際に発表した内容

13Fアラートが出回る一方、実際の市場材料となったのは、2026年7月29日（水）の市場引け後にMicrosoftが発表した第4四半期決算だった。MicrosoftのクラウドプラットフォームであるAzureは、年間売上高が初めて1,000億ドル（約15兆9,000億円）を突破した。四半期の成長率は前年同期比43%となり、前期の40%から加速した。TechTimesによる過去の決算分析では、約36%を下回れば、ほぼ確実に売りを招く水準になるとアナリストがみていたが、今回の結果はその水準を余裕をもって上回った。

CFO（最高財務責任者）のAmy Hood氏は、2027年度第1四半期のAzure成長率について45%との見通しを示した。これはStreetAccountの市場予想である41.4%を上回り、第4四半期の実績も上回る。経営陣が、成長の加速はピークに達したのではなく、今後も続くとみていることを示唆する。公式の決算プレスリリースによると、契約済みだがまだ売上高として認識されていない収益を表すコマーシャル残存履行義務は6,780億ドル（約107兆8,020億円）に達した。前年同期比84%増で、Microsoftの年間売上高3,318億ドル（約52兆7,562億円）を上回る規模である。

Microsoft 365 Copilotの有料シート数は3,000万に達した。1四半期で1,000万シート増加し、同製品として過去最大の四半期増加数となった。GitHub Copilotの総ユーザー数は5,000万人に達した。Microsoftの株価は時間外取引で約7～8%上昇した。

好調な四半期だった一方で、明確な財務上の懸念も一つあった。Microsoftの近年の歴史で初めて、358億ドル（約5兆6,922億円）の設備投資額がフリーキャッシュフローを上回ったのである。Microsoftの2026年度第4四半期決算プレスリリースによると、同社は当四半期に有形固定資産へ358億ドルを支出した。前年同期の170億8,000万ドルの2倍を超える。これらの設備投資を差し引いた後のフリーキャッシュフローは約196億ドル（約3兆1,164億円）だった。2026年度通期の設備投資総額は約1,159億5,000万ドル（約18兆4,361億円）に達し、2025年度の645億5,000万ドルからほぼ倍増した。CEO（最高経営責任者）のSatya Nadella氏は決算声明で、この投資について「われわれはコスト対成果の曲線の最前線を押し広げ、すべての顧客がトークンをビジネス成果へ変えられるようにしている」と説明した。

■Metaの予想未達とFRB内の意見対立

機関投資家の買いを巡る状況は、3月時点の報告書では予見できなかった展開によって複雑になっている。7月下旬時点でQQQの構成比の2.93%を占めるMeta Platformsは、水曜日にMicrosoftと同じく2026年第2四半期決算を発表した。Metaの決算資料によると、売上高は予想を上回った一方、利益は大幅な予想未達となった。売上高は前年同期比28%増の608億ドル（約9兆6,672億円）だったが、1株当たり利益（EPS）は6.18ドルと、アナリスト予想の7.22ドルを14%下回った。Gurufocusによると、純利益は14%減の158億ドル（約2兆5,122億円）だった。

営業利益率は前年同期の43%から31%へ大きく低下した。法的費用や2026年5月の人員削減に伴う退職関連費用などが発生し、コストと経費が売上高を大幅に上回るペースで増加したためだ。Metaは年間設備投資見通しの下限も1,250億ドルから1,300億ドルへ引き上げ、新たなレンジを1,300億～1,450億ドル（約20兆6,700億～23兆550億円）とした。第3四半期の売上高見通しは610億～640億ドルで、その中間値は市場予想の631億5,000万ドルを下回る。Metaの株価は7月30日（木）のプレマーケット取引で約8%下落した。

連邦準備制度理事会（FRB）の7月28～29日の会合も、状況を複雑にした。連邦公開市場委員会（FOMC）は9対3で、政策金利の誘導目標を現在の3.50～3.75%に据え置くことを決定した。これで5会合連続の据え置きとなる。しかし、クリーブランド連銀のBeth Hammack総裁、ミネアポリス連銀のNeel Kashkari総裁、ダラス連銀のLorie Logan総裁の3人は、直ちに0.25ポイントの利上げを実施することを支持し、反対票を投じた。

市場はこれを受けて9月会合の見通しを織り込み直した。CME FedWatchツールによると、9月に利上げが実施される確率は、発表前日の24%から発表後には57.2%へ上昇した。米国10年債利回りは4.657%へ上昇し、30年債利回りも9ベーシスポイント以上上昇して5.193%となった。

CNBCによると、FRBのKevin Warsh議長は会合後の記者会見で、この意見対立について「私は健全な家族げんかを求め、実際にそうなった」と述べた。内部の政策論争が混乱ではなく意図的なものであることを示すため、同氏が5回の公の場で繰り返してきた表現だ。Warsh議長が示した2026年6月のドットチャートでは、年末までに0.25ポイントの利上げを1回行うことがすでに織り込まれていた。7月の反対票は、少なくとも3人のメンバーが、その利上げをより早期に実施すべきだと考えていることを裏付けた。

金利上昇は、QQQにとって特に構造的な逆風となる。同ファンドは、バリュエーションが割引率の変化に敏感な高い評価倍率のテクノロジー企業やAI関連企業に保有銘柄が集中している。米国10年債利回りが4.657%へ上昇したことで、QQQの主要構成銘柄には幅広く下押し圧力がかかる。7月下旬時点ではAppleが資産の8.13%、Microsoftが4.72%、Amazonが4.15%、Metaが2.93%を占め、この4銘柄だけで合計19.93%となっている。

■QQQの現在地

Microsoftの好決算、Metaの利益未達、3人の反対票を伴うFRBの金利据え置きが重なった複雑な水曜日の夜を経ても、QQQは7月30日（木）に2%以上上昇して取引を開始した。市場がMetaの利益未達よりも、MicrosoftのAzureの実績と半導体株の強さを重視したことを反映している。半導体ETFのSMHは木曜日の寄り付きで6.58%上昇した。Micronが1日で7.4%高となり、上昇を主導した。テクノロジー株と半導体株が急騰する一方、Metaが属する通信サービスセクターが下落したという違いは、市場全体の一方向の動きではなく、Nasdaq-100の構成銘柄内で資金が移動したことを示している。

木曜日を迎える時点のテクニカル面では、QQQは6月の高値を約10%下回っていた。上値には717.87ドルの50日単純移動平均線があり、下値では657.00ドルの200日移動平均線が目先の下値支持線となっていた。52週間の取引レンジは551.68～748.65ドルである。2026年3月31日時点におけるQQQの過去10年間の基準価額ベースの年率リターンは18.97%で、同期間のS&P 500の年率14.15%を上回った。これは、テクノロジーセクターへの集中によって同ファンドが長期的に得てきた高いリターンを反映している。

ここ数週間は、半導体株の低迷が主要な押し下げ要因となっていた。7月下旬時点でNvidiaだけでQQQの8.32%を占めており、フィラデルフィア半導体株指数は決算発表が集中する週を前に、6月の高値から20%以上下落していた。MicrosoftとMetaが決算を発表する前の7月27日には、TQQQへ1日で3億6,800万ドル（約585億1,200万円）が流入した。この資金フローは、この48時間のイベントを見越して、どれほど多くのレバレッジを伴うポジションが構築されていたかを示している。

機関投資家の動向を示す次の具体的なデータは、8月14日頃に提出期限を迎える第2四半期のForm 13Fとなる。SECのForm 13F提出制度に基づき、2026年6月30日時点のポジションが対象だ。これらの報告書には、QQQが6月の高値から下落する間に構築されたポジションが反映される。第1四半期に持ち分を拡大した機関投資家が、QQQの高値から約10%の下落局面で保有を維持したのか、買い増したのか、あるいは減らしたのかが明らかになる。その情報を待つ投資家が受け取るのは、ポジションの基準日から約2カ月後である。

■QQQの手数料に対する新たな競合

今週の13Fデータには反映されていない構造的な変化もある。BlackRockは2026年7月9日、ティッカー「IQQ」でiShares Nasdaq 100 ETFを立ち上げた。総経費率は0.12%だが、2027年7月までは一時的に0.10%へ引き下げられている。これはQQQの0.18%と、その低コスト版であるQQQMの0.15%の両方を下回る。

IQQは同じ指数に、より低いコストで連動する。小口の個人投資家にとって1口あたりの金額を抑える目的で、当初の取引価格は24ドルに設定された。State Streetも、ティッカー「QNDX」で競合するNasdaq-100連動ファンドを同程度の価格帯で立ち上げた。

既存のQQQ保有者にとって、手数料率の差は絶対額では小さいものの、何十年にもわたる複利運用では無視できない。10万ドルのポジションで経費率が0.18%の場合と0.10%の場合を比べると、年間の追加負担は80ドルとなる。さらに、手数料差によって運用に回らなかった金額の複利効果を考慮しなくても、15年間では約1,300ドルの差になる。13Fアラートに反映された2026年第1四半期の時点では、QQQを購入する機関投資家にIQQという選択肢はなかった。しかし、現在は存在する。

■注目ポイントQ&A

●13F報告書とは何ですか？また、そのデータはどの程度新しいのですか？

Form 13Fは、ミューチュアルファンド、ヘッジファンド、登録投資顧問など、1億ドル以上の株式資産を運用する機関投資運用会社が、各四半期末から45日以内にSECへ提出しなければならない四半期報告書です。2026年3月31日時点のポジションの場合、提出期限は2026年5月15日でした。

その後、データアグリゲーターや金融ニュースサービスが報告書を処理して公開するため、機関投資家の買いに関する「アラート」は、提出期限から数週間または数カ月後に届くことがあります。今回のケースでは、基準日の3月31日から114～119日後でした。重要な点として、13F報告書は株式などのロングポジションのみを報告し、ショートポジション、オプション、先物は開示しません。このため、運用会社が実際にどの方向へどれだけリスクを取っているのかについて、13Fだけで把握できる情報は本質的に不完全です。

●2026年第1四半期に機関投資家が買っていたことを理由に、QQQを買うべきですか？

第1四半期の買いは、QQQの価格が木曜日朝の水準より約18%低かったときに構築されたポジションを反映しています。それはMicrosoftの第4四半期決算、FRBの金利政策を巡る9対3の意見対立、Metaの第2四半期の利益未達が明らかになる前のことです。

同じ機関投資家がQQQの6～7月の下落局面でも保有を続けたのか、買い増したのか、あるいは減らしたのかは、8月14日頃に第2四半期の13F報告書が提出されて初めて分かります。金利見通しや決算内容が変わり、BlackRockによる新たなNasdaq-100連動ETFも登場した第3四半期の市場で、第1四半期の買いシグナルに基づいて行動することは、現在の価格について判断するために4カ月前の情報を使うことを意味します。

●7月29日のMicrosoftの決算後、QQQはどうなりましたか？

Microsoftの決算プレスリリースによると、同社は7月29日の市場引け後に2026年度第4四半期決算を発表しました。四半期売上高は900億ドルで、Azureは年間売上高が初めて1,000億ドルを超えました。Azureの成長率は前年同期比43%となり、約40%だったアナリスト予想を上回りました。Microsoft株は時間外取引で7～8%上昇しました。

QQQは7月30日（木）に2%以上上昇して取引を開始し、半導体ETFのSMHも寄り付きで6.58%急騰しました。一方、MetaはEPSが予想の7.22ドルに対して6.18ドルにとどまり、決算未達となりました。Meta株はプレマーケットで約8%下落し、Microsoftの好決算によるプラスの影響を一部相殺しました。

TheStreetの市場アップデートによると、AppleとAmazonは7月30日（木）の引け後に2026年第2四半期決算を発表する予定とされ、その結果が週後半のQQQの方向性を左右するとみられていました。

●QQQは現在、より低コストの代替商品との手数料競争に直面していますか？

はい。BlackRockは2026年7月9日にiShares Nasdaq 100 ETF（IQQ）を立ち上げました。同じNasdaq-100指数への連動を目指し、経費率は通常0.12%ですが、2027年7月までは一時的な手数料免除により0.10%となっています。State Streetも同程度の価格設定で競合するNasdaq-100連動ETFを立ち上げました。いずれもQQQの0.18%とQQQMの0.15%を下回ります。

長期保有を前提とする投資家にとって、同じ指数に連動するファンド間ではコスト効率が主な差別化要因となります。ただし、QQQは機関投資家による取引の厚みと、Nasdaq-100連動ETFの中で最大規模のオプション市場を維持しています。こうした特徴は、長期保有を目的とする一般的な投資家よりも、トレーダーや機関投資家にとって重要です。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。投資判断を行う前に、資格を持つ金融の専門家へ相談してください。

元記事: Stale 13F Alerts Met Live Microsoft Beat: QQQ Rallies as Azure Tops $100B