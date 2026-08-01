LEGOから最小・最安の完全版ハリポタ「ホグワーツ城」が登場、8月29日発売へ

LEGOは、これまでで最小かつ最も手頃な完全版ホグワーツ城となる「Mini Hogwarts Castle（セット番号40975）」を2026年8月29日に発売する。価格は39.99ドル（約6,400円、1ドル=161円換算）で、LEGO.comおよび公式店舗での限定販売となる。LEGOハリー・ポッターシリーズと映画第1作の25周年を控える中、毎年恒例のイベント「Back to Hogwarts」の直前に登場する。

■小さなサイズに詰め込まれたディテール

高さ14cm、幅17cmという完成サイズながら、大広間、メインタワー、東翼、天文台の塔というホグワーツ城の最も特徴的な4つの部分を再現している。内部には2つの隠し要素があり、一部を持ち上げると東翼の下に「秘密の部屋」が現れるほか、隠し部屋を覗き込むと「みぞの鏡」のプリントタイルが見える。Brick Fanaticsによる3つの城の比較記事でも確認されている通り、このセットはステッカーを使用しておらず、みぞの鏡が唯一の新規プリントパーツとなっている。

ハリー・ポッターのミニフィギュアが付属し、城の上空を飛ぶヘドウィグと共にほうきにまたがっている。LEGOはこのセットの対象年齢を10歳以上としており、作りがいのある組み立て課題であると同時に、完成後は部屋のインテリアとしても楽しめる位置づけにしている。

■700ピースで実現したマイクロスケール

Brick Fanaticsのマイクロスケール比較記事で詳述されているように、700ピースのMini Hogwarts Castleは、大きな構造パネルではなく、小さなモディファイドプレート、チーズスロープ、1x1タイルパーツを多用して、塔や胸壁の特徴的なシルエットを構築している。その結果、従来のモデルよりも軽量かつはるかに小型でありながら、ホグワーツ城特有の非対称な外観をしっかりと伝えている。表面のディテールはステッカーではなく、色付きブロックの組み合わせで表現されており、ステッカーを多用した2018年のフラッグシップモデルよりもすっきりとした仕上がりになっている。

また、土台部分には黒い湖（大湖）も表現されており、モデルの幅を大きく広げることなく、城の周辺環境の一部を追加している。

■3つのホグワーツ城、3つの価格帯

8月29日以降、初めて3つの完全なマイクロスケール版ホグワーツ城が同時に販売されることになる。これにより、購入者にはかつてない3段階の選択肢が生まれる。

・Mini Hogwarts Castle (40975): 700ピース、39.99ドル（約6,400円）、高さ14cm、幅17cm

・Hogwarts Castle and Grounds (76419): 2,660ピース、169.99ドル（約27,300円）、高さ21cm、幅35cm

・Hogwarts Castle (71043): 6,020ピース、469.99ドル（約75,600円）、高さ58cm、幅69cm

それぞれのセットは、異なるタイプのビルダーや、確保できるディスプレイスペースに合わせて設計されている。2023年発売の「76419」は、暴れ柳とフォード・アングリア、ダームストラング専門学校の船、ボーバトン魔法アカデミーの馬車など、周辺の敷地も含まれている。一方、2018年のフラッグシップモデル「71043」は、ホグワーツ創設者の4体のミニフィギュアに加え、27体のマイクロフィギュアが含まれているが、表面のディテールを大量のステッカーに依存していることで知られている。

新しいMini Hogwarts Castleは、内部のディテールや付属の組み立てモデルを省く代わりに、サイズと価格の両面で他の2つを下回っている。黒い湖は含まれているが、その他の追加モデルは完全に省略されている。

■新たなマイクロスケール・サブシリーズの兆しか？

公式発表を報じたファンサイトThe Brick Fanは、Mini Hogwarts Castleが「様々な場所のマイクロスケールセットを展開する、LEGOハリー・ポッターの新たなサブテーマの始まりになる可能性がある」と指摘している。ホグズミード村、ダイアゴン横丁、魔法省など、魔法ワールドを象徴する他の場所は、これまでこのスケールと価格帯で製品化されたことはない。

LEGOは追加のマイクロスケールセットについて何も確認していない。この推測は、現在のモジュール式ミニフィギュアスケールのシステムと、大型ディスプレイ用のマイクロスケールセットの両方がカバーしきれていない「家具を配置換えしなくても実際のデスクに収まる魔法ワールドのセット」というカテゴリーを、40975の価格とサイズが開拓したという事実に基づいている。

■「Back to Hogwarts」イベントに向けて

「Back to Hogwarts」は、ホグワーツの生徒たちがキングス・クロス駅でホグワーツ特急に乗る架空の日付である9月1日に合わせて開催される、LEGOの毎年恒例のハリー・ポッター販売イベントだ。毎年このイベントでは、9月の第1週にLEGO.comや実店舗で新しいセットや購入特典のプロモーションが展開される。

セット40975は、Back to Hogwartsが始まる3日前の8月29日に発売される。LEGOの直販チャネル限定（AmazonやTargetでの販売や、サードパーティによる割引はなし）というのは、LEGOのプレステージセットやテーマ別のプロモーションセットでは標準的な慣行だが、これは39.99ドルという価格が一切値引きされないことを意味する。

アニバーサリーイヤーに何を買うか迷っているハリー・ポッターのコレクターやLEGOファンにとって、Mini Hogwarts Castleは、40ドル未満で棚のわずかなスペースに収まり、ステッカー不要で、単体でも十分に楽しめるという、全く新しい選択肢となる。

■注目ポイントQ&A

●これまでで最小のLEGOホグワーツ城はどれですか？

2026年8月29日時点で、ポリバッグの組み立てセットやアドベントカレンダーのミニモデルを除けば、セット40975「Mini Hogwarts Castle」がLEGOから発売された最小の完全なマイクロスケール版ホグワーツ城です。700ピースを使用し、高さ14cm、幅17cmというサイズは、Brick Fanaticsのマイクロスケール比較でも確認されている通り、これまで最小だったディスプレイモデル「76419 Hogwarts Castle and Grounds」（高さ21cm、2,660ピース）よりも大幅に小さく、2018年の「71043 Hogwarts Castle」（高さ58cm、6,020ピース）のほんの一部のサイズです。

●LEGOセット40975はいつ、どこで発売されますか？

セット40975「Mini Hogwarts Castle」は2026年8月29日に発売され、LEGO.comおよびLEGO実店舗での限定販売となります。発売当初はAmazonやTargetなどのサードパーティ小売業者では販売されませんが、これはLEGOのテーマ別プロモーションセットの多くで標準的な対応です。

●Mini Hogwarts Castleにはどのような隠し要素が含まれていますか？

小さなサイズにもかかわらず、セット40975には2つの隠し要素が含まれています。東翼の下にある「秘密の部屋」を明らかにする取り外し可能な部分と、「みぞの鏡」のプリントタイルが収められた隠し部屋です。このプリントタイルはセット内で数少ないプリントパーツの1つであり、新しいパーツであると報じられています。

●LEGOは完全なマイクロスケールのハリー・ポッター・サブシリーズを展開する予定ですか？

LEGOは追加のマイクロスケール版魔法ワールドセットについて何も確認していません。The Brick Fanはセットの発表時に、40975が「様々な場所のマイクロスケールセットを展開する、LEGOハリー・ポッターの新たなサブテーマの始まりになる可能性がある」と指摘しましたが、これは公式発表ではなく、コミュニティ内の推測にとどまっています。

元記事: LEGO Mini Hogwarts Castle Arrives August 29: Tiniest, Cheapest Complete Hogwarts Yet