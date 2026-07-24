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JIA、ヨット・モーターボート販売のキーサイドを完全子会社化へ

2026年7月24日 07:07

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■7月29日に全株式取得予定、富裕層向け商材と金融ソリューションを拡充

　ジャパンインベストメントアドバイザー<7172>(東証プライム)は7月23日、ヨット・モーターボートや付帯用品の販売などを手掛けるキーサイドの全株式を取得すると発表した。取得株式数は6万1001株、取得後の所有割合は100%で、株式取得日は7月29日を予定する。

　キーサイドは1998年創業で、ヨット・モーターボートの販売、仲介、輸出入、艤装、メンテナンスなどを手掛ける。2025年11月期は売上高30億7200万円、営業利益1億9600万円、経常利益1億6800万円、当期純利益9000万円だった。

　取得価額は守秘義務により非公表だが、JIAの連結純資産の15%を超えない。顧客基盤を活用してキーサイドの販路を広げるとともに、金融ソリューションの品ぞろえや富裕層向け商材を拡充する。

　2026年12月期業績予想には今回の影響を織り込んでいないが、当期への影響は軽微と見込む。一方、通年寄与となる来期以降は相応の利益貢献を見込んでいる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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