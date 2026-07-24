JWST、写真撮影ではなく「大気スペクトル」から系外惑星「画家座ベータ星d」を発見

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）は、画家座ベータ星系において3番目となる系外惑星「画家座ベータ星d」を発見した。本発見は鮮明な点光源としての撮影によるものではなく、大気中の一酸化炭素が示す特有の分光シグネチャーを検出したことによる。従来の直接撮像が困難だったチリの多い環境下でも、大気分光分析を一次手段として新惑星を特定できる可能性が実証された。

■写真なしで特定された第3の惑星

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）は、画家座ベータ星の周りを公転する3番目の惑星を発見した。しかし、その姿を鮮明な写真として捉えたわけではない。JWSTのNIRSpec（近赤外線分光器）は2026年7月15日、未知の天体が存在する位置から一酸化炭素（CO）の吸収線パターンを捉え、大気の化学的シグネチャーのみによって「画家座ベータ星d」の存在を特定した。この分子の指紋データにより、カメラが独立した点光源として解像する前に、惑星の存在・化学組成・軌道運動が確認された。

画家座ベータ星dは、同星系で直接観測された3番目の惑星であり、3個以上の直接観測惑星を持つ星系としては133光年離れたHR 8799に次ぐ2例目となる。本発見の特筆すべき点はその手法にある。従来は発見後の性状把握に使われていた大気分光分析が、新惑星の存在を証明する一次的な証拠として機能した。これまで数千の系外惑星が確認されてきたが、他のいかなる証拠よりも先にスペクトルが得られたケースは初となる。

■従来のカメラ撮影が阻まれた理由

画家座ベータ星は、地球から約63光年離れた「画架座（がか座）」に位置する。主星の年齢は約2300万年であり、太陽の46億年に比べると非常に若い。その周囲には、惑星形成時に残された広大な塵（デブリ）ディスクが広がっている。このディスクは1984年に他の恒星の周囲で初めて撮像された周恒星ディスクであり、惑星系の形成過程を研究する上で重要な対象とされてきた。

しかし、科学的に価値の高いこのデブリディスクは、3番目の惑星発見における障壁ともなっていた。ディスクの塵が恒星の光を拡散・散乱させるため、観測視野全体に背景光として広がる。ディスク内部にある惑星は、可視光で数百万倍も明るい主星の光だけでなく、ディスク自体の拡散光にも打ち勝つ必要があった。

画家座ベータ星dはこの試練に直面していた。同惑星の公転軌道は主星から約26天文単位（AU、約39億km、太陽と天王星間の距離に相当）であり、ディスクの最も明るい内側領域に位置する。推定表面温度は約600ケルビン（約330℃）と、他の直接撮像された惑星と比べて比較的低温であり、赤外線でも極めて暗い。その結果、2008年に確認された1番目の惑星「画家座ベータ星b」の約100分之1の光しか放っていない。従来の地上望遠鏡による直接撮像では、これほど暗い系外惑星を捉えることはできなかった。

■NIRSpecのIFUが解き明かした大気のバーコード

JWSTの近赤外線分光器（NIRSpec）に搭載された「面分光ユニット（IFU）」は、通常のカメラや従来の分光器とは異なる動作をする。通常のカメラは画素ごとに光子を記録して2次元画像を構築し、従来の分光器は単一のスリットからの光を分散させる。IFUはその両方を組み合わせ、小視野内のあらゆる位置で同時に完全なスペクトルを取得し、「データキューブ」（2次元の空間軸＋波長軸）を生成する。

今回の観測では、NIRSpecのG395H回折格子が使用され、約2.87〜5.14ミクロンの波長域を波長分解能約2,700でカバーした。この分解能は、一酸化炭素などの分子が赤外線光子を吸収してスペクトル上に残す狭い落ち込み（吸収線）を識別するのに十分な精度を持つ。

カリフォルニア大学サンディエゴ校のエーダン・ギブス（Aidan Gibbs）とジャン＝バティスト・ルフィオ（Jean-Baptiste Ruffio）らの研究チームは、既知の惑星「b」を観測するためIFUを向けた際、得られたデータキューブに対してCO吸収パターンの検索アルゴリズムを適用した。すると、平坦なディスク散乱光のみが想定されていた位置から、COのシグナルが検出された。

ギブスは「新惑星を探していたわけではなく、既知の惑星の理解を深めようとしていた。そのデータの中で、予想もしなかった場所に決定的なシグナルが現れた」と述べている。

デブリディスクの塵は恒星光を全波長にわたって滑らかに散乱させるのに対し、一酸化炭素の吸収は特定の赤外線波長で鋭いギザギザ模様（吸収線群）を作り出す。NIRSpecの解析によりこの模様を抽出することで、ディスクの背景光から惑星のシグナルを分離させることに成功した。

さらに、ドップラー効果によって大気吸収線の波長が移動することを利用し、惑星自身の視線速度も算出された。測定された速度は、デブリディスクと同じ軌道面上で主星を周回する天体の動きと一致していた。

■3つのJWST装置による追加確認

最初の検出を受け、研究チームはJWSTのディレクター主導観測枠（DDT）を通じて追加観測を実施した。中赤外線装置（MIRI）の中等分解能分光（MRS）モードを用いた観測では、画家座ベータ星dの大気中に水蒸気とメタンが検出され、複雑な大気化学を持つ本物の惑星であることが裏付けられた。

さらに、近赤外線カメラ（NIRCam）の過去のアーカイブデータを再解析したところ、事前に対象の位置が分かっていれば過去の観測画像にも写っていたことが判明した。NIRSpec（COおよび視線速度）、MIRI（水蒸気・メタン）、NIRCam（位置データ）という3つの異なる装置による観測結果が組み合わされ、一連の発見として論文にまとめられた。

■地上望遠鏡VLTによる独立した発見

時を同じくして、エディンバラ大学のベン・サトリフ（Ben Sutlieff）およびヨーロッパ南天天文台（ESO）のマルクス・ボンセ（Markus Bonse）らのチームが、チリにある超大型望遠鏡（VLT）の新装置「ERIS」を用い、直接赤外線撮像によって同じ惑星を独立して発見した。ERISの進化した補償光学と長時間露出により、従来の直接撮像での検出が実現した。

サトリフらのチームがVLTのSPHERE装置やJWSTのNIRCamによる過去11年分（2014年以降）のアーカイブデータを探索したところ、画家座ベータ星dが長年画像に写り込んでいたことが特定された。極めて明るい惑星bと天球上の位置が重なっていたことなどが原因で、これまで見落とされていた。

11年間の位置データに基づく軌道解析により、公転半長軸は26.0 AU（約39億km）であり、デブリディスクや他の2つの惑星と同平面上にあることが確認された。また、VLTの測光解析による質量推定値は約2.4木星質量（JWSTの分光解析では木星の2〜4倍）とされ、同星系の既知の惑星（bおよびcはそれぞれ木星の8〜10倍）の中で最小であることが判明した。

両チームの論文は、2026年7月15日発行の『The Astrophysical Journal Letters』誌に揃って掲載された。

■10年来の構造的謎を解明

画家座ベータ星dの位置は、長年の謎であったデブリディスクの構造を説明する鍵となった。同星系のデブリディスクは、約50 AU（約75億km）の位置に鋭い内側エッジ（境界）を持っている。既存の2つの惑星（bおよびc）のみを考慮したシミュレーションではこの鋭い境界を再現できず、理論家からはディスク内縁を重力的に形作る第3の軌道外惑星の存在が予言されていた。

NASAゴダード宇宙飛行センターのクリストファー・スターク（Christopher Stark）は「今回の研究は、画家座ベータ星系がこれまで考えられていた以上に活発で混乱した環境であることを示唆している。最も研究されている天体であっても、JWSTは我々を驚かせ続けている」と述べている。

また、画家座ベータ星dは、同じ星運動群に属する「エリダヌス座51星b」とも類似している。両惑星は年齢や表面温度が近く、巨大ガス惑星が形成から数千万年の間にどのように冷却・収縮するかを比較検証する貴重な指標となる。

■手法の限界と今後の展開

大気スペクトルによる発見手法には独自の制約もある。大気吸収線を抽出する処理の過程で惑星の広帯域連続光データが減殺されるため、惑星の物理的サイズ（半径）を直接測定することはできない。サイズ測定には独立した測光観測や、将来的なトランジット（通過）観測が必要とされる。また、衛星や環の有無については未検証である。

今回の手法は、他の恒星系への応用において大きな意味を持つ。鮮明なデブリディスクを持つ若い恒星系は、散乱光のために従来の直接撮像が困難であったが、IFU分光法を用いることでその影響を回避できる。既にJWSTやVLTのアーカイブには多数の恒星系の分光データが保存されており、同様の手法を適用することで未発見の惑星が見つかる可能性がある。

チリのアタカマ砂漠で建設中の「極大望遠鏡（ELT）」（口径39m）には高解像度IFU分光器が搭載される予定であり、同手法を用いた探査精度はさらに向上すると期待されている。

■注目ポイントQ&A

●JWSTはどのようにして写真なしで画家座ベータ星dを発見したのですか？

JWSTのNIRSpec（近赤外線分光器）の面分光ユニット（IFU）を用いて大気のスペクトルデータを取得した際、既知の惑星とは異なる位置で一酸化炭素特有の吸収線パターンを検出しました。この分子のシグネチャーとドップラー効果による速度測定を組み合わせることで、直接画像として点光源を捉えることなく、惑星の存在と軌道運動を確認しました。

●なぜ従来の撮像方法では早期に発見できなかったのですか？

画家座ベータ星のデブリディスクが恒星光を散乱させ、明るく平坦な背景光を作り出していたためです。画家座ベータ星dは最初に見つかった惑星bより約100倍暗く、ディスクの最も明るい内側に位置するため、従来のカメラでは捉えられませんでした。分光法は塵の散乱光と分子の鋭い吸収パターンを区別できるため、この問題を回避できました。

●2014年からのアーカイブデータに写っていたとはどういう意味ですか？

VLTのSPHERE装置などで過去11年間に撮影された画像データ内に画家座ベータ星dの光が含まれていたものの、微弱であったため見落とされていたことを意味します。惑星の位置とシグネチャーの特徴が判明したことで、過去のデータを再解析して存在を突き止めることができました。

●画家座ベータ星dの質量や表面温度はどれくらいですか？

質量は木星の約2.4倍（分光解析では木星の2〜4倍）と推定されており、同星系の既知の惑星（bおよびc、それぞれ木星の8〜10倍）の中で最も小型です。表面温度は約600ケルビン（約330℃）と推定されており、直接撮像される系外惑星としては比較的低温です。

元記事: JWST Found Beta Pictoris d by Reading Its Atmosphere, Not Photographing It