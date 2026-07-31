『ゲーム・オブ・スローンズ』前日譚舞台、5回の公演中止を乗り越えスタンディングオベーション

『ゲーム・オブ・スローンズ』の公式前日譚となる舞台『The Mad King（狂王）』が、直前での5回の公演中止を経て、初のフルプレビュー公演を成功させた。約4時間にわたる公演は技術的な中断もなく完走し、観客からのスタンディングオベーションで幕を閉じた。本公演は9月5日まで英ストラトフォード・アポン・エイヴォンで上演され、ハリウッドの巨大IPが本格的な演劇として成立するかを示す試金石として注目を集めている。

■5回の公演中止を経ての劇的な幕開け

ジョージ・R・R・マーティン公認の『ゲーム・オブ・スローンズ』前日譚舞台が、火曜日の夜ついに観客の前に姿を現した。直前での公演中止が1週間続き、返金不可のホテルを予約していたチケット購入者が振替の選択肢もないまま取り残される事態となっていたが、公演はスタンディングオベーションで幕を閉じた。『Game of Thrones: The Mad King』は2026年7月28日、英ストラトフォード・アポン・エイヴォンのロイヤル・シェイクスピア・シアター（RSC）で初のフルプレビュー公演を完了し、技術的な中断を一度も挟むことなく約4時間を完走した。RSCは公演後、演出の複数の側面を称賛する熱狂的なフィードバックを来場者から受け取ったと述べている。

この劇的な好転こそが今回のニュースである。成功を収めたプレビュー公演の前の1週間、RSCと共同プロデューサーであるHBOおよびWarner Bros. Theatre Venturesは、当初7月20日から予定されていた5回のプレビュー公演を立て続けに中止した。ロンドンから車で2時間（約100マイル、161km）離れたストラトフォード・アポン・エイヴォンに向かうために列車のチケットやホテル、託児所を予約していたファンは、返金もされず、ほぼ完売状態の残りの公演枠への振替もできない状況に陥った。中にはカナダから足を運んだ海外からの来場者もいた。Redditの「RSCに激怒している（Absolutely Fuming at the RSC）」と題されたコミュニティスレッドで、あるユーザーはこの状況を「絶対に許容できない」と表現した。

RSCの公式な説明は、クリエイティブチームと技術チームが「リアルタイムで作品を進行させ、洗練させる」ために中止したというものだったが、多くのファンは納得していなかった。しかし、7月28日のプレビュー公演は、そうした不満の少なくとも一部を払拭したとみられる。

■演出家による開演前の異例の告白

演出家のドミニク・クックは、幕が上がる前に観客に向けて1週間の混乱を説明するという異例の措置をとり、現代演劇史において公の場で演出家が行うことは稀な事実を明かした。Stratford-Upon-Avon Heraldの報道によると、クックは集まった観客に対し、キャストはプレビュー前のリハーサルでステージ上での通し稽古を行っていないと語った。さらに、自身もその夜、チケットを購入した観客と一緒に初めて作品の全編を見ることになると付け加えた。

また、技術的な問題でショーを一時中断する必要が生じた場合、上演中に舞台監督が登場する可能性があるとも警告した。

しかし、そうした問題は一切発生しなかった。20分の休憩を含む4時間の公演は、予定外の中断なく進行した。幕が下りると、観客はスタンディングオベーションで応えた。

■十字型のステージが観客にもたらす効果

RSCはこの公演のためにメインオーディトリアムを改装し、標準的な張り出し舞台を十字型のプレイングスペースに変更した。ステージは東西南北の4方向に伸び、観客は4つのセクターすべてに着席する。RSCの公式発表では、これをすべての観客を「アクションの中心」に配置する「大胆な新しい構成」と説明しており、同時にすべての座席で「特定の時間帯において、セットや俳優、その他の要素によって視界が制限される度合いが異なる」と注意喚起している。座席は視界の良さに応じて価格設定されており、障害を持つ来場者向けのチケットは18ポンド（約24ドル、約3,900円、1ドル=164円換算）に固定されている。

この構成では、2人の観客が全く同じ演出を体験することはない。あるセクターを向いているシーンは、反対側のセクターには背を向けている。ある象限からは顔全体が見える演技のブロッキングも、別の象限からはボディランゲージや推測として読み取ることになる。空間演出に関する認知科学の研究によれば、キャラクターの表情が見えない観客は、顔の合図から感情を読み取るのではなく、姿勢や文脈から動機を解釈するという「心の理論」の読み取りを構築するという。周囲の全員から現実を疑われるパラノイアの王を描いた劇にとって、この建築的選択は形式的に適切である。この構成は、すべてのシーンの真実を座る位置に依存させることで、エイリス王の狂気を体現しているのだ。

これがもたらす技術的な課題は大きい。標準的な劇場の照明設備は、一方向から見る観客のために設計されている。十字型のステージでは、座っているどの位置にも仕掛けが露呈するような交差する影を作ることなく、4つのセクターすべてを頭上から同時にカバーする必要がある。公演が1週間中止されたことは、多方向からのパフォーマンスを想定して設計されていない歴史的な会場で、まさにこのような新しい空間工学の問題を解決していたことと辻褄が合う。

■絶賛を集めたパペットと舞台美術

複数の初期の来場者は、この公演のパペット（操り人形）を、これまで舞台で見た中で最高のものの一つとして具体的に挙げている。パペットと動きの演出は、実物大のクリーチャー制作の系譜を持つ企業であるLumeのニック・バーンズとフィン・コールドウェルが主導している。観客は、リアルな「鉄の玉座」のレプリカ、ドラゴン、馬、そして戦闘シーンを、際立った技術的成果として強調した。

約1,000人を収容する劇場で説得力を持つほど大規模なこの種のスケールパペットは、1体につき複数の操作者を必要とする。彼らは、舞台照明の下で本物らしく動くように設計された布で覆われた、軽量のアルミニウムやグラスファイバーの骨組みの上で、ロッドとケーブル、または内部メカニズムシステムを使って操作する。課題は、観客がパペットの後ろ、横、前に同時に配置される十字型のステージ全体で、操作者の視認性をどう分散させるかである。これは、操作者が袖に隠れる従来のプロセニアム・ステージ（額縁舞台）では存在しない問題だ。

■キャストと物語の背景

脚本はダンカン・マクミラン（『People, Places and Things』『Every Brilliant Thing』）が執筆し、マーティンも公式に支持している。マーティンは、シェイクスピアが舞台上で戦闘を表現する際に直面した同様の課題を考慮すると、RSCは「明白な選択」だと述べている。この作品は、マーティンの小説やHBOシリーズの出来事の約10年前を舞台にしており、ロバートの反乱を引き起こすきっかけとなったハレンホールの馬上がりの大会を中心に描かれている。

マイケル・シェーファーがエイリス・ターガリエン二世（狂王）、ノア・リッターがレイガー・ターガリエン王子、カラム・ウッドハウス（『The Durrells』）がロバート・バラシオン卿、マイケル・アブバカルがエダード・スターク、ハーモニー・ローズ＝ブレムナーがリアナ・スタークを演じる。アンサンブルには、ジェイミー・ラニスター役のマキシム・エイス、オベリン・マーテル役のエデム＝イタ・デューク、エリア・マーテル王女役のエリザベス・アヨデレ、レイラ・ターガリエン王妃役のマライア・ゲイル、ブランドン・スターク役のルーク・ブレイディ、ヴァリス卿役のヒューイ・オドネルも名を連ねる。これらのキャラクターは小説から引き継がれたものと、マクミランが舞台のために新たに書き下ろしたものがある。

ジョージ・R・R・マーティンはカンパニーについて、「彼らの中には炎があり、その炎を舞台にもたらすのを見るのが待ちきれない」と語っている。

■今後の公演スケジュールと展開

プレビュー公演は8月7日まで続く。批評家によるレビューが公開される公式のオープニングナイトは2026年8月8日である。公演は2026年9月5日に閉幕する。需要が高いためチケットは1人4枚までに制限されており、残りの公演の空き状況は極めて限られている。本記事の公開時点で、ロンドンのウェストエンド、ブロードウェイ、または国際的な会場への移管は発表されていない。

共同プロデューサーには、サイモン・ペインター、ティム・ローソン、マーク・マニュエル、HBOを代表するWarner Bros. Theatre Ventures、そしてAccess Entertainmentのサー・レナード・ブラヴァトニックとダニー・コーエンが含まれる。この作品を取り巻く商業的なプロデュース体制の幅広さは、ウェストエンドやブロードウェイへの移管が積極的に検討されていることを示唆しているが、確定したものは何もない。

■ハリウッド全体が注目する舞台版GoTの先例

今回のスタンディングオベーションは、フランチャイズの枠を超えた重要性を持っている。テレビ放送のピーク時には1億人の視聴者を集めた『ゲーム・オブ・スローンズ』の作品が、シェイクスピアで最もよく知られる1,000席の会場で、レビューもなく、スター中心のキャストでもなく、そして世間から批判を浴びた1週間の公演中止を経て、4時間の舞台初演を成功させたのだ。これは、十分な深みを持つエンターテインメントIPが、それ自体の条件でプレステージなライブ演劇を成立させることができるという概念実証（PoC）である。

この先例は、業界全体の知的財産（IP）保有者にとって商業的に重要な意味を持つ。『ハリー・ポッターと呪いの子』のような作品は、フランチャイズのファンが新しい正史の物語のために高額な演劇チケットを購入することを証明したが、その作品には原作者ローリングの直接的な関与と、物語の結末を伴う新しいストーリーが必要だった。『The Mad King』はそれとは異なるものを提供している。既存のファンがすでに関心を持つ理由があるバックストーリーを補完する舞台前日譚であり、フランチャイズ自体とは独立した制度的信頼性を持つ劇団（RSC）によって制作されている。もしこの作品が移管に成功すれば、マーベルやスター・ウォーズなどの主要なIP保有者が模倣する理由となるテンプレートを確立することになる。

■注目ポイントQ&A

●『Game of Thrones: The Mad King』はどのような物語ですか？

ジョージ・R・R・マーティンの小説『氷と炎の歌』およびHBOシリーズの出来事の約10年前を舞台としています。ウェスタロスのすべての名家が集まった大規模な馬上槍試合であるハレンホールの大会から始まり、ロバートの反乱へと至る政治的出来事を描きます。レイガー・ターガリエン皇太子によるリアナ・スタークの「愛と美の女王」への戴冠、エイリス2世の深まるパラノイア、そして狂王の側近たちによる反逆的な陰謀などが含まれます。エイリス、レイガー、ロバート・バラシオン、エダード・スターク、リアナ・スターク、ジェイミー・ラニスター、サーセイ・ラニスター、ヴァリス、オベリン・マーテルなどのキャラクターが登場します。

●ブロードウェイやウェストエンドでの上演予定はありますか？

2026年7月29日時点で、移管の発表はありません。9月5日まで英ストラトフォード・アポン・エイヴォンのロイヤル・シェイクスピア・シアターでのみ上演されます。ただし、HBOを代表するWarner Bros. Theatre Venturesや複数の商業プロデューサーが共同出資しており、残りの公演や公式レビューの評価が高ければ、ロンドンやニューヨークへの移管が行われると業界関係者の間では広く予想されています。

●上演時間はどのくらいですか？また、どこで観ることができますか？

上演時間は20分の休憩を含めて4時間弱です。会場はロイヤル・シェイクスピア・シアター（ロンドンから車で約2時間、100マイル/161km）です。プレビュー公演は8月7日まで、公式のオープニングナイトは8月8日で、9月5日に閉幕します。チケットはrsc.org.ukで確認できますが、残りの公演の空き状況は極めて限られており、1人4枚までの制限があります。

●GoTの舞台の成功は、主要フランチャイズのライブ演劇へのアプローチを変える可能性がありますか？

これが今回のプレビュー公演が提起する最も重要な疑問です。『ハリー・ポッターと呪いの子』はフランチャイズのファンが演劇チケットを買うことを証明しましたが、原作者の関与と単一タイトルに特化した体制に依存していました。『The Mad King』は、ファンがすでにバックストーリーを知り、関心を持っている深い世界観を持つIPであれば、原作者による新たな物語の結末がなくても、主要な伝統的劇場を満員にできることを示しています。商業的に成功すれば、マーベルやスター・ウォーズ、ロード・オブ・ザ・リングなどのIP保有者にとって、アリーナでのスペクタクルやジュークボックス・ミュージカルだけでなく、プレステージな伝統的演劇という新たな媒体が有力な選択肢になることを示唆しています。

元記事: Game of Thrones: The Mad King Premieres to Standing Ovation Despite Five Cancellations