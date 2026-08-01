英金融アプリRevolutがOpenAIと提携、全プランに広告付き「ChatGPT Go」をバンドル

英金融アプリ大手のRevolutは7月30日、OpenAIとの提携により、全プランのユーザーに「ChatGPT Go」をバンドル提供すると発表した。無料プランから最上位プランまで幅広く対象となるが、提供されるのは広告付きのAI製品であり、無料期間終了後には自動更新される点に注意が必要だ。すでに一部プランではアプリ内での提供が開始されており、ユーザーは自身のプランに応じた特典期間を確認し、不要な場合は期限前に自動更新を無効にする必要がある。

■プランごとの提供期間と対象

Revolutは7月30日、OpenAIとの提携を発表し、無料のStandardプランから月額55ポンド（約74ドル、約1万1700円）のUltraプランまで、すべてのサブスクリプションプランに「ChatGPT Go」をバンドルすると明らかにした。この契約により、OpenAIは単一の発表としては過去最大規模の配信基盤を得ることになる。ただし、マーケティングの文面では小さくしか書かれていないが、ChatGPT Goには広告が表示される。毎月高額な料金を支払っているプレミアムプランの顧客であっても、上位プランのような広告なしの体験ではなく、広告付きのAI製品を受け取ることになる。

広告の存在は偶然ではない。OpenAIの収益化担当VPであるBenji Shomair氏の発表によると、同社は2026年2月9日に米国でFreeおよびGoプランにコンテキスト広告を導入し、同年6月6日には英国にも試験導入を拡大している。月額20ポンド（約27ドル、約4300円）のChatGPT Plus以上のプランは完全に広告なしのままだ。つまり、月額14.99ポンド（約20ドル、約3200円）のMetalプランの顧客は広告付きのAIサブスクリプションを使用することになる一方で、単体のChatGPT Plusを契約すれば、わずか1ポンド未満の追加負担で完全な広告なしの体験が得られる計算になる。

特典の期間はプランの階層に応じて異なる。UltraおよびMetalのサブスクライバーは12ヶ月間のChatGPT Goを利用でき、Ultraにはアプリ外の誰かに贈ることができる12ヶ月分の「Buddy Pass」も含まれる。Premium、Revolut Pro、およびRevolut Mobileの顧客は6ヶ月間となる。Revolutの公式発表によると、無料のStandardプランやPlusプランの顧客にも3ヶ月間のプロモーションが提供されるが、これらは即時ではなく今後数週間かけて展開される予定だという。

有料プランおよびRevolut Proの顧客は、7月30日からアプリ内で特典を利用可能になった。この特典は、まだサービスが開始されていない米国とブラジルを除く世界中で利用できる。Revolutは、オーストラリアでの展開も予定していると示唆している。

■ChatGPT Goの実態とPlusとの違い

ChatGPT Goは、2026年1月に世界中で月額約7ポンド（約9ドル、約1400円）でローンチされたOpenAIのエントリー向け有料プランである。無料版と月額20ポンド（約27ドル、約4300円）のChatGPT Plusの中間に位置する。GoとPlusは単なる容量の違いではなく、異なる製品であるため、この区別は重要だ。

Goは無料プランの約10倍のメッセージ、画像アップロード、ファイルアップロードの上限を提供するほか、基本的なドキュメント分析、画像生成、メモリ機能を備えている。しかし、Advanced Voice Mode、Deep Research、Agent Mode（ChatGPTが自律的に複数ステップのタスクを実行する機能）、Canvas、カスタムGPTの作成、Tasks機能は含まれていない。これらはすべてPlus以上のプランが必要となる。広告の存在も同様に重要だ。Goは無料プランと同様に、回答の下部にコンテキスト広告が表示される。Plus以上のプランは完全に広告なしである。「無料のChatGPTとRevolutにバンドルされたChatGPT」を比較する顧客にとって、意味のあるアップグレードはGoではなくPlusだと言える。Goは実質的に無料プランの容量アップグレードであり、その価格設定は広告収入によって一部補助されている。

■無料期間終了後の自動更新に注意

特典を利用する前に、無料期間終了後に何が起こるかを把握しておく必要がある。Revolutのヘルプページによると、特典期間が終了するとChatGPT Goのサブスクリプションは標準の月額料金で自動更新され、期間終了前にChatGPTのアカウント設定で自動更新を無効にしない限り、OpenAIから直接請求される。特典を申請する際には支払い用カードを登録する必要があり、無料期間中は請求されないが、自動更新のためにカード情報が保持される。

Revolutのアイルランド向け利用規約には、「無料トライアルの終了時、ChatGPT Goのサブスクリプションプランは標準の月額料金で自動更新され、パートナーから請求されます。意図しない請求を避けるため、無料トライアル終了の請求日の少なくとも24時間前までに、パートナーで直接キャンセルする必要があります」と明記されている。

この無料期間から有料への移行メカニズムは、PerplexityがRevolutのバンドルで使用しているものと同じである。Perplexityも支払い方法の登録を求め、期間終了時に自動で有料プランに移行する。Revolutにとって、バンドルされたユーザーを3ヶ月、6ヶ月、または12ヶ月の利用後にOpenAIの有料サブスクライバーに転換させることは、商業的なロジックの重要な部分を占めている。OpenAIはマーケティングのリーチだけでなく、無料期間が終了するタイミングで習慣化したユーザーのパイプラインを獲得することになる。

■RevolutのAI戦略とサブスクリプションの成長

今回のOpenAIとの契約は、Revolutにとって1年足らずで3つ目のAIプロバイダーとの提携であり、同社が明確に構築・洗練させてきたテンプレートに従っている。最初に登場したのはPerplexity Proで、Premiumでは12ヶ月（過去にPerplexity Proを契約したことがない顧客のみ）、MetalとUltraでは24ヶ月提供された。次にスウェーデンのAI開発プラットフォームLovableが加わり、Premium、Metal、Ultraの顧客に12ヶ月のLovable Liteと100回の1回限りクレジットが提供された。

これらのAI機能は、メディア、フィットネス、ライフスタイル（Financial Times Digital Premiumのサブスクリプションなど）にまたがる十数種類のサードパーティ特典とともに、Revolutのメンバーシッププランにすでに組み込まれている。Revolutが掲げる目標は、断片化した単独のサブスクリプションを単一のバンキングメンバーシップに統合し、顧客が管理しなければならない個別のアカウントや請求関係の数を減らすことだ。有料のAIアシスタント、AIリサーチツール、AI開発プラットフォームをすべて1つのアプリを通じて提供することは、その野心に合致している。

顧客が実際にこれら3つのAIツールすべてを必要とするかどうかは、また別の問題である。PerplexityとChatGPT Goのユースケースは大幅に重複しており、どちらもリサーチ、要約、コンテンツ生成を処理できる。実用的な違いとしては、Perplexityがデフォルトで検索ベース（ライブウェブからのソースを引用）であるのに対し、ChatGPT Goの強みは会話型の推論とドキュメント作業にある点だ。

この提携は、Revolutのサブスクリプション収益が財務上の際立ったセグメントになっているタイミングで行われた。2026年3月に発表された同社の2025年通期決算によると、サブスクリプションの売上高は7億800万ポンド（約9億5000万ドル、約1510億円）に達し、前年比67%増と、同社が報告した主要な収益セグメントの中で最も速い成長を記録した。

全体の収益は前年比46%増の45億ポンド（約60億ドル、約9540億円）、税引前利益は57%増の17億ポンド（約23億ドル、約3657億円）となり、利益率は38%に達した。同社の評価額は、2025年11月のセカンダリー株式売却に伴い750億ドル（約11兆9250億円）と設定されている。2025年のカード決済収益は10億ポンド（約13億4000万ドル、約2130億円）、金利収入は9億7400万ポンド（約13億1000万ドル、約2080億円）であったが、サブスクリプション収益は他の2つの主要セグメントよりも速いペースで増加している。

Ultraプランは、このバンドル戦略を鮮明に示している。月額55ポンド（約74ドル、約1万1700円）のこのプランについて、Revolutはバンドルされたすべてのサードパーティ製サブスクリプションを含むソフトウェアの価値が年間約4000ポンドに達すると主張している。顧客がそれらのサービスをすべて利用するかどうかは別として、価値が積み重なっているという認識が有料プランの採用を促進していることは明らかだ。

■OpenAIの狙いとデータプライバシー

OpenAIにとって、この提携のロジックは純粋な配信の計算に基づく。世界中で毎週約1億人がChatGPTを利用しているが、無料ユーザーを有料サブスクライバーに転換することは、消費者向けAI企業にとって依然として中心的な収益上の課題である。このような提携は、直接的なコンバージョンファネルを迂回する。Revolutの顧客にchatgpt.comへアクセスして支払い情報を入力するよう説得する代わりに、顧客が毎日開くアプリの中にChatGPT Goが用意されている状態を作り出すのだ。

OpenAIのEMEA担当マネージングディレクターであるEmmanuel Marill氏は、公式発表の中でその根拠を説明し、この提携により顧客は「生活の管理や旅行の計画から、学習や創作まで、日常生活をより簡単にするために」AIを利用できるようになると述べている。

Revolutとの契約は孤立したものではない。2025年後半、OpenAIはロンドン証券取引所グループ（LSEG）との別途の契約を発表しており、これは欧州の主要な金融機関の内部に自社のモデルを組み込むという広範な推進の一環である。これらの契約は、消費者への直接的なサインアップのみに依存しない、意図的な欧州での配信戦略を表している。RevolutもOpenAIも提携の財務条件を開示しておらず、収益分配、報酬構造、契約期間などは公表されていない。

より深い戦略的背景は、単一の提携にとどまらない。Revolutは2026年4月に「AIR（AI by Revolut）」と呼ばれる独自のアプリ内AIアシスタントをローンチした。これは、ユーザーがカードの凍結、サブスクリプションの管理、支出の照会を行える会話型インターフェースである。RevolutはAIRを駆動するAIプロバイダーを公表していないが、サードパーティのAIパートナーとはデータ保持ゼロのポリシーでAIRを運用している。一部の業界報道では、特定のバックエンド機能にOpenAIのモデルが使用されていると示唆されているが、これは公式には確認されていない。

Revolutが構築しているのは、従来の銀行というよりもソフトウェアのサブスクリプションプラットフォームに似たメンバーシップモデルである。サブスクリプション収益は現在、ほとんどの既存銀行の経済性を定義する2つの収益源であるカード決済や純金利収入よりも速く成長している。幅広い業界が注目しているのは、大規模な顧客基盤を持つ既存の銀行や、Monzo、N26、Nubankなどのネオバンクといったライバル企業が、この「バンドルして維持する」ダイナミクスを再現できるかどうか、あるいはAIやライフスタイルサービスを集約するRevolutの先行者利益が、永続的で構造的な差別化要因になるかどうかである。

プレミアムカードが旅行特典やラウンジへのアクセスによって年会費を正当化するAmexのモデルは、構築と維持に数十年を要した。Revolutは、そのソフトウェア版をより早く構築できると賭けている。ただし、ChatGPT Go内の広告条件は、「プレミアムAI」の経済性が「プレミアム旅行特典」よりも複雑であることを示唆している。

なお、Revolutのヘルプページでは、このバンドルがサブスクリプションの特典であり、データ共有の統合ではないことが確認されている。ユーザーはRevolutアプリを通じてプロモコードを受け取り、ChatGPTのウェブサイトで引き換える仕組みであり、2つの製品は運用上分離されたままである。これは、OpenAIが提供するChatGPTの銀行口座アクセス機能（Proサブスクライバー向けに2026年5月にローンチ）とは意味合いが異なる。同機能は金融口座に接続するが、完全に別の製品である。

■注目ポイントQ&A

●Revolutのバンドル版でもChatGPT Goに広告は含まれますか？

はい。ChatGPT Goには、サブスクリプションの取得方法（Revolutのバンドルを含む）に関係なく、回答の下部にコンテキスト広告が表示されます。OpenAIの収益化担当VPが確認したところによると、OpenAIは2026年2月に米国で、2026年6月に英国でFreeおよびGoプランに広告を導入しました。ChatGPT Plus（月額約20ポンド）以上のプランは完全に広告なしです。Revolutを通じて広告なしのChatGPT体験を希望する顧客は、単体のPlusサブスクリプションを別途購入する必要があります。

●無料のChatGPT Go期間が終了すると、自動的に課金されますか？

はい、期間終了前に対処しない限り課金されます。Revolutの規約によると、特典期間の終了時にChatGPT Goは標準の月額料金で自動更新され、OpenAIから直接カードに請求されます。これを避けるには、特典期間が終了する少なくとも24時間前までに、ChatGPTのアカウント設定で自動更新を無効にしてください。特典を申請する際には支払い用カードを登録する必要があります。無料期間中は請求されませんが、自動更新のためにカード情報が保持されます。Revolutのヘルプページによると、期間終了前にRevolutのプランをキャンセルまたはダウングレードした場合、ChatGPTの特典も即座に終了します。

●ChatGPT GoはChatGPT Plusと同じですか？

いいえ、その違いは大きいです。Goは無料プランの10倍の利用上限を提供し、基本的な画像生成とドキュメント分析を含みます。Plusには、Advanced Voice Mode、Deep Research（月10回のクエリ）、Agent Mode（自律的な複数ステップのタスク完了）、Canvas、カスタムGPTの作成が追加され、より高性能なモデルで実行されます。Goは無料プランの容量アップグレード（メッセージ、アップロード、メモリの増加）と理解するのが最適です。Plusは、Goではサポートできないプロフェッショナルなワークフローを可能にする機能を持つ、質的に異なる製品です。また、Goには広告が表示されますが、Plusには表示されません。

●なぜRevolutはChatGPT PlusではなくChatGPT Goをバンドルしているのですか？

契約の経済条件は公表されていませんが、ほぼ確実に価格が関係しています。ChatGPT Goの小売価格は月額約7ポンド（約9ドル）ですが、ChatGPT Plusは月額20ポンド（約27ドル）です。Goをバンドルすることで、Revolutは顧客あたりのコストを抑えながら信頼できるAI特典を提供でき、OpenAIは特典期間中もバンドルされたユーザーベースから広告収入を得ることができます。無料期間終了後、有料のGoサブスクリプションに自動移行することで、OpenAIは広告付きの有料顧客を獲得します。両社は、顧客が「プレミアムバンキング＋AI」に期待するものとは必ずしも一致しない形で、この取り決めから利益を得ています。

元記事: Revolut Bundles ChatGPT Go Into All Plans: Premium Members Get Ad-Supported AI