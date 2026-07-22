*08:18JST 米国株式市場は反発、AI関連の回復が支援

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（21日）

JUL21

Ｏ 65105（ドル建て）

Ｈ 67375

Ｌ 64390

Ｃ 67235 大証比+2125（イブニング比+50）

Vol 6471



JUL21

Ｏ 65085（円建て）

Ｈ 67335

Ｌ 64310

Ｃ 67185 大証比+2075（イブニング比+0）

Vol 28476

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（21日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル163.18円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、み

ずほFG＜8316＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.14 0.00 2471 177.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.35 0.32 6813 7

9

8035 (TOELY) 住友商事 9.71 0.34 1584 10.

5

6758 (SONY.N) TDK 19.07 0.61 3112 3

9

9432 (NTTYY) KDDI 17.67 -0.02 2883 1.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.90 -0.05 946 -2

0

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.60 0.40 4830 3

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.16 1.06 5927 17

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -1.69 5029 32

4

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.34 0.09 7291 8

6

8001 (ITOCY) 丸紅 32.18 1.17 525

6

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.36 0.52 8453 15

1

8031 (MITSY) 東京エレク 209.15 7.34 68258 168

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 16.00 0.00 13054 13

4

4568 (DSNKY) 第一三共 17.52 0.20 2859 4

4

9433 (KDDIY) 関西電力 7.21 0.03 2353 -2.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.99 0.17 978 -968.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 29.10 0.40 1583 8.

5

7267 (HMC.N) スズキ 50.54 -0.42 2062 1

1

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.66 0.09 6416 -

9

6902 (DNZOY) ファナック 20.91 0.37 6824 4

8

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.84 0.27 7454 5

7

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.67 -0.15 2720 -1

5

8411 (MFG.N) オリックス 40.41 2.11 6594 9

2

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.09 -0.04 24624 10

4

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.23 0.18 5623 6

8

7741 (HOCPY) キヤノン 27.82 0.19 4540 4

0

6503 (MIELY) 三菱電機 69.34 2.31 5657 6

6

6981 (MRAAY) 日東電工 20.36 0.38 3322 3

8

7751 (CAJPY) 任天堂 10.57 -0.38 6899 -9

4

6273 (SMCAY) SMC 21.85 0.35 71310 85

0

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.12 0.05 336 3.

7

6146 (DSCSY) ディスコ 41.80 1.40 68209 136

9

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.71 -0.09 2074

0

8053 (SSUMY) 三菱商事 29.50 1.86 4814 15

0

6702 (FJTSY) 富士通 20.18 -0.14 3293 -1

6

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.63 0.08 3796 1

8

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.90 -1.74 2431 12.

5

8002 (MARUY) 三井物産 598.40 17.65 4882 5

8

6723 (RNECY) ルネサス 12.76 0.75 4164 12

9

6954 (FANUY) 京セラ 22.69 0.65 3703 3

7

8725 (MSADY) 第一生命HD 23.18 0.74 1891 13.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 26.26 0.70 4285 3

3

6301 (KMTUY) 小松製作所 39.80 0.90 6495 7

7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.27 0.11 3678

7

6594 (NJDCY) 日本電産 3.77 -0.04 2461 -

6

6857 (ATEYY) シスメックス 9.82 -0.20 1602

0

4543 (TRUMY) テルモ 13.76 -0.23 2245 4.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.51 0.36 1878 3

1

（時価総額上位50位、1ドル163.18円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（21日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 13.00 4243 399 10.

38

7203 (TM.N) アイシン精機 15.14 2471 177.5 7.

74

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 5029 324 6.

89

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（21日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2395 -355 -12.

91

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.90 946 -20 -2.

07



「米国株式市場概況」（21日）

ＮＹＤＯＷ

終値：52224.64 前日比：385.38

始値：51916.79 高値：52370.65 安値：51890.10

年初来高値：53055.91 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25837.21 前日比：329.13

始値：25772.55 高値：25880.34 安値：25672.83

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7509.20 前日比：65.92

始値：7489.95 高値：7515.31 安値：7467.86

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.132％ 米10年国債 4.632％

米国株式市場は反発。ダウ平均は385.38ドル高の52224.64ドル、ナスダックは329.1

4ポイント高の25837.21で取引を終了した。

人工知能（AI）関連企業の回復や主要企業決算が好感され、寄り付き後、上昇。ト

ランプ大統領が対イラン攻撃継続、拡大する意向を示し原油や長期金利が上昇した

が、ハイテクの回復が相殺し、相場は終日堅調に推移し、終了した。セクター別で

は半導体・同製造装置が上昇した一方、商業・専門サービスが下落。

フラッシュメモリ製造・販売のマイクロン・テクノロジー（MU）はオープンソースA

Iモデルがメモリーを相当量必要とするとの分析によりアナリストが同社の投資判

断・目標株価を引き上げたほか、同業台湾セミが2027年値上げを検討しているとの

報道を受け、上昇。同業のインテル（INTC）は業務効率化を目指し追加従業員削減

計画を発表し、買われた。携帯端末のアップル（AAPL）は売り上げ加速を目指し、

後払いサービスなどを提供するフィンテック、クラーナ・グループPLC（KLAR）と提

携しアイフォーンなどデバイスのリースプログラムを発表し、上昇。

自動車メーカーのゼネラル・モーターズ（GM）は第2四半期決算で値上げが奏功し調

整後の1株利益が予想を上回り、通期の見通しを引き上げ、買われた。ネットワーク

機器メーカーのシスコシステムズ（CSCO）はサイバーセキュリティー関連のオープ

ンウェイトAIモデルを発表し、上昇。イベント会社のライブ・ネーション・エンタ

ーテインメント（LYV）やクラウド型ソフトウエア会社のセールスフォース（CRM）

はアナリストが投資判断を引下げ、それぞれ下落。

自動電子ブローカーのインタラクティブ・ブローカーズ・グループ（IBKR）は取引

終了後に四半期決算を発表。内容が予想を上回り、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》