Vodafone、AIとロボットアームで基地局アンテナを物理的に遠隔調整―現地作業を数週間から30分に短縮

Vodafoneは、AIアルゴリズムとロボットアームを組み合わせ、基地局アンテナの向きを物理的に遠隔調整する実証実験をアルバニアで開始した。従来はエンジニアの現地派遣や許認可手続きに数週間を要していた調整作業を、約20分から30分で完了できるようになる。既存設備を活用した低コストな通信品質の最適化手法として注目される一方、屋外での機械的耐久性や追従速度といった課題も存在する。

■ソフトウェア調整を超えた「Physical AI」の試み

Vodafoneはアルバニアにおいて、ソフトウェアのアップデートでは不可能な領域、すなわち基地局アンテナそのものを物理的に駆動させる実証実験を開始した。2026年7月21日に同社の公式ニュースルームで発表されたこの試みは、自社開発のAIアルゴリズムと韓国HUMAX Networks製のロボットアームを組み合わせたものだ。エンジニアが塔に登ることなく、4Gおよび5Gの信号を顧客の需要が最も高い方向へ自動で振り向ける。

従来の基地局でアンテナの角度を手動調整する場合、道路規制の許可取得やサイト所有者との調整、大型設備の搬入、天候待ちなどが重なり、技術者が現場に足を踏み入れるまでに数週間から数か月かかることも珍しくなかった。それに対し、このシステムによる物理駆動のプロセスは20分から30分程度で完了する。

Vodafoneでモバイルアクセスエンジニアリングディレクターを務めるフランシスコ・“パコ”・マルティン・ピニャテリ（Francisco 'Paco' Martin Pignatelli）氏は、「これは通信業界におけるPhysical AIの初期事例だ。AIアルゴリズムがネットワーク需要を分析して自律的な意思決定を行い、人の手を介さずに無線アンテナを調整してカバーエリアと容量を最適化する」と述べている。

■既存設備を活かす「第3の選択肢」

既存の電子制御技術が存在する中で、なぜ物理的にハードウェアを動かす必要があるのか。その理由は、現在の通信インフラの構成とコスト構造にある。

基地局の信号方向を調整する既存技術には大きく2つある。1つはリモート・エレクトロニカル・ティルト（RET）であり、内部の放射エレメントの位相を変えることで、アンテナ自体を動かさずに電波の垂直方向の傾き（チルト）を電子的に変更する。もう1つはMassive MIMOに代表されるアクティブ・アンテナ・システムであり、多数のエレメントをデジタル計算で制御し、ミリ秒単位でビームを意図した方向へ向けることができる。

Vodafoneが推進する「RoboRAN」は、そのどちらとも異なる。アンテナユニット全体を機械的に回転・傾斜させる手法であり、一見すると大雑把なアプローチに見えるが、RETやMassive MIMOでは経済的に解決できない課題を埋める役割を果たす。

現在敷設されているマクロネットワークの大部分は、Massive MIMOのような高度なデジタルビームフォーミング機能を持たない従来のパネルアンテナで構成されている。RETでは垂直方向の傾きは変えられても、水平方向（方位角）の向きを変えることはできない。これらをすべてMassive MIMOに置き換えるには途方もない設備投資が必要となる。RoboRANは、既存のアンテナにロボットアームを取り付けてAIに操作させることで、設備投資を大幅に抑えつつ自動調整を実現する第三の道を提供する。

なお、Vodafoneは将来的なアプローチとして、ユニット全体ではなくアンテナ内部の小さな部品を可動させて電波を変更する技術へ移行することを示唆している。現在の全可動型システムは、次世代アンテナ設計が成熟するまでの過渡期的なソリューションという位置付けだ。

■AIブレーンによる意思決定メカニズム

RoboRANの「AIブレーン」と呼ばれるシステムは、3GPP Release 8で標準化された自己組織化ネットワーク（SON）アルゴリズムを拡張したものだ。従来のSONは送信出力やハンドオーバーパラメーターといったソフトウェア設定の自動調整にとどまっていたが、RoboRANは自律最適化のループを物理的な駆動メカニズムにまで拡張した点に新しさがある。

アルバニアのティラナでの実証例では、日中の時間帯に商業施設へ向けてアンテナを配置し、端末から得られる電界強度やスループット、接続密度などのデータに基づいてトラフィックを集中的にカバーする。夕方になり買い物客が住宅街へ移動すると、アルゴリズムは需要の変化を検知してロボットアームに再配置命令を出す。20分から30分という可動時間は、物理的な限界ではなくモーターの消費電力を抑えるための意図的なペース配分である。

さらに、天候も調整の変数として組み込まれている。晴天時には屋外での利用に電波を集中させ、雨天時には建物内への浸透深度を高めるよう旋回させる。ミッドバンド以上の高周波数帯5G電波は4Gよりも建造物による減衰が大きいため、実用性の高い制御手法となる。

このアルゴリズムは、O-RAN Allianceのアーキテクチャに準拠したVodafone全体のオープン規格プラットフォームに統合されている。RAN Intelligent Controller（RIC）を通じて、送信出力調整と同じ制御レイヤーからロボットアームのモーター駆動命令を発行できる仕組みだ。

■物理駆動アプローチが抱える技術的制約

物理的に駆動させる手法には明確なトレードオフが存在する。

屋外の塔上に設置された機械的アクチュエータは、温度変化、風荷重、着氷、湿気などの厳しい環境に晒される。これらは電子制御システムには存在しない機械的な故障モードを引き起こす可能性がある。専門メディアのコミュニティでも「苛酷な環境下で稼働する機械構造は、新たな障害ポイントになり得る」との懸念が示されている。

また、応答速度の遅さも制約の1つだ。20〜30分かかる位置調整は、日中の行動パターンに応じた数時間単位の変動には適しているが、数秒単位で動作するソフトウェア調整やミリ秒単位で動作するMassive MIMOのビームフォーミングには及ばない。突発的な人出の集中に対してはソフトウェアレイヤーでの最適化が優先され、RoboRANは定常的・構造的なカバーパターンの変更を担うことになる。

さらに、アンテナ全体を動かす場合、すべての周波数帯が同時に回転してしまう。周波数帯やユーザーごとに独立したビームを同時に最適化できるMassive MIMOと比べると、きめ細やかさの面で制限がある。

■通信インフラ分野におけるPhysical AIの台頭

Vodafoneが展開するこの試みは、Physical AIの領域における具体的な応用例といえる。Physical AIは、NVIDIAのジェンスン・フアン（Jensen Huang）CEOがGTC 2025で広めた概念であり、デジタル空間にとどまらず、ロボティクスを通じて物理世界を認識・推論・行動するAIシステムを指す。

従来、Physical AIはヒューマノイドロボットや自動運転車、産業用アームなどが中心であったが、RoboRANは受動的な通信インフラにAI駆動のアクチュエータを付加し、動的な応答性を持たせるという新たな用途を示している。

通信ネットワーク運用におけるエージェンティックAIの市場規模は、2025年の約9億ドル（約1,476億円）から2034年には約187億ドル（約3兆668億円）に達すると予測されており、年平均成長率は約38%に上る。TM Forumの調査では、事業者の75%が2026年に自律型ネットワークへの投資を増やすと回答し、81%が2030年までに完全自律に近い「レベル4」の達成を目指している。一方で、Accentureの2026年の調査によると、現実には79%の事業者が依然として手動運用の多い「レベル0」または「レベル1」にとどまっているのが現状だ。

■自律型アンテナプラットフォームの展望

RoboRANは孤立したプロジェクトではない。Vodafoneが昨年から開始した、新設アンテナへのGPSガイド付き衛星センサーの搭載といった施策の延長線上にある。目的は現地での手動検査の手間を省き、最適な設置精度を遠隔確認することだ。

Vodafoneは、物理駆動を含む自律型アンテナ制御をグループ全体のO-RANプラットフォームへ組み込む計画を進めている。標準化されたインターフェースを通じてソフトウェアアプリから物理的な位置制御が可能になれば、開発された最適化アルゴリズムからロボットアームを容易に操作できるようになる。

同社は、数か月以内に同様の自律型アンテナ製品が商用化レベルに達すると見込んでいる。これには全可動型だけでなく、より省電力で同等の最適化効果を得られるアンテナ内部部品の可動型アプローチも含まれる。

ティラナでの実証実験は単一の基地局で行われたものだが、AIを用いた自律的メカニズムによって人間による現地作業を代替できるという検証結果をもたらした。ネットワーク運用において最大のコスト要因であるRAN（ラジオアクセスネットワーク）は、総所有コスト（TCO）の約60〜65%を占める。信頼性と経済性が実証されれば、ヨーロッパとアフリカの複数国にまたがる同社の既存基地局において、運用コストの劇的な削減につながる可能性がある。

■注目ポイントQ&A

●Remote Electrical Tilt（RET）などの既存技術とRoboRANの違いは何ですか？

RETはアンテナ内部のエレメントの位相を変えることで垂直方向の傾き（チルト）のみを電子的に調整し、アンテナ自体は物理的に動きません。またMassive MIMOはデジタル計算で全方向に細いビームを向けられますが、設備全体の買い替えが必要です。RoboRANはロボットアームでアンテナ全体を物理的に回転・傾斜させるため、水平方向の調整も可能であり、既存のパネルアンテナを低コストで活かすことができます。

●物理的なロボットアームを使用することによる実用上の制限は何ですか？

主に3つの制限があります。1つ目は風雨や氷結などの屋外環境に晒されることによる機械的な故障リスク、2つ目は位置変更に20〜30分かかるため急激な人出の変化には即座に対応できない点、3つ目はアンテナ全体を動かすため全周波数帯が一括で回転してしまう点です。

●この技術はいつ頃本格的に商用化される予定ですか？

Vodafoneは2026年7月の発表から数か月以内に同様の自律型アンテナ製品が商用利用可能になると見込んでいます。まずは過渡期的な全体可動型から始まり、将来的には内部パーツのみを動かす高効率な次世代アプローチへと移行していく見通しです。

元記事: Vodafone AI Mast Physically Steers Antenna in Minutes, Cutting Weeks-Long Engineer Visits