北極の冬の海氷減少は止まっていなかった：2年連続の記録的減少で「一時停止説」が覆る

2020年代初頭に観測された北極の冬の海氷減少の「一時停止」は、温暖化による長期的な減少傾向が自然変動によって一時的に隠されていたに過ぎないことが明らかになった。サウサンプトン大学などの研究チームが発表した最新研究によると、2025年と2026年の冬に連続して記録的な低水準を記録したことで、数十年に及ぶ減少トレンドが統計的に裏付けられた。この結果は、今後の気候変動予測や地球規模の気象システムへの影響を評価する上で重要な意味を持つ。

■「一時停止」の幻想が打ち砕かれる

2020年代初頭、北極の冬 of 海氷に珍しい現象が起きているように見えた。数十年にわたり着実に続いてきた海氷の減少傾向が、緩やかになっているように観測されたのだ。衛星データによる測定では、減少の統計的有意性が失われつつあることが示されていた。一部の研究者は、注目を集めやすい夏ではなく、冬の海氷が一時的な下げ止まり（底打ち）に達したのではないかという、慎重ながらも驚くべき可能性を指摘していた。

しかし、その見かけ上の安定は今、完全に覆された。

サウサンプトン大学とイギリス国立海洋学センター（NOC）の研究チームが主導し、2026年7月20日付の米国科学アカデミー紀要（PNAS）に発表された新しい研究によると、2年連続で記録的な減少を記録した冬を経て、この疑問は統計的な疑いの余地がないレベルで決着した。2025年と2026年のデータを47年間に及ぶ衛星観測記録に統合した結果、北極の冬の海氷面積における過去20年間の減少傾向は、再び統計的に有意な減少を示した。一時停止は真の回復ではなかった。それは、決して止まることのなかった減少トレンドを、自然変動が一時的に覆い隠していたに過ぎなかったのだ。

サウサンプトン大学海洋地球科学部の博士で、論文の筆頭著者であるデュオ・チャン氏は、「2020年代初頭に一時停止のように見えた現象は、今にして思えば、地球温暖化に伴う長期的な減少傾向の中での一時的な減速に過ぎなかったようだ」と述べている。

■1シーズンで約6％という驚異的な減少

この研究の根拠となる数値は極めて異例である。2024年の冬から2025年の冬にかけて、ピーク期（おおむね2月から3月）における北極の海氷面積は5.8%減少した。これは、47年間にわたる衛星観測史上、冬の年間減少幅としては最大である。

これを具体的な数値で表すと、2025年3月22日に北極の海氷は年間最大面積である1433万平方キロメートルに達したが、これは1978年に衛星監視が始まって以来、冬の最大面積としては過去最低となった。それまでの最低記録は2017年3月7日の1441万平方キロメートルだった。2025年の最大面積は、それをさらに8万平方キロメートル（サウスカロライナ州の面積に相当、日本における北海道の面積とほぼ同等）下回った。

その後、2026年の冬には海氷はわずかに回復したものの、史上2番目に低い面積にとどまった。2年連続で過去最低またはそれに近い水準を記録したことで、20年間にわたる衛星観測データの統計的な重みが決定的に変化した。統計的に有意ではないレベルまで弱まっていた20年間の減少傾向が、一気に復活したのである。

チャン博士は、「この急激な減少は、近年の北極の冬の海氷変化に対する解釈を一変させるものだ」と語る。

米国雪氷データセンター（NSIDC）のシニア研究員であるウォルト・マイヤー氏は、2025年の最大面積に関する別の声明で、「この新たな過去最低記録は、北極の海氷が過去数十年の状態から根本的に変化してしまったことを示す、新たな指標である」と指摘している。

■衛星観測が示す「マスク効果」の正体

この研究の主なツールは、衛星の受動的マイクロ波センサーが少なくとも15%の氷密接度を検出した領域として定義される、47年間にわたる北極海氷面積の記録である。この監視は、NASAとNOAA（米国海洋大気庁）が共同運用したNimbus-7衛星から始まり、その後の国防気象衛星計画（DMSP）の衛星へと引き継がれてきた。

研究チームは、各季節サイクルを「事前調整（8月〜10月）」「成長（11月〜1月）」「ピーク（2月〜3月）」「減少（4月〜7月）」の4つのフェーズに分類した。分析の結果、2025年と2026年のサイクルは、夏の終わりの最低地点から始まったわけではないものの、成長期とピーク期の面積が、過去の衛星観測記録の範囲を大きく逸脱していた点で、どちらも際立っていた。

ここに重要な統計的知見がある。20年のトレンド診断において、ランダムな年ごとの変動と本物の長期的なシグナルを区別するには、十分なデータポイントが必要となる。薄くなりつつあるデータセットに、異常に高い自然変動が数年間加わると、実際のトレンドであっても一時的に統計的有意性を失うことがある。2020年代初頭の一時停止は、海氷の回復を示すものではなく、まさにこのマスク効果による見かけ上の現象だったのだ。

2025年の急激な減少が、不可逆的な限界値（しきい値）の突破（温暖化トレンドにおける異常な変動ではなく、根本的に新しい何かが始まった兆候）ではないことを検証するため、研究チームはCMIP6気候モデルのシミュレーションを分析した。彼らは、現在の北極が直面している温暖化レベルにおいて、2025年と同等の急激な冬の減少が発生したシミュレーション上の事例（類似イベント）を探索した。モデルの記録において、こうしたイベントは稀であるものの、実際に存在することが確認された。

サウサンプトン大学の共同著者であるアレッサンドロ・シルヴァーノ博士は、「これらの類似イベントを特定したことで、2025年の急激な減少は異例ではあるものの、現在の北極の温暖化においては物理的に十分に起こり得ることが分かった」と述べている。

■冬の海氷が持つ重要な役割

北極の冬 of 海氷は、毎年9月に報告される年間の最小面積（夏の融解）に比べて、世間の注目を集めることははるかに少ない。しかし、冬の氷は、夏の開水域（氷のない海面）では代替できない構造的な機能を果たしている。

海氷は、比較的温かい北極海と、その上にある極寒の冬の大気との間で「断熱材の蓋」として機能する。この蓋が薄くなったり縮小したりすると、より多くの海洋の熱が大気中に放出され、気圧配置が変化し、嵐の発達に影響を与え、極域と北半球全体の気象システムを結ぶ大規模な大気循環に影響を及ぼす。

さらに、アイス・アルベド（氷と光の反射）フィードバックがこの問題を悪化させる。海氷は反射率が高く、降り注ぐ太陽放射を宇宙に跳ね返すが、暗い開水域は逆にそのエネルギーを吸収し、海水を温めてその後の海氷減少を加速させる。北極はすでに世界平均の約4倍の速さで温暖化が進んでおり、これは「北極温暖化増幅（Arctic amplification）」として知られる現象である。冬の海氷面積の減少は、このフィードバックに直接つながっている。

重要なニュアンスとして、記録的な冬の減少の後に訪れた2025年9月の北極の夏の最小面積は460万平方キロメートルであり、観測史上10番目に低い記録にとどまった。記録的な冬の後に、記録的な夏の減少が自動的に続いたわけではない。これは、劇的な冬の急減が自動的に夏の極端な減少を引き起こすわけではないことを示す、CMIP6モデルの知見と一致している。

しかし、それとは別に、より重要である可能性を秘めた指標が存在する。冬の面積は2025年から2026年にかけてわずかに回復したものの、2026年3月における北極の海氷の総体積は過去最低を記録し、2024年3月中旬比で約15%減少した。薄い氷はより脆弱であり、夏の融解期をどれだけの氷が生き延びられるかにおいて、体積は極めて重要な意味を持つ。

■今後の見通し：より低く、より不安定に

CMIP6の類似イベント分析は、2025年の減少が物理的に起こり得るものであったことを証明するだけでなく、その後に何が起こるのが一般的かという統計的な見通しも提供している。

イギリス国立海洋学センター（NOC）の共同著者であるサイモン・ジョージー教授は、「モデルの類似事例は、現在の北極の温暖化レベルにおいて、冬の海氷が今後数年間、2020年代初頭の状態に急速に回復するのではなく、より低い水準のまま変動する可能性が高いことを示唆している」と述べている。

言い換えれば、2020年代初頭に見られたような見かけ上の高止まり（プラトー）が戻る可能性は低い。新たな基準値（ベースライン）はより低くなり、年ごとの変動性は高まり、長期的な方向性は依然として一貫して減少傾向にある。

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の第6次評価報告書は、検証した5つの排出シナリオにおいて、2050年までに少なくとも一部の年の9月の最小面積で、北極の海氷面積が100万平方キロメートル未満に減少する可能性が高いと、高い確信度で評価している。2025年と2026年の冬の状況はこの軌道と一致しており、また「夏の海氷減少には不可逆的な履歴現象（ヒステリシス）は見られず、気候条件が許せば、ほぼ氷のない夏からでも回復できるが、温暖化がさらに進むごとに、そのような極端なイベントのしきい値を越える頻度が高くなる」というIPCCの別の知見とも整合している。

■短期的な一時停止は再び起こる

チャン博士の最後の指摘は、この特定の研究にとどまらない意味を含んでいる。「短期的な回復は、北極の海氷変化のより長期的な方向性を一時的に見えにくくすることがある。2025年と2026年の冬の海氷面積の低さは、北極の海氷減少が止まっておらず、温暖化する気候の中で継続していることを明確に示している」と同氏は語った。

2020年代初頭の見かけ上の一時停止を引き起こしたメカニズム（海洋熱輸送の自然変動、気圧配置、大西洋や太平洋と北極海盆との相互作用など）が消え去ったわけではない。より不安定で、基準値が低下した北極において、これらの同じメカニズムは将来的に再び減少傾向を一時的に覆い隠すことになるだろう。自然変動が温暖化シグナルに逆行する将来の特定の期間において、20年トレンドテストの統計的シグナルは再び弱まるはずだ。

変化したのは、将来発生するであろう一時停止がどのように解釈されるかという文脈である。2020年代初頭の一時停止が起きた当時は、北極の真の安定化というアイデアが、慎重な学術論文を促すほど科学的に擁護可能なものだった。しかし、2025年と2026年の冬がその窓を閉ざした。将来、見かけ上の一時停止が再び現れたとしても、それは2年連続で記録を塗り替え、減少トレンドを復活させたという科学的記録が存在する中で解釈されることになる。つまり、過去の歴史を踏まえて、将来の一時停止を適切な文脈で捉えることができるようになったのだ。

なお、この研究は、UKRI（英国研究・イノベーション機構）のフューチャー・リーダーズ・フェローシップおよび自然環境研究評議会（NERC）の資金提供を受けて行われた。論文は2026年4月22日にPNASに提出され、6月1日に受理、7月20日に公開された。

■注目ポイントQ&A

●北極の海氷減少の「一時停止」が本物ではなかったとはどういう意味ですか？

2019年から2024年にかけて、冬の海氷面積の減少傾向が統計的に有意ではなくなり、一時停止したように見えました。しかし、これは温暖化による減少傾向が自然変動によって一時的に隠されていた（マスクされていた）だけであり、2025年と2026年の記録的な減少によって、長期的な減少トレンドが依然として継続していることが証明されました。

●夏の海氷に比べて、なぜ冬の海氷が重要視されるのですか？

冬 of 海氷は、比較的温かい海洋から冷たい大気への熱や水蒸気の放出を防ぐ「断熱材」の役割を果たしています。この氷が減少すると、大気循環が乱れ、北半球の中緯度地域を含む広範囲の気象システムに影響を及ぼす可能性があります。また、冬の氷が少ないことは、夏の融解期に向けたスタート地点での氷の量が少ないことを意味します。

●今後も北極の海氷が一時的に安定したように見えることはありますか？

その可能性は十分にあります。海洋の熱輸送や気圧配置などの自然変動は常に存在するため、今後も一時的に減少傾向が隠されることは起こり得ます。ただし、最新の研究が示すように、新たな基準値（ベースライン）自体が低下しているため、一時的に安定したように見えても、それは長期的な減少の中での一時的な変動に過ぎません。

●衛星で観測される海氷の「面積」だけで、北極の現状を十分に把握できますか？

面積（海氷が15%以上を占める領域）は重要な指標ですが、氷の「厚さ」や「総体積」は反映されません。実際、2026年3月の海氷面積は前年よりわずかに回復したものの、総体積は過去最低を記録し、2024年3月中旬比で約15%減少しました。薄い氷は夏に溶けやすいため、体積の減少は面積の減少以上に深刻な兆候と言えます。

元記事: Arctic Winter Ice Never Paused: Two Record Lows Restore Decades-Long Decline