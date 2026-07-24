米サムスンが初のクレカ「Galaxy Card」発表　還元率でApple Cardを凌駕も高APRに注意

米サムスン電子は2026年7月23日、同社初となる米国向けクレジットカード「Samsung Galaxy Card」の一般申し込みを開始した。Barclays US Consumer Bankが発行しVisaネットワークを利用する本カードは、サムスンからの直接購入で5%のキャッシュバックを提供するなど、あらゆる利用区分でApple Cardの還元率を上回る。ただし、年利（APR）が高めに設定されているため、残高持ち越し時の利息負担には注意が必要だ。

■Apple Cardを凌駕する還元率とカード仕様

Samsung Galaxy Cardの報酬構造は、サムスンのエコシステムに近い支払いほど還元率が高くなる仕組みになっている。Samsung.com、Samsung Experience Store、Shop App、Galaxy Store、Samsung Care+、Secure Wi-Fi、Smart TV Store、SmartThings Videosなど、サムスンからの直接購入で5%のキャッシュバックを獲得できる。これはApple Cardの直販還元率3%（Daily Cash）を上回る設定だ。

さらに、店舗でGalaxy端末をかざして支払う「Samsung Wallet」の利用では3%還元となり、Apple Payの2%を超える。Netflix、Disney+、Spotifyなどの対象ストリーミングサービスでは2%、その他のすべての利用で1%が還元される。

本カードは年会費無料、海外利用手数料無料で提供される。変動年利（APR）は信用度とプライムレートに基づき23.49%〜32.24%に設定されている。残高移行手数料は5%（最低5ドル＝約820円、1ドル=164円換算）、キャッシング手数料は5%（最低10ドル＝約1,640円）が適用される。

新規入会特典として、口座開設から90日以内に2,000ドル（約32万8,000円）以上を利用すると200ドル（約3万2,800円）のキャッシュバックが付与される。月額約667ドル（約10万9,400円）の計算となり、想定開始価格1,799ドル（約29万5,000円）の「Galaxy Z Fold 8」などの折りたたみ端末を予約購入すれば容易に達成可能だ。また、年間149.99ドル（約2万4,600円）の会員サービス「Samsung VIP Advantage」の購入や更新を本カードで行うと、20%の割引が適用される。

■Samsung Knoxによる高度なセキュリティ構造

Galaxy Cardは、カードの承認が降りた瞬間にSamsung Walletへ直接プロビジョニングされる。従来のクレジットカードのように物理カードを受け取って撮影したり番号を入力したりする手動の手順は不要だ。承認されると、決済資格情報がウォレットのEmbedded Secure Element（eSE）に直接送信される。

サムスンの多層セキュリティプラットフォーム「Samsung Knox」は、トークナイゼーション技術を用いて実際のカード番号や有効期限、セキュリティコードをデバイス固有のトークンに置き換える。店舗の端末にかざした際に送信されるのはこのトークンのみであり、加盟店に実際のカード情報が渡ることはない。

Galaxy S21以降の端末では、メインのAndroidプロセッサから物理的に孤立した専用プロセッサとメモリを持つ「Knox Vault」が暗号鍵や生体認証データを保護する。仮にメインOSが侵入を受けてもデータは保護された状態を保つ。Knox VaultはBSI PP0084に基づくCommon Criteria EAL4+規格の認証を受けており、決済資格情報を保持するeSEチップは電子パスポートと同等のEAL5+定格を持つ。取引の認証はARMのハードウェア分離技術「TrustZone」を介して行われる。

■米国市場での狙いと競合状況

2026年のデジタル決済業界データによると、米国内のSamsung Wallet利用者は約3,400万人であり、Apple Payの約8,700万人に大きく引き離されている。サムスンは、ウォレット決済への金融的インセンティブを付与することで、この格差を縮めようとしている。

Worldpayのレポート（American Banker引用）によると、POSにおけるデジタルウォレット決済は2025年から2030年にかけて年平均成長率11%で成長すると予測されている。一方、ライバルのApple Cardはパートナーの移行期にある。JPMorgan ChaseがGoldman SachsからApple Cardポートフォリオを取得する最終合意に達したと2026年1月に発表しており、200億ドル規模の残高移行には当局の承認を経て約24か月かかる見込みだ（Mastercardネットワークは継続）。

本カードの発行にあたり、サムスンがブランドとウォレット統合を担当し、Barclays US Consumer Bankが銀行インフラと信用審査、Visaが決済ネットワークを提供する体制をとっている。

■高APRがもたらす注意点と運用のポイント

高い還元率は魅力的だが、23.49%〜32.24%という変動APR（年利）は事前に確認すべき重要な数値だ。例えば、1,799ドル（約29万5,000円）の折りたたみ端末を購入して5%の還元（90ドル＝約1万4,760円相当）を得ても、年利28%（中間値）で2か月間残高を持ち越すと利息が約84ドル（約1万3,770円）発生し、還元分の価値がほぼ相殺される。最高金利の場合は利息が還元額を上回る。

金融の専門家は、還元カードの価値を享受できるのは毎月の請求額を全額支払うユーザーに限られると指摘している。また、Apple Cardは2019年のサービス開始以来遅延手数料を徴収していないが、サムスンは遅延手数料に関する規約を公開情報で明示していない。

毎月カード残高を全額支払う習慣のあるユーザーにとっては、一般的な1.5%還元のカードやApple Cardの3%/2%構造に比べて有利な選択肢となる。一方で、高額な端末購入後などに残高を持ち越す予定がある場合は、金利負担が還元額を上回るリスクがある。

■注目ポイントQ&A

●Samsung Galaxy CardとApple Cardの還元率の違いは何ですか？

Samsung Galaxy Cardはサムスンからの直接購入で5%、Samsung Walletの利用で3%、動画配信サービスで2%、その他で1%を還元します。Apple Cardの還元率は直販3%、Apple Pay利用2%、物理カード利用1%となっており、主要なカテゴリにおいてGalaxy Cardの方が高く設定されています。

●高めに設定されている年利（APR）は還元にどう影響しますか？

年利は23.49%〜32.24%の変動制です。毎月全額返済を行えば金利は発生せず高い還元を享受できますが、分割やリボ払いで残高を持ち越した場合、数か月で利息がキャッシュバック還元額を超えてしまう可能性があります。

●Samsung Knoxはカード決済をどのように保護していますか？

決済時には実際のカード番号ではなくデバイス固有のトークンが送信されます。情報はEAL5+認証を取得したeSEチップに格納され、Galaxy S21以降ではメインOSから物理的に独立した「Knox Vault」サブシステムによって暗号鍵や生体認証データが厳重に守られます。

●サムスン製品をあまり購入しない場合でもカードを作成するメリットはありますか？

店頭でSamsung Walletを使ってタッチ決済を行うことで3%の還元が得られるため、日常的な店舗決済用として一定のメリットがあります。ただし、サムスンのサービスや端末をあまり利用しない場合は、標準的な高還元率カードの方が有利になる場合があります。

元記事: Samsung Galaxy Card Launches: 5% Cash Back Tops Apple Card in Every Tier