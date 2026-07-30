米Best Buyで整備済「iPad（第9世代）」が200ドル割れ、次期OS対応もAI機能は非対応

米Best Buyにて、整備済製品の「iPad（第9世代）」が197.99ドル（約3万2400円）で販売されている。Appleが2026年6月に新品iPadの価格を引き上げた中、200ドルを下回る価格設定は魅力的だ。ただし、2026年秋にリリースされる「Apple Intelligence」には非対応である点に注意が必要となる。

■197.99ドルで得られるスペックと機能

iPad（第9世代）は2021年9月に発売され、2024年5月に販売終了となったモデルで、2019年のiPhone 11と同じ「A13 Bionic」チップを搭載している。2つの高性能コアと4つの高効率コアからなる6コアCPU、4コアGPU、3GBのLPDDR4X RAMを備える。2026年現在でも、動画視聴、ブラウジング、FaceTime、メモ、メール、軽いゲームといった一般的なタブレット用途には十分対応できる。一方で、Apple Intelligenceや4K動画撮影、Mシリーズチップを要するような長時間のクリエイティブ作業には向いていない。

10.2インチのRetina IPS LCDパネルは、解像度2160×1620（264ppi）でTrue Toneに対応する。ただし、ディスプレイはフルラミネーション加工されておらず、ガラスとLCDパネルの間に隙間がある。そのため、iPad AirやiPad Proと比べると鮮やかさに欠け、本格的な写真編集やデザインには不向きだが、日常的な使用には全く問題ない。

フロントカメラは1200万画素の超広角センサーを搭載し、被写体を自動でフレームの中心に収めるAI機能「センターフレーム（Center Stage）」に対応しているため、2026年現在でもビデオ通話に重宝する。リアカメラは800万画素で、1080p（30fps）の動画撮影が可能だ。バッテリー駆動時間は、ウェブブラウジングや動画再生で最大10時間とされている。

通信規格はWi-Fi 5（802.11ac、最大866Mbps）およびBluetooth 4.2に対応する。最新モデルのWi-Fi 6には及ばないが、一般的な家庭用ルーターでの4K動画ストリーミングやビデオ通話には十分な速度だ。充電・データ転送ポートはUSB-CではなくLightningを採用しており、対応するスタイラスペンは「Apple Pencil（第1世代）」のみとなる。

■ソフトウェアアップデートの提供状況

発売から年数が経過しているものの、ソフトウェアサポートの面では依然として優秀だ。Appleのサポートページによると、iPad（第9世代）は現在のiPadOS 26（2026年3月24日リリースのiPadOS 26.4）に対応している。さらに、iPadOS 27の互換性リストにも掲載されており、2026年秋に配信予定の次期メジャーアップデートも受け取ることができる。2026年6月のサードパーティ製ガイドでも、iPadOS 27をサポートする最も安価なiPadとして紹介されている。

ただし、iPadOS 27の目玉機能である「Apple Intelligence」は利用できない。この機能を利用するには「A17 Pro」または「Mシリーズ」のチップが必要だが、A13 Bionicはその要件を満たしていない。Apple IntelligenceをiPadで利用したい場合、最低でもA17 Pro搭載のiPad mini、またはM1以降を搭載したiPad Airが必要となり、価格は197.99ドルを大きく上回る。

■Best Buyの「Refurbished Excellent」とは

Best Buyの「Refurbished Excellent」は、同社の中古デバイスのなかで最上位のランクであり、外観上の目立つ傷がほとんどないことが検査・認定された製品を指す。通常の返品ポリシーが適用されるが、保証内容は出品によって異なり、Appleの1年間の限定保証ではなく、90日間の限定保証となる場合があるため、購入前に製品ページで確認が必要だ。

なお、2026年の市場動向を見ると、過去にはさらに安価で販売されたこともある。2026年2月にSlickdealsに掲載された情報によると、Best Buyの同モデルが175ドル（約2万8700円）で販売されており、コミュニティの報告によれば過去には120ドル（約1万9600円）まで値下がりしたこともあったという。今回の197.99ドルは過去最安値ではないものの、購入者保護が適用される大手小売店で確実に購入できる価格としては評価できる。

Best Buyが提示している「比較価値（comparable value）」の429.98ドル（約7万500円）は独自の価格設定基準に基づくものであり、新品の現在の小売価格を意味するものではない。Appleは2024年5月に同モデルの販売を終了しており、直販での新品販売はすでに行われていない。

■どのようなユーザーに適しているか

197.99ドルの整備済iPad（第9世代）は、ビデオ通話、動画視聴、読書、メール、基本的なアプリを利用できれば十分で、Apple Intelligenceを必要としないユーザーに最適だ。オンライン授業を受ける学生、大画面でFaceTimeを使いたいシニア層、子供向けの管理用タブレットを探している保護者、あるいは最も手頃な価格でAppleエコシステムを体験したい人にとって、理にかなった選択肢となる。

一方で、iPadOS 27の作文ツールやGenmoji、新しいSiriを使いたい人、Face IDが必要な人（第9世代はTouch IDを採用）、フルラミネーションディスプレイを求める人、USB-C接続が必要な人は、上位モデルを検討すべきだ。例えば、USB-Cと新デザインを採用したiPad（第10世代）や、M1チップ搭載でApple Intelligenceに対応し、フルラミネーションディスプレイを備えるiPad Air（新品で約499ドル／約8万1800円から）などが候補となる。

このセールは2026年7月29日現在、Best Buyにて送料無料で実施されており、配送または店頭受け取りが可能だ。数量限定であり、品切れ時の次回入荷約束（raincheck）はないと案内されている。

■注目ポイントQ&A

●iPad（第9世代）はiPadOS 27のApple Intelligenceに対応していますか？

いいえ、対応していません。Apple Intelligenceを利用するには、A17 ProまたはMシリーズのチップと、最低8GBのRAMが必要です。iPad（第9世代）はA13 Bionicチップと3GBのRAMを搭載しているため、どちらの要件も満たしていません。iPadOS 27自体へのアップデートは可能ですが、作文ツール、Image Playground、Genmoji、強化されたSiriなどのApple Intelligence機能は利用できません。

●この価格帯において、iPad（第9世代）とiPad（第10世代）の違いは何ですか？

iPad（第10世代）は、10.9インチのフルラミネーションディスプレイ、USB-Cポート、Wi-Fi 6、A14 Bionicチップ（4GB RAM）を備えた新デザインを採用しています。ただし、M1チップ以降を搭載していないため、第10世代もApple Intelligenceには対応していません。第10世代の主な利点は、USB-Cポート、フルラミネーションディスプレイ、そしてわずかに速い通信速度です。整備済製品も流通していますが、通常は197.99ドルよりも高価になります。

●Best Buyの「Refurbished Excellent」とはどのような状態で、安全に購入できますか？

「Refurbished Excellent」は、外観上の傷がほとんどなく、正常に機能することが検査・認定されたデバイスであることを示しています。Best Buyの返品ポリシーが適用され、問題が発生した場合は実店舗でのサポートも受けられます。ただし、他の整備済製品と同様に、購入前に保証条件（Best BuyのApple整備済製品の場合は通常90日間）を確認することをお勧めします。

●2026年現在、197.99ドルという価格は本当にお買い得ですか？

信頼できる小売店が送料無料と返品ポリシー付きで提供する価格としては、非常に堅実です。過去には120ドルから175ドルで販売されたこともあり、過去最安値ではありません。しかし、2026年6月にAppleが新品iPadの価格を一斉に引き上げたことを考慮すると、この価格の価値は高まっています。Apple Intelligenceを必要とせず、十分なソフトウェアサポートを受けられるApple製タブレットを求める方にとっては、手頃で合理的な選択肢と言えます。

元記事: iPad 9th Gen Falls Below $200 Refurbished as Apple Raises New Device Prices