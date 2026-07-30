Metaの未発表ヘッドセット「Phoenix」のセットアップ動画が流出、分離型デザインが判明

Metaの未発表ヘッドセット「Phoenix」のセットアップ動画が、現行のQuestファームウェア内から発見された。このリークにより、同デバイスが演算ユニットを分離した超軽量のグラス型デザインを採用し、コントローラーを使用しない仕様であることが確認されたとみられる。9月に開催される「Meta Connect」での正式発表が期待されるが、発売時期や価格などの詳細は未確定のままである。

■Phoenixのデザインが確定：セットアップ動画が示すもの

現在すべてのMeta製ヘッドセットに出荷されているQuestのファームウェアには、Metaがまだ発表していないヘッドセットのセットアップ（オンボーディング）動画が密かに含まれており、その映像が現在公開されている。2026年7月29日、X（旧Twitter）ユーザーのToastConcern氏が、QuestのOSファームウェア内に埋め込まれたMetaの未発表ヘッドセット「Phoenix」のスクリーンショットを発見した。同じく研究者のNoriDoesVR氏はさらに踏み込み、改造したヘッドセット上で同デバイスの完全な新規ユーザー体験（NUX）のセットアップフローを起動させることに成功し、動画全体をキャプチャした。

この映像が裏付ける事実は、これまでのいかなるレンダリング画像やプロトタイプの印象よりも重要である。Phoenixは実在し、そのデザインは確定しており、9月23〜24日に開催されるMeta Connectカンファレンスまで2ヶ月を切った段階で、すでに数百万台のQuestヘッドセットで稼働しているファームウェアにセットアップ手順が組み込まれているのだ。

Metaによって意図的に細部がぼかされているものの、NUXの映像は同デバイスのコアとなるデザイン方針を異例なほど明確に示している。ファームウェアのリークに関するRoad to VRの報道によると、Phoenixはスリムなグラス型のヘッドセットであり、左右の瞳孔間距離（IPD）を独立して調整できるレンズ、個人のフィット感に合わせて取り外し可能なノーズクリップを備え、入力方式としては内蔵の視線トラッキングとハンドトラッキングのみを採用している。セットアップフローにコントローラーは登場しない。アイトラッキングと手のフィット感のキャリブレーション手順がオンボーディングの中心となっており、これは物理的なボタンではなく「視線とピンチ（指つまみ）」にすべてのインタラクションパラダイムを依存するデバイスの性質と一致している。

流出した画像は、著名なVRデータマイナーであるLuna氏が2026年1月に公開したコンセプトスケッチと酷似している。Luna氏は当時、物理的な開発機を見たと報告していた。今回のNUXのアセットが構造や比率においてLuna氏のレンダリングと一致していることは、両方の情報源の信憑性を高めている。

■Phoenixがこれほど薄く設計されている理由

コンピュートパック（演算ユニット）は、このデバイスにおいて構造的に最も重要な設計上の選択である。その存在はPhoenixのスリムな形状にとって付随的なものではなく、それを実現するための技術的な前提条件となっている。

Phoenixのヘッドユニットの重量は110グラム未満と報じられている。これはRay-Ban Metaスマートグラスとほぼ同じ重さであり、515グラムのMeta Quest 3の5分の1以下である。ディスプレイの品質を維持しながらその重量を達成するには、それぞれが前の決定に依存する一連の技術的決定が必要となる。

光学スタックはパンケーキレンズに依存している。これは偏光フィルムと4分の1波長板の間で光を反射させる折り返し光学技術であり、従来のフレネルレンズ設計では約40ミリメートルあったディスプレイと目の間の距離を約17〜21ミリメートルに圧縮する。この圧縮こそが、リーク画像に見られるようなPhoenixの薄さを可能にしている理由である。その代償となるのが光効率だ。パンケーキレンズはディスプレイの明るさの10〜25%しか目に伝達しないため、それを補うためにディスプレイを相応に明るくする必要がある。そして、より明るいディスプレイはより多くの電力を必要とし、より多くの熱を発生させる。

マイクロOLEDディスプレイはこの問題の一部を解決する。2026年3月の報道によると、Phoenixは片目あたり2,560×2,560ピクセルのマイクロOLEDパネルを採用すると予想されており、これは2019年の初代Oculus Quest以来となるMeta初の非LCDヘッドセットとなる。マイクロOLEDはバックライトを必要とせずピクセルレベルで自発光するため、LCDよりも低電力で高輝度を実現できる。しかし、その利点をもってしても、パンケーキ光学系と高解像度ディスプレイの組み合わせは、ヘッドユニット単体では持続的に負担しきれないほどの熱と電力の要求を生み出す。

そこでシステムを解決するのがコンピュートパックである。プロセッサ、RAM、バッテリーをベルトやウエストバンドにクリップで留める別のユニットに移動させ、USB-Cケーブルで接続することで、Metaはそれらのコンポーネントの重量と熱の発生を頭部から完全に取り除いた。ヘッドユニットには光学系、ディスプレイ、センサーのみが搭載される。MetaのCTOであるAndrew Bosworth氏は、以前のデザインの方向性に関する議論の中で、有線パックの技術的論理について次のように説明している。「ワイヤレスのコンピュートパックは、実際には問題を解決しない。ワイヤレスにした場合でも、ヘッドセット側にバッテリーを搭載する必要があり、それが重量の大きな要因になる」。同氏はまた、有線接続であれば無線リンクの帯域幅の制約も回避できると指摘した。Phoenixが有線接続を採用しているのはまさに、ワイヤレス方式ではヘッドセットにバッテリーを戻すことになり、パックによって排除するはずだった重量の多くが元に戻ってしまうからである。

アイトラッキングがこのシステムを一つにまとめている。ヘッドユニット内のIRセンサーがユーザーの視線を常に追跡し、フォービエイテッド・レンダリング（中心窩レンダリング）を可能にする。これは、目が実際に焦点を合わせている約5度のゾーンにのみフル解像度のグラフィックスを描画し、周辺部の解像度を下げる技術である。これによりGPUのワークロードが30〜50%削減される。プロセッサがディスプレイに統合されておらず、ケーブルで接続されたパック内にあるデバイスにとって、これは直接的に重要な意味を持つ。フォービエイテッド・レンダリングは、最初に計算すべきデータ量を減らすことで、有線接続に内在する帯域幅とレイテンシの制約を補うのである。

言い換えれば、パンケーキ光学系はスリムな形状を可能にするが明るいディスプレイを必要とし、マイクロOLEDは低電力で明るいディスプレイを可能にするが依然として熱を発生させ、コンピュートパックはヘッドユニットから熱と重量を取り除き、アイトラッキングとフォービエイテッド・レンダリングの組み合わせが高解像度ディスプレイにおけるパック接続型の演算アーキテクチャを実用的なものにする。これらは独立した設計の選択ではなく、一つのエンジニアリングシステムであり、コンピュートパックはその要石なのである。

■これまでのMeta製品との違い

Metaのヘッドセットのラインナップは、常にスタンドアロンのパラダイムの中で展開されてきた。つまり、演算部、バッテリー、センサー、ディスプレイが1つのユニットに統合された単一のデバイスである。Phoenixはそこから完全に脱却している。

現在Metaで最も売れているヘッドセットであるQuest 3は、Snapdragon XR2 Gen 2チップと8GBのRAMをパンケーキレンズのヘッドセット内に搭載し、価格は499ドル（約8万1800円、1ドル=164円換算）、重量は約515グラムである。ハンドトラッキングをサポートしているが、コントローラーが同梱されており、デフォルトでそれを使用する。Phoenixのコントローラー不要のパラダイムと演算分離型の設計は、これを全く異なる製品カテゴリーに位置づけている。ゲーム向けのQuest 3の後継機ではなく、生産性向上、着座状態での複合現実（MR）、長時間の装着をターゲットとした補完的なデバイスである。

歴史的により近い比較対象はQuest Proであり、その比較は両刃の剣となる。Quest Proは2022年10月に1,499ドル（約24万5800円）で発売され、アイトラッキングとカラーパススルーを搭載し、プロフェッショナルやエンタープライズユーザーをターゲットとしていた。これはPhoenixが狙うのと同じセグメントである。Metaは2023年3月に価格を999ドル（約16万3800円）に引き下げ、市場投入から約27ヶ月後の2025年1月に同デバイスの販売を終了した。この失敗は3つの重なり合う問題に起因していた。価格が高すぎて販売台数を伸ばせなかったこと、ハードウェアの独自の機能を正当化するアプリケーションをソフトウェアエコシステムが構築できなかったこと、そしてMetaがPhoenixのようにコントローラー不要に完全にコミットするのではなく、アイトラッキングシステムと並行してコントローラーを投入したことである。

Phoenixは人間工学的な批判に直接対処している。Quest Proは、すべての自己完結型VRヘッドセットと同様に、長時間のセッションにおいてユーザーの顔に熱と重量の負荷をかけていた。しかし、人間工学的な問題に対処したからといって、ソフトウェアエコシステムの問題が自動的に解決されるわけではない。PhoenixがQuest Proの失敗を乗り越えて成功するためには、着座での生産性向上と視線駆動のインタラクションに特化して設計されたアプリケーションのライブラリが、発売時またはそれ以前にプラットフォームに用意されている必要がある。そのソフトウェアの課題は、今回のファームウェアリークが示すハードウェアの成果とは別の問題である。

この分野におけるもう一つの競合製品がApple Vision Pro（3,499ドル、約57万3800円）である。Vision Proはバッテリーを外部のテザーに移動させているが、すべての演算部（AppleのM2およびR1チップ）はヘッドセット内に保持しており、その結果として600〜650グラムの重量を受け入れている。Phoenixのヘッドユニットが110グラム未満と報じられていることは、根本的に異なる重量配分戦略を表している。つまり、頭脳をグラスから完全に取り出し、ケーブル管理のコストを支払う代わりに、重量が約6分の1のヘッドユニットを手に入れるという戦略である。

■ファームウェアへのNUXアセット組み込みが意味するもの

今回のリークのメカニズム自体も、編集上の重要な意味を持っている。Phoenixのオンボーディングアセットは、開発リポジトリや生産前のテストビルドに置かれているわけではない。現在OSアップデートを受け取っているすべてのQuestヘッドセットに展開されている、出荷版のファームウェア内に存在しているのだ。企業は、リリースが何年も先のデバイスのセットアップフローを、本番環境のファームウェアに組み込むことはない。出荷版ファームウェアにNUXアセットが存在することは、たとえ商用リリースが2027年前半を目標としているとしても、Metaが近い将来の発表に向けてソフトウェアインフラの準備を進めていることを示唆している。

Luna氏とSamulia氏は2026年2月、Questのファームウェア内でPhoenixの最初のハードウェア画像（低解像度の背面図と前面のシルエット）を特定した。今回のNUX動画は、リーク内容の大幅なエスカレーションを意味する。2月の画像がデバイスの物理的な輪郭のみを示していたのに対し、セットアップフローは、Metaがユーザーにどのようにデバイスを操作させようとしているのか、どのインタラクションモードを主要なものとして扱っているのか、そして最初の使用前にデバイスがどのようなキャリブレーションを必要とするのかを示している。これは単なるハードウェアの説明ではなく、製品哲学の提示である。

■MetaはConnectでPhoenixを発表するのか？

Meta Connect 2026は9月23〜24日にMetaのメンローパークキャンパスで開催される予定で、夜の基調講演と開発者向けセッションが行われる。Metaの公式な日程告知では、このイベントで「VR、ウェアラブル、メタバース、AIの最新情報」を扱うと説明されている。

Phoenixと並んで、MetaのCEOであるMark Zuckerberg氏は、イベントのプロモーション資料の一部として新しいスマートグラスと思われるものをすでに示唆している。スマートグラスはMetaが商業的に大きな勢いを持っている製品カテゴリーであり、Ray-Ban Metaグラスは2025年に700万台以上を販売した。業界アナリストは、スマートグラスが基調講演のオープニングセグメントの目玉となり、VRハードウェアは二次的な発表またはティザーとして登場すると予想している。

MetaのCTOであるAndrew Bosworth氏は、最近のInstagram AMA（Ask Me Anything）で同社のVRへのコミットメントに関する質問に答え、「我々は引き続き（VR分野に）かなりの投資を行っている。だから、Connectにご期待いただきたい。その時により多くの情報を共有できるだろう」と述べている。

Phoenixが価格や発売日を伴う正式な製品発表を受けるのか、それとも確約のないプレビューにとどまるのかは未解決の疑問である。商用リリースは2026年ではなく、依然として2027年前半が目標とされている。しかし、現在出荷されているファームウェアにNUXアセットが存在することと、Bosworth氏のConnectに関する明確な発言を考え合わせると、同イベントでPhoenixが何らかの形で登場する可能性は高い。

■部品コストが価格に与える圧力

価格の状況は、以前の報道よりも複雑になっている。Wall Street Journalの報道では、MetaはPhoenixの価格を1,000ドル（約16万4000円）未満に設定することを目指しているとされていた。しかし、その報道以降、RAMとストレージのコストは著しく上昇し、QualcommはXRチップセットの価格を引き上げた。これは現在開発中のほぼすべてのプレミアムXRデバイスに影響を与えているコスト圧力である。PhoenixはSnapdragon XR2 Gen 3チップと12GB以上のRAMを中心に構築されていると報じられている。これらのコンポーネントの選択は、Metaが現在直面している市場環境とは異なる状況下で価格設定されたものだ。

最終的な小売価格がいくらになるかは不明である。明らかなのは、デバイスのハードウェアの複雑さを考慮するとすでに野心的であった1,000ドル未満という目標が、初期のロードマップの議論には組み込まれていなかった部品コストの逆風に現在直面しているということだ。

■Metaは一度失った市場を勝ち取れるか？

Quest Proの前例は熟考に値する。Metaは2022年に生産性向上に焦点を当てたプレミアムVRヘッドセットを発売したが、批判的な評価を受け、5ヶ月以内に大幅な値下げを行い、2年後には製品を販売終了とした。Metaがその経験から引き出した教訓は、Phoenixのデザインの優先順位を大きく形作ったとみられる。ケーブル接続のコンピュートパックはQuest Proのフロントヘビーな人間工学的問題に対処し、コントローラー不要のパラダイムはQuest Proが部分的にしか実装しなかった視線とピンチのインタラクションモデルに完全にコミットしている。そしてグラス型のフォームファクタは、ユーザーが単に着用を我慢するのではなく、実際に顔に装着したいと思うようなデバイスを目指す意図を示している。

これらのデザインの改善が商業的な成功につながるかどうかは、ファームウェアのリークでは明らかにならない要因にかかっている。発売時のソフトウェアエコシステムがどのようなものか、デバイスの実際の価格はいくらか、そして視線とピンチの体験が、生産性のユースケースにおいてコントローラーに代わる主要なインタラクションモードとなるほど洗練されているかどうかである。これらの疑問のすべてについて、最終的な答えではないにせよ、少なくとも部分的な答えがMeta Connect 2026で示されるだろう。

■注目ポイントQ&A

●Meta Phoenix VRヘッドセットとは何ですか？Quest 3との違いは何ですか？

PhoenixはMetaの未発表の複合現実（MR）ヘッドセットで、スタンドアロン型のQuestシリーズとは根本的に異なるアーキテクチャを採用しています。Quest 3がプロセッサ、RAM、バッテリーをヘッドセット本体に統合しているのに対し、Phoenixはこれらの演算機能をすべて別のユニット（ベルトやポケットに装着しUSB-Cケーブルで接続する「コンピュートパック」）に移行しています。その結果、ヘッドユニットの重量はQuest 3の515グラムに対し、110グラム未満になると報じられています。また、コントローラーを完全に排除し、すべての操作を視線トラッキングとハンドトラッキングに依存しています。ゲームよりも生産性向上や着座状態でのMR利用をターゲットにしています。

●有線接続のコンピュートパックは実際にどのように機能するのですか？なぜPhoenixにはそれが必要なのですか？

パックにはデバイスのプロセッサ、RAM、バッテリー、熱管理ハードウェアが収納されており、スリムなヘッドユニットとは有線ケーブルで接続されます。Metaは意図的にワイヤレスではなく有線接続を選択しました。MetaのCTOであるAndrew Bosworth氏は、ワイヤレスのパックにすると無線通信のためにヘッドセット側にバッテリーを戻す必要があり、パックによって排除するはずだった重量の多くが元に戻ってしまうと指摘しています。パックを採用するより深い技術的理由は光学系にあります。Phoenixのパンケーキレンズは、本来の低い光効率を補うために明るいディスプレイを必要とし、明るいディスプレイはより多くの処理能力を要求してより多くの熱を発生させます。この熱を発する演算部をユーザーの頭部から離すことこそが、グラス型のフォームファクタを熱的に成立させる唯一の方法なのです。

●Meta Connect 2026で何が起こりましたか？Phoenixはそこで発表されますか？

Meta Connect 2026は9月23日〜24日にMetaのメンローパークキャンパスで開催される予定であり、まだ開催されていません。現在出荷されているQuestのファームウェアにPhoenixのセットアップ動画が存在することや、MetaのCTOであるBosworth氏の「Connectにご期待ください」という明確なコメントに基づき、業界アナリストは同イベントでPhoenixのプレビューまたは発表が何らかの形で行われると広く予想しています。それが価格や発売日を伴う正式な製品発表になるのか、それとも2027年の商用リリースを見据えた限定的なティザーになるのかは、まだわかりません。

●今すぐVRヘッドセットを買うより、Phoenixを待つべきですか？

Phoenixは現在、2027年前半の商用リリースを目標としており、価格は確認されていません（以前の報道ではMetaが1,000ドル未満を目指していると示唆されていましたが、現在は部品コストの上昇によりその価格設定は厳しい状況にあります）。もし今すぐゲーム用のVRヘッドセットが必要なら、Quest 3が引き続きMetaの主力製品です。もしあなたの優先事項が、コントローラー不要のパラダイムを備えた軽量で生産性重視のMRデバイスであるなら、Phoenixは現在利用可能などの製品よりもそのユースケースに直接応えるものです。ただし、少なくとも2027年まで、あるいはMetaのハードウェアロードマップが再び変更された場合はさらに長く待つ必要があります。

元記事: Meta Phoenix Firmware Leak Confirms Compute Puck Design, Hints at Connect Reveal