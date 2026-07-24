リボミック、NEDO「量子・AI次世代技術創薬」の助成金2390万円確定

■累計5850万円の満額支援、27年3月期中間期に営業外収益計上

リボミック<4591>(東証グロース)は7月23日、NEDOの「量子・古典ハイブリッド技術のサイバー・フィジカル開発事業」で進めてきた「量子・AI次世代技術創薬」について、2025年度助成金2390万円(税込)が確定したと発表した。2023年度からの累計支援額は5850万円(税込)となり、採択時の予定額を満額受けた。

同社は産業技術総合研究所、早稲田大学と共同で同研究を推進した。量子・AIを活用した創薬研究の基盤技術を開発し、一部成果について特許出願を行ったほか、その他の成果も学術論文として公表する準備を進めている。

確定した助成金は2027年3月期第2四半期に営業外収益の助成金収入として計上する。5月14日に公表した2027年3月期通期業績予想には織り込み済みとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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