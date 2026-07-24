ツカダ・グローバルHD、「雅叙園東京」のウエディング事業を受託

■2026年秋からブライダルフェア・結婚式の予約受付を開始

ツカダ・グローバルホールディング<2418>(東証スタンダード)は7月23日、傘下のベストブライダルが「雅叙園東京」の婚礼部門を受託し、2026年秋からブライダルフェアと結婚式の予約受付を開始すると発表した。雅叙園東京はヒルトンが7月27日から営業を開始する。

施設は出雲大社の神々を祀る2つの神殿と2つの独立型チャペルを備え、神前式、教会式、人前式に対応する。披露宴会場は6人規模から大空間まで17室を用意し、正餐形式では最大430人を収容する。一棟貸し切りレストランも備える。

ベストブライダルは全国16店舗のゲストハウス運営に加え、ストリングスホテル名古屋のホテル事業、国際文化会館やグランドプリンスホテル大阪ベイの婚礼受託サービスを展開している。今回の受託を通じて婚礼事業の運営基盤を広げる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・ＦＩＦＡワールドカップ２０２６閉幕、８０１億ドル経済圏の勝者は――熱狂を利益に変えた関連株を検証（２０２６/７/２０）

・【株式市場特集】日銀の独立性が焦点、銀行株に「補助エンジン相場」の余地（２０２６/７/１３）

・【株式市場特集】変わるバリュー株の条件（２）――異色投資は企業価値を高めるか（２０２６/７/１１）

・【株式市場特集】変わるバリュー株の条件（１）――系統用蓄電所に広がる成長機会（２０２６/７/１０）

