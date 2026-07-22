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前日に動いた銘柄 part2 YE DIGITAL、テラドローン、アイズなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 YE DIGITAL、テラドローン、アイズなど
銘柄名<コード>21日終値⇒前日比
任天堂＜7974＞ 6993 -301
メモリー価格上昇への警戒感が継続。
リガク＜268A＞ 2240 -26
半導体関連の一角はまだ上値重い。
村田製作所＜6981＞ 8001 -369
MLCC関連には引き続き売りが優勢。
いちご＜2337＞ 417 -14
短期リバウンド一巡感で戻り売り優勢。
日本電波工業＜6779＞ 2767 +48
AIインフラ関連の一角は引き続き軟調推移。
サイゼリヤ＜7581＞ 7280 -320
連日の株価急騰で過熱警戒感も。
ニコン＜7731＞ 2167.5 -31
SBI証券では新規に売り推奨。
YE DIGITAL＜2354＞ 1359 +300
エヌビディアとのフィジカルAI分野での協業を引き続き材料視。
リベルタ＜4935＞ 280 +21
突っ込み警戒感からの自律反発も。
シリコンスタジオ＜3907＞ 754 +100
底値到達感から自律反発。
レナサイエンス＜4889＞ 1550 +100
PAI-1阻害薬RS5614の局所進行非小細胞肺がんに対する第2相治験が開始。
テラドローン＜278A＞ 15370 +1600
7月27日に防衛事業戦略発表会を開催。
BUYSELL＜7685＞ 3350 -50
6月の出張訪問買取セグメント仕入高16％増。5月の36％増から伸び率縮小。
アクセルスペース＜402A＞ 457 -1
次世代地球観測衛星「GRUS-3」で画像撮影に成功。上値は重い。
TMH＜280A＞ 989 -114
前週末まで2日連続ストップ安の売り地合いが継続。
アイズ＜5242＞ 1429 +199
前週末まで5日連騰の買い人気が継続。
ビープラッツ＜4381＞ 414 -100
200日線を下回り手仕舞い売り誘う。
Pアンチエイジ＜4934＞ 618 -1
「デュオクレンズセラムピール&ブースト」が発売半年で
ベストコスメ受賞数21冠を達成。上値は限定的。
技術承継機構＜319A＞ 16250 -1430
25日線を割り込み手仕舞い売りかさむ。
アシロ＜7378＞ 1607 +49
発行済株式数の4.20％の自社株消却を発表。《CS》
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