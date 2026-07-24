*16:35JST 日経VI：低下、取引時間中は中東情勢の緊迫化を警戒

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は24日、前日比-1.94（低下率5.57％）の32.88と低下した。なお、高値は40.47、安値は32.88。昨日の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は上昇して始まった。中東情勢が一段と緊迫しており、昨日の海外市場で原油先物価格や米長期金利が上昇。国内長期金利も引き続き強含みとなり、市場で警戒された。こうした中、今日は取引開始後に日経225先物が大幅安となったこともあり、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、日経VIは取引時間中は昨日の水準を大きく上回って推移した。取引終了時に低下に転じた。

【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。《SK》