Inner Logic、手術自動化向けシミュレーション基盤の構築で1150万ドルを調達

米ボルティモアのスタートアップInner Logicは7月22日、手術自動化向けのシミュレーション基盤を構築するため、1150万ドル（約18億8600万円、1ドル=164円換算）のシード資金を調達した。狙いは、より高性能なロボットそのものではなく、患者に使う前にその安全性や有効性を検証できるインフラを整えることにある。背景には、FDAがシミュレーションやデジタルツインを医療機器の規制審査で扱う道筋を広げてきたことがある。

■手術自動化に欠けていたインフラを狙う

米ボルティモアのスタートアップInner Logic（旧Semaphor）は、手術自動化業界に不足していたインフラの構築に向け、1150万ドルのシードラウンドを7月22日に完了した。ラウンドはGeneral CatalystとBison Venturesが共同主導し、J2VP、Defined、PTX、Valia Ventures、Page One、Alumni Ventures、Flareも参加した。

同社が構築しようとしているのは、より賢いロボットではなく、医療機器メーカーが患者に触れる前にそのロボットの有効性を立証できるシミュレーション基盤である。こうしたタイミングでの調達は、医療機器業界と規制当局がエビデンスの捉え方を構造的に変えつつあることを映している。

FDAは2023年、医療機器申請における計算モデリングとシミュレーションに関する最終ガイダンスを公表した。さらに2025年1月には、AI対応デバイスソフトウェア機能に関するドラフトガイダンスを示し、シミュレーションベースやデジタルツインによるエビデンスを規制経路の中で扱う枠組みをさらに広げた。Inner Logicにとってこの規制変化は単なる追い風ではなく、事業モデルを成立させる仕組みそのものだ。

■なぜ献体ラボだけでは足りないのか

患者に届くあらゆる医療機器は、まず長い物理的な検証工程をたどる。試作を重ね、献体ラボを確保し、動物試験を進め、限られた解剖学的条件でデータを集め、その学びを次の試作へと少しずつ移していく。心臓弁やカテーテルでもこのサイクルは高コストで時間がかかるが、自律手術システムではそれが根本的な壁になる。

自律手術ロボットが対応しなければならない解剖学的なばらつき、画像条件、組織の挙動、想定外の故障モードの幅は広く、物理試験だけで妥当な速度やコストの範囲で網羅するのは難しい。献体ラボで得られるのは1セッションにつき1つの解剖条件にすぎないが、自律手術では数千例にわたる検証済み性能が求められる。

Inner Logicのプラットフォームは、この探索的な作業をシミュレーションへ移す。医療機器チームは、実際の臨床データと手技データから生成した数千人分の仮想患者に対して一晩で実験を回し、献体プログラムでは現実的に到達できない解剖学的なエッジケースまで検証できる。

同社が汎用的なシミュレーションツールと異なるとする中核の技術主張は、仮想患者が実際の手技データに基づいている点にある。これにより、シミュレーションで得た学習結果を現実の解剖条件へ移しやすくなるとしている。

■実機と実環境への移行実績

同社は、このシミュレーションから実環境への移行をエンドツーエンドで示してきたとしている。整形外傷分野では、AIアルゴリズムを完全にシミュレーション内で学習させた後、追加の改変なしに実機と実際の患者解剖へ展開した。

またチームは、生体動物に対する胆のう摘出の重要工程も、外科医の介入なしで完了した。もっとも、後述するように、こうした実証がそのままライブな人体手術全体へ一般化できるかは、なお未検証の部分が残る。

■創業チームはジョンズ・ホプキンス由来

Inner Logicは、ガレージ発の創業譚ではなく、外科ロボティクス分野で高い実績を持つ研究拠点から生まれたスタートアップだ。

CEOのTito Porras氏（MD）はジョンズ・ホプキンス大学の脳神経外科レジデンシーを離れ、同大学Whiting School of Engineeringのコンピュータビジョン/シミュレーション研究者であるCTOのMathias Unberath氏（PhD）、同校准教授でChief Robotics Officerを務めるAxel Krieger氏（PhD）とともに共同創業した。3人の創業者は査読付き論文を400本超発表し、40件超の特許で発明者として名を連ねている。

創業チームの技術的な立ち位置を最もよく示すのがKrieger氏の実績だ。2022年には同氏のSmart Tissue Autonomous Robot（STAR）が、生体動物に対する腹腔鏡手術を人間の誘導なしで実行した初のロボットシステムとなり、4頭の生きたブタで複雑な腸の再接続を完了した。同手技では、同じ処置を行った人間の外科医を上回る結果を示した。これは、あらかじめ決めたマッピングなしでも、ロボットが軟部組織の予測しにくさにリアルタイムで適応できることを示した節目だった。

その3年後、Krieger氏の研究室はScience Roboticsで、Surgical Robot Transformer-Hierarchy（SRT-H）に関する追試的な成果を公表した。これは大規模言語モデルと設計上の系譜を共有する階層型トランスフォーマーアーキテクチャで、外科医による胆のう摘出動画で学習したものだ。

管理されたex vivoモデルでの試験では、SRT-Hは17の個別タスクを含む8件の胆のう摘出手技を、100％の精度で外科医の介入なしに完了した。ロボットは音声コマンドに応答し、開始位置を変えられたり、血液に似せた染料で臓器を見えにくくされたりしても自己修正した。

Krieger氏はSRT-Hの公表当時、「この進歩は、特定の外科タスクを実行できるロボットから、外科手技そのものを本当に理解するロボットへの移行を意味する」と述べていた。Inner Logicは、こうした査読済みで公表され、独立に再現可能なエビデンス群をプラットフォームとして事業化しようとしている。

■プラットフォームの技術構成

同社の発表によると、Inner Logicのプラットフォームは大きく2つの要素で構成される。1つは物理ベースのシミュレーションとデジタルツイン、もう1つは自律ガイダンス機能だ。

物理ベース層では、基盤となる知覚モデル、コンピュータビジョン、そして実際の臨床データや手技データから構築した3次元デジタルツインを用いる。仮想患者を第一原理だけで合成するのではなく、実際の手技記録や画像に基づかせることで、シミュレーションで学習した機器が現実の患者に向き合った際にも、学習結果を維持しやすくするという。

この違いは、軟部組織シミュレーションが剛体ロボティクスにはあまりない難しさを抱えるため重要だ。倉庫ロボットが相手にするのは机や箱、予測しやすい表面だが、自律手術システムが相手にするのは、患者や画像条件、手技の違いによって変形し、出血し、癒着の仕方も変わる組織である。手術におけるシミュレーションと現実の隔たりは、多くの他のロボティクス領域より大きい。

Inner Logicは、仮想患者の生成を実際の手技データに固定することで、その隔たりを現実の手術条件でも移行が成り立つ水準まで狭められると主張している。

自律ガイダンス機能は、医療機器メーカーに対し、受動的な機器挙動のシミュレーションだけでなく、知的システムの学習と評価に必要な機能層を提供する。従来型の医療機器メーカーにとっては、どの物理プログラムでも到達できない広い患者集団で反復開発できることを意味する。自律手術システムの開発企業にとっては、完全自律デバイスが規制審査を通過するために必要な学習基盤とエビデンス基盤になる。

■FDAの変化が意味するもの

Inner Logicのプラットフォームの意味は、開発スピードの向上にとどまらない。重要なのは、シミュレーションベースのエビデンスが今や規制経路の中で一定の位置を占め始めている点だ。

FDAは2023年11月、米国機械学会（ASME）のV&V 40標準に基づき、医療機器の規制申請で計算モデリングとシミュレーションをどう評価するかの枠組みを定めた最終ガイダンスを公表した。V&V 40は、検証、妥当性確認、不確かさの定量化に関する標準である。さらに2025年1月には、AI対応デバイスソフトウェア機能に関するドラフトガイダンスを示し、シミュレーションやデジタルツインのエビデンスを規制申請や臨床試験設計で扱う枠組みをさらに広げた。

FDAと業界が共同でV&V 40を脊椎の椎弓根スクリューシステムに適用した取り組みは、計算エビデンスが医療機器申請で物理試験の代替になりうることを示す概念実証の青写真になった。

これらのガイドラインは、Inner Logicのシミュレーション出力が単なる開発支援ではなく、条件が整えば、機器の安全性と有効性を支える主要な規制エビデンスになりうることを意味する。Inner Logicの説明で示される自動運転との類推は、その点を示唆している。Waymoのシミュレーション基盤は単に開発を速めただけでなく、規制当局や顧客がシステム安全性の有意味な証拠として扱うエビデンスも生み出した、という文脈だ。

General CatalystのパートナーであるReva Nohria氏は今回の投資について、「手技の自律化を実現するには、開発、試験、エビデンス生成をin silicoへ移すという根本的な転換が必要だ。AI、医療、ロボティクスの交点におけるこのチームの思想的リーダーシップが、業界向けのそのインフラを構築するのに適していると考えている」と述べた。

■市場はインフラ投資の段階に入ったのか

今回の資金調達のタイミングは、ハードウェア改善のペースが鈍化し、次の競争軸として知能化が浮上している市場全体の流れも反映している。

Grand View Researchのレポートによると、手術シミュレーション市場は2024年に約4億5700万ドルと評価され、低侵襲手技への需要と病院による手術AIへの投資拡大を背景に、2030年まで年平均約16％で成長すると予測されている。AI対応の手術ロボティクス市場全体はこれよりかなり大きく、複数のシステムがFDA承認を目指す中で、ロボットメーカー間の競争は激しさを増している。

Bison VenturesのパートナーであるCaleb Appleton氏は、「過去20年の手術における非連続な改善はハードウェアの進歩が可能にしたが、ハードウェア改善はいまや漸進的になりつつある。次の根本的な改善の波をもたらすのは組み込み知能であり、Inner Logicは手技インテリジェンスで先行している」と述べた。

自律手術分野に残る規制上の空白は、なぜインフラが重要かを浮き彫りにする。2024年にnpj Digital Medicineで公表されたシステマティックレビューでは、FDAの承認を受けた手術ロボットの多くは依然としてレベル1の自律性、すなわち外科医による直接かつ継続的な操作を必要とする段階にとどまり、研究室で実証されている自律能力に規制枠組みが追いついていないとされた。Krieger氏のチームもScience Roboticsの研究で、「FDAの規制枠組みは、自律能力の進歩に見合う速度では進展していない」と記している。

さらに、外科医の誘導なしで動作する自律手術ロボットが損害を与えた場合に誰が責任を負うのかという責任論も、構造的に未解決のままだ。

自律システムを開発する医療機器メーカーにとって、こうしたギャップは、シミュレーションに裏打ちされたエビデンス生成へ早期投資する理由になる。FDAのV&V 40枠組みの下で数千人の仮想患者にわたる安全性と有効性を示せる企業は、100回の献体セッションを積んだ企業よりも、規制当局との対話で実質的に強い主張を持ち込める。

■同社がまだ主張していないこと

ただし、同社の立ち上げ資料では前面に出ていない制約も2点ある。

第1に、Inner Logicが示したシミュレーションから現実への移行は、整形外傷や胆のうのex vivo環境といった、比較的構造化された解剖条件での結果だ。整形外科インプラントの位置決めは骨という剛体基盤を相手にし、ex vivoの胆のう手技は管理された実験環境の献体組織を用いる。予期しない出血や特殊な癒着、リアルタイムの解剖学的な想定外が現れる、生体の可変的な手術環境における軟部組織の移行は、より難しく、なお妥当性確認が済んでいないフロンティアである。

第2に、Inner Logicのプラットフォームが生み出すのはエビデンスであって、規制プロセスそのものを置き換えるものではない。FDAの計算モデリング・ガイダンスは、シミュレーションエビデンスの信頼性をどう評価するかの枠組みを与えるが、自律手術機器の承認にシミュレーションだけで十分だと保証するものではない。FDAのレビュー担当者自身も、計算エビデンス標準の国際調和が未解決だと指摘しており、FDA/MDICシンポジウムで記録されたように、FDA審査官がV&V 40枠組みの下で受け入れたエビデンスが、他地域の規制当局には必ずしも受け入れられない場合がある。

これらの制約は同社の仮説を否定するものではなく、その仮説がなお取り組むべき課題を定義するものだ。

■SemaphorからInner Logicへ

Semaphor SurgicalからInner Logicへの改称自体が、対象範囲の広がりを示している。Semaphorが研究のための器だったのに対し、Inner Logicはインフラ企業としての位置付けを明確にした。

1150万ドルのシード資金は、プラットフォーム拡張と、さまざまな自律化段階にある医療機器メーカーとの商用提携の深化に充てられる。対象は、反復開発を速めたい従来型メーカーから、次世代の完全自律手技システムを構築する企業まで広い。

同社の当面の焦点は、機器カテゴリーと解剖部位の対応範囲を広げること、そして整形外科と腹部領域で示したシミュレーションから現実への移行が、より広い手技医療全体へ一般化できることを示すことにある。

この野心が完全に実現するかどうかは今後に委ねられるが、今回のシード調達は、2つの節目となる査読付き研究がすでに支えている投資家の確信を映している。すなわち、シミュレーションを起点とする開発は、現実世界で機能する自律手術システムを生み出しうるという見方だ。Inner Logicの創業者たちは、会社を作る前にその証拠を築いた。

■注目ポイントQ&A

●手術ロボティクスにおける「sim-to-real transfer」とは何ですか

シミュレーション環境で学習したAIシステムを、性能を落とさず現実世界へ展開することです。手術ロボティクスでは、軟部組織が剛体ではなく、変形や出血があり、患者ごとの差も大きいため難易度が高くなります。Inner Logicは、純粋な合成物理だけでなく、実際の臨床データや手技データに基づいて仮想患者を生成することで、その差を縮めようとしています。

●FDAは手術機器の承認にシミュレーション利用をどう位置付けていますか

FDAは2023年11月、ASMEのV&V 40に基づくリスク情報型の枠組みとして、医療機器申請に計算モデリングとシミュレーションのエビデンスを含めるための最終ガイダンスを示しました。さらに2025年1月のAI対応デバイスソフトウェア機能に関するドラフトガイダンスで、シミュレーションやデジタルツインのエビデンスを規制申請や臨床試験設計で扱う枠組みを広げています。適切な条件下では規制上の主張を支えることができますが、承認を保証するものではなく、すべての物理試験を置き換えるものでもありません。

●ロボット支援手術と自律手術の違いは何ですか

ロボット支援手術は、現在の多くの手術システムで使われている形態で、外科医がロボットの動きをリアルタイムに操作します。ロボットは精度や到達性、手ぶれ補正などで外科医を補助しますが、自律的な判断は行いません。自律手術は、手術環境を認識し、動作を計画し、外科医の継続的な誘導なしに手技を実行するシステムを指します。原文では、FDA承認済みの多くの手術ロボットは依然レベル1の自律性にとどまり、Krieger氏のSTARやSRT-Hが示す研究の最前線はレベル2〜4にあると整理している。

●自律手術機器が人の患者に使われる前に残るリスクは何ですか

大きく3つあります。第1に、可変的な解剖条件や予期しない出血などを含む生体手術の複雑さ全体で、軟部組織のsim-to-real transferはまだ妥当性確認が済んでいません。第2に、完全自律機器に対する規制枠組みはなお発展途上で、計算エビデンス標準の国際調和も未解決です。第3に、外科医の誘導なしで動く自律手術システムが患者に損害を与えた場合、機器メーカー、ソフトウェア開発者、病院、監督する臨床医のどこに法的責任が帰属するかは、司法や規制でまだ定まっていません。

元記事: Inner Logic Raises $11.5M to Build the Simulation Platform Autonomous Surgery Has Been Missing