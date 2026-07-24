*12:43JST 日経平均は大幅反落、東エレクが1銘柄で約448円分押し下げ

24日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり93銘柄、値下がり130銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は大幅反落。1853.85円安の64568.75円（出来高概算8億8502万株）で前場の取引を終えている。

前日23日の米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は506.93ドル安の51711.65ドル、ナスダックは553.20ポイント安の25137.70で取引を終了した。アルファベット（GOOG）や電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）決算を受け人工知能（AI）過剰投資懸念が再燃したほか、トランプ米大統領の対イラン大規模攻撃警告を受けた原油高が警戒され、寄り付き後、下落。雇用関連指標が堅調で連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利上げ確率上昇で相場は続落した。

米株式市場の動向を横目に、24日の日経平均は838.35円安の65584.25円と反落して取引を開始した。寄り付き後は、アルファベットやテスラの決算を受けてAI過剰投資懸念が再燃した米ハイテク株安の流れを引き継ぎ、指数寄与度の大きい値がさ半導体株に売りが膨らんだ。FRBの年内利上げ確率上昇や中東情勢を巡る不透明感も投資家心理の重荷となり、日経平均は時間の経過とともに下げ幅を拡大。前場中盤には65000円を割り込み、安値圏で前引けを迎えた。

個別では、中外薬＜4519＞、ベイカレント＜6532＞、KDDI＜9433＞、大塚HD＜4578＞、東京海上HD＜8766＞、セコム＜9735＞、セブン＆アイ＜3382＞、武田＜4502＞、第一三共＜4568＞、バンナムHD＜7832＞、塩野義＜4507＞、SOMPO＜8630＞、エーザイ＜4523＞、コマツ＜6301＞、コムシスHD＜1721＞などの銘柄が上昇。

一方、東エレク＜8035＞、アドバンテ＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、キオクシアHD＜285A＞、ディスコ＜6146＞、イビデン<4062>、TDK<6762>、信越化<4063>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、フジクラ<5803>、リクルートHD<6098>、太陽誘電<6976>、レーザーテック<6920>、村田製<6981>などの銘柄が下落。

業種別では、医薬品、保険業、海運業などが上昇した一方で、非鉄金属、電気機器、空運業などが下落した。

値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約448円押し下げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、キオクシアHD＜285A＞、ディスコ＜6146＞、イビデン<4062>、TDK<6762>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップは中外薬＜4519＞となり1銘柄で日経平均を約24円押し上げた。同2位はKDDI＜9433＞となり、東京海上＜8766＞、ベイカレント＜6532＞、大塚HD＜4578＞、セコム＜9735＞、7＆iHD＜3382＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 64568.75(-1853.85)

値上がり銘柄数 93(寄与度+147.18)

値下がり銘柄数 130(寄与度-2001.02)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4519＞ 中外製薬 7460 248 24.94

＜9433＞ ＫＤＤＩ 2899 29 11.46

＜8766＞ 東京海上HD 8153 195 9.81

＜6532＞ ベイカレント 6489 259 8.68

＜4578＞ 大塚HD 11170 255 8.55

＜9735＞ セコム 6791 109 7.31

＜3382＞ 7＆iHD 2139 59 5.88

＜4502＞ 武田薬品工業 5626 121 4.06

＜7832＞ バンナムHD 4128 35 3.52

＜4568＞ 第一三共 2788 33 3.32

＜8630＞ ＳＯＭＰＯ 7076 130 2.61

＜6301＞ 小松製作所 6697 75 2.51

<8058> 三菱商事 4940 24 2.41

＜4507＞ 塩野義製薬 2872 24 2.41

＜4523＞ エーザイ 4648 66 2.21

＜1721＞ コムシスHD 5258 65 2.18

<7011> 三菱重工業 3983 53 1.78

<2502> アサヒGHD 1649 18 1.76

<4704> トレンドマイクロ 6217 52 1.74

<3659> ネクソン 2272 25 1.68



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 61490 -4460 -448.53

＜6857＞ アドバンテ 29130 -1670 -403.07

＜9984＞ ソフトバンクG 5504 -414 -333.08

＜285A＞ キオクシアHD 55760 -6120 -143.61

＜6146＞ ディスコ 59680 -9730 -65.23

<4062> イビデン 17215 -860 -57.66

<6762> ＴＤＫ 3015 -101 -50.79

<4063> 信越化 6683 -287 -48.10

<6954> ファナック 6680 -258 -43.24

<5803> フジクラ 4581 -146 -29.37

<6098> リクルートHD 12075 -280 -28.16

<6976> 太陽誘電 11340 -815 -27.32

<6920> レーザーテック 43190 -1940 -26.01

<9983> ファーストリテ 76800 -290 -23.33

<6981> 村田製作所 8264 -274 -22.04

<7735> ＳＣＲＥＥN 15940 -710 -19.04

<8015> 豊田通商 6472 -122 -12.27

<7203> トヨタ自動車 2890 -60 -10.06

<5802> 住友電気工業 2443 -69.5 -9.32

<4021> 日産化学 7574 -262 -8.78《CS》