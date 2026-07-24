大塚商会、「業務プロセス自動化　AIサービス」を開始、価格30万円から

■バイブコーディングで短期開発、提供開始12カ月で100社を販売目標

大塚商会<4768>(東証プライム)は7月23日、生成AIとの対話でプログラムを開発するバイブコーディングを活用した「業務プロセス自動化 AIサービス」を7月24日から提供すると発表した。価格は30万円からで、自動化対象業務の範囲や提供形態により異なる。提供開始から12カ月で100社の販売を目指す。

企業の業務課題をヒアリングし、帳票作成、データ連携、定型業務のエージェント化などの自動化プログラムを短期間で開発する。業務分析から自動化対象の選定、開発、既存システムとのAPI連携、導入後の運用支援や内製化支援まで一貫して対応する。

提供形態はSaaS型AIエージェントサービス、NVIDIA DGX Sparkをベースとするオンプレミス環境、Azure CSPの3方式。今後は業種別テンプレートを拡充し、顧客自身がバイブコーディングを実践するための内製化支援メニューも強化する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・ＦＩＦＡワールドカップ２０２６閉幕、８０１億ドル経済圏の勝者は――熱狂を利益に変えた関連株を検証（２０２６/７/２０）

・【株式市場特集】日銀の独立性が焦点、銀行株に「補助エンジン相場」の余地（２０２６/７/１３）

・【株式市場特集】変わるバリュー株の条件（２）――異色投資は企業価値を高めるか（２０２６/７/１１）

・【株式市場特集】変わるバリュー株の条件（１）――系統用蓄電所に広がる成長機会（２０２６/７/１０）

