米メルセデス、自動パーキングブレーキの不具合で31万台超をリコール ドアスイッチ腐食が原因

メルセデス・ベンツUSAは、自動電子パーキングブレーキが作動しなくなる恐れがあるとして、米国で7車種、計31万667台を対象とするリコールを米国国家道路交通安全局（NHTSA）に届け出た。運転席ドアのマイクロスイッチの腐食が原因であり、ソフトウェア更新では対応できないためディーラーでの部品交換が必要となる。対象車両の所有者には2026年9月18日までに通知が届く予定だが、それまでは降車時に手動でパーキングブレーキをかけることが推奨されている。

■ドアスイッチの腐食で自動パーキングブレーキが無効に

メルセデス・ベンツUSAは、自動電子パーキングブレーキが警告なしに無効になるハードウェアの欠陥が確認されたとして、7車種、計31万667台を対象とするリコールを届け出た。NHTSAのキャンペーン番号「26V481000」として届け出られたこの措置は、運転席のドアロックアセンブリに組み込まれたマイクロスイッチが、湿気や酸化によって経年劣化することに起因する。劣化が進むと、ドアが開いたことを車両の制御システムに伝達できなくなり、それに伴って自動パーキングブレーキの作動機能も失われる。

この不具合の影響は見た目以上に大きい。近年のメルセデス・ベンツ車の電子パーキングブレーキは、車両が停止した状態で運転席のドアが開くと自動的に作動するように設計されている。これは、ドライバーが何もしなくても車両の逸走（ロールアウェイ）を防ぐ受動的な安全機能である。坂道やガレージ、平坦ではない駐車場などでこの機能に頼っている所有者は、機能が停止したことを疑う理由がない。故障を知らせる警告灯も点灯しないため、ドライバーが車から降りた途端に車両を保持できなくなる恐れがある。

■ソフトウェア更新で解決できない理由

この問題の解決にはディーラーへの持ち込みが必要であり、OTA（Over-The-Air）によるソフトウェアアップデートでは対応できない。その技術的な理由は、センサーチェーンのどこで障害が発生しているかにある。

対象となるメルセデス・ベンツ車では、自動作動のロジックは次のように機能する。まず、ドアロックアセンブリ内のマイクロスイッチが、ラッチが外れてドアが開いたことを検知し、ボディコントロールモジュールに信号を送る。次に、ボディコントロールモジュールが電子パーキングブレーキのコントローラーに自動作動コマンドを発行し、コントローラーが電動アクチュエーターを起動してリアのブレーキキャリパーを締め付ける。しかし、大気中の湿気の侵入によってマイクロスイッチ内部の接点表面が酸化し、電気抵抗層が形成されて腐食すると、ドアが開いてもスイッチの回路が閉じなくなる。その結果、ボディコントロールモジュールはドアが閉まっている時と同じ「信号なし」の状態を受け取り、自動作動コマンドを発行しなくなる。

コントローラー側から見れば、ロジックは正常に機能している。信号を生成すべきセンサーが物理的に損傷しているため、来ない信号を待っている状態だ。ソフトウェアの命令で実際のハードウェア信号を代用することはできない。センサーの確認データがないままドアが開いたと見なすようコントローラーに指示することは、逆方向の安全上の危険を生み出すことになる。唯一の確実な解決策はセンサーの交換であり、それはセンサーを内蔵するドアロックアセンブリ全体を交換することを意味する。

マイクロスイッチの接点の腐食は、自動車用途において記録されている故障モードの一つである。ドアロックアセンブリ内のスイッチは、外装部品の電気接点に影響を与えるのと同じ湿度、温度変化、大気中の汚染物質にさらされている。メルセデス・ベンツのリコール文書では、これを「大気による劣化と湿気の侵入」と特定している。これは車両の寿命全体にわたってゴムシールやワイヤーハーネスの接続部、センサーポッドに影響を与えるのと同じメカニズムだが、今回のケースではスイッチが受動的安全チェーンの最上流にあるため、その結果が極めて直接的に表れる。

■対象となる車両

今回のリコールは、前輪駆動ベースおよび後輪駆動ベースのプラットフォームを含む、米国におけるメルセデス・ベンツの現行および最近のラインナップの幅広いモデルに及ぶ。対象となるのは、Aクラス（セダン）、Cクラス（セダン）、CLA（クーペおよびセダン）、CLE（クーペおよびカブリオレ）、GLA（コンパクトクロスオーバー）、GLB（コンパクトSUV）、GLC（ミッドサイズSUV）である。

エントリーモデルのAクラスから人気のGLCまで、対象車種が多岐にわたることは、影響を受けるマイクロスイッチの設計が、共通の生産期間中に複数の車両プラットフォームで採用されていたことを示している。現時点で公開されているリコール文書では、対象車両の正確なモデルイヤーの範囲は特定されていない。対象となる車両識別番号（VIN）は2026年7月31日にNHTSAのウェブサイト（NHTSA.gov）に掲載される予定であり、同日にディーラーにも正式な通知が行われるとみられる。

■車両の逸走（ロールアウェイ）の危険性

NHTSAは車両の逸走（ロールアウェイ）を非交通事故の独立したカテゴリーとして分類しており、同局の統計調査はそのリスクを具体的な数値で示している。2012年から2014年までの3年間で、逸走した車両によって車外にいた約360人（歩行者、通行人、自分の車の後ろに立っていた人など）が死亡した。これは年間平均約120人の死者に相当し、非交通事故における乗員以外の死者の約19%を占めている。また、2016年から2020年までの5年間の別の分析でも、逸走が非交通事故による死者の約17%を占め続けていることが判明している。

これらの統計はいずれも、今回の特定のリコールに起因するものではない。メルセデス・ベンツのリコール申請時点において、この欠陥（26V481000）に関連する衝突事故や負傷者はNHTSAに報告されていない。今回のリコールは予防的な措置である。しかし、この危険性のカテゴリーには実際の死亡記録が存在し、31万667台というリコールの規模は、2026年に米国自動車市場で届け出られた安全関連のリコールの中で最大級のものとなっている。

■修理が提供されるまでに所有者がすべきこと

無償の修理（ディーラーでの点検後、欠陥のあるドアロックアセンブリを取り外し、再設計された耐腐食性マイクロスイッチを備えた最新ユニットを取り付ける作業）には、ディーラーへの持ち込みが必要となる。顧客への通知書は、遅くとも2026年9月18日までに該当する所有者に届く予定である。メルセデス・ベンツはリコール文書の中で、通知書が届くまでにディーラーに十分な交換部品が供給されるかどうかを確認しておらず、リコールの規模を考慮するとスケジュールの懸念となる可能性がある。

それまでの間、対象となる7車種の所有者は、直ちに以下の3つの対策を講じる必要がある。

1つ目は、降車前に手動で電子パーキングブレーキをかけることだ。自動作動機能に頼らず、車から降りる前に毎回、EPBボタンを押すか、各モデルに備わっている手動コントロールでブレーキをかける。

2つ目は、トランスミッションが確実に「P（パーキング）」に入っていることを確認することだ。これにより、パーキングブレーキシステムとは独立した2つ目の機械的な保持層が車両に提供される。

3つ目は、NHTSA.govでVIN（車両識別番号）を確認することだ。対象となるVINは、2026年7月31日よりNHTSA.govで検索可能になる予定である。それ以前に確認したい所有者は、メルセデス・ベンツUSAのカスタマーサービスに電話で問い合わせることができる。

■メルセデス・ベンツの2026年のリコール傾向

今回の措置は、メルセデス・ベンツが2026年に米国で届け出た単一の安全関連リコールとしては最大規模となる。同ブランドにとって今年はNHTSAのキャンペーンが相次いでおり、2月には約1万1900台を対象とした電動SUV「EQB」のバッテリー火災に関するリコール、4月には2018から2020年モデルの2万4092台を対象としたドライブシャフトの欠陥に関するリコール、5月には14万4049台を対象としたインフォテインメントクラスターのリセットに関するリコールが実施された。今回の「26V481000」の措置単独で、これら過去3回のリコールの合計の2倍以上の規模となる。

この傾向は、現代の自動車業界のより広範な現実を反映している。現代の車両には過去のどの世代よりも多くのセンサー、アクチュエーター、制御モジュールが搭載されており、安全チェーンにコンポーネントが追加されるごとに、潜在的な故障ポイントが一つ増えることになる。今回のリコール対象となったドアのマイクロスイッチは、部品としては数ドル程度のものだ。しかし、その故障はドライバーが無意識に信頼している受動的な安全機能に直接波及する。31万667台、7車種というリコールの規模は、単一の故障の深刻さではなく、そのスイッチの設計がいかに広く採用されていたかに比例している。

なお、NHTSAのキャンペーン文書を引用したautoevolutionの報道は、2026年7月30日に公開された。

■注目ポイントQ&A

●自分のメルセデス・ベンツがリコール（26V481000）の対象かどうかを知るにはどうすればよいですか？

2026年7月31日より、メルセデス・ベンツとNHTSAは対象となる車両識別番号（VIN）をnhtsa.govで検索可能にする予定です。また、公式のVIN検索が開始される前に、メルセデス・ベンツUSAのカスタマーサービスに電話して、ご自身の車両が対象に含まれているかを確認することもできます。リコールの通知書は、遅くとも2026年9月18日までに登録された所有者に届く予定です。対象となる7車種は、Aクラス（セダン）、Cクラス（セダン）、CLA、CLE、GLA、GLB、GLCです。

●リコールの修理が完了するまで、メルセデス・ベンツを運転しても安全ですか？

メルセデス・ベンツはこのリコールに関して運転禁止の警告を出していないため、車両の公道での使用は禁止されていません。重要なのは行動を変えることです。降車時に自動電子パーキングブレーキの作動に頼らないでください。車から降りる前に毎回手動でEPBボタンを押し、トランスミッションが「P（パーキング）」に入っていることを確認してください。これら2つの行動により、欠陥が引き起こす車両逸走のリスクを排除できます。もし車両のドアが予期せぬ信号を出したり、ロックの動作が不安定になるなど異常な挙動を示した場合は、メルセデス・ベンツに連絡し、正式なリコールの予約前にディーラーでの点検を依頼してください。

●なぜメルセデス・ベンツはOTA（Over-The-Air）のソフトウェアアップデートでこの問題を修正できないのですか？

欠陥は電子パーキングブレーキを制御するソフトウェアではなく、運転席のドアロックアセンブリ内にある物理的なマイクロスイッチにあります。スイッチの接点が腐食すると、ドアが開いたときに信頼できる電気信号を生成できなくなります。車両の制御システムは信号を受信しないため、自動作動コマンドを発行しません。ソフトウェアで欠落したハードウェア信号を代用することはできません。この故障を実際に解決する唯一の方法は、ドアロックアセンブリを、マイクロスイッチがメルセデス・ベンツの耐腐食性要件を満たす最新バージョンに交換することです。この交換作業はディーラーの技術者が行う必要があります。

●このリコールは、現代のパーキングブレーキシステムの故障について何を示していますか？

現在のメルセデス・ベンツ車の電子パーキングブレーキは、運転席のドアを開けると自動的に作動するように設計されています。これは、ドライバーが手動でブレーキをかけるのを忘れた場合でも、車両の逸走を防ぐために構築された受動的な安全機能です。ドアの開閉を検知するセンサーが警告なしに故障すると、目に見える警告がないままこの保護機能が失われます。特に坂道や平坦ではない場所で自動作動機能に頼っている所有者は、機能が働かなくなっていることに気づかない可能性があります。このリコールは、センサー入力に依存する受動的な安全機能が日常的なハードウェアの故障によって損なわれる可能性があること、そして無償修理が完了するまでは手動での操作が唯一の確実な安全策であることを思い出させるものです。

元記事: NHTSA Documents Silent Parking Brake Failure in 310,667 Mercedes Vehicles: Free Fix Required