Meta、VRでの児童搾取を米議会に告発した研究者2名を解雇か

Metaの仮想現実（VR）プラットフォーム内で児童が性的搾取を受けていると米議会に告発した2人の研究者が、同社から解雇されていたことが明らかになった。これを受け、米上院司法委員会のチャック・グラスリー委員長は2026年7月22日、Metaのマーク・ザッカーバーグCEO宛てに解雇の経緯を説明するよう求める書簡を送付し、8月5日を回答期限に設定した。この書簡は、ソーシャルメディアが児童に与える悪影響に関する上院公聴会の5日前に送られたものであり、同公聴会ではMetaの幹部が証言するとみられている。

■内部告発と解雇の経緯

解雇されたのは、Joshua DeFriez氏とWilliam Sevedge氏の2名だ。両氏は、Horizon WorldsなどのVR製品を担当するMetaのReality Labs部門でユーザーエクスペリエンス（UX）研究者として勤務していた。両氏は、MetaのVR空間内で児童が性的搾取やハラスメント、グルーミングの被害に遭っていることを示す社内調査を同社が組織的に隠蔽したと主張し、2025年5月に米議会へ正式な情報開示を行った6人の従業員グループのメンバーだった。両氏の代理人弁護士が2026年7月1日にグラスリー委員長および上院司法委員会のディック・ダービン筆頭委員宛てに送付した書簡には、それぞれの解雇の状況が記されている。DeFriez氏はVR製品の調査に携わり、Sevedge氏はMetaのウェアラブル製品を担当していた。弁護士によれば、両氏はいずれも一貫して極めて優秀な人事評価を受けていたという。

MetaはDeFriez氏を2026年1月13日に解雇し（3月20日付で発効）、Sevedge氏を2026年5月20日に解雇した。Sevedge氏の解雇は、業務上の調査プロジェクトで出張する予定だった当日に、直属の上司も知らないまま突然行われた。代理人弁護士によれば、両氏はそれぞれの解雇時期において、チーム内で唯一レイオフの対象となったメンバーだった。弁護士の書簡によると、Metaはいずれのケースでも「組織再編」を理由に挙げている。

■内部告発者が議会で語った内容

2025年9月、同じ内部告発グループのメンバーであるJason Sattizahn博士とCayce Savage氏の2名が、「隠された害悪：Metaが児童の安全に関する調査を隠蔽したとする内部告発者の主張の検証」と題された上院司法委員会のプライバシー・技術・法律小委員会で公に証言した。当時、DeFriez氏とSevedge氏は匿名のままだったが、その後、弁護士の提出書類を通じて身元が明らかになった。

この公聴会での証言は詳細なものだった。Sattizahn氏は、ドイツで行われたインタビューの録音データを削除するよう命じられたと述べた。その録音では、10歳の弟がMetaのVRヘッドセット上で見知らぬ人物から何度も性的な誘いを受けたと10代の少年が語っていたが、最終的な調査報告書からはこの児童の証言が完全に除外されていた。VRにおける若年層の安全調査を主導していたSavage氏は、Metaの法務部門が、MetaのVR空間内での未成年者に対する性的搾取、ハラスメント、虐待を示すデータの収集を改ざん、削除、または阻止するために日常的に介入していたと述べた。同氏の証言によると、Metaの弁護士は研究者に対し、機密性の高い調査結果を「社会問題プロトコル」と呼ばれる審査プロセスにかけるよう要求していた。これは事実上、児童、人身売買、自殺、摂食障害、いじめに関する調査を法務部門が審査することを意味していた。このプロトコルに基づき、弁護士らは秘匿特権（弁護士・依頼人間秘匿特権）を行使して、開示対象となる記録から調査結果を削除していたという。

Savage氏によるMetaのペアレンタルコントロール（保護者による制限機能）への評価は辛辣だった。同社の社内調査でも、これらの機能は「効果がなく、十分に活用されていない」と結論付けられていたが、この評価はMetaが保護者や議会に向けて同ツールをアピールしていた内容と矛盾するものだった。

6人の内部告発者が議会に行った当初の開示文書では、Metaが「内部告発者を『情報漏洩者（リーカー）』として信用を失墜させ、中傷する長期的なキャンペーン」を行っていたと主張している。グラスリー委員長の書簡は、The Vergeが2025年2月に報じた記事を引用している。その記事の中で、Metaの最高技術責任者（CTO）であるAndrew Bosworth氏は従業員に対し、「情報が漏洩したとき、多くの人は『ああ、なるほど、これが漏洩したのだから、状況を変えるよう我々に圧力がかかるだろう』と考えることが多いと思う。しかし、その逆になる可能性の方が高い」と語っていた。

■Metaはいかにして匿名の研究者を特定したか

2026年7月1日にグラスリー委員長とダービン筆頭委員に送られた弁護士の書簡では、Metaが匿名であったDeFriez氏とSevedge氏をどのように特定したかが技術的な詳細とともに説明されている。

内部告発者たちは偽名で情報を提出しており、議会の開示文書ではDeFriez氏が「チャーリー」、Sevedge氏が「デルタ」とされていた。しかし、Metaは社内の文書アクセスシステムを維持しており、どの従業員がどのファイルにアクセスしたかというメタデータを、従業員固有の識別子を電子透かしとして使用して保存していた。The Washington Postが2025年9月にMetaのVR児童安全隠蔽に関する調査報道を掲載した際、2023年にDeFriez氏個人に宛てて送信された社内メッセージがそのまま引用されていた。そして、ジャーナリストからのコメント要請の一環として、Metaにはその元の文書が提供されていた。弁護士によれば、Metaは委員会に提出された文書のタイトルからも内部告発者を追跡することができたという。さらに提出書類には、Metaが内部告発者と疑われる人物を監視するために、従業員のコンピュータのカメラにリモートアクセスする機能を持っていたとも記されている。

2025年11月、MetaはSattizahn氏に対し内部告発者の身元に関する尋問を行ったが、裁判所はSattizahn氏の異議を認めた。2026年2月には、ニューメキシコ州対Metaの裁判におけるSattizahn氏への反対尋問を利用して、「チャーリー」と「デルタ」の身元を確認しようと試みた。

弁護士らは、こうした動きがMetaの動機を示していると主張し、「Metaが彼らを解雇の標的にしたのは、彼らがこれらの深刻な問題を上院司法委員会に報告した内部告発者だったからだ」と述べている。

■COPPAと「知ること」の代償

内部告発者たちの情報開示の核心にある法的理論は、個々の隠蔽事例をめぐる物語にとどまらず、さらに広い射程を持つ。連邦法である児童オンラインプライバシー保護法（COPPA）は、オンラインサービスの運営者に対し、13歳未満の児童から個人情報を収集する前に、検証可能な保護者の同意を得ることを義務付けている。この法律は、プラットフォームが13歳未満の児童の存在について「実際の知識（actual knowledge）」を持っている場合に適用される。

この発動条件が、MetaにとってHorizon Worldsに児童が存在するという記録の作成を避ける構造的なインセンティブを生み出した。内部告発者たちは、MetaがCOPPAを遵守するのではなく、研究者に対して児童の存在を示す記録を作成しないよう指示することでこの矛盾を解決しようとしたと主張している。マーキーとキャスターが連邦取引委員会（FTC）に宛てた書簡によれば、少なくとも1つの記録された事例において、Metaの弁護士がUX研究者に対し、「規制上の懸念があるため」児童がMetaのVRデバイスを使用していることを示すデータの収集を避けるべきだと助言していた。また、7月1日付の弁護士書簡によると、別の事例では、DeFriez氏のマネージャーが同氏に対し、従業員のコミュニケーションに対する検閲について社内で苦情を申し立てたことを理由に、人事部が7カ月間にわたって同氏を監視していたと告げたという。この監視は、2025年9月のThe Washington Postの報道後に加速したとされている。

児童擁護団体Fairplayは2025年4月、FTCに正式な苦情を申し立て、この意図的な記録不作成のパターンはCOPPA違反の証拠にとどまらず、それ自体がCOPPA違反を構成すると主張した。Fairplayの研究者が2024年7月から2025年4月にかけての調査でHorizon Worlds内で遭遇した510人のユーザーのうち、3分の1にあたる170人が、声の響きから明らかに児童であった。一般ユーザーと同じようにプラットフォームに参加するMeta独自の「コミュニティガイド」も、それらの児童の存在を認識し、交流していた。FTCへの苦情申し立てでは、自社の代表者が児童の存在を知っているプラットフォームが、児童の存在に関する「実際の知識」がないと主張することはできないと論じている。

特にVRにおいては、ハードウェアの性質上、COPPAのコンプライアンス課題はさらに複雑になる。Meta Questヘッドセットは共有デバイスであり、大人が家庭用に購入し、児童は親や家族のアカウントを通じてログインしてアクセスする。誕生日入力やクレジットカードの紐付けといった標準的な年齢確認メカニズムは、デバイス自体が共有されている場合には機能しない。また、VRで収集されるデータの種類は、身体の動き、音声録音、アイトラッキング（視線追跡）データ、環境マッピングなど、一般的なアプリが収集するものを超えており、コンプライアンスに違反した収集が行われた場合のリスクは、従来のソーシャルプラットフォームよりも高くなる。

Metaはこれらの構造的な問題を解決していない。ニューヨーク大学とノースイースタン大学の共同プロジェクトであるCybersafety Research Centerが2026年6月に発表した調査では、主要プラットフォーム全体で宣伝されている86の児童安全機能をテストした結果、各プラットフォームで少なくとも50パーセントの失敗率が確認された。2026年3月のカリフォルニア州議会の背景説明資料は、この問題を端的に要約し、未成年者向けのオンライン安全管理機能は「十分に活用されておらず、操作が難しく、しばしば効果がなく、プラットフォーム間でサイロ化されている」と指摘している。

■3億7500万ドルの評決とコンプライアンス違反のパターン

議会での追及の激化は、Metaに対する法的な敗北が重なる背景の中で起きている。2026年3月、サンタフェの陪審員は、Metaが自社プラットフォームの安全性について消費者を誤認させ、捕食者から児童を保護しなかったとして、ニューメキシコ州の消費者保護法に故意に違反したと認定し、同社に3億7500万ドル（約615億円、1ドル=164円換算）の民事制裁金の支払いを命じた。児童の安全に関する主張で、州が主要なテクノロジー企業に対して裁判で勝訴したのはこれが初めてだった。差し止め命令と最大10億ドル（約1640億円）の追加制裁金を求めるこの裁判の第2段階は現在も進行中である。

これとは別に、41州の司法長官が、Metaが未成年者を依存させるようにプラットフォームを設計したとする主張に基づき、最大1.4兆ドル（約229兆6000億円）の罰金を求める訴訟を起こしており、2026年8月にオークランドで裁判が予定されている。

グラスリー委員長の7月22日の書簡は、彼がこれらの法的手続きを議会調査の背景として捉えており、代替手段とは見なしていないことを明確にしている。同氏は、Horizon WorldsにおけるCOPPAコンプライアンスから、感情的に脆弱な10代の若者を狙ったターゲティング広告、Metaの生成AIチャットボットと未成年者とのやり取りに至るまで、2025年4月に遡る過去の監督要求に対し、Metaが十分に回答していないと指摘した。

VR内部告発者の実質的な主張に対するMetaの公式な回答は、2025年9月の公聴会以来一貫している。The Washington Postの報道によれば、広報担当のDani Lever氏は、これらの主張は「あらかじめ決められた誤ったシナリオに適合させるためにつなぎ合わされたいくつかの例」にすぎないと述べている。同社は、若者の安全やウェルビーイングに関する研究を含め、2022年以降に承認したとする180件以上のReality Labsの社会問題に関する調査研究を提示している。

■MetaのVRを利用する児童の保護者が知っておくべきこと

一連の情報開示とその後の法的記録により、Meta QuestヘッドセットやHorizon Worldsを利用する児童の保護者が理解しておくべきいくつかの具体的な事実が明らかになっている。

Metaが隠蔽しようとした自社の社内調査では、VRデバイスのペアレンタルコントロールが「効果がなく、十分に活用されていない」ことが判明していた。Cayce Savage氏は2025年9月の証言で、ソーシャルVR空間にいる児童は不適切なコンテンツに遭遇する可能性が高いと述べた。これは仮説ではなく、若年層の安全研究者としての彼女自身の経験に基づいた主張である。

Metaは2024年11月、Questに10〜12歳向けの児童専用アカウントを導入し、保護者の管理を必須とした。しかし、Fairplayの調査によると、直近の2025年4月の時点でも、Horizon Worldsの標準的な大人用アカウントでその年齢制限を大きく下回る児童の存在が確認されている。さらに、Metaの従業員自身（2022年10月の社内テストセッションに参加した上級幹部を含む）が同空間で児童に遭遇した際、問題に対処するのではなく、会議を閉鎖された空間に移動させていたことも判明している。

7月1日に提出された弁護士の書簡はまた、Metaが従業員のカメラにリモートアクセスし、従業員識別子によってすべてのファイルアクセスを追跡する技術的能力を持っていることを明らかにしている。同社は、誰が議会に協力したかを特定する目的で、自社の研究者に対してこれらのツールを展開したとみられている。

■5日後に迫る上院公聴会

7月22日のグラスリー委員長の書簡は、Metaが特定の期限を伴う監督圧力の集中に直面しているタイミングで送付された。ソーシャルメディアプラットフォームが若年層ユーザーに与える悪影響に関する上院司法委員会の公聴会は、5日後の7月28日に予定されている。グラスリー委員長は当初、Meta、Google、TikTok、Snapの最高経営責任者（CEO）を招待し、ソーシャルメディアが「ビッグ・タバコ（大手タバコ産業）の瞬間」に直面しているかどうかを検証する公聴会として位置づけていた。その後、報じられているところによれば、ホワイトハウスの介入によりMetaのマーク・ザッカーバーグCEOとGoogleのスンダー・ピチャイCEOは出席を免れ、代わりに各社の下級幹部が証言する予定となっている。

7月28日の公聴会より後に設定された8月5日というグラスリー委員長の回答期限は、公聴会での証言によって問題がうやむやにされる前に、DeFriez氏とSevedge氏の解雇に関する正式な書面による説明を記録として提出するようMetaに事実上求めている。また、未解決となっている過去のすべての監督要求に対する完全な回答も改めて要求している。

Whistleblower AidのCEOであるLibby Liu氏は、7月22日に発表した声明で、「JoshとWillは、他の4人の内部告発者とともに、合法的かつ責任ある形で勇敢に名乗りを上げ、Metaが児童に与えている害を暴露した」と述べた。「Metaが経済的利益の追求のために児童を搾取していることに対し、責任を問われるべき時期はとうに過ぎている」

Metaが、2025年4月以降に示してきた部分的な対応ではなく、実質的な回答を提供するかどうかが、今回の追及の激化によって何かが変わったかどうかの試金石となるだろう。裁判所が命じた3億7500万ドルの評決は、Metaの公式な立場を変えなかった。招待されたCEOの出席を同社が首尾よく回避した上院公聴会も同様だった。グラスリー委員長が設定した8月5日の期限は、議会が次のステップを決定する前、そして1.4兆ドルを巡るオークランドでの裁判が始まる前に、同社に回答する最後の機会を与えている。

■注目ポイントQ&A

●Metaはなぜ2人の内部告発者、Josh DeFriez氏とWill Sevedge氏を解雇したのですか？

Metaは、両氏の解雇は「組織再編」によるものであり、業績を理由にポジションが廃止されたわけではないと説明しています。一方、DeFriez氏とSevedge氏、および彼らの代理人弁護士（Whistleblower AidおよびKatz Banks Kumin LLP）は、解雇は上院司法委員会への協力に対する報復であると主張しています。両氏は同委員会に対し、MetaのVR部門における安全上の欠陥を指摘する匿名の情報開示を行っていました。両氏は、Metaの社内文書の電子透かしシステムとファイルアクセスのメタデータを通じて特定されました。弁護士によれば、Metaは議会に協力した内部告発者を追跡するために、これらのシステムを意図的に使用したとされています。

●COPPAとは何ですか？また、児童ユーザーのデータを意図的に避けることがなぜ違反になる可能性があるのですか？

COPPA（1998年児童オンラインプライバシー保護法）は、オンラインプラットフォームに対し、13歳未満の児童から個人情報を収集する前に検証可能な保護者の同意を得ることを義務付けており、プラットフォームが児童の存在について「実際の知識」を持っている場合に適用されます。内部告発者たちは、Metaがこの「実際の知識」の基準に抵触するのを避けるため、Horizon Worlds上の児童の存在を示す記録を作成しないよう研究者に指示したと主張しています。擁護団体FairplayはFTCに対し、この意図的な記録不作成自体がCOPPA違反であると主張しています。つまり、自社の代表者が観察した証拠を無視するよう従業員に組織的に指示することで、プラットフォームが「知らなかった」と言い逃れすることはできないという論理です。

●子供にMeta QuestヘッドセットやHorizon Worldsを使用させている保護者は、今何をすべきですか？

Metaの社内調査でも、VRデバイスのペアレンタルコントロールは「効果がなく、十分に活用されていない」ことが判明しています。2026年6月の独立した調査では、主要プラットフォームの安全機能はテスト時に半分以上の確率で機能しないことがわかりました。これらの結果を踏まえ、保護者は、Meta Questのいかなるペアレンタルコントロール設定も、Metaが公に主張しているような保護を現状では提供していないことを認識すべきです。現実的な対策としては、オープンなソーシャル空間ではなく、既知の連絡先との閉鎖されたプライベートなVRセッションに子供の利用を制限すること、ハードウェアにはスマートフォンのようなリモート監視機能がないため、ヘッドセット内での子供の活動を直接監視すること、そして、大人用アカウントを使用した未成年者からMetaが収集した可能性のあるデータの削除を要求する保護者の権利について、FTCのCOPPAガイダンスを確認することなどが挙げられます。デバイスは家庭内での共有利用を前提に設計されており、どのユーザーが装着しているかを確実に検証できないため、技術的な緩和策だけではこの構造的な問題を完全に解決することはできません。

●Metaは児童の安全に関連して他の法的措置に直面していますか？

はい、複数の方面で直面しています。2026年3月、ニューメキシコ州の陪審員は、Metaがプラットフォームの安全性について消費者を誤認させ、捕食者から児童を保護しなかったとして、同州の消費者保護法に故意に違反したと認定し、3億7500万ドルの民事制裁金の支払いを命じました。これは、児童の安全に関する主張で主要なハイテク企業に対して州裁判所が下した初の評決です。Metaはこの評決に異議を唱え、控訴する方針です。また、41州の司法長官の連合が、Metaが未成年者を依存させるようにプラットフォームを設計したとする別の主張に基づき、最大1.4兆ドルの罰金を求める訴訟を起こしており、2026年8月にオークランドで裁判が予定されています。FTCも、MetaがHorizon Worldsを通じてCOPPAに違反したとする擁護団体Fairplayからの苦情を審査しています。本記事執筆時点で、これらの手続きはそれぞれ独立して進行中です。

元記事: Meta Fired Two Researchers Who Told Congress Children Were Exploited in Its VR