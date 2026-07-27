HP OmniBook X Flip 16が過去最安値に、PC価格高騰前の今が買い時か

米Best Buyのセールにて、「HP OmniBook X Flip 16」が過去最安値となる749.99ドル（約12万3000円）で販売されている。Gartnerの予測によれば、2026年末に向けてPCパーツの価格高騰が見込まれており、値上がり前の現行在庫を狙う好機と言える。ただし、本機に搭載されたIntelの最新チップは構造上メモリの増設が不可能なため、購入前に自身の用途を見極める必要がある。

■過去最安値とPC価格高騰の背景

米Best Buyが7月26日（日）まで開催しているセール「Black Friday in July」において、「HP OmniBook X Flip 16」が通常価格の1,199.99ドル（約19万7000円、1ドル=164円換算）から450ドル（約7万4000円）引きの749.99ドル（約12万3000円）に値下げされている。ディールトラッカーの9to5Toysは、この特定の構成において過去最安値であると確認している。

日曜日までに行動を起こすべき構造的な理由がある。Gartnerの予測によると、2026年末までにDRAMとSSDの価格が合わせて130%上昇し、PCの平均価格は2025年の水準から17%押し上げられるという。現在Best Buyの店頭にある在庫は、そのコスト高騰が確定する前に製造されたものだ。

■メモリ増設不可の理由：Lunar Lakeの構造

この価格帯で本機が優れている点を挙げる前に、まず確認すべき仕様がある。それは、この構成の16GBのRAMは購入後にアップグレードできないという、取り返しのつかない決定事項だ。これは細字で隠された注意書きではなく、IntelのLunar Lakeチップの設計そのものに起因しており、これを理解することでスペックシートの評価基準が変わってくる。

本機に搭載されているIntelのCore Ultra 7 256VはLunar Lake世代に属する。ServeTheHomeがローンチ時に記録した通り、Lunar LakeはIntelがこれまで販売してきたすべてのノートPC用プロセッサとは異なり、RAMがチップパッケージ自体に物理的に統合された設計を採用している。

これはMemory-on-Package（MoP）と呼ばれる。多くのノートPCのように理論上は交換可能なマザーボード上の独立したメモリモジュールではなく、Lunar Lake搭載機ではLPDDR5x-8533メモリがFoverosパッケージング技術を用いてチップのベースタイル上に直接積層されている。ServeTheHomeの報道でも確認された通り、複数のシリコンダイを重ね合わせるこの技術により、プロセッサとメモリが単一の統合ユニットとして機能し、最大8,533 MT/sの速度で動作する。これは、同等の電力バジェットでパッケージ外のメモリが達成できる速度を大幅に上回る。

その代償は絶対的だ。購入した構成を使い続けるしかない。今回のセール対象であるCore Ultra 7 256Vは16GBを搭載している。上位モデルのCore Ultra 7 258Vは32GBを搭載する。選択肢はこの2つのみであり、購入時に決定しなければならない。

■16GBメモリで十分か？

独立したグラフィックスを搭載するノートPC以上に、本機においてはこの仕様が重要になる。統合GPUであるIntel Arc 140Vが、同じ16GBの統合メモリプールを消費するからだ。HPのスペックシートには「Intel Arc 140V GPU (8GB)」と記載されており、これは統合されたLPDDR5xプールの最大8GBをグラフィックスワークロードに動的に割り当て可能であることを意味するが、専用のビデオメモリが別にあるわけではない。IT ProによるOmniBook X Flip 16のレビューでは、32GB構成は「統合グラフィックスにより多くのメモリを割り当てられる」ため、より高いGPU性能を求める購入者にとっては「選ぶ価値が十分にある」と指摘されている。また、PCWorldのレビューでは、Core Ultra 7 256Vモデルが下位構成にパフォーマンスで劣る場面が時折見られ、その差の一部は熱管理とメモリ容量に起因すると分析している。

749.99ドルの本構成を検討する購入者にとっての現実的な疑問は、「16GBで窮屈に感じるか」だろう。生産性ソフトウェア、ビデオ通話、ウェブブラウジング、軽い写真編集といった日常的なタスクであれば、16GBが上限になることは全くない。しかし、動画の書き出し、3Dモデリング、カジュアル以上のゲームなどで統合GPUを酷使する予定がある場合は、後から追加できないため、購入時に32GB構成の価格も検討する価値がある。

■Copilot+ PC認証がもたらすローカルAI機能

HP OmniBook X Flip 16はMicrosoftの「Copilot+ PC」認証を取得している。Microsoftの公式要件によれば、この認証には「少なくとも40 TOPS（1秒間に1兆回の演算）のAI推論性能を提供するNPU（Neural Processing Unit）を搭載していること」という明確な技術的定義がある。Core Ultra 7 256VのIntel AI Boost NPUは47 TOPSを提供し、この基準を余裕でクリアしている。

NPUの実際の役割は、AI推論モデルをリモートサーバーにルーティングするのではなく、デバイス上でローカルに実行することだ。アーキテクチャ上、NPUはニューラルネットワークの推論の基礎となる行列乗算演算に最適化されており、CPUやGPUが同じ作業を行うよりもはるかに低い消費電力でこれらの演算を実行できる。その結果、Copilot+の機能はネットワーク接続なしで、遅延なく、データがマシンから外部に出ることなく動作する。

Microsoftのドキュメントで概説されている通り、Copilot+認証のNPUを必要とする具体的な機能には以下が含まれる。画面上のアクティビティをローカルで暗号化された検索可能なデータベースにインデックス化し、Windows Helloで認証する「Recall」（Microsoftのサーバーにはデータは送信されない）、44言語に対応したリアルタイム翻訳機能「Live Captions」、ウェブカメラを使用するすべてのアプリケーションにシステム全体で適用される「Windows Studio Effects」（自動フレーミング、背景ぼかし、アイコンタクト補正）、そしてクラウドAPIを呼び出すことなくテキストプロンプトから画像を生成・編集するペイントの「Cocreator」だ。

なお、タスクバーから起動し、質問に答えたりテキストを作成したりするCopilotアシスタントは、引き続きMicrosoftのクラウドサーバーに依存しており、インターネット接続が必要となる。前述のNPUで高速化されるCopilot+機能は、ローカルでオフライン対応の階層であり、クラウド依存のアシスタントとは区別される。

■性能、バッテリー、デザイン

CGMagazineによるOmniBook X Flip 16（Core Ultra 7 256V搭載）のベンチマークテストでは、Geekbench 6のスコアがシングルコア2,696、マルチコア10,865となった。比較として、同ノートPCの14インチモデルに搭載されたAMD Ryzen AI 7 350は、シングルコア2,823、マルチコア12,833を記録している。持続的なマルチスレッドのワークロードでは意味のある差が生じるものの、どちらのチップも日常的な生産性タスクは滞りなく処理できる。

Intel Arc 140V GPU（最大約1,950 MHzで動作する8つのXeコアを備えたIntelのXe2 Battlemageアーキテクチャベース）は、前世代のIntel統合グラフィックスから大きな進歩を遂げている。GPUアクセラレーションを活用した動画の書き出し、AIアップスケーリング、軽いゲーム、そしてすべてのCopilot+ AIワークロードを難なくこなす。プロレベルの3Dレンダリングや1080pを超える持続的なゲームプレイなど、GPUワークロードが限界に近づくユーザーは頭打ちになるだろうが、その上限はMeteor Lakeが提供していたものよりも大幅に高くなっている。

バッテリー駆動時間は、本機の最も明確な強みの1つだ。PCWorldの独自テストでは、4Kローカル動画再生テストで約18時間の駆動を記録した。HPは、軽い生産性用途で最大23時間と評価している。Thurrottのレビューによると、68Whのバッテリーは65WのUSB-C経由で約45分で50%まで充電できる。

OmniBook X Flip 16は、Eclipse Grayのフルメタルシャーシを採用しており、HPのコンシューマー向けPavilionラインよりも上位に位置づけられ、プレミアムなSpectreシリーズに近いビルドクオリティを備えている。重量は約4.15ポンド（1.88 kg）で、16インチデバイスとしては妥当だが、タブレットモードで日常的に使用することを想定している場合は考慮すべきだ。このサイズでは、手持ちのタブレットとして使うよりも、テントモードやスタンドモードの方が人間工学的に実用的である。

360度ヒンジにより、ノートPC、テント、スタンド、タブレットの各モードに移行できる。16インチのディスプレイは1920×1200（HPはこの解像度を「2K」とマーケティングしているが、技術的にはWUXGA / Full HD+である）で、400ニトのIPSパネル、アスペクト比16:10、エッジツーエッジのガラスを採用している。OLEDパネルではないが（OLED構成のモデルは価格が高い）、レビュアーはこのIPSパネルについて、明るく、sRGBスペクトル全体で正確にレンダリングされ、タッチスクリーンの反応も良いと評価している。

HPは「USB-C Rechargeable MPP2.0 Tilt Pen」を追加費用なしで同梱している。セキュリティ機能として、物理的なカメラプライバシーシャッターと専用のマイクミュートキーを備える。接続端子は、Thunderbolt 4、USB-Aポート2基、HDMI 2.1、USB-Cポート2基を搭載する。1TBのPCIe NVMe M.2 SSDは交換可能であり、RAMにはない将来のストレージアップグレードの道が残されている。

■決断のタイムリミット

749.99ドルの16GB構成を選ぶ理由は明確だ。学生、リモートワーカー、そしてGPUワークロードが軽い生産性重視のユーザーにとって、このチップとディスプレイの組み合わせとしては過去に例のない価格で、本機が約束するすべての機能を提供するからだ。

一方、32GB構成にステップアップする理由も明確だ。IT Proのレビュアーは両方をテストした上で、Arc 140V統合GPUが追加メモリを使用してグラフィックス性能を向上させることができるという理由から、特に32GB構成を推奨している。動画制作、ゲーム配信、GPU依存アプリケーションでの持続的なクリエイティブ作業など、ワークロードにGPUアクセラレーションタスクが含まれており、本機を検討している場合は、日曜日のセール終了前に両方の構成の価格を比較検討すべきだ。

後回しにせず今決断すべき構造的な理由は、セールの期限だけではない。複数のアナリスト企業によって確認されたGartnerの2026年2月の予測では、DRAMとSSDの価格が合わせて130%急騰し、2026年末までにPCの平均価格が17%上昇するとされている。現在、メモリはノートPCの総部品コストの約23%を占めており、2025年の16%から上昇している。今回のセール対象デバイスは、価格高騰前の部品コストで製造されたものだ。今後店頭に並ぶ代替機はそうはいかない。

749.99ドルのCore Ultra 7 256V、16GBメモリ、1TBストレージを搭載したHP OmniBook X Flip 16は、現在Best Buyで入手可能なこの価格帯のCopilot+ 2-in-1の中で最も魅力的な選択肢だ。セールは米国中部時間の7月26日（日）午後11時59分（日本時間27日午後1時59分）に終了する。

■注目ポイントQ&A

●HP OmniBook X Flip 16のRAMはアップグレードできますか？

いいえ。Core Ultra 7 256V構成の16GB LPDDR5xメモリは、Memory-on-Package（MoP）技術を使用してIntelのLunar Lakeチップパッケージに物理的に統合されています。購入後に取り外したり、交換したり、追加したりすることはできません。特にGPUを多用するタスクにおいて32GBが重要な場合（Arc 140V統合GPUはこの共有プールを使用するため）、購入時に32GBのオンパッケージRAMを搭載したCore Ultra 7 258Vプロセッサの構成を選ぶしかありません。256V構成を購入後に32GBへアップグレードする方法はありません。

●Copilot+ PC認証によって実際に何が可能になりますか？また、インターネット接続は必要ですか？

Copilot+認証は、少なくとも40 TOPSのAI推論性能を持つNPU（Neural Processing Unit）を搭載していることを意味します（本機の場合はIntel AI Boost NPUが47 TOPSを提供）。この認証により、インターネット接続なしでデバイス上で完全に動作する特定のWindows 11 AI機能が利用可能になります。これには、Recall（画面アクティビティのローカル暗号化・検索可能なインデックス）、44言語対応のリアルタイム翻訳を行うLive Captions、Windows Studio Effects（自動背景ぼかし、フレーミング、アイコンタクト補正）、ペイントでのCocreator画像生成が含まれます。質問に答えたりテキストを作成したりするメインのCopilotアシスタントは、クラウドに依存する別の機能であり、引き続きインターネット接続が必要です。

●HP OmniBook X Flip 16はゲームに適していますか？

軽度から中程度のゲームにのみ適しています。Intel Arc 140V統合GPU（Xe2 Battlemageアーキテクチャ、8 Xeコア）は、以前のIntel統合グラフィックスからの意味のあるアップグレードであり、カジュアルなタイトルやインディーゲームを快適に処理します。しかし、1080pを超えるグラフィック要件の厳しいゲームや、持続的に高品質が求められるGPUアクセラレーションワークロード向けには設計されていません。本格的なゲームには、独立したGPUを搭載したノートPCが適切な選択です。日常的な生産性作業の傍らで行うたまのゲームであれば、Arc 140Vで十分対応可能です。

●なぜアナリストは、2026年後半のセールを待たずに今ノートPCを買うことを推奨しているのですか？

Gartnerの2026年2月の予測によると、2026年末までにDRAMとSSDの価格が合わせて130%上昇し、PCの平均価格が2025年の水準から17%押し上げられると見込まれています。現在、メモリはノートPCの総部品コストの約23%を占めています。現在Best Buyでセール中のノートPCは価格高騰前の部品コストで製造されていますが、補充される在庫は高騰後のコストで価格設定されます。GartnerとIDCの独立系アナリストは、2028年まで意味のある価格回復はないと予測しており、500ドル未満のPCセグメントはその年までに完全に消滅すると予想されています。

元記事: HP OmniBook X Flip 16 Hits Lowest Price Ever at Best Buy Before PC Costs Rise