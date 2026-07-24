*09:26JST 米国株式市場は大幅続落、AI過剰投資や原油高を懸念



「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（23日）

JUL23

Ｏ 66200（ドル建て）

Ｈ 67135

Ｌ 65075

Ｃ 65440 大証比-960（イブニング比+45）

Vol 5934



JUL23

Ｏ 66315（円建て）

Ｈ 67090

Ｌ 65005

Ｃ 65395 大証比-1005（イブニング比+0）

Vol 26263

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（23日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル163.85円換算）で、東京エレク＜8031＞、スズキ

＜7267＞、ファナック＜6902＞などが上昇し、やや買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.27 -0.87 2338 4

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.24 -0.19 6749 -4

7

8035 (TOELY) 住友商事 9.77 -0.03 1601 -1

2

6758 (SONY.N) TDK 18.53 -0.54 3036

7

9432 (NTTYY) KDDI 17.46 -0.15 2861 -

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.87 -0.02 940 -6.

4

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.08 -0.46 4765 -4

1

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.55 -0.15 5751 18

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.29 5050 34

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.20 -0.47 6947 26

5

8001 (ITOCY) 丸紅 32.36 0.11 530 -

7

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.57 0.07 8659 -5

4

8031 (MITSY) 東京エレク 199.28 -5.25 65304 221

4

6098 (RCRUY) リクルートHD 15.00 0.00 12289 24

9

4568 (DSNKY) 第一三共 17.01 -0.05 2787 2

4

9433 (KDDIY) 関西電力 7.54 -0.09 2471 12

1

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.87 -0.14 972 -993.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.00 -0.60 1529 -1

9

7267 (HMC.N) スズキ 49.27 -1.17 2018 24.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.30 -0.45 6325 -4

8

6902 (DNZOY) ファナック 20.65 -0.31 6767 7

0

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.11 -0.24 7245 -10

8

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.00 -0.38 2622 -1

5

8411 (MFG.N) オリックス 40.10 -0.44 6570 1

8

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.53 -0.19 23807 -4

8

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.82 -0.05 5512 -4

6

7741 (HOCPY) キヤノン 27.50 -0.37 4506 1

0

6503 (MIELY) 三菱電機 68.80 -0.28 5636 4

0

6981 (MRAAY) 日東電工 19.93 -0.29 3266 -

1

7751 (CAJPY) 任天堂 10.48 -0.08 6869 -8

8

6273 (SMCAY) SMC 21.90 -0.15 71766 39

6

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.03 -0.05 330 5.

8

6146 (DSCSY) ディスコ 38.80 -2.80 63574 -583

6

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.55 -0.17 2056 -39.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 29.63 -0.32 4855 -6

3

6702 (FJTSY) 富士通 19.41 -0.72 3180 -6

0

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.27 -0.24 3693 -

7

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.86 -0.04 2435 -32.

5

8002 (MARUY) 三井物産 603.24 -0.49 4942 -3

0

6723 (RNECY) ルネサス 12.40 -0.53 4063 1

5

6954 (FANUY) 京セラ 22.39 -0.71 3669 1

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 22.98 -0.22 1883 -23.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 24.43 -1.09 4003 -4

0

6301 (KMTUY) 小松製作所 39.81 0.33 6523 -10

2

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.03 -0.15 3615 -1

8

6594 (NJDCY) 日本電産 3.79 0.01 2484 -9

1

6857 (ATEYY) シスメックス 9.15 -0.32 1499 -3

1

4543 (TRUMY) テルモ 13.05 -0.37 2138 -1

4

8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.32 -0.18 1855 -1.

5

（時価総額上位50位、1ドル163.85円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（23日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 5050 345

7.33

9433 (KDDIY) 関西電力 7.54 2471 121

5.15

6762 (TTDKY) アドバンテスト 185.20 30345 1220

4.19

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（23日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％

9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2405 -399 -1

4.23

6146 (DSCSY) ディスコ 38.80 63574 -5836 -

8.41



「米国株式市場概況」（23日）

ＮＹＤＯＷ

終値：51711.65 前日比：-506.93

始値：51755.54 高値：51885.14 安値：51542.06

年初来高値：53055.91 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25137.69 前日比：-553.21

始値：25245.54 高値：25358.28 安値：24954.77

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7408.30 前日比：-90.66

始値：7418.29 高値：7450.12 安値：7376.00

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.166％ 米10年国債 4.692％

米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は506.93ドル安の51711.65ドル、ナスダックは5

53.20ポイント安の25137.70で取引を終了した。

検索グーグル運営するアルファベット（GOOG）や電気自動車メーカーのテスラ（TSL

A）決算を受け人工知能（AI）過剰投資懸念が再燃したほか、トランプ米大統領の対

イラン大規模攻撃警告を受けた原油高が警戒され、寄り付き後、下落。雇用関連指

標が堅調で連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利上げ確率上昇で相場は続落した。

終日軟調に推移し、終了。セクター別では自動車・自動車部品が大きく下げた。

防衛のロッキード・マーチン（LMT）やRTX（RTX）は対イラン戦争を受けた連邦防衛

費増強計画が奏功し、第2四半期決算で内容が予想を上回ったほか、両社とも通期見

通しを引き上げ、上昇。高品質のシアターシステム設計・製造するアイマックス（I

MAX）は新作映画の公開後の週末世界興行収入が過去最高を記録したことが支援し、

下半期の業績に強気の見方を示し、上昇。

鉄鋼メーカーのクリーブランド・クリフス（CLF）は鉄鋼価格の上昇や需要の改善が

奏功し、第2四半期決算での純損失縮小や売り上げ増を好感し、上昇。ワイヤレスネ

ットワーク会社のTモバイル（TMUS）は契約者数の伸び鈍化が嫌気され、下落。検索

グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は四半期決算で示されたAI投資拡大計

画が警戒され売られた。電気自動車メーカーのテスラもAIを含めた設備投資大幅拡

大が警戒され、大幅安。

北海ブレントは2カ月ぶり100ドル台に達した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》