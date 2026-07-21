高度3万フィートの壁を突破：GEエアロスペース、ハイブリッド電動推進システムの高高度飛行試験に成功

GEエアロスペース（GE Aerospace）は、高度3万フィート（約9,144メートル）以上において、メガワット級・マルチキロボルトのハイブリッド電動推進システムを搭載した航空機の飛行試験に初めて成功した。この成果は、高高度の低気圧環境下で発生する電気的アーク（放電）という、長年業界を悩ませてきた物理的な課題を克服したことを意味する。実用化は2030年代半ばと見込まれるが、次世代エンジン開発計画「CFM RISE」の実現に向けた極めて重要なマイルストーンとなる。

■高度3万フィートの壁：薄い空気と放電の戦い

商業航空において、ハイブリッド電動推進の実現を阻む最大の物理的課題は、バッテリーの重量や出力密度ではなく、薄い空気中における電気の挙動だった。高度3万フィート（約9,144メートル）では、気圧が地上の約3分の1に低下し、空気の絶縁特性が著しく低下する。これは1889年に物理学者フリードリッヒ・パッシェンが発見した「パッシェンの法則」として知られる現象である。地上では安全にケーブルを流れる電圧であっても、高高度では隣接する導体間で火花が飛び、破壊的な電気的アーク（放電）を引き起こして商業飛行を破綻させる危険性がある。

この技術的障壁が2026年5月20日、バーモント州上空でついに突破された。GEエアロスペースのメガワット級・マルチキロボルト（数千ボルト）ハイブリッド電動推進システムを搭載した改造サーブ340B（Saab 340B）ターボプロップ機が、高度3万フィート以上まで上昇し、電気的トラブルを一切起こさずに飛行を完了した。GEエアロスペースは、イギリスで開催されたファンボロー国際航空ショーでこの歴史的成果を発表した。現在「ガートルード（Gertrude）」の愛称で呼ばれる同機は、同航空ショーでデモ飛行を行っている。

GEエアロスペースの会長兼CEOであるH・ローレンス・カルプ・ジュニア氏は、「航空業界初となる高高度ハイブリッド電動飛行は、歴史に刻まれる偉業だ」とコメントしている。

■地上シミュレーションと実飛行の違い

航空エンジニアたちは長年にわたりハイブリッド電動推進の試験を行ってきたが、これまでの到達高度は商業巡航高度を大幅に下回っていた。GEエアロスペース自身も2022年に、NASAの電気航空機テストベッド（オハイオ州サンダスキー）にある地上高度チャンバーで、高度4万5,000フィート（約1万3,716メートル）相当を模擬したメガワット級・マルチキロボルトの試験に成功していた。しかし、地上のシミュレーションでは、実際の飛行中に発生する振動荷重や、上昇・降下時の熱サイクル、実際の電磁環境などを完全に再現することはできない。2022年の試験はコンポーネントが模擬環境に耐えられることを確認したに過ぎず、2026年5月の飛行こそが、実際の飛行環境に耐えられることを証明したのである。

GEエアロスペースのハイブリッド電動システムリーダーであるクリスティーン・アンドリューズ氏は、「ラボで行うことと、実際に飛行させることは全く別物だ」と語る。同氏によると、今回の試験キャンペーンは極めて順調に進み、連日のように飛行時間や高度の記録を更新したという。

この試験が単なる記録更新以上の意味を持つのは、高高度における放電リスクを克服した点にある。パッシェンの法則によれば、気圧が下がると放電開始電圧（絶縁破壊電圧）が急激に低下する。メガワット級の電力を実用的な重量のケーブルで送るには、2,000〜4,000ボルトという高電圧が必要となるが、巡航高度では気圧が地上の約30%に下がるため、極めて厳しい電気的環境に直面する。GEエアロスペースは、高出力電子機器を冷却するための逆向きナセル設計、ユニソン（Unison）製の高効率熱交換器、信頼性の高い電力コンバーターおよびインバーター、そして電力を最適に制御する飛行制御アーキテクチャを組み合わせることで、この課題を解決した。

■並列ハイブリッドシステムの仕組みと回生技術

今回の試験機（EPFDテストベッド）は、ボーイングの子会社であるオーロラ・フライト・サイエンス（Aurora Flight Sciences）がナセル構造の設計・製造を手掛けた改造サーブ340Bである。右側のエンジンがGEエアロスペースの統合ハイブリッド電動システムに換装されており、これには改造CT7ターボシャフトエンジン、電動モーター／発電機、アビオ・エアロ（Avio Aero）製ギヤボックス、ドウティ（Dowty）製プロペラ、パワーコンバーター／インバーター、そしてBAEシステムズ（BAE Systems）製のバッテリーパックが含まれる。

このシステムは「並列（パラレル）ハイブリッド」方式を採用している。直列（シリーズ）方式ではガスタービンが発電のみを行い、モーターがすべての推進力を担うのに対し、並列方式ではCT7ターボシャフトと電動モーターの両方がギヤボックスを介してプロペラを同時に駆動する。これにより、巡航時にはガスタービンの高い熱効率を直接利用しつつ、上昇や復行（ゴーアラウンド）など、電動アシストが最も効果を発揮する局面でモーター出力を追加できるため、エンジン全体の最適化が可能となる。

バーモント州での試験飛行中、この電動パワートレインはプロペラを駆動すると同時に、BAEシステムズのバッテリーに電力を回生（充電）することに成功した。これは電気自動車の回生ブレーキに似た仕組みだが、メガワット級の電力かつ高高度の厳しい熱・電気的制約下で行われた。GEエアロスペースのコマーシャル・エンジン＆サービス部門プレジデント兼CEOであるモハメド・アリ氏は、その後の大西洋横断飛行の降下時にも、電動モーターを発電機として作動させ、機体の位置エネルギーを電気エネルギーに変換してバッテリーを充電したことを認めている。

■バーモントから大西洋を越えた実証飛行

試験キャンペーンは米国で開始された。改造サーブ340Bは2026年5月3日に初飛行を行い、その後17日間にわたり段階的に難易度の高い飛行を実施した。そして5月20日、高度3万フィートを超える歴史的な高高度飛行に成功した。この日程は航空専門メディアのFlightGlobalによっても確認されている。ハイブリッド電動モードでの最長連続飛行は2時間を超えた。

その後、システムインテグレーターを務めたベータ・テクノロジーズ（BETA Technologies）の手により、同機の大西洋横断フェリー飛行が行われた。6月26日にニューヨーク州プラッツバーグを出発し、カナダのグースベイ、グリーンランドのヌーク、アイスランドのレイキャビクを経由して、7月14日に英国ボーンマスに到着。全行程でハイブリッド電動モードが使用され、アンドリューズ氏は「完全に完璧な飛行だった」と評した。

ベータの創業者兼CEOであるカイル・クラーク氏は、大西洋横断飛行が実環境での長期的な信頼性データを提供したと強調する。ベータは、GEエアロスペースから2025年9月に3億ドル（約486億円、1ドル＝162円換算）の出資を受けており、今回のシステム統合において、GEの推進機器、オーロラのナセル、BAEのバッテリー、そして既存の航空電子機器（アビオニクス）の連携を主導した。

■次世代エンジン「CFM RISE」への直接的な貢献

GEエアロスペースは、今回のEPFD（電動パワートレイン実証飛行）の成果が、次世代エンジン開発計画「CFM RISE」プログラムに直接適用されることを明言している。RISEは、GEエアロスペースとサフラン・エアクラフト・エンジンズ（Safran Aircraft Engines）が50対50で出資するCFMインターナショナルが2021年6月に立ち上げた、航空業界で最も重要な次世代エンジン開発プロジェクトである。

RISEの核心は、ナセル（カウル）を持たない1.6メートル超の可変ピッチ複合材ブレードを採用した「オープンファン（Open Fan）」設計にある。これにより、従来のターボファンエンジンを大幅に上回るバイパス比を実現し、現行の商業エンジン比で20%以上の燃料消費および二酸化炭素排出量の削減を目指している。サフランの Pierre Cottenceau 氏によれば、RISEプログラムはすでに約500回の試験キャンペーンと3,000回以上の耐久サイクルを完了しており、今世代後半の地上試験に向けて順調に進んでいるという。

ハイブリッド電動化は、オープンファン、コンパクトコア、水素/SAF（持続可能な航空燃料）対応と並ぶ、RISEの4つの技術柱の一つである。今回の高高度飛行の成功により、メガワット級・マルチキロボルトのハイブリッドシステムが実際の巡航環境で信頼性高く動作することが初めて実証され、RISEのハイブリッド技術の信頼性が地上試験の枠を超えて証明された。

■実用化へのタイムラインと今後の課題

今回のマイルストーンは、直ちに新しい商業航空機やエンジンが登場することを意味するわけではない。実用化に向けては、RISEプログラムの地上・飛行試験、航空当局（FAAやEASA）による型式証明の取得、航空機メーカーによる機体への統合、そして航空会社による導入決定というプロセスを経る必要があり、その時期は早くとも2030年代半ばと予測されている。

しかし、今回の成功により、技術的な実現可能性に対する信頼性は飛躍的に高まった。2026年に開催されたAIAAアビエーション・フォーラムのパネルディスカッションにおいて、専門家らは「ハイブリッド電動システムの技術成熟度は、今やモーターやバッテリーそのものよりも、航空管制手順やインフラ、認証枠組みの整備がボトルネックになる段階に達している」と指摘している。

競合他社も開発を急いでいる。RTX（プラット＆ホイットニー・カナダおよびコリンズ・エアロスペース）は2026年3月にハイブリッド電動デモ機の地上試験を完了し、欧州の「クリーン・アビエーション」プログラムも2035年までの実用化を目指す複数のプロジェクトを支援している。しかし、メガワット級のシステムを実際の商業巡航高度で飛行させたのは、現時点でGEエアロスペースのサーブ340Bテストベッドのみである。今回の成果は、航空業界が次世代の低炭素飛行へと移行するための大きな一歩となる。

■注目ポイントQ&A

●パッシェンの法則とは何ですか？なぜハイブリッド電動航空機において重要なのですか？

パッシェンの法則とは、ガス中の2つの電極間で放電（アーク放電）が始まる最小電圧が、ガスの圧力と電極間の距離の積に依存するという物理法則です。高度3万フィート（約9,144メートル）では気圧が地上の約30%に低下するため、放電が起きる電圧のしきい値が大幅に下がります。地上では安全な高電圧システムでも、高高度では致命的な放電を引き起こすリスクがあるため、ハイブリッド電動航空機の実用化にはこの課題の克服が不可欠でした。

●ハイブリッド電動推進は完全電動航空機とどう異なり、なぜ単通路型ジェット機にとって重要なのですか？

完全電動航空機はすべてのエネルギーをバッテリーに蓄え、モーターのみで飛行しますが、現在のバッテリー密度では航続距離や機体サイズが厳しく制限されます。一方、ハイブリッド電動システムはガスタービンを主動力源とし、上昇時などの高負荷時に電動モーターで出力を補い、降下時にはエネルギーを回生します。これにより、二酸化炭素排出量の約半分を占める単通路型（ナローボディ）ジェット機において、現実的な航続距離を維持しながら大幅な燃費向上を実現できます。

●NASAのEPFDプログラムとは何ですか？CFM RISEエンジンとどう関係していますか？

NASAの「電動パワートレイン実証飛行（EPFD）」プログラムは、単通路型商業航空機に適したハイブリッド電動推進技術の実証を支援するプロジェクトです。GEエアロスペースは2021年にこの契約を獲得しました。今回の高度3万フィート以上での飛行成功を含むEPFDの成果は、次世代エンジン開発計画「CFM RISE」がハイブリッド電動技術を信頼できる柱として取り入れるための、実飛行に基づく重要なデータを提供します。

●今後の予定は？乗客がハイブリッド電動の商業航空機に乗れるのはいつ頃になりますか？

現在、認証された商業用のハイブリッド電動航空機やエンジンは存在しません。今回の成功は大きな技術的障害を取り除きましたが、今後はRISEプログラムでのオープンファン地上・飛行試験、航空当局（FAAやEASA）による型式証明の取得、機体への統合、航空会社による導入決定などが必要であり、実用化は早くとも2030年代半ばと予測されています。

元記事: Altitude Barrier Falls: GE Aerospace Flies Hybrid Electric Propulsion Above 30,000 Feet