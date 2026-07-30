*07:56JST NYの視点：FOMCタカ派据え置き、9月の利上げ観測強まる、市場動向も政策のひとつに＝ウォーシュFRB議長

連邦公開市場委員会（FOMC）は28日、29日に開催した会合で市場の予想通り、政策金利(フェデラルファンドFF金利の誘導目標)を3.50-3.75％に据え置く事を決定した。9対3での決定で、ハマック米クリーブランド連銀総裁、カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁、ローガン米ダラス連銀総裁の3メンバーが利上げを主張し、FOMCの据え置き決定に反対票を投じた。ウォーシュFRB議長下で初の前回会合では、全会一致で政策据え置きを決定しており、3メンバーの反対で、タカ派的な据え置きに傾斜したととれる。

さらに、声明で、雇用は「労働力ペースと同水準に伸びている」、経済も「活動は、堅調なペースで拡大」と順調な動向との判断を明らかにした一方、インフレでは、「一部燃料ショックの影響で、高止まり」との見解で、「物価安定を果たす」姿勢を再表明したこともタカ派的。

ウォーシュ議長は「市場動向は完璧なソースではないが、利用価値がある」とし、FRBではなく市場がプレーヤーになるべき、と市場動向を経済への手段のひとつとする考えを示唆した。「債券市場は経済が強く安定していることを示唆している」と指摘。「FRBはためらわない」との姿勢で、サプライショックなどの場合、利上げも躊躇しない姿勢を示した。さらに、ガイダンス欠如は市場のサプライズが目的ではないと説明した。

結果を受けて米短期金融市場では9月FOMCでの利上げが63％近く織り込まれた。《CS》