イングランド銀行「スーパーサーズデー」：金利据え置き予想も、サービスインフレで利上げリスクは残る

イングランド銀行（BoE）は7月30日（木）に政策金利を3.75%に据え置くと予想されている。しかし、2026年に住宅ローンの借り換えを控える英国の住宅所有者180万人にとって、最も重要なのは金利の数値そのものではないかもしれない。HomeOwners Allianceによると、英国時間正午（米国東部時間午前7時、日本時間午後8時）に同時発表される四半期金融政策報告書（MPR）には改定後のインフレ予測が盛り込まれる。実際の金利が動かなくても、この予測は借り手の期待を通じて金融環境を引き締めたり、緩和したりする可能性がある。2026年7月27日時点の為替レートに基づき、以下の英ポンドから米ドルへの換算は1ポンド＝約1.334ドルとしている。

■スーパーサーズデーの概要

木曜日は「スーパーサーズデー」と呼ばれる、BoEが最も多くの情報をまとめて公表する日となる。BoEの今後のイベントページで確認されている通り、政策金利の決定、投票内訳を含む議事録全文、最新の経済予測を盛り込んだ四半期金融政策報告書（MPR）、総裁の記者会見が一斉に発表・開催される。今回はスケジュールに変更が1つある。BoEの公式MPRページに記載されているように、同行のカンファレンスセンターでAVシステムを更新しているため、アンドリュー・ベイリー総裁の記者会見はブルームバーグのロンドンオフィスで行われる。開始は通常の公表時刻より約30分遅い英国時間午後1時（米国東部時間午前8時、日本時間午後9時）頃となる。

7月中旬時点のSONIA（ポンド翌日物平均金利）先物に基づくと、市場は4.00%への25ベーシスポイントの利上げ確率を約14%、据え置き確率を約86%と織り込んでいる。木曜日に市場を実際に動かすのは、据え置きか利上げかという二者択一の結果ではなく、発表に含まれる3つの具体的なシグナルだ。すなわち、投票内訳、MPRで改定されるインフレ見通し、そしてベイリー総裁が9月17日の会合を政策変更の可能性がある会合としてどれほど強く位置づけるかである。

■最初に注目すべきはMPCのタカ派委員の数

公式の6月MPC議事録によると、BoEは6月18日の会合で7対2により政策金利を3.75%に据え置いた。ヒュー・ピル首席エコノミストと外部委員のメーガン・グリーン氏は、4.00%への利上げを主張した。利上げを支持した委員は4月の8対1の投票時より1人増えており、こうした投票行動の変化は、据え置きという決定そのもの以上の情報を含んでいる。

ピル氏は自身の立場を異例なほど明確にしている。7月9日に配信されたBBC Walescastのポッドキャストで、今後1年間に金利を引き上げる必要があるかと問われた際、同氏は「短く答えれば、イエスだ」と述べた。その後も含め、同氏は2会合連続で利上げに票を投じている。レイチェル・リーヴス財務相によって2029年7月までの2期目となる3年間の再任を受けたグリーン氏も、上振れと下振れが均衡していない非対称的なインフレリスクについて同様の立場を取っている。

3人目の委員であるキャサリン・マン氏は6月には据え置きに投票したが、自身が判断を見直す基準として、企業の価格設定行動と2027年の賃金妥結を注意深く見極める姿勢を示している。近年の投票記録から、マン氏はどちらにも動き得る委員とみられる。同氏は一貫してハト派というわけではなく、据え置きを支持し続けるために示した条件も、曖昧ではなく具体的である。

木曜日の投票が8対1となるか、7対2となる場合でも、タカ派委員の人数そのものより、利上げを支持する少数派が拡大しているかどうかが重要となる。3人目の委員が利上げ支持に加われば、少数派にとどまったとしても、9月17日の会合で実際に政策変更が検討される可能性があることを示す。英国債（ギルト）のトレーダーは、正午の発表から数秒以内にそれを価格に織り込むだろう。

■金融政策報告書（MPR）が実際に動かすもの

政策金利を据え置くか、引き上げるかという結果は、すでに市場にほぼ完全に織り込まれている。しかし、金融政策報告書（MPR）の内容はそうではない。

MPRは年4回、BoE独自のインフレ予測を公表する。予測は単一の数値ではなく、起こり得る結果の分布を示す確率ファンチャートとして提示される。木曜日の改定後のMPRで、CPI（消費者物価指数）が2026年第4四半期を通じて3%を上回り、2027年初頭にもその状態が続くとの予測が示されれば、事実上、将来の金融引き締めを事前に示すことになる。政策金利を直接動かすのではなく、市場の期待を通じて伝達する形だ。英国債利回りと住宅ローン金利に関するTechTimesの分析で説明されているように、英国の固定金利型住宅ローンはスワップ金利を基に金利が設定される。スワップ金利は現在の政策金利から直接決まるのではなく、英国債利回りの先行きに対する市場の予想から導き出される。タカ派的なMPRへの改定は、実際に政策金利が変更される前にスワップ金利を動かし、金融機関は通常、数日以内に固定金利商品の金利を見直す。

6月MPC議事録によると、BoEは6月18日の会合で、CPIについて「2026年第3四半期に3%をわずかに下回る」「第4四半期に3.25%をわずかに上回る」と予測していた。すでに2%の目標を大きく上回る見通しである。その6月予測の策定後、エネルギー価格は停戦後に付けた安値から再び上昇しており、木曜日の改定では第3・第4四半期の予測がさらに引き上げられる可能性がある。政策金利を据え置く会合であっても、MPRがタカ派的な内容になれば、金利を動かさずに金融環境を引き締める効果を持つ。

■インフレ：総合指数と、より重要な数値

英国国家統計局（ONS）の消費者物価に関する公式発表によると、ONSは7月22日に2026年6月のCPIデータを公表した。6月までの12カ月間の総合インフレ率は、5月の2.8%から2.6%へ低下した。輸送費、特にディーゼル油とガソリンの価格下落、および食料品価格の動きが、インフレ率の低下に最も大きく寄与した。持ち家居住者の住宅費を含み、BoEが包括的な指標として重視するCPIHは、5月の3.0%から6月には2.8%へ低下した。

MPCが実際に注視しているのは総合指数だけではない。英国下院図書館のインフレ指標によると、BoEが国内で生じる賃金主導型インフレの主要な指標としているサービスCPIは、5月の3.7%から6月には3.6%へとわずかに鈍化したにすぎない。この水準は2%の目標のほぼ2倍である。食料品とエネルギーを除くコアインフレ率は、2カ月連続で2.6%となった。

HomeOwners Allianceが引用したAJ Bellの金融分析責任者、ダニ・ヒューソン氏は、6月のデータによって政策担当者は「選択肢を検討するための時間をもう1カ月確保できた可能性が高い」と述べた一方、「政策金利を決める委員らが本当の試練に直面するのは9月だろう」と付け加えた。

サービスインフレが重要なのには構造的な理由がある。総合CPIは、6月に起きたようにエネルギー価格が下落すれば急速に低下する可能性がある。一方、サービス価格は賃金コストと連動しており、上昇基調が転換するまでにはるかに長い時間がかかる。サービスインフレが第3四半期を通じて3.5〜4%の範囲にとどまれば、タカ派委員が示した条件を踏まえてもなお、据え置きを正当化することは多数派にとって次第に難しくなる。

■7月の利上げの可能性は消えたのか？

完全に消えたわけではないが、その可能性は極めて低い。Mortgage Professional Americaによると、2026年を通じて市場のタカ派的な織り込みに異論を唱えてきたINGの先進国市場担当エコノミスト、ジェームズ・スミス氏は、7月上旬時点で7月の利上げの可能性は「薄れた」と説明している。

スミス氏の主張はこうだ。英国の労働市場は、2022年のエネルギーショックとの比較から想定されるよりも明らかに弱い。民間部門の賃金上昇率は急速に低下しており、INGは今後数カ月に年率3%を下回る可能性があるとみている。これは2023年の8%というペースを大きく下回る。消費者向け業種の雇用は、2024年秋季予算で雇用主負担の国民保険料引き上げが決まって以降、減少が続いている。INGの2026年4月の分析によると、サービスインフレが望ましい水準より高止まりしたとしても、前回のエネルギーショック時にMPCが懸念した物価と賃金への二次的影響が顕在化する可能性は低いことを意味する。

HomeOwners Allianceが引用したHandelsbankenの英国担当シニアエコノミスト、ダニエル・マホニー氏も同様の結論に達している。「英国の労働市場が比較的弱いことに加え、地政学情勢を巡る不確実性が大きいため、MPCは十中八九『様子見』の姿勢を続け、来週の会合では金利を据え置くだろう」

Bank of Americaは、2026年を通じて政策金利は変更されないとの見通しを示している。

一方、7月の利上げもあり得るとの見方は、INGが6月に公表した以前の分析にも基づいている。ING Thinkによると、同分析は、ホルムズ海峡を通るエネルギー輸送が「今後10週間にわたって大幅かつ持続的に改善しなければ、7月の利上げもあり得る」と指摘していた。米国とイランの停戦によってそのリスクは部分的に和らいだものの、2026年後半の原油先物価格が上昇しているため、エネルギー情勢を巡る不透明感は解消していない。

■エネルギー、地政学、そしてBoEのジレンマ

英国における2026年のインフレ局面は、国内需要の過熱ではなく、主として国外からのエネルギーショックによって引き起こされた。この違いが政策論争の核心となっている。

2026年初頭、米国とイランの紛争によって石油・ガスの輸送と供給が混乱したため、北海ブレント原油は1バレル＝110ドル（約1万8000円、1ドル＝164円換算）を超えて急騰した。その後の停戦によって直物価格は1バレル当たり約15ドル下落し、6〜12カ月先渡しの天然ガス先物も紛争前に近い水準まで下落した。しかし、2026年後半から2027年にかけての原油先物は依然として高い水準にあり、BoEのインフレ予測モデルに不確実性をもたらし続けている。

英国の経済状況に関するTechTimesの分析で報じられているように、Resolution Foundationは2026年第2四半期のマクロ経済政策見通しでBoEのジレンマを明確に分析している。エネルギーショックはインフレを押し上げると同時に需要を押し下げるため、単一の政策金利で両方の問題に最適に対処することはできない。エネルギー主導の総合インフレを抑えるために金利を引き上げれば、すでに弱い民間部門をさらに圧迫するリスクがある。一方、利上げしなければ、サービスインフレの定着を許すリスクがある。

HomeOwners Allianceによると、ドイツ銀行のエコノミスト、サンジャイ・ラジャ氏は、基本シナリオは据え置きのままだが、利上げの可能性は高まっていると認め、「エネルギーショックの持続期間は無視できないものになりつつある」と指摘している。

Berenbergは、政策金利が2026年を通じて据え置かれ、その状態が2027年まで続くと予測している。また、政策金利が2027年3月までに2回引き上げられて4.25%に達するという現在の市場の織り込みは行き過ぎだとみている。原文では、25ベーシスポイントの貯蓄金利差について、100ポンド当たり約5.67米ドル相当との換算も示されている。HomeOwners Allianceが引用したOxford Economicsも同様の見方で、金利は2026年末まで、さらに2027年のかなり先まで現在の水準にとどまると予想している。

■3つの中央銀行会合が同時期に開催

木曜日のBoEの発表は単独で行われるわけではない。今週は、年間でも中央銀行の政策決定が特に集中する時期の1つとなる。

FRBが公表しているFOMCの日程によると、米連邦準備制度理事会（FRB）の連邦公開市場委員会（FOMC）は7月28〜29日の2日間の会合を終え、BoEの発表前日に当たる7月29日（水）午後2時（米国東部時間、日本時間30日午前3時）に政策金利を発表する。Wells FargoのFOMC会合サマリーによると、2026年5月22日に就任したケビン・ウォーシュ議長の下、FRBは6月の会合で政策金利を3.50〜3.75%に据え置き、経済予測を上方修正した。これは、それまでの利下げ期待からタカ派方向への転換だった。米労働統計局のCPI発表によると、米国のCPIは5月の4.2%から6月には3.5%へ低下した。6月の低下は主として、停戦後のエネルギーコスト下落によるものだったが、市場は依然として10月までにFRBが利上げする可能性を一定程度織り込んでいる。

日本銀行は7月30〜31日の会合で政策金利を1.00%に据え置くと予想されており、政策決定と併せて四半期ごとの「展望レポート」を公表する見通しだ。

約48時間以内に集中する3つの政策決定は、8月に向けた世界の債券市場と為替相場の基調を左右するだろう。英ポンドは最近、対ユーロで1.1738前後と、2026年の取引レンジの上限付近で推移している。現在の英ポンド／米ドル相場を1ポンド＝約1.334ドルとすると、これは1ユーロ＝約1.566ドルに相当する。背景には主として、6月に預金金利を2.25%へ引き上げた欧州中央銀行（ECB）に対し、BoEの政策金利が150ベーシスポイント高いことによる金利差の優位性がある。木曜日にBoEが政策金利を据え置く一方、インフレ予測を上方修正し、利上げを支持する少数派が拡大する「タカ派的な据え置き」となり、同時にFRBがハト派的なシグナルを示せば、英ポンドの相対的な強さが続く可能性がある。いずれかが予想外の方向に動けば、こうした相場の前提は急速に見直されるだろう。

■9月は政策変更の可能性がある会合になるか？

現在、重要となるのは9月17日の会合である。Fidelityによる債券市場の織り込み分析では、木曜日には政策変更がないと予想されている一方、9月までに0.25ポイントの利上げが行われる可能性があるとみられている。ただし、その多くはエネルギー価格が安定するか、サービスインフレに一段の鈍化の兆しが表れるかに左右される。

9月の判断は、木曜日の発表で明らかになる3つの要素に大きく左右される。7月30日に何人の委員が利上げを支持するか、MPRがどのようなインフレ見通しを示すか、そしてベイリー総裁が記者会見で金利変更の判断基準をどのように説明するかである。総裁が委員会は状況を「注意深く見守っている」と述べ、判断を変える具体的なデータを挙げれば、9月会合は明確な条件を伴う政策判断の機会となる。一方、具体的な条件を示さず、多数派の「慎重に進める」との表現を繰り返せば、9月に政策が変更される可能性は残るものの、見通しは不透明なままとなる。

最近のデータでは英国の失業率が4.9%へ小幅に上昇しており、労働市場が緩みつつあることを示している。これは需要を一段と抑える追加利上げに反対する材料となる。一方、3.6%のサービスインフレと2027年の賃金妥結に関する初期の兆候は、委員会が注視する主要な上振れリスクであり続けている。これらは国内に由来するため、中央銀行が引き起こしたわけではないエネルギーショックよりも、政策金利による対応が正当化されやすい。

現在から2027年初頭までに固定金利型住宅ローンの契約期間が終了する人にとって、実務上の意味は明確だ。政策金利の数値そのものではなく、木曜日に公表されるMPRのインフレ予測の改定が、金融機関が現在の固定金利を維持するのか、それとも今後数週間で引き上げ始めるのかを判断する手掛かりとなる。

■3つの主要中央銀行の同時期の会合は市場にどのような影響を与えるか？

FRB、BoE、日銀が48時間以内に相次いで政策を決定すると、為替相場や英国債・米国債の利回りに及ぼす影響が、いずれの方向にも増幅される可能性がある。BoEがタカ派的な据え置き、FRBが利上げを示唆しない据え置き、日銀も据え置きとした場合、英ポンドには上昇圧力がかかり、英国債利回りも上昇する。これにより、実際に政策金利が変更されなくても、英国の住宅ローンを巡る金融環境は引き締まる。3行がいずれも据え置き、タカ派的なシグナルも示さなければ、金融環境は緩和する。今週は3つの政策決定が異例なほど集中しているため、木曜日のMPRの文言は特に重要だ。それが、中央銀行による一連のシグナルのうち、英国がどのような方向性を示すかを決めるためである。

■注目ポイントQ&A

●イングランド銀行は7月30日に利上げを行いますか？

木曜日に利上げする可能性は低く、SONIA先物は4.00%への25ベーシスポイントの利上げ確率を約14%、3.75%での据え置き確率を約86%と織り込んでいます。より重要なシグナルは、四半期金融政策報告書（MPR）で改定されるインフレ予測と投票内訳です。実際に政策金利が動くかどうかにかかわらず、いずれも住宅ローン金利や英ポンド相場に影響を与える可能性があります。

●金融政策報告書（MPR）は住宅ローン金利にどのような影響を与えますか？

英国の固定金利型住宅ローンは、政策金利から直接ではなく、スワップ金利を基に金利が設定されます。スワップ金利は英国債利回りの先行きに関する市場の予想から導き出され、その予想はMPRで公表されるBoE独自のインフレ見通しに強く影響されます。英国債利回りと住宅ローン金利の関係に関するTechTimesの分析で説明されているように、木曜日のMPRでインフレ見通しが上方修正された場合、スワップ金利は数時間以内に上昇する可能性があり、金融機関は通常、数日以内に固定金利商品の金利を見直します。このため、政策金利を据え置く会合でも、MPRがタカ派的な内容になれば、実際の利上げに先立って住宅ローンを巡る金融環境が事実上引き締まる可能性があります。

●サービスインフレとは何ですか？なぜイングランド銀行は総合指数より重視するのですか？

総合CPIは、エネルギーを含む幅広い品目の価格変動を捉えます。エネルギー価格は世界の商品市場で決まり、米国とイランの停戦のような地政学的な出来事にも速やかに反応します。サービスインフレは、外食、輸送、住宅など、国内で提供される労働集約的な分野の価格変動を測ります。サービス価格はエネルギー価格より賃金妥結の影響を強く受けるため、国内の基調的なインフレ圧力を総合指数より正確に反映します。英国下院図書館のインフレ指標によると、2026年6月のサービスCPIが3.6%だったことは、総合インフレ率がピークから低下する一方、英国国内で生じるインフレが2%の目標のほぼ2倍にとどまっていることを意味します。

●英国の住宅ローン利用者は木曜日までに何をすべきですか？

借り換えの時期が近づいている人は、政策金利の決定自体が市場にほぼ完全に織り込まれていることを理解する必要があります。まだ十分に織り込まれていないのは、MPRのインフレ予測がどちらの方向に改定されるかと、利上げを支持する委員の数です。これらのシグナルがハト派的、すなわち利上げ支持者が減り、インフレ予測が引き下げられるものであれば、金融機関はその後数日のうちに固定金利を小幅に引き下げる可能性があります。逆に、利上げ支持者が増え、インフレ予測が引き上げられるタカ派的な内容であれば、現在一部の大手金融機関が提供している4%未満の固定金利商品の選択肢がさらに減る可能性があります。HomeOwners Allianceが引用した同団体の住宅ローン専門家、サラ・タッカー氏は6月の会合後、「借り手にとってより重要なのは、住宅ローン金利がすでに徐々に低下していることだ」と指摘しました。また、自己資金の多い借り手を対象に、Nationwide、HSBC、NatWest、TSBが4%未満の商品を提供し始めたことを挙げています。一方、2026年に借り換えを控える180万人の住宅所有者に対しては、選択肢の検討を「先延ばしにすべきではない」と強調しています。

元記事: Bank of England Super Thursday: Hold Expected, but Services Inflation Keeps Hike Risk Live