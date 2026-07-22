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ＲＩＺＡＰグループ chocoZAPが国内2,000店舗突破、累計2,005店舗に
記事提供元：フィスコ
*15:25JST ＲＩＺＡＰグループ---chocoZAPが国内2,000店舗突破、累計2,005店舗に
ＲＩＺＡＰグループ＜2928＞は17日、子会社のRIZAPが運営するコンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」が、2026年7月17日（金）の新規6店舗の出店をもって国内2,000店舗を突破し、累計2,005店舗（フランチャイズ含む）となったと発表した。
同日オープンした新規6店舗は、「chocoZAP 吉野町一丁目店」「chocoZAP 熊本清水店」「chocoZAP 草加弁天一丁目店」「chocoZAP スプリングガーデン御代志店」「chocoZAP マツモト大井店」「chocoZAP マツモト新そのべ店」で、順調に店舗数を伸ばし、出店の勢いを加速させている
chocoZAPは「カンタン、便利、たのしい」をコンセプトに、日常生活に寄り添い健康習慣づくりをサポートする身近なコンビニジムとして展開している。同社は今後も、さらなる利便性の向上と国内8,000店舗の実現に向けた店舗展開を推進していくとしている。《AK》
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