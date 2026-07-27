Meta、写真から出品情報を自動生成するAIアプリ「Seller」を米国で公開

Metaは米国時間7月24日、Facebook Marketplaceの出品者向けに、独立したiOSアプリ「Seller」を米国でリリースした。商品の写真を撮影するだけで、同社のマルチモーダルAI「Llama 4」を活用して、タイトルや説明文、推奨価格、カテゴリなどを自動生成する。現在、米国の18歳以上のユーザーが無料で利用でき、Android版とWeb版もテスト中である。

■写真から出品情報を自動生成するAIの仕組み

この目玉機能は魔法ではない。出力結果を信頼できるかどうかを判断するうえで、その仕組みを理解することは出品者にとって重要である。出品者がSellerに写真をアップロードすると、Meta AIのビジョンエンコーダーが画像を分析し、対象の商品、その状態、関連する属性、該当するとみられるカテゴリを特定する。このエンコーダーは、Metaが2025年4月に発表したマルチモーダルモデル「Llama 4」をベースとしている。Llama 4は、Metaが「アーリーフュージョン（early fusion）」と呼ぶ手法を用い、テキストと画像の処理を単一のニューラルネットワーク基盤に統合している。

以前の世代では、このタスクを異なる方法で処理していた。Metaが2018年に初めてMarketplaceへAIを組み込んだ際には、テキスト処理用の畳み込みニューラルネットワーク「DeepText」と、50層のResNet画像エンコーダー「Lumos」という2つの独立したシステムを稼働させ、最後に多層パーセプトロンを介して両者の出力を統合していた。Metaの2018年のアーキテクチャに関するブログで説明されている方式である。Llama 4はこの連結方式に代わり、最初の層からテキストと画像のトークンを一緒に処理する。これにより、1回の処理で異なるモダリティを横断した推論が可能になった。このアーキテクチャの変更により、例えばジャケットの擦り切れた角といった視覚的な特徴を、別途説明を入力することなく、適切な出品文へ直接反映できる。

価格提案機能では、Metaが持つデータ上の立場が構造的に重要な意味を持つ。Sellerの価格設定エンジンは、多くのサードパーティ製出品ツールのように過去に売れた商品のデータベースを照会するのではなく、出品者と同じ地域で現在出品されている類似商品をリアルタイムで提示する。例えば、テキサス州オースティンで中古のKitchenAid製ミキサーを出品するパワーセラーには、11月にeBayで売れた価格ではなく、現在オースティンで類似のミキサーが実際にいくらで出品されているかに基づいて調整された推奨価格が示される。この地域別かつリアルタイムの価格情報は、過去の成約事例を利用するサードパーティの複数プラットフォーム向け出品ツールには、Marketplace独自のデータなしでは再現できない競争上の差別化要因となる。

■ビジネスとしてMarketplaceを利用する出品者向けの設計

Sellerは、たまに不用品を処分するユーザーを主な対象としたアプリではない。Facebook Marketplaceを副業または主な収入源として利用するパワーセラー層に特化して設計されている。Metaのデータによれば、この層の背景にあるMarketplaceの利用規模は大きい。Metaが2026年3月に公表したMarketplaceのデータによると、米国とカナダだけで毎日350万件を超える商品が出品されている。また、両国におけるFacebookの若年成人のデイリーアクティブユーザーの3人に1人が、日々Marketplaceを訪れているという。

アプリは出品者の既存のMarketplaceアカウントと自動的に同期し、出品情報、購入希望者からのメッセージ、販売履歴は手作業で移行しなくても引き継がれる。アプリには5つのツールが組み込まれている。

出品者向けホームダッシュボードでは、発送待ちの商品、返信待ちの購入希望者からのメッセージ、価格見直しの対象となった出品など、その日に優先すべきタスクが、最近の販売実績の概要とともに表示される。出品作成機能は写真を基にAIが出品情報の下書きを生成し、大量の在庫を管理する出品者向けの一括出品モードも備える。出品管理機能では、メインのFacebookアプリへ戻ることなく、1つの在庫画面から出品の閲覧、編集、再出品、削除ができる。統合された出品者向け受信トレイは、購入希望者から届いたすべてのメッセージを集約し、商品ごとにスレッド化するため、特定の出品に関連する会話をまとめて確認できる。パフォーマンス分析機能では、閲覧数、クリック数、保存数、メッセージスレッド数、成約数など、出品単位のデータが示される。出品者はこれらを基に、仕入れるカテゴリ、再出品の時期、競争力のある価格設定を検討できる。

■Marketplaceの10年とAI導入の1年

今回のリリースは、過去1年間にMarketplace全体で急速に進められてきたAI機能拡充の中で、最も目に見える節目となる。2025年11月、Metaは購入者向けにAIを活用した新しいショッピング機能を導入し、Marketplaceの利用体験を刷新した。続く2026年3月には、出品者向けの幅広いアップデートの一環として、AIによる出品情報の下書き、購入希望者への返信を自動化するツール、配送ラベル作成の簡素化、AIが作成する出品者プロフィールの要約などを展開した。

Sellerは、これらの基盤を専用アプリに集約し、さらに拡張する。出品者はソーシャルフィードやReelsなど、Facebookのほかの機能に気を取られることなく作業できる。MetaでFacebook部門を率いるTom Alison氏が、7月24日金曜日の朝に発表した。

Marketplace自体は2026年に10周年を迎える。2016年10月にFacebookグループ内の売買活動から生まれた非公式な売買機能として始まり、現在では世界で毎月4億3000万点の商品が出品されるプラットフォームへ成長した。Retail TouchPointsによるMarketplaceの内訳では、カテゴリ別の月間出品数は、インテリア用品が7500万件、ファッションが6000万件、電子機器が4500万件、自動車が4400万件に上る。

■エージェンティックコマースの実践

Metaは、より広範なコマース戦略を「エージェンティック」、すなわち単に提案するだけでなく行動するAIを活用するものと説明してきた。Sellerの出品作成フローは、この戦略が実際に機能する様子を消費者に示す、最も明確な例の1つである。出品者が写真と目的を示し、最後に確認すれば、その間のすべての手順をAIが処理する。適切なタイトルの決定、魅力的な説明文の作成、競争力のある価格設定、正しいカテゴリの割り当てといった、出品に伴う思考面と時間面の負担は、ゼロから作成する作業から、下書きを確認する作業へと軽減される。

AIが定められた範囲内で複数段階のタスクを自律的に完了し、人間が最終的な承認権を持つこのモデルは、アナリストが消費者分野における初期段階のエージェンティックAIと表現するものである。McKinseyが2025年10月に示した予測では、世界のエージェンティックコマース市場は2030年までに3兆〜5兆ドル（約492兆〜820兆円、1ドル＝164円換算）へ達する可能性がある。Sellerが実現する出品者側の自動化は、この大きな市場変化を支えるサプライチェーン上の構成要素である。

■規制に関する背景：出品者が知っておくべきこと

Facebook Marketplaceには法的問題をめぐる経緯があり、同プラットフォーム上で事業を構築する出品者は、それを理解しておく必要がある。2024年11月、欧州委員会は、Facebook Marketplaceを自社のソーシャルネットワークと結び付け、競合するクラシファイド広告サービスに不公正な取引条件を課したとして、Metaに7億9772万ユーロ（約8億6500万ドル、約1418億円、1ドル＝164円換算）の制裁金を科した。同委員会は、MarketplaceへのアクセスをFacebookと一体化することで、独立系の競合サービスには対抗できない流通上の優位性を得たと判断した。Metaはこの決定を不服として争っている。

Sellerは、Facebookに組み込まれたタブではなく独立したiOSアプリであるため、この構造的な懸念の一部に対応する可能性がある。一方、データ利用をめぐる懸念、特にMetaのプラットフォーム上で競合サービスが生み出した広告データからMarketplaceが利益を得ているかどうかについては、進行中の不服申し立てにおいて未解決の問題となっている。

■パワーセラーが知っておくべき安全上の注意

Marketplaceの規模は、大量出品向けの専用ツールを使う出品者が理解しておくべき重大な詐欺リスクを生み出している。FTC（米連邦取引委員会）の2025年のソーシャルメディア詐欺に関するデータによると、ソーシャルメディアプラットフォームを通じた詐欺被害額は2025年に20億ドル（約3280億円、1ドル＝164円換算）を超えた。AIが生成した商品写真や偽のプロフィールによって、詐欺的な出品と正当な出品を見分けることは次第に難しくなっている。Marketplace標準の決済機能以外で支払いを受ける出品者は、プラットフォームが提供する購入保護の対象外となる。対面取引では現金が引き続き最も安全な選択肢とされ、商品を引き渡す前には、決済アプリへの入金を自分のアカウントで直接確認する必要がある。支払いを示すスクリーンショットは偽造できるためだ。

Metaはこれとは別に、2026年3月、Facebook、WhatsApp、Messenger向けにAIを活用した詐欺対策ツールを導入した。これには、2025年に1億5900万件の詐欺関連広告を削除した取り組みも含まれる。これらのツールは購入者側およびプラットフォーム側で機能するものであり、出品者側の詐欺対策は、主に出品者自身の警戒と支払い手続きの徹底にかかっている。

■提供状況

Sellerは無料で、米国の18歳以上のユーザーを対象に、AppleのApp Storeで「Seller — a Facebook app」（App Store ID：6766382815）という名称で提供されている。既存のMarketplaceの出品情報、メッセージ、販売履歴は、初回ログイン時に自動的に引き継がれる。出品者はSellerをダウンロードしなくても、引き続きメインのFacebookアプリからMarketplaceを利用できる。この独立型アプリは、複数の出品を同時に管理し、専用の作業環境を必要とする出品者向けに設計されている。9to5Macの報道によると、Android版と、iOSアプリをダウンロードした出品者向けのWeb版はいずれもテスト中だが、より広範な提供の時期は発表されていない。

■注目ポイントQ&A

●Sellerに写真をアップロードすると、Meta AIは具体的に何をするのですか？

出品者が写真をアップロードすると、MetaのマルチモーダルAIモデル「Llama 4」がビジョンエンコーダーを使って画像を分析し、商品、その状態、関連する属性を特定します。その後、出品タイトル、自然な文章による説明、カテゴリを生成します。さらに、別の価格設定エンジンが出品者と同じ地域で現在出品されている類似商品を照会し、過去の成約価格ではなく、類似商品が現在その地域でいくらで出品されているかに基づいて推奨価格を示します。出品者は公開前にすべての項目を確認します。人間による最終承認なしに出品情報が公開されることはありません。

●Sellerは無料ですか？また、現在は誰が利用できますか？

Sellerは無料でダウンロードして利用できます。現在はiOS（iPhone、iPad、Mac）のみに対応し、米国の18歳以上のユーザーに限定して提供されています。既存のMarketplaceアカウントのデータには、出品情報、メッセージ、販売履歴などが含まれ、初回ログイン時に自動的に引き継がれます。Android版とWeb版はテスト中で、いずれも提供開始日は発表されていません。

●Sellerの価格提案が、サードパーティのAI出品ツールより優れている可能性があるのはなぜですか？

多くのサードパーティ製AI出品ツールは、eBayやPoshmarkへの出品、または複数プラットフォームへの同時出品を目的としており、過去に市場で売れた類似商品のデータベースを照会して推奨価格を生成します。Sellerの価格設定にはMeta独自のMarketplaceデータ、つまり同じ地域の出品者による現在の出品情報が使われ、類似商品が今いくらで提示されているかが反映されます。電子機器、流行中のファッション、中古家具など、市場価格が急速に変化するカテゴリでは、リアルタイムの地域別情報の方が過去のデータよりも大幅に正確になる可能性があります。サードパーティ製ツールはMarketplace独自の出品データへアクセスできないため、この情報源を再現できません。

●Facebook Marketplaceには、本格的に利用する前に出品者が理解しておくべき未解決の法的問題や安全上の懸念がありますか？

知っておくべきリスク領域が2つあります。第一に、欧州委員会は2024年11月、MarketplaceをFacebookと一体化するMetaの慣行が、独立系のクラシファイド広告サービスに対する不公正な競争上の優位性をもたらしたと判断し、Metaに7億9772万ユーロ（約8億6500万ドル）の制裁金を科しました。Metaはこの判断を不服として争っており、手続きは継続中です。第二に、Marketplaceには詐欺のリスクがあります。FTCのデータによると、ソーシャルメディア上のマーケットプレイスを通じた詐欺による消費者の被害額は、2025年に20億ドルを超えました。出品者は、対象となる取引ではMarketplace標準の決済機能を使用し、スクリーンショットに頼らず決済アプリ内で入金を直接確認する必要があります。また、連絡手段をプラットフォーム外へ移すよう求める購入希望者については、警戒すべき兆候として扱うべきです。

元記事: Meta Launches Seller App: Photo-to-Listing AI Hits Facebook Marketplace