*09:43JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（13）

地域新聞社＜2164＞

だからこそ的を絞ったサービスを展開すべく、ドライバー特化型の人材紹介ビジネスを始めてまいります。

ドライバーに特化する理由は、物流業界ではEC拡大により今後ますます需要が増える一方、人材不足も顕著な課題となっており、2030年には最大25％の人材不足が見込まれるとの報道もあるためです。

こうした市場環境・競争環境を踏まえ、当社の強みを活かせば、ドライバー特化型の採用支援で勝てると考えております。今後はドライバー領域以外へも展開しながら、持続可能な人材循環を創出してまいります。

続いて、ペルソナデータベースについてです。

これは、無限に生成可能なペルソナデータベースを構築し、AIによるマネジメントでマネタイズしていく仕組みです。一例として、当社は毎週の発行のなかで、年始に「今年生まれた赤ちゃんを紹介します」という企画を毎年継続しています。この企画には毎年1,000件近い応募があり、今年生まれた赤ちゃんのペルソナデータベースを構築できます。

赤ちゃん一つを取っても、3歳になれば七五三、小学校入学時にはランドセルが必要になるといったように、ライフステージに合わせた提案をAIによって漏れなく行うことができます。

株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（14）に続く《MY》