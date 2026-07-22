関連記事
個別銘柄戦略: インソースやEMシステムズに注目
*09:13JST 個別銘柄戦略: インソースやEMシステムズに注目
昨日21日の米株式市場でNYダウは385.38ドル高の52,224.64ドル、ナスダック総合指数は329.14pt高の25,837.21pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比865円高の67,185円。為替は1ドル＝163.10-20円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が3.7％増で発行済株式数の3.5％上限の自社株買い・発行済株式数の4.7％の自社株消却・上場10周年記念配当5.50を実施すると発表したインソース＜6200＞、26年12月期上期業績見込みを上方修正したEMシステムズ＜4820＞、発行済株式数の6.30％の自社株消却を発表したクオンツ総研HD＜9552＞、東証スタンダードでは、26年12月期純利益予想を上方修正したザイン＜6769＞、投資有価証券売却益5.88億円を27年3月期第2四半期特別利益に計上すると発表した東邦化＜4409＞、投資有価証券売却益5.41億円を26年12月期第3四半期特別利益に計上すると発表したミヨシ油脂＜4404＞、発行済株式数の2.80％上限の自社株買いを発表した朝日印刷＜3951＞、NASDAQ上場のSuperX AI Technologyのグループ企業とAIサーバー運送等に関する業務委託契約を締結したと発表したレダックス＜7602＞、イメージ情＜3803＞と業務提携したと発表したfonfun＜2323＞、AI防犯カメラの開発・製造を行うAI TECHNOLOGYと合弁会社を設立すると発表したマーチャント＜3121＞、東証プライムへの市場区分変更を申請したと発表した湖北工業＜6524＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が33.6％減となったピーシーエー＜9629＞、7月の既存店売上高が0.9％減と6月の1.4％増から減少に転じた西松屋チェ＜7545＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
スポンサードリンク