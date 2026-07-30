【株式市場の不思議】なぜ最近の市場は「期待」でこれほど大きく動くのか？

「会社の業績は過去最高なのに、株価は急落した。」

近年、そんなニュースを目にする機会が増えたと感じる人は多いのではないでしょうか。

AI関連企業や半導体企業を見ても、売上や利益は大きく成長しているにもかかわらず、決算発表をきっかけに株価が10％以上下落することがあります。一方で、まだ十分な利益を生み出していない企業に巨額の資金が流れ込み、短期間で株価が何倍にもなることも珍しくありません。

こうした現象を見ると、「株価は企業の業績で決まるのではないのか」と疑問に思うかもしれません。実は、市場では以前にも増して「現在」ではなく「未来」が売買されるようになっているのです。

■株価は「現在の価値」ではなく「将来への期待」

株価は、今の利益だけを評価して決まるものではありません。投資家は、「この会社は5年後、10年後にどれだけ利益を生み出すだろうか」という将来予想を織り込みながら売買しています。

例えば、ある企業の利益が毎年30％ずつ増えていたとしても、市場が50％の成長を期待していたなら、「期待ほどではなかった」と判断され、株価が下落することがあります。

逆に、現在は赤字でも「将来大きく成長する」と考えられれば、株価が急騰するケースもあります。つまり、株価は企業そのものというより、市場参加者の期待の集合体なのです。

■期待が形成されるスピードは、昔よりはるかに速くなった

では、なぜ最近は期待がこれほど急速に膨らみ、また急速にしぼむのでしょうか。最も大きな理由の一つは、情報伝達の劇的な高速化です。

20～30年前であれば、企業の決算発表を新聞やテレビで知り、証券会社のレポートを読み、投資家がじっくり評価するまでには数日から数週間かかることもありました。

しかし現在では、決算資料は公開と同時に世界中へ配信されます。生成AIが内容を数秒で要約し、SNSでは何万人もの投資家が瞬時に議論を始めます。その情報を見た個人投資家や機関投資家が同じ方向へ動き、市場は短時間で新たな期待を価格へ反映してしまいます。

インターネットとスマートフォン、そして生成AIの普及は、情報格差を大きく縮めました。昔は一部の機関投資家だけが持っていた情報や分析力を、今では個人投資家も比較的容易に利用できるようになっています。

その結果、「これは将来有望だ」という判断に、多くの人がほぼ同時に到達するようになりました。

■資金が一気に集中する時代

市場構造も大きく変化しています。現在ではETFやインデックスファンドへの資金流入が非常に大きくなっています。

例えば、「AIが有望」というテーマが注目されると、AI関連企業へ資金が流れ、時価総額が増える。その結果、指数への組み入れ比率が高まって、ETFがさらに買い、さらに注目される、という循環が起こります。

また、多くの取引はコンピューターによるアルゴリズム売買が担っています。アルゴリズムは企業の価値だけでなく、「他の投資家がどう反応するか」も考慮して売買を行います。そのため、一方向へ資金が流れ始めると、その動きがさらに増幅されることがあります。

人気が人気を呼び、下落が下落を呼ぶ構造が、以前より強くなっているのです。

■「業績が良いのに下がる」は不思議ではない

投資初心者が戸惑いやすいのが、この点です。

ニュースでは「売上・利益とも過去最高」と報じられているのに、株価は大きく下落する。しかし、市場が見ているのは「最高益になったか」ではありません。「市場が期待していた水準を上回ったか」という一点です。

期待が高すぎれば、非常に良い決算でも失望売りが起こります。逆に、市場の期待が極端に低ければ、それほど良い内容でなくても株価が上昇することがあります。企業の業績そのものと株価の動きが一致しないように見えるのは、このためです。

■個人投資家が意識したいこと

市場のスピードが速くなったからといって、個人投資家がその速さについていく必要はありません。むしろ重要なのは、「今、市場は何を期待しているのか」を意識することです。

株価が急騰している銘柄は、企業の価値だけでなく、将来への期待も大きく織り込まれている可能性があります。一方で、大きく下落した企業も、必ずしも事業が悪化したわけではなく、期待が現実的な水準へ修正されただけという場合も少なくありません。

企業の実力と、市場が抱く期待。この二つを分けて考えることが、冷静な投資判断につながります。

■市場は「未来」を先回りする

株式市場は昔から将来を織り込む仕組みでした。しかし現在は、情報通信技術、SNS、ETF、アルゴリズム取引、そして生成AIなどが組み合わさったことで、「期待の形成」と「期待の修正」がかつてないスピードで進むようになりました。

だからこそ、短期的には株価が企業価値から大きく離れて見えることがあります。目の前の株価だけを見ると、市場は時に非合理的に見えるかもしれません。しかし、その背後では世界中の投資家が「未来」を予想し、その期待を絶えず修正し続けています。

株価は企業の現在を映す鏡ではなく、市場参加者が思い描く未来を映す鏡なのです。そして、その未来像は、かつてない速さで書き換えられる時代に私たちは生きています。