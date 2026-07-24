*08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体株の動向に振らされやすい需給状況～

24日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■半導体株の動向に振らされやすい需給状況

■ディスコ、1Q営業利益 42.2％増 490億円

■KDDI＜9433＞年内にもAIモデル実証、ドローン画像解析に特化

■半導体株の動向に振らされやすい需給状況

24日の日本株市場は売り先行で始まった後は、半導体株の下げ止まりを見極めながらの相場展開になりそうだ。23日の米国市場はNYダウが506ドル安、ナスダックは553ポイント安だった。イエメンの親イラン武装勢力フーシ派が紅海でサウジアラビアの原油タンカー2隻を攻撃したと報じられた。中東情勢の緊迫化で原油先物価格が上昇したことが重荷になった。



また、22日夕に決算を発表したアルファベットやテスラが売られたことで、AI過剰投資への懸念から主力株に売りが広がった。シカゴ日経平均先物は大阪比955円安の65395円。円相場は1ドル＝163円80銭台で推移。



日経平均株価は、シカゴ先物にサヤ寄せする形で売りが先行して始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで6万5530円まで買われる場面もみられたが、米国市場の取引開始後は下へのバイアスが強まり、一時65000円まで売られた。ボリンジャーバンドの-1σ（65510円）に抑えられる形からの調整により、-2σ（64360円）辺りが射程に入ってきた。



米国では主要企業の決算発表が本格化するなか、アルファベットやテスラについては、前日の時間外取引で下落していたこともあり、想定された動きであろう。一方で、23日取引終了後に決算を発表したインテルは予想を上回る内容だったことで、時間外取引で買われている。



そのため、売りが先行するものの、売り一巡後は押し目狙いの買いも意識されやすい。昨日はキオクシアホールディングス＜285A＞、東京エレクトロン＜8035＞が下落に転じており、本日も指数インパクトの大きい半導体やAI関連株の値動きをにらみながらの相場展開になりそうだ。



前日の東証プライムの売買高は7日ぶりに20億株台を割り込んでいた。本格化する決算シーズンに入るなかで、決算内容を見極めたいとする模様眺めムードは強まりやすいだろう。そのなかで、前日にはアドバンテスト＜6857＞が1社で日経平均株価を支える形だったこともあり、半導体やAI関連株に振らされやすい需給状況であろう。そのほか、中東情勢の緊迫化による原油高を背景に、資源株などはピンポイントで物色されそうである。



なお、昨夕決算を発表したところでは、キングジム＜7962＞、SE H＆I＜9478＞、KOA＜6999＞、アーバネット＜3242＞辺りが注目されそうだ。

■ディスコ、1Q営業利益 42.2％増 490億円

ディスコ＜6146＞が発表した2027年3月期第1四半期の連結業績は、売上高が前年同期比27.1％増の1143億800万円、営業利益は同42.2％増の490億3300万円だった。生成AIの需要拡大を背景にデータセンタ向け投資が継続し、先端ロジックやHBM(高帯域幅メモリ)などの高性能半導体向け需要が高水準で推移した。精密加工装置の出荷は高性能半導体向けの高付加価値製品を中心に好調に推移し、消耗品である精密加工ツールの出荷も顧客の設備稼働率等に連動して高水準の推移となった。

■前場の注目材料

強気材料

・日経平均株価は上昇（66422.60、+307.00）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・KDDI＜9433＞年内にもAIモデル実証、ドローン画像解析に特化

・三井不動産＜8801＞物流施設事業で内外開発88件、累計投資1.4兆円

・パナソニックHD＜6752＞男性用化粧品参入、美容家電ブランドに追加

・住友商事＜8053＞住商アグロインター、社長・宇野正人氏、農薬、アジア向け攻勢

・三井物産＜8031＞米ペンスキー傘下の車販社に非公開化を提案

・山口FG＜8418＞大学発新興向けファンド、地元6県対象

・日立建機＜6305＞社長・先崎正文氏、5000億円投資、北米攻勢

・エクセディ＜7278＞消防ドローン開発加速、モリタHDに協力

・栗本鉄工所＜5602＞IHIが粉体関連売却、設備事業

・ジーダット＜3841＞アナログ半導体を自動設計、AIツール開発

・レゾナックHD＜4004＞窓口一本化、次世代車向け提案強化、開発の上流参画目指す

・グンゼ＜3002＞40年度の海外売上高比率30%に、東南アでアパレル拡販

・SGHD<9143>佐川急便、関東ハブ稼働、荷物集約、車両運行を最適化



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08:30 全国CPI(6月) 予想1.7％ 前回1.5％

・09:30 総合PMI(7月) 前回52.8

＜海外＞

・17:00 欧・ユーロ圏総合PMI速報値(7月) 前回50.0

・17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI速報値(7月) 予想51.7 前回51.4

・22:45 米・総合PMI速報値(7月) 前回51.9

・22:45 米・サービス業PMI速報値(7月) 前回51.2

・22:45 米・製造業PMI速報値(7月) 予想54.4 前回53.9

・23:00 米・新築住宅販売件数(6月) 予想61.5万件 前回58.0万件《YY》