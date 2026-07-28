*12:36JST 日経平均は大幅反落、アドバンテストが1銘柄で約705円分押し下げ

28日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり76銘柄、値下がり149銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は大幅反落。2884.73円安の62046.46円（出来高概算11億6510万株）で前場の取引を終えている。

前日27日の米国株式市場は指数によって高安まちまち。ダウ平均は262.83ドル高の52210.08ドル、ナスダックは43.74ポイント安の24932.08で取引を終了した。対イラン戦闘休止で原油価格の下落が好感され、寄り付き後、上昇。中国政府系企業が液浸型深紫外線（DUV）露光装置の製造を開始したとの報道を受け半導体製造装置銘柄が売られ、ナスダックは下落に転じ、終日軟調に推移した。ダウは金利の低下やトランプ大統領が和平合意の可能性を指摘すると続伸した。

米株式市場の動向を横目に、28日の日経平均は391.27円安の64539.92円と反落して取引を開始した。寄り付き後は、中国政府系企業がDUV露光装置の製造を開始したとの報道を受けた米半導体製造装置株安の流れを引き継ぎ、指数寄与度の大きい値がさ半導体株に売りが殺到。中国勢の参入による競争激化への警戒に加え、韓国株式市場で韓国総合株価指数が急落するなど、投資家心理が後退した。日経平均は時間の経過とともに下げ幅を拡大。前場終盤には一時62000円を割り込み、安値圏で前引けを迎えた。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、KDDI＜9433＞、コナミG＜9766＞、中外薬＜4519＞、リクルートHD＜6098＞、テルモ＜4543＞、バンナムHD＜7832＞、ニトリHD＜9843＞、第一三共＜4568＞、野村総合研究所＜4307＞、任天堂＜7974＞、富士通＜6702＞、キッコマン＜2801＞、アステラス薬＜4503＞、スズキ＜7269＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ＜6857＞、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、レーザーテック<6920>、村田製<6981>、ファナック<6954>、フジクラ<5803>、TDK<6762>、ディスコ<6146>、信越化<4063>、スクリン<7735>、京セラ<6971>、太陽誘電<6976>などの銘柄が下落。

業種別では、空運業、陸運業、小売業などが上昇した一方で、非鉄金属、電気機器、ガラス・土石製品などが下落した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約705円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、ファナック<6954>、村田製<6981>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約49円押し上げた。同2位はKDDI＜9433＞となり、コナミG＜9766＞、中外薬＜4519＞、リクルートHD＜6098＞、テルモ＜4543＞、バンナムHD＜7832＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 62046.46(-2884.73)

値上がり銘柄数 76(寄与度+238.71)

値下がり銘柄数 149(寄与度-3123.44)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 77980 610 49.08

＜9433＞ KDDI 3003 50 20.11

＜9766＞ コナミG 20010 530 17.77

＜4519＞ 中外製薬 6959 111 11.16

＜6098＞ リクルートHD 12615 105 10.56

＜4543＞ テルモ 2285 36 9.65

＜7832＞ バンナムHD 4490 71 7.14

＜9843＞ ニトリHD 2599 83 6.96

＜4568＞ 第一三共 2874.5 52 5.23

＜7974＞ 任天堂 7582 151 5.06

＜6702＞ 富士通 3620 138 4.63

＜4307＞ 野村総合研究所 5325 129 4.32

＜4503＞ アステラス製薬 2235.5 25.5 4.27

＜7269＞ スズキ 2085 30 4.02

＜2801＞ キッコーマン 1660 23.5 3.94

<6758> ソニーG 3597 23 3.86

<8267> イオン 1414.5 36.5 3.67

<2502> アサヒGHD 1710 36 3.62

<3659> ネクソン 2495 50.5 3.39

<4704> トレンドマイクロ 6589 99 3.32



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 25455 -2925 -705.97

＜8035＞ 東エレク 55960 -6840 -687.87

＜9984＞ ソフトバンクG 4995 -336 -270.32

＜285A＞ キオクシアHD 44670 -9880 -231.84

＜4062＞ イビデン 14605 -2095 -140.46

<6954> ファナック 6345 -440 -73.75

<6981> 村田製作所 7197 -905 -72.81

<6920> レーザーテック 38140 -5420 -72.68

<5803> フジクラ 4033 -292 -58.73

<6762> TDK 2911.5 -100.5 -50.53

<6146> ディスコ 55420 -7230 -48.47

<7735> SCREEN 14150 -1745 -46.80

<4063> 信越化 5877 -269 -45.09

<6971> 京セラ 3648 -148 -39.69

<6976> 太陽誘電 10430 -1115 -37.38

<5802> 住友電気工業 2177 -178 -23.87

<6367> ダイキン工業 23610 -525 -17.60

<6361> 荏原製作所 5126 -515 -17.26

<5333> NGK 5554 -509 -17.06

<6273> SMC 66720 -5080 -17.03《CS》