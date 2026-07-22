*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 YE DIGITAL、テラドローン、アイズなど

銘柄名<コード>21日終値⇒前日比

任天堂＜7974＞ 6993 -301

メモリー価格上昇への警戒感が継続。

リガク＜268A＞ 2240 -26

半導体関連の一角はまだ上値重い。

村田製作所＜6981＞ 8001 -369

MLCC関連には引き続き売りが優勢。

いちご＜2337＞ 417 -14

短期リバウンド一巡感で戻り売り優勢。

日本電波工業＜6779＞ 2767 +48

AIインフラ関連の一角は引き続き軟調推移。

サイゼリヤ＜7581＞ 7280 -320

連日の株価急騰で過熱警戒感も。

ニコン＜7731＞ 2167.5 -31

SBI証券では新規に売り推奨。

YE DIGITAL＜2354＞ 1359 +300

エヌビディアとのフィジカルAI分野での協業を引き続き材料視。

リベルタ＜4935＞ 280 +21

突っ込み警戒感からの自律反発も。

シリコンスタジオ＜3907＞ 754 +100

底値到達感から自律反発。

レナサイエンス＜4889＞ 1550 +100

PAI-1阻害薬RS5614の局所進行非小細胞肺がんに対する第2相治験が開始。

テラドローン＜278A＞ 15370 +1600

7月27日に防衛事業戦略発表会を開催。

BUYSELL＜7685＞ 3350 -50

6月の出張訪問買取セグメント仕入高16％増。5月の36％増から伸び率縮小。

アクセルスペース＜402A＞ 457 -1

次世代地球観測衛星「GRUS-3」で画像撮影に成功。上値は重い。

TMH＜280A＞ 989 -114

前週末まで2日連続ストップ安の売り地合いが継続。

アイズ＜5242＞ 1429 +199

前週末まで5日連騰の買い人気が継続。

ビープラッツ＜4381＞ 414 -100

200日線を下回り手仕舞い売り誘う。

Pアンチエイジ＜4934＞ 618 -1

「デュオクレンズセラムピール&ブースト」が発売半年で

ベストコスメ受賞数21冠を達成。上値は限定的。

技術承継機構＜319A＞ 16250 -1430

25日線を割り込み手仕舞い売りかさむ。

アシロ＜7378＞ 1607 +49

発行済株式数の4.20％の自社株消却を発表。《CS》