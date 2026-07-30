Apple、スマートスピーカー「HomePod mini」を6年ぶり刷新へ―S9チップ搭載もAI処理はクラウド依存か

Appleが今秋、6年ぶりとなる「HomePod mini」のハードウェア刷新を計画していると報じられている。Bloombergの報道によれば、新型モデルはS9チップを搭載し、9月に予定されるiOS 27のリリースに合わせて登場する見込みだという。ただし、高度なAI機能「Apple Intelligence」の処理はクラウドに依存するとみられており、スマートホーム環境の構築を検討しているユーザーは、同時に登場する新型Apple TV 4Kや今後の新製品との役割の違いを理解しておく必要がある。

■6年ぶりの刷新、小型スピーカーの頭脳が進化

新型HomePod miniは、Apple Watch Series 9と同じ「S9」チップを搭載して登場すると予想されている。2020年10月のデビュー以来、現行モデルに搭載されてきたS5チップからの置き換えとなる。S9はApple Watch向けチップとして確かな進化を遂げており、Neural EngineはS5の2コアから4コアへと倍増し、製造プロセスもS5の7nmからTSMCの4nmへと微細化されている。この改良により、タイマーの設定、音楽の再生、HomeKitアクセサリの操作といった日常的なタスクにおけるSiriの応答速度が向上し、インターネットに接続せずローカルで処理できるようになる。

また、iPhone 17ファミリーで導入されたApple独自のネットワークチップ「N1」の搭載も予想されている。N1は、混雑した家庭内ネットワークでも低遅延を実現するMulti-Link Operation対応のWi-Fi 7をサポートする。さらに、Matterの基盤となるメッシュプロトコル「Thread」をチップに直接統合しているため、HomePod miniをHomeKitハブとして使用する際に、別途Threadボーダールーターを用意する必要がなくなる。現行のHomePod miniでは、スマートホームアクセサリのThreadハブとして機能させるために近くにApple TVやHomePodが必要だったが、新しいN1チップにより、mini単体で完全なThreadゲートウェイとして機能するようになる。

内部の進化とは対照的に、外観については意図的に保守的なアプローチをとっているようだ。2020年以来HomePod miniを特徴づけてきた丸みを帯びた球体デザインは、そのまま引き継がれるとみられる。価格は129ドル（約2万1000円、1ドル=164円換算）に据え置かれる見込みだ。これはAppleが2026年6月に現行モデルの価格を再設定した際と同じ金額である。また、スペースグレイ、ホワイト、イエロー、オレンジ、ブルーの現行ラインナップに加え、新色としてレッドが内部テストされているという。

■S9チップとApple Intelligenceの限界

ここで期待値を調整しておく必要がある。S9はS5よりもはるかに優れたチップだが、Apple Intelligenceをデバイス上で実行するために必要な要件は満たしていない。その要件を満たすのは、35TOPS（毎秒35兆回の演算）の性能を持つ16コアのNeural Engineと8GBの専用RAMを備えた3nmプロセッサ「A17 Pro」である。Appleが言語モデルをローカルで実行するための最低ハードウェア要件は、計算能力とメモリ容量の両面からA17 Proとなっている。S9の4コアNeural Engineと、Apple WatchのSiP（System-in-Package）設計による限られたメモリ容量では、その基準には遠く及ばない。9to5Macが発表前の分析で指摘したように、S9チップは「間違いなくAppleのモデルをローカルで実行できないため、HomePod miniの新しいApple Intelligence機能はクラウドストリーミングに依存する可能性が高い」。

これが実際に意味するのは、対話型のSiriクエリ、個人的なコンテキストの検索、複数ステップのタスクなど、基本的なローカルコマンドを超えるすべてのAIリクエストが、デバイスを離れてAppleのサーバーにルーティングされるということだ。Appleはこのインフラを「Private Cloud Compute」と呼んでおり、そのプライバシー保護アーキテクチャは確かなものだ。Appleは「SiriがPrivate Cloud Computeを使用する場合、ユーザーのデータがAppleに保存されたりアクセス可能になったりすることはなく、Private Cloud Computeはリクエストを処理するためだけにデータを使用する」と説明している。さらに重い推論クエリは、WWDC 2026でAppleが明らかにしたように、Google Cloud上のNvidia Blackwell B200 GPUで実行される1.2兆パラメータのカスタムGeminiモデルへとルーティングされる。Appleはこのモデルをライセンスし、自社の3層パイプラインに統合している。Appleによれば、クエリは受け渡しのたびにトークン化および匿名化されるため、AppleのスタッフもGoogleも、リクエストを個人のユーザーと結びつけることはできないという。

このクラウドへの依存は、将来のソフトウェアアップデートで解決される一時的な制限ではない。スピーカーにApple Watchクラスのチップを使用することによる構造的な結果である。S9がソフトウェアアップデートによってApple Intelligenceをローカルで実行できるようになることはない。今秋HomePod miniを購入するユーザーは、AI機能がインターネット接続に永続的に依存するデバイスを選ぶことになる。これは、A17 Proと8GBのRAMを搭載する新型Apple TV 4Kとは異なる点だ。今秋HomePod miniと同時に出荷されるApple TVは、リクエストをサーバーにルーティングすることなく、デバイス上でApple Intelligenceを実行できる初のApple TVとなる。

この違いは、ホームデバイスにおける「AI駆動」の意味を評価する上で重要だ。音楽再生、HomeKitの制御、タイマー、インターコム機能については、HomePod miniのクラウド依存が機能的に意識されることはない。これらのタスクはS9上でローカルに実行されるからだ。しかし、AppleがWWDC 2024以来構築を進めてきた、コンテキストを理解する対話型のSiriについては、家庭のWi-Fi接続の速度でAppleのサーバーが提供できるものが、デバイスの性能の上限となる。

■Appleのスマートホーム戦略におけるサテライトとしての役割

HomePod miniの刷新は、単独の動きではない。これは、新型Apple TV 4Kや、さらに野心的な全く新しい製品カテゴリである「Apple Home Hub」を含む、Appleのホームハードウェア展開という大きな波の中で最も小さなピースにすぎない。Home Hubは2つのバリエーションが開発中とされている。1つ目（コードネームJ490）は、AmazonのEcho Showシリーズに物理的に似た、半ドーム型のスピーカーベースに7インチの正方形ディスプレイを取り付けた形状だ。2つ目（コードネームJ491）は、MagSafeのコンセプトに似たマグネット式の壁掛けシステムに取り付けるよう設計されている。Appleのビジョンは、単一の中央デバイスではなく、複数のHome Hubユニットを家中に配置することだ。

このHubは、WWDC 2026でプレビューされたAppleの専用スマートホームOS「homeOS」を搭載する。これはtvOS、watchOS、iOSの要素を基盤として構築されている。HomePod miniとは異なり、HubはA18チップを搭載して出荷されるため、デバイス上での完全なApple Intelligenceの実行、ローカルでの顔認識、そしてユーザーが画面に近づいたり離れたりするのに合わせてインターフェースを調整するプレゼンス検出が可能になる。確認されている機能には、FaceTime通話、複数のHome Hubユニット間のインターコム、ホームセキュリティ監視、HomeKitアクセサリの管理、個人のカレンダー表示、写真ギャラリーへのアクセスが含まれる。Gurmanの報道によると、Hubは2026年10月から2027年初頭の間にリリースされる予定だという。

この文脈において、HomePod miniの役割はより明確になる。Home Hubと競合したり、部屋の中で最も高性能なAppleのAIデバイスになったりすることを意図したものではない。その役割はHubや、ストリーミング中心の家庭であればApple TV 4Kが担う。HomePod miniは、マルチデバイスエコシステムにおける、スピーカーを主軸としたSiriアシスタントのサテライト（衛星）ノードなのだ。画面やセットトップボックスを置くのが適さない場所に配置され、複数部屋への導入を現実的にするために129ドルという価格設定がなされている。

■今買うべきか、待つべきか

Gurmanの報道における推奨事項は、9to5MacやGadget HacksなどのApple専門メディアの分析とも一致しており、「新型モデルの秋の発売が自身のスケジュールに合うなら、現行のHomePod miniは今買うべきではない」というものだ。現行モデルは、2019年に初めて導入されたApple Watch Series 5のプロセッサであるS5チップを搭載している。これはTSMCの7nmプロセスで製造され、Appleの現在のニューラルアーキテクチャより丸2世代古い2コアのNeural Engineを備えている。そのSiriの実装は、対話型のApple Intelligenceよりも完全に前の世代のものだ。Memeburnが2026年6月の記事で指摘したように、「HomePod miniのS5チップは、Siriの応答の鈍さによってその古さを露呈している」。

新モデルは、日常的なSiriのパフォーマンスを意味のあるレベルで向上させ、HomeKitコマンドの実行を高速化し、Wi-Fi 7接続と、箱から出してすぐに使えるThreadハブ機能を提供する。すでにAppleのエコシステムを利用しており、Siriを中心としたコンパクトで部屋を満たすスピーカーを求めている購入者にとって、秋の刷新はこのカテゴリの製品を購入する絶好のタイミングとなる。一方、ホームデバイスで利用可能な最高性能のAI処理を必要とする購入者にとっては、Apple TV 4K、あるいはリリース後のHome Hubこそが、その要望に応える製品となる。

■なぜ6年もかかったのか

遅れの原因はハードウェアではなかった。Appleのエンジニアたちは、数ヶ月前にはHomePod miniの刷新の準備を整えていた。ボトルネックとなったのはSiriだ。AppleはWWDC 2024で、コンテキストを理解する刷新されたSiriを発表し、「来年」の提供を約束した。しかし、それは実現しなかった。2025年5月のBloombergの調査やThe Informationの内部報道によると、開発プロセスは戦略的な方向転換の連続だったという。Appleは、最終的に出荷した3層システムに落ち着くまでに、大小の言語モデルを別々に構築する計画など、複数のAIアーキテクチャを試行錯誤したと報じられている。エンジニアは会社を去り、リーダーシップの再編が続いた。Appleがデモで披露したパーソナライズされたSiriは、予定より約18ヶ月遅れて、2026年になってようやく展開が始まった。この遅れにより、Appleは計画していたHomePod miniとApple TVの製品サイクルを逃し、購入を控えていた消費者は、HomePod miniで6年、Apple TV 4Kで4年という異常に長い空白期間を待たされることになった。

明るい兆しは、ソフトウェアの遅れがすでに過去のものになりつつあるように見えることだ。iOS 27、iPadOS 27、macOS 27は現在、開発者向けおよびパブリックベータ版として提供されており、Siri AIのテストが可能になっている。そして、新しいハードウェアとともに9月に一般リリースされると予想されている。

■注目ポイントQ&A

●新しいHomePod miniはインターネット接続なしでApple Intelligenceを実行できますか？

いいえ、できません。刷新されたHomePod miniに搭載されるS9チップは、前世代の2倍となる4コアのNeural Engineを備えていますが、Appleの言語モデルをローカルで実行することはできません。HomePod mini上のApple Intelligenceは、Appleのプライバシー保護クラウド推論アーキテクチャであるPrivate Cloud Computeに依存し、最も複雑なリクエストについてはGoogle Cloud上で実行されるGoogleのGeminiモデルに依存します。タイマー、アラーム、音楽再生、HomeKitコマンドなどの単純なタスクは、引き続きデバイス上でローカルに実行されます。対話型のSiri機能にはインターネット接続が必要です。

●AIに関して、新しいHomePod miniと新しいApple TV 4Kの実際の違いは何ですか？

新しいApple TV 4Kは、A17 Proチップと8GBのRAMを搭載して出荷されます。これは、インターネット接続なしでApple Intelligenceをローカルで実行するためのAppleの最低ハードウェア要件を満たしています。HomePod miniのS9チップと、Apple WatchクラスのSiPアーキテクチャによるメモリ制限は、永続的にその要件を下回ります。日常的なSiriのタスクではこの違いは分かりませんが、最も高度なApple Intelligence機能については、Apple TV 4Kがデバイス上で処理を提供するのに対し、HomePod miniはAppleのクラウドにルーティングします。

●HomePod miniは今買うべきですか、それとも新モデルを待つべきですか？

待てるのであれば待つべきです。現行モデルのS5チップは、7nmプロセスの2019年製デザインで2コアのNeural Engineを搭載しており、Apple Intelligenceよりも完全に前の世代のものです。今秋登場する新モデルは、Siriのパフォーマンスを大幅に向上させ、Wi-Fi 7接続、Matterデバイス向けのThreadハブ機能、そしてオーディオの改善をもたらします。価格は同じ129ドルのままです。秋というタイミングがご自身の予定に合うのであれば、新しいHomePod miniの登場は、この製品ラインを購入または再購入するのに適した時期と言えます。

●Apple Home Hubとは何ですか？HomePod miniとはどう違うのですか？

Apple Home Hubは、2026年10月から2027年初頭の間に登場すると予想されている全く新しい製品です。HomePodのようなスピーカーに7インチのディスプレイ、顔認識機能、そしてApple Intelligenceをデバイス上で完全に実行できるAppleのA18チップを組み合わせています。Appleの専用スマートホームOSであるhomeOSを搭載し、コネクテッドホームの主要なAIハブとして機能します。対照的に、HomePod miniはスピーカーを主軸としたデバイスであり、画面を必要としない部屋のサテライト（衛星）ノードとして位置づけられています。129ドルという価格のminiは、複数部屋でのオーディオとSiriのカバー範囲を手頃な価格で実現するように設計されていますが、HubはフラッグシップとなるAIコマンドセンターです。

元記事: HomePod mini Refresh Confirmed for Fall: Smarter Siri, but AI Stays in the Cloud