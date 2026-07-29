*08:37JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体株の底入れを見極めながらの相場展開～

29日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■半導体株の底入れを見極めながらの相場展開

■キーエンス、1Q営業利益 44.7％増 1870億円

■シャープ＜6753＞インドでエアコン攻勢、現地生産増強、パナソニックHDも

■半導体株の底入れを見極めながらの相場展開

29日の日本株市場は、半導体株の底入れを見極めながらの相場展開になりそうだ。28日の米国市場はNYダウが537ドル高、ナスダックは55ポイント安だった。米国とイランが攻撃の応酬を一時停止したことを受けて中東情勢の緊張が和らぎ、原油価格が下落したことが投資家心理を改善させた。一方で、半導体関連株の売りが続いており、ナスダック指数は5日続落だった。シカゴ日経225先物は大阪比145円高の62545円。円相場は1ドル＝163円80銭台で推移。



日経平均株価は、シカゴ先物にサヤ寄せする形でやや買いが先行して始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで61900円まで売られる場面もみられたが、終盤にかけて買い戻しの流れが優勢となって62960円まで切り返す場面もあった。下向きで推移するボリンジャーバンドの-2σ（62610円）を下回っており、まずは同バンドを上回ってくるかを見極めることになろう。抵抗線として上値を抑えられる流れが継続するようだと、-3σ（60090円）とのレンジが意識されてくる。



米国では原油先物相場の下げが買い戻しに向かわせていたが、一方で半導体やAI関連株の売りが続いている。そのため、前日にストップ安まで売られたキオクシアHD＜285A＞のほか、東京エレクトロン＜8035＞、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞など指数インパクトの大きい半導体やAI関連株への売りが警戒されやすく、戻り待ち狙いの売り圧力も強まりそうだ。一方で、キオクシアHDが下げ止まりをみせてくるようだと、先物主導によるインデックス買いが入ってくる可能性もあるだろう。



また、半導体やAI関連株の不安定な値動きが重荷になろうが、WTI原油先物価格は1バレル＝80ドル台を割り込んできたことで、内需系の銘柄にシフトしやすいと考えられ、相対的にTOPIX型優位の展開を想定。そのほか、熊本で発生した大規模な地震によりインフラ等が大きく被害を受けるなかで、関連銘柄には思惑的な資金が向かいやすい。なお、昨夕決算を発表したところでは、クオリプス＜4894＞、日車輌＜7102＞、日東電＜6988＞、ディーエムエス＜9782＞、大同特鋼＜5471＞、北海電工＜1832＞、キーエンス＜6861＞、日糧パン＜2218＞、カプコン＜9697＞、イントラスト＜7191＞などが注目される。

■キーエンス、1Q営業利益 44.7％増 1870億円

キーエンス＜6861＞が発表した第1四半期決算は、売上高が前年同期比32.8％増の3466億2100万円、営業利益は同44.7％増の1870億7600万円だった。コンセンサス（1570億円）を上回る進捗。北中南米やアジアで製造業を中心とした設備投資需要が高まり、センサーなどファクトリーオートメーション（FA）機器の販売が好調だった。

■前場の注目材料

強気材料

・NYダウは上昇（52747.32、+537.24）

・シカゴ日経225先物は上昇（62545、+145）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・三菱電機＜6503＞三菱ジェネレーター、「大型発電機」年産3倍、ガスタービン向け、30年度めど

・シャープ＜6753＞インドでエアコン攻勢、現地生産増強、パナソニックHDも

・NTT＜9432＞NTTデータ、印に光電融合スイッチ、IOWN活用

・レゾナックHD＜4004＞HDDメディア4割増、シンガポール拡張

・酉島製作所＜6363＞ポンプ開拓加速、新日本造機を買収

・川崎重工業＜7012＞4脚型モビリティー試作、人が乗れる強度に

・IHI<7013>欧新興と覚書、高分光で衛星網構築で協力

・TPR<6463>DC用内燃部品増産、発電機向け新ライン

・マツダ<7261>インドネシアで小型SUV生産

・日立<6501>ミュトスで脅威モデル作成、インフラ安全性向上

・三菱電機＜6503＞米新興に出資、安全保障向け衛星情報を提供

・ローム<6963>SOA耐量5倍、車載パワー半導体量産

・日本触媒<4114>低粘度アクリル系モノマー、半導体向け拡大

・オリジン<6513>大阪ガスと、バッテーリ診断搭載、可搬式EV充電器

・多木化学<4025>ポリ塩化アルミ製造増強、水処理薬剤に30億円投資

・アマノ<6436>AIロボ掃除機発売、エレベーター連携、複数フロア自律清掃

・日本新薬<4516>米社に新薬の製販権

☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存25年超、物価連動債)(日本銀行)

＜海外＞

・10:30 豪・消費者物価指数(6月) 予想4.1％ 前回4.0％《YY》